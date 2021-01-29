От вакцинации против коронавируса до сниженных тарифов на газ: Топ-6 изменений в феврале

Одно из самых важных изменений со следующего месяца – запланированная вакцинация

Как и всегда, с первого дня нового месяца в Украину приходят новшества. Не станет исключением и второй месяц года – на этот раз ряд изменений будет касаться общественной жизни страны.

Дальше рассказываем о шести самых главных нововведениях, связанных с пандемией коронавируса, с политикой и с социальной сферой, которые так или иначе коснутся каждого из нас уже через несколько дней.

Начало вакцинации от коронавируса

На днях президент Владимир Зеленский поручил как можно быстрее представить программу вакцинации против COVID-19 в Украине, которая должна содержать детальный план по каждой области.

Вакцина Фото из открытых источников

"Надо определить количество вакцин, четкие сроки вакцинации, перечень категорий населения, которые должны вакцинироваться в первую очередь. Также должна быть налажена система менеджмента и логистики вакцины, в частности, созданы электронные системы записи, фиксации, мест прививок и распределения поставок", – сказал президент.

Глава государства отметил, что вакцинация должна начаться 1 февраля. Об этом заявил и главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Будет создано 375 мобильных бригад, которые будут проводить прививки... Сейчас работаем с Национальной службой здоровья Украины и с Минфином, чтобы оплачивать каждый укол", - рассказал Виктор Ляшко.

Действительно месяц-полтора назад в ВОЗ заявили, что Украина сможет получить первую партию лицензированной вакцины от COVID-19, правда, во втором квартале 2021 года. Тогда речь шла о 16 миллионах доз вакцины, которые должны передать бесплатно в рамках сотрудничества с Фондом глобального доступа к вакцинам против коронавируса. Пока ждем 1 февраля и официальных заявлений и инструкций по массовой вакцинации по стране.

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Старт регистрации на ВНО

С 1 февраля начинается регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания. По заявлениям Министерства образования и Украинского центра оценивания качества образования, существует несколько вариантов проведения внешнего независимого оценивания в 2021 году.

Фото из открытых источников

По словам министра образования Сергея Шкарлета, формат проведения тестирования будет зависеть от эпидемической ситуации в Украине.

"Уже с 1 февраля начнется регистрация для участия в основной сессии внешнего независимого оценивания. Разработано несколько вариантов его проведения: либо в полноформатном режиме, либо как государственная итоговая аттестация в форме ВНО, либо как ГИА в учебных заведениях (по выбору соискателя образования). Это варианты, которые могут быть одобрены с учетом эпидемической ситуации в Украине", - сообщил министр.

Сниженная цена на газ

Еще в середине января Кабинет министров временно восстановил государственное регулирование цен на газ. Предпосылкой этого были акции протеста украинцев, возмущенных высокими ценами на голубое топливо.

Фото из открытых источников

С 1 февраля до 31 марта предельная стоимость одного кубометра газа составит 6,99 грн. Так, в платежках суммы уменьшатся почти на 30%.

Фактически изменение цены на газ на время карантина не повлияет на тех, у кого есть централизованное отопление и горячее водоснабжение. Скорее всего, выиграют от этого те, у кого подключено автономное отопление, – они ведь платят непосредственно за газ, которым отапливают жилье.

"Ориентировочно сегодня некоторые облгазы продают по цене более 10 гривен, то есть с введением этого регулирования произойдет снижение цены газа более чем на 30%", - отметил глава правительства Денис Шмыгаль.

В свою очередь и. о. министра энергетики Юрий Витренко подтвердил это – решение заработает с 1 февраля и продлится до 31 марта этого года.

"Могу сказать, что средняя цена на газ в Украине в январе была выше, чем 9600 гривен. Соответственно, цена будет снижена в среднем для населения Украины до 6999 гривен", - сказал Витренко.

Подробнее об эпопее со стоимостью газа можно прочитать в нашем материале по этой ссылке.

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Изменения в работе Укрпочты

С первого дня февраля Укрпочта переходит на использование предварительных таможенных данных в электронном виде. Это означает, что Укрпочта присоединяется к мировым почтовым операторам, которые используют предварительные таможенные данные в е-виде.

