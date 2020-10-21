Отчет Максима Степанова в Раде: Как Минздрав борется с коронавирусом и когда все станет по-настоящему плохо

Глава Минздрава Максим Степанов МИНЗДРАВ

Чиновник отчитался о работе министерства здравоохранения и сделал определенные предположения относительно эпидемической ситуации на будущее

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов вчера выступил в Верховной Раде с отчетом работы по противодействию распространению коронавируса. Он рассказал о последней статистике инфицирования по Украине и дал прогнозы относительно темпов заболеваемости COVID и скорости заполнения коек в больницах.

Учитывая сказанное чиновником в зале парламента, нынешняя ситуация с бешеными темпами заболеваемости кажется еще не самым страшным.

О важнейших тезисах выступления министра и последней статистике заболеваемости по Украине – далее в нашем материале.

О чем говорил Степанов в Раде

Глава Минздрава прежде всего рассказал о разработанном ведомством плане, определяющий алгоритм действий в соответствии с четырьмя уровнями опасности распространения коронавируса. На это стоит обратить внимание каждому украинцу, чтобы знать, к чему готовиться глубокой осенью и зимой.

Первый уровень опасности предполагает по 5-7 тысяч новых случаев инфицирования в сутки. По словам Максима Степанова, такую нагрузку система здравоохранения Украины способна выдерживать.

На втором уровне опасности заполнение коек больными COVID составит примерно 70% в целом по Украине. Ориентировочное ежедневное количество больных с подтвержденными случаями болезни составит 8-10 тысяч.

Степанов отметил, что в этом случае Минздрав увеличит количество коек во всех учреждениях здравоохранения на 30% от всего коечного фонда, а это 52 тысячи коек. К тому же будут развернуты временные госпитали за пределами больниц. Также Минздрав увеличит количество медиков для госпитализации больных с COVID во всех учреждениях здравоохранения благодаря привлечению работников из других отделений.

Третий уровень опасности предусматривает возобновление жесткого карантина по стране с применением полного перечня ограничений красного уровня эпидемиологической опасности. На этом уровне ожидается 11-15 тысяч больных коронавирусом ежедневно. Заполненность коек по всей стране, определенных для лечения больных с COVID, составит не менее 85%

В таком случае Минздрав начнет мобилизацию всех медиков и обеспечит работу полевых госпиталей.

На четвертом уровне опасности Минздрав активирует протокол медицинской сортировки с приоритетом оказания медицинской помощи. Это значит, что ресурсы системы здравоохранения исчерпаны, а ежедневное количество случаев составит 20 тысяч больных.

По состоянию на 20 октября Украина находится на первом уровне опасности. Однако в Минздраве просчитали, что уже в ближайшие недели мы можем оказаться на втором уровне.

Также Максим Степанов отметил, что в начале эпидемии коронавируса в Украине были готовыми для приема больных 12 704 койки. По состоянию на сейчас их количество увеличено до 42 тысяч, а до 10 ноября будет увеличено до 52 тысяч. В середине ноября 50% коек будут подключены к кислороду, а в декабре – 80%. Также Минздрав планирует до конца года увеличить количество ПЦР-тестов на коронавирус до 75 тысяч в сутки.

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Как сегодня лечат больных коронавирусом

Еще весной Кабинет министров принял постановление, которым утвердил в рамках Программы медицинских гарантий отдельные пакеты по оказанию медицинских услуг пациентам с подозрением или установленным коронавирусом.

Механизм выглядел так – Национальная служба здоровья Украины, как единый закупщик медицинских услуг, заключает договоры с больницами и платит им за оказанием помощи таким пациентам. На это было выделено более 15 млрд грн. В пакеты медицинских услуг вошли оплата за работу мобильной бригады, которая берет анализ у пациента дома, оплата экстренной медицинской помощи, оплата за стационарную медицинскую помощь в тех заведениях, где лежат пациенты с коронавирусом.

Сейчас по документам Национальная служба здоровья выделяет на одного пациента 20-45 тысяч гривен. Это и оплата препаратов для симптоматического лечения коронавируса, и медицинские изделия, и тесты (до 3 раз и более при необходимости), и лабораторные и инструментальные исследования, и кислородная поддержка, интенсивная терапия и подключения к ИВЛ или ЭКМО по необходимости, и медикаментозная терапия и обезболивание при необходимости.

В мае в Минздраве заявляли, что государство в полном объеме обеспечивает лечение больных коронавирусом, и лечение в стационарах происходит за счет бюджета. В июле говорили то же самое – оплата лечения больных COVID-19 осуществляется государством, а больницы получают средства от НСЗУ.

