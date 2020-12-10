От рынка земли и задержания шпиона до украинского фильма на "Оскар": Грандиозные победы и крупные провалы Украины в 2020 году

Украина столкнулась со многими вызовами в этом году Фото из открытых источников

Эти двенадцать месяцев, без сомнения, были знаковыми для Украины

Уходящий год стал важным для Украины по многим векторам. Нашей стране удалось многое наладить и добиться успеха в некоторых отраслях. Однако, к сожалению, не обошлось и без провалов и ужасных трагедий – так всегда бывает в каждой стране.

Далее рассказываем о важнейших победах Украины и главных поражениях, которые произошли с нашей страной в 2020 году. Речь идет о культурных свершениях и политических договоренностях, об откровенных дипломатических провалах, судебных победах и финансовых дырах.

Победы и свершения Украины за год

Полное прекращение огня на Донбассе. 27 июля начались меры по полному и всеобъемлющему прекращению огня на Донбассе.

Украинская разведка предупредила об активизации НВФ на Донбассе Фото из открытых источников

Договоренность о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня была определена Трехсторонней контактной группой (Украина, Россия, ОБСЕ) 22 июля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в прекращение огня на Донбассе с 27 июля и назвал это событие серьезным шагом для Украины.

На каждой из позиций ООС был установлен дополнительный контроль, а за прекращением огня следили специально командированные украинские военнослужащие.

И да, это можно было бы назвать едва ли не самым главным свершением Украины и успехом на пути к завершению конфликта, если бы не одна "но". Лишь первые месяцы эти договоренности так или иначе выполнялись представителями незаконных вооруженных формирований. Однако уже в октябре начались неприцельные провокационные обстрелы украинских военных со стороны НВФ.

Теперь командование Объединенных сил Украины ежедневно фиксирует по 5-8 обстрелов по украинским военным. Им приходится отстреливаться – и получается, что "режим тишины" и полное прекращение огня существует в большей степени на бумаге.

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Успех в "деле Виталия Маркива". 3 ноября миланский апелляционный суд оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива, признав его невиновным в преступлении, за которое в 2019 году его приговорили к 24 годам лишения свободы.

Освобождение Виталия Маркива УНН

"Дело Маркива" тянулось долго – более трех лет. 30 июня 2017 года в аэропорту города Болонья итальянская полиция арестовала Виталия Маркива по подозрению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли и его российского коллеги Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела в мае 2014 года возле Славянска.

Украинцы по всему миру по инициативе председателя Христианского общества украинцев в Италии Олеся Городецкого проводили международную кампанию "Освободить Маркива". Акции в поддержку украинца проходили в разное время в Риме, Париже, Берлине, Будапеште, Мадриде, Таллинне, Лиссабоне, Лондоне, Афинах, Нью-Йорке и Чикаго.

Параллельно с итальянской стороной расследование вела и Национальная полиция Украины и подала апелляцию на приговор Маркиву. Украинские следователи получили доказательства невиновности Виталия Маркива и его непричастности к гибели итальянца и россиянина. В том числе при содействии украинского МВД Виталий Маркив в конце концов был полностью оправдан.

Местные выборы в Украине. 25 октября в стране состоялись местные выборы, на которых избрали депутатов сельских, поселковых и городских советов и сельских, поселковых и городских глав. Явка избирателей составила лишь 37%, став самой низкой за всю историю независимой Украины.

Фото из открытых источников

15 ноября в семи городах прошел второй тур выборов – подробнее об этом можно прочитать в нашем материале по этой ссылке. А 22 ноября повторное голосование состоялось еще в одиннадцати городах. В конце концов каждый город, поселок и село в Украине получили нового руководителя.

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Новое вооружение для украинской армии. 23 августа на вооружение Вооруженных сил Украины был принят ракетный комплекс "Нептун". Его поставят на дежурство в 2021 году.

Ракетный комплекс "Нептун" Фото из открытых источников

Дальность пуска ракеты комплекса "Нептун" может достигать 280 километров. Этого достаточно для действенного сдерживания агрессивных действий противника на море. Скорость полета ракеты составляет до 1000 км/ч, при этом во время движения ракета может несколько раз самостоятельно менять свой полетный путь.

Комплекс крылатых ракет наземного базирования "Нептун" предназначен для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантних кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов, и береговых радиоконтрастных целей в простых и сложных метеорологических условиях в любое время суток и года, при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника.

Подробнее о новых разработках в украинской оборонке можно прочитать здесь.