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Теперь клиенты почты должны оформлять таможенные декларации онлайн в личном кабинете пользователя, мобильном приложении или системе АРІ.

Эти требования касаются оформления таможенных деклараций на международные отправления с товарными вложениями, которые отправляются в заказных бандеролях, посылках, заказных мелких пакетах, мешках "М", а также международных почтовых отправлениях с объявленной ценностью.

Пользователи, которые придут в отделения с бумажными декларациями, смогут воспользоваться дополнительной услугой по перепечатке данных с таких деклараций. Ее стоимость будет добавляться к стоимости тарифа отправления.

Отправления, на которых не будет электронной информации, на сортировке в Укрпочте и странах-получателях будут обрабатываться во вторую очередь. Более того, почтовые операторы других стран могут даже не принимать такие международные отправления.

Восстановление Минагрополитики

В феврале начнет работу восстановленное Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Кабмин принял постановление, согласно которому отменяется решение о реорганизации Министерства агрополитики путем присоединения к Минэкономики.

Напомним – в 2019 году правительство приняло решение о реорганизации Министерства агрополитики, присоединив его к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. А 17 декабря 2020 года Верховная Рада 242 голосами назначила главу Госгеокадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия.

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Транспортный налог

В Украине в феврале появится перечень моделей автомобилей, за которые их владельцы будут обязаны уплатить транспортный налог. Нельзя считать это полноценным нововведением, однако именно после опубликования такого списка, то есть в феврале, автовладельцы будут вынуждены платить налог.

Фото из открытых источников

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины должно опубликовать список моделей автомобилей, за которые их владельцы будут обязаны уплатить транспортный налог в размере 25 тысяч гривен. При этом стоимость авто оценивается в Минэкономики. Сейчас в Украине всего 213 таких автомобилей.

Платить налог придется за автомобили, отвечающие таким требованиям:

стоимость превышает 375 минимальных заработных плат (2,2 млн грн);

возраст автомобиля не превышает 5 лет.

Уведомление об уплате суммы налога и соответствующие платежные реквизиты налогоплательщику направляются соответствующим органом. В случае неуплаты налога в течение 60 дней его сумма будет расти. А в случае отсутствия оплаты в первые 90 дней к сумме налога добавят 10%, а после этого срока – 20%. Транспорт или другое имущество смогут арестовать как "залог".

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Какие нормы и правила продолжат действовать в феврале

Освобождение ФЛП І группы от уплаты единого налога. В Украине физические лица-предприниматели, которые не используют труд наемных лиц, временно могут не платить налогов. На такой шаг пошло украинское правительство еще несколько месяцев назад из-за прогрессирующего коронакризаса – чтобы не обременять налогами предпринимателей, имеющих немало убытков из-за пандемии.

Физические лица-предприниматели – плательщики единого налога І группы за декабрь 2020 года и январь – май 2021 года освобождены от уплаты единого налога. Поэтому в указанный период ГНС не будет начислять ФЛП этой группы единый взнос. Освобождение не будет применяться, если предприниматель будет нарушать условия применения І группы.

Ограничение адаптивного карантина. В течение всего следующего месяца в Украине продлится адаптивный карантин, который формально завершается 28 февраля. Однако, вероятно, его снова продлят и снова на несколько месяцев – уже в шестой раз.

В соответствии с нормами адаптивного карантина, в случае вспышки инфекции в отдельных регионах ограничения будут усиливать только там, а не по всей Украине. Тем временем вся страна будет находиться в так называемой оранжевой зоне карантина с такими правилами: запрет работы развлекательных заведений и ресторанов в ночное время; запрет проведения массовых мероприятий с участием более 20 человек; запрет посещения музеев (когда в зале более одного человека на 1 кв. м); разрешение работы ресторанов, кафе, кинотеатров и театров с наполняемостью залов менее 50%; разрешение перевозок в общественном транспорте в случае заполненности менее 50% мест для сидения; запрет плановых госпитализаций в больницах.