А совсем недавно – 9 октября – правительство постановило, что еще и частные лаборатории должны делать бесплатное тестирование на коронавирус, и выделило на это деньги. Но Максим Степанов отметил, что частные лаборатории лишь будут осуществлять анализ переданных им собранных государством образцов на своем лабораторном оборудовании. То есть за тестирование в частных лабораториях по собственному обращению пациенты должны платить сами.

Чтобы за ПЦР-тест заплатило государство, то на него должен направить семейный врач. На бесплатные компьютерную томографию или рентген также должен отправить врач по электронному направлению. Но указанные услуги не предоставляются бесплатно, если граждане приходят без направления врача.

По информации НСЗУ, государство должно покрывать стоимость таких препаратов: парацетамол, ибупрофен, эноксепарин, гепарин, надропарин, гидроксихлорохинин, амоксициллин/клавуланат, ампициллин / сульбактам, азитромицин, кларитромицин, цефуроксим, цефтриаксон, цефотаксим, цефтазидим, цефоперазон, дексаметазон, гидрокортизон, метилпреднизолон, тозилизумаб, флуконазол.

В Минздраве утверждают – если пациенту безосновательно отказывают в лечении или требуют деньги за то, что должно быть бесплатным, нужно подавать жалобу в НСЗУ.

Да, все это выглядит красиво на бумаге и казалось бы, должно идеально работать и на практике. Однако почти каждый, кто переболел коронавирусом, отмечает – тратил свои деньги и в отдельных случаях счет шел на сотни тысяч гривен. Но почему так, ведь в условиях стационара лечение COVID-19 – бесплатное? Вероятно, на практике что-то пошло не так.

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Об этом говорит и мэр Киева Виталий Кличко.

"Город сегодня самостоятельно и готовит дополнительные койки в больницах, и оборудует отделения, и выделяет средства из резервного фонда столицы, почти 14 миллионов гривен", – подчеркнул мэр.

Киев получил поручение от Минздрава Об обеспечении в опорных больницах 80% коек кислородом. Для этого государство выделило Киеву – пока на бумаге – 29,6 млн грн.

"Вместе с тем, правительство не внесло никаких изменений в порядок закупок работ по капитальному ремонту по упрощению этой процедуры. А сегодня только процедура закупки занимает около двух месяцев! И, если учесть еще и ремонтные работы, то до 1 ноября успеть – нереально", – отметил Кличко.

В коронавирусном фонде бюджета "лежит" 66 миллионов гривен. Однако половину средств уже потратили, а половина назначена другим министерствам. Чтобы разгрузить государственные лаборатории, правительство решило сотрудничать с частными, выделив на это из фонда 100 миллионов. Но такой суммы хватит максимум на несколько недель.

Несмотря на несостоятельность распределения средств больницам и отсутствие полностью бесплатного лечения коронавируса, 20 октября Верховная Рада приняла постановление о создании штаба по борьбе с COVID во главе с Владимиром Зеленским. Документ предусматривает массовое тестирование на коронавирус, увеличение мощностей лабораторий и перепрофилировании больниц под отделения для лечения коронавируса.

Также планируется воплотить следующие шаги:

ввести в действие единую всеукраинскую многоканальную телефонную линию для украинцев, которые имеют симптомы или болеют коронавирусом, для проведения бесплатного тестирования и оказания неотложной помощи.

создать по региональному распределению необходимое количество мобильных бригад для забора у пациентов биологического материала по месту жительства и его транспортировки в лабораторию.

Кстати, документ регулирует и доступ к вакцине против коронавируса, когда она будет утверждена и поступит в Украину. Так, предлагается создать условия для упрощения регистрации в Украине безопасных и качественных вакцин и обеспечения вакцинации не менее чем 40% украинцев за бюджетные средства.

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Последняя статистика неутешительная)

Максим Степанов вчера заявил, что сейчас в больницах Украины, подготовленных на период эпидемии COVID-19, больными или пациентами с подозрением на коронавирус занято 22 977 коек. За минувшие сутки по Украине госпитализировали 1009 человек.

В Киеве, например, в стационарах лечится 1761 больной коронавирусом, из них 29 детей, 367 пациентов – в тяжелом состоянии, 621 получает кислородную поддержку, 31 находится под аппаратами ИВЛ. Еще 173 пациента находятся в больницах с подозрением на коронавирус.

Между тем за последние сутки по стране зарегистрирован антирекорд – 6719 новых больных коронавирусом. К тому же ни один регион не готов к ослаблению карантина, а "зеленых" областей всего несколько по стране.