Задержание шпиона. 15 апреля Служба безопасности Украины задержала генерала Валерия Шайтанова, обвиненного в шпионаже в пользу России.

Задержание Валерия Шайтанова 14 апреля Фото: Пресс-служба СБУ

Генерал-майор СБУ Валерий Альбертович Шайтанов много лет строил карьеру в украинской силовой структуре. Он – выпускник рязанского воздушно-десантного училища, в 2014 году командовал харьковским департаментом Центра специальных операций "А" СБУ – "Альфы".

Все это время генерал был завербованным агентом ФСБ. В СБУ отметили, что он организовывал по заказу ФСБ убийство добровольца Адама Осмаева (мужа застреленной в 2017 году Амины Окуевой).

В 2014 году он руководил штурмовой группой "Альфы", которая захватила Дом профсоюзов в Киеве во время Революции Достоинства. Генерал имел хорошее место в СБУ во времена президентства Порошенко, хорошее отношение в СБУ и немалые "заслуги".

Подробнее о скандальном задержании и "заслугах" Шайтанова можно узнать из нашего материала.

Обмен удерживаемыми лицами. 16 апреля на Донбассе были освобождены 20 украинцев в рамках очередного обмена удерживаемыми лицами.

Офис президента

Обмен состоялся между Украиной с одной стороны и ОРДЛО — с другой. В Украину вернулось 20 человек, Украина отдала 14-х человек.

Президент Владимир Зеленский по этому поводу отметил, что Украины возвращает всех и в рамках Минских договоренностей и договоренностей в рамках "нормандской четверки".

Из ОРЛО вернулись Виталий Желдак, Сергей Миронич, Валентин Можаев, Николай Полозов, Алевтина Попова, Сергей Русинов, Иван Сливка, Александр Сливка, Александр Табачный, Александр Штиль, Александр Яковенко, а из ОРДО: Александр Алакоз, Николай Гриненко, Николай Илюхин, Владимир Карась, Евгений Костев, Александр Помеляйко, Александр Садовский, Вадим Сирик и Виктор Шайдов.

Подробно об апрельском обмене – в нашем эксклюзивном материале.

Фильм о Донбассе представит Украину на "Оскаре". Украинский Оскаровский комитет выбрал драму украинского режиссера Валентина Васяновича "Атлантида" в качестве национального претендента на премию "Оскар" в номинации "Лучший международный художественный фильм".

Валентин Васянович Фото из открытых источников

Фильм борется за попадание в лонг-лист, а дальше – в шорт-лист престижной премии. Номинантов на "Оскар" объявят 15 марта 2021 года, а церемонию проведут 21 апреля.

События фильма разворачиваются в 2025 году, после будущей победы Украины в конфликте на востоке. Донбасс возвращен в состав Украины, но его территории признаны непригодными для проживания. Но и там возникает любовь.

Роли в фильме сыграли непрофессиональные актеры – бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк. Съемки фильма проходили в Мариуполе и Киеве.

Провалы и неудачи украинской власти в 2020 году

Отсрочка введения кассовых аппаратов. 1 декабря народные депутаты приняли за основу и в целом законопроект № 4439-д по урегулированию кризиса, связанного с вопросом ФЛП. Речь идет о переносе обязательной фискализации для всех малых и средних предпринимателей.

О кассовых аппаратах нам еще долго придется слышать Фото из открытых источников

Законом фискализация (обязательное применение РРО) для физических лиц-предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога II-IV групп, была отсрочена до 1 января 2022 года, введено послабление для рисковых групп, отменен кэшбэк и привязаны лимиты к минимальной заработной плате.

Сразу после принятия законопроекта под стенами Верховной Рады начался протест предпринимателей против обязательного введения РРО. В правительственном квартале собралось около тысячи предпринимателей. Активисты требовали не обязывать их использовать кассовые аппараты вообще.

Подробнее об эпопее с кассовыми аппаратами можно почитать в наших текстах здесь, а также по этой ссылке.

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Введение рынка земли. В ночь с 30 на 31 марта депутаты приняли законопроект 2178-10, которым в Украине вводится рынок земли. Согласно закону, рынок земли в Украине заработает с 1 июля 2021 года – тогда же будет отменен мораторий на продажу аграрной земли.

Фото из открытых источников

По закону:

с июля 2021 до 1 января 2024 года будет действовать ограничение на покупку земли – не более 100 га в одни руки;

с 2024 года ограничение составит до 10 тыс. га в одни руки;

с 1 июля 2021 до 1 января 2024 года право на покупку земли будет только у физлиц;

иностранцам запрещено покупать землю, расположенную ближе 50 км от госграницы Украины;

с 2024 года не смогут покупать украинскую землю компании, владельцами которых являются граждане России, входящие в террористические организации;

продажа государственных и коммунальных земель будет запрещена.

Подробно о законе о его последствиях для Украины – в нашем тексте здесь.

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Отмена обязательного е-декларирования. 27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса Украины. Также суд отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение, электронное декларирование и полномочия Национального агентства по вопросов предотвращения коррупции.

Статья 366-1 предусматривала ответственность в виде штрафа или лишения свободы за предоставление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, работающего в государственных органах власти.

Чиновникам запрещалось покупать необоснованные активы, стоимость которых превышает их доходы более чем на 6,2 миллиона гривен. За это предусматривалось наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет. Также таких должностных лиц лишают права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Но теперь, если политик или чиновник, заполняя обязательную декларацию, по каким-то причинам решил не указывать то или иное свое имущество, он может это делать.

О деталях решения КСУ – в нашем материале здесь.

Трагедии Украины за год

Падение украинского самолета возле Тегерана. 8 января в Иране недалеко от Тегерана разбился самолет авиакомпании "МАУ". Вследствие трагедии погибли все пассажиры и экипаж – 180 человек.

Останки разбитого украинского самолета авиакомпании МАУ вблизи Тегерана в Иране, 8 января 2020 года New York Times

Через несколько дней президент Ирана официально признал, что Вооруженные силы Ирана по ошибке сбили самолет ракетой Boeing 737.

Пожары в Житомирской области. 16 апреля началось возгорание леса в Житомирской области. Пожар продолжался почти две недели, задев Зону отчуждения.

Масштабные пожары в Луганской области. 6 июля вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств в Луганской области возник лесной пожар на площади около 50 га.

Пожары в Луганской области ГСЧС

13 июля огонь был ликвидирован. В результате пожара погибли пять человек, еще 34 человека были госпитализированы.

Пожары в Луганской области ГСЧС

30 сентября в Луганской области снова начались пожары и через несколько дней распространились вглубь лесов, достигли домов местных жителей. Все десять очагов пожаров удалось ликвидировать только 8 октября. Выгорели десятки гектаров леса, были человеческие жертвы. Детально о причинах возгорания и распространения огня – в нашем материале.

Крушение самолета возле Чугуева. 25 сентября возле города Чугуева, в Харьковской области, при заходе на посадку разбился военный самолет Ан-26, выполнявший учебно-тренировочный полет. На борту находились курсанты Харьковского университета воздушных сил и члены экипажа.

Место авиакатастрофы АН-26 ГСНС

В результате авиакатастрофы 25 человек погибли сразу, двоих госпитализировали – из них один курсант умер через день, а второго позже выписали из больницы.

Захват заложников в Луцке. 21 июля в Луцке злоумышленник захватил автобус с пассажирами.

Мужчина с взрывчаткой и оружием захватил 20-х заложников и требовал, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, экс-президент Петр Порошенко, записали и выложили в Youtube заявления о том, что они – террористы в законе.

Задержание луцкого террориста 21 июля Фото из открытых источников

А от президента Владимира Зеленского террорист требовал, чтобы тот разместил сообщение с призывом посмотреть фильм "Земляне". Президент выполнил требование злоумышленника, а под вечер заложники были освобождены. Подробнее об инциденте в Луцке можно прочитать здесь.

Захват заложника в Полтаве. 23 июля в Полтаве возле здания административного суда Полтавы правоохранители пытались задержать мужчину по подозрению в угоне автомобиля. Однако он успел выдернуть чеку из гранаты РГД-5 и схватить руку одного из сотрудников уголовного розыска.

Спецоперация в Полтаве "Полтавщина"

Таким образом, у него оказался заложник. Однако полиции удалось уговорить его обменять заложника и выехать за пределы Полтавы. Обмен состоялся на начальника уголовного розыска Полтавской области полковника Виталия Шияна из-за его добровольного решения.

Злоумышленником оказался 32-летний Роман Скрипник, который с заложником поехал в направлении Киева и впоследствии скрылся в лесу. Уже через несколько дней – 1 августа – Национальная полиция при задержании застрелила Скрипника. Детали спецоперации можно узнать из нашего текста по этой ссылке