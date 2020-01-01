От роста тарифов на газ и свет до новых санитарных правил в школах: Топ-10 главных изменений в Украине с 1 января

2021 год станет новым во многих смыслах ZIK.UA

Кое-что в Украине и в самом деле изменится к лучшему

В эту новогоднюю ночь каждому в мире хочется, чтобы 2020 год поскорее закончился, а все невзгоды, кризисы, проблемы и беспрецедентные потери растаяли как туман. Вот прошлый год завершается, наступает 2021, но фактически ничего не меняется. Коронавирус до сих пор подминает под себя планету, а экономический кризис и карантин не прекращаются и никуда не исчезают.

Однако, как положено, в первый день нового года стартуют всевозможные законодательные инициативы, вступают в силу законы и указы, начинают действовать новые тарифы, правила и социальные нормы. Конечно, 1 января 2021 года не стало исключением. Отныне украинцам придется привыкать к ряду нововведений. Вот о них и поговорим дальше – от обновленных тарифов до введения украинского языка в общественном обращении.

Далее рассказываем о главных изменениях, которые точно повлияют на украинцев и тех, что гипотетически могут коснуться нас в первом месяце нового года.

Цена на газ и тепло

В январе стоимость природного газа увеличится на 14% от цены в декабре 2020 года. Цена голубого топлива для бытовых клиентов в январе установлена на уровне 7,22 гривны за 1 кубометр с НДС без учета стоимости доставки. Тогда как в декабре цена составляла 6,33 грн.

Тарифы на газ вырастут Фото из открытых источников

Изменение стоимости газа в январе связано с сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо.

К тому же Национальная комиссия по вопросам государственного регулирования энергетики и коммунальных услуг повысила тарифы 23-х теплоэлектростанций на тепло для населения в 2021 году. Такое решение было принято из-за роста зарплаты для сотрудников ТЭЦ, роста цен на уголь и газ и увеличения расходов на услуги по распределению газа.

Меньше всего повысили тариф для Днепровской ТЭЦ – на 5,5%, а больше всего – для Киевской "Евро-реконструкции" – на 49,7%.

Средневзвешенный тариф на тепло для населения после повышения составит 1121,71 грн/Гкал. Самый высокий тариф в результате роста цен имеет Северодонецкая ТЭЦ – 1471,54 грн/Гкал, а самый низкий – у ТЭЦ-2 Эсхар (Харьковская область) – 653,99 грн/Гкал.

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Новые тарифы на свет

Кабинет министров Украины несколько дней назад впервые за три года повысил тарифы на электрическую энергию для бытовых потребителей.

Тарифы на электроэнергию вырастут Фото из открытых источников

Чиновники все же отменили льготную цену на электроэнергию для населения – 90 копеек за первые 100 кВт⋅ч. С января и до 31 марта 2021 года стоимость электричества установлена на уровне 1,68 грн за кВт⋅ч.

Подробнее об изменениях в оплате потребленной электроэнергии и причины роста тарифов можно прочитать в нашем эксклюзивном материале по этой ссылке.

Украинский язык будет звучать чаще

С 16 января украинский язык становится языком обслуживания потребителей в Украине как единственный государственный.

Украинский язык станет обязательным везде УНІАН

Поэтому согласно статье 30 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей, предоставляя информацию о товарах и услугах на украинском языке. Это касается и супермаркетов, и рынков, и ресторанов, и библиотек, а также интернет-магазинов, банков, АЗС, аптек и тому подобное.

По словам уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кремня, исключительно по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке, в том числе на русском.

Это правило было утверждено Верховной Радой Украины давно – еще 25 апреля 2019 года вместе с принятием закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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Изменение прожиточного минимума

С 1 января размер прожиточного минимума в Украине составит 2189 грн. Кстати, с 1 июля предусмотрен его рост до 2294 грн, с 1 декабря – до 2393 грн.

К тому же запланирован рост прожиточного минимума для основных социальных и демографических групп: детей в возрасте до шести лет (с 1 января – 1921 грн), для детей в возрасте от 6 до 18 лет (с 1 января 2395 грн), для трудоспособных лиц (с 1 января – 2270 грн) и для нетрудоспособных лиц (с 1 января – 1769 грн).

Рост минимальной зарплаты

В Государственном бюджете Украины на 2021 год предусмотрено два повышения минимальной зарплаты. Первое – до 6000 гривен с 1 января и второе – до 6500 гривен с 1 декабря.

Подробнее о показателях госбюджета и расчет минималки в Украине можно прочитать в нашем материале здесь.

Обновленное налогообложение для ФЛП

Под изменение прожиточного минимума подвязан ряд налогов в Украине, в частности, и суммы налогов для предпринимателей.

Фото из открытых источников

Рост прожиточного минимума означает, что ФЛП с 1 января будут платить налоги по новому, а именно:

ФЛП I группы

ЕСВ составит 1320 грн (22% от минзарплаты), с 1 декабря 2021 – 1430 грн.

Единый налог – 227 грн (10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января).

ФЛП II группы

С 1 января ЕСВ – 1320 грн, с 1 декабря 2021 – 1430 грн.

Единый налог – 1200 гривен (20% от минимальной зарплаты, установленной на 1 января).

Фиксированные ставки единого налога устанавливаются сельскими, поселковыми, городскими советами или советами объединенных территориальных общин.

ФЛП III группы

С 1 января ЕСВ – 1320 грн, с 1 декабря 2021 – 1430 грн.

5% дохода или 3% дохода + НДС.

ФЛП на общей системе налогообложения

С 1 января минимальный ЕСВ – 1320 грн, с 1 декабря 2021 – 1430 грн.

Указанные суммы ЕСВ являются минимальными, а максимальный ЕСВ составляет 15 минимальных зарплат и составит в 2021 году 19 800 грн (6000 × 15 × 22%). Это – максимальная сумма ЕСВ, которую платит ФЛП, если сумма дохода составляет 90 000 грн и более в месяц.

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Нововведения по недвижимости

С 1 января 2021 года в Украине вступает в силу Закон № 132-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине". Согласно этому документу, отменяется долевое участие застройщика в развитии инфраструктуры населенного пункта, денежная оценка частной земли, передаваемой в залог, а также вводится институт доверительной собственности.

Застройщик обязан в течение 10 дней после начала строительства обратиться в органы местного самоуправления с заявлением об определении размера долевого участия. Этот взнос в любом случае должен быть оплачен после завершения строительства перед вводом здания в эксплуатацию. Поэтому застройщик объектов, строительство которых завершается в 2021 году, освобождается от оплаты долевого участия.

Новые санитарные правила для школ

В Министерстве здравоохранения Украины выдали новые санитарные правила для школ, которыми устанавливается следующее:

обязательное наличие внутренних туалетов в помещениях школ;

недопуск к работе работников школ без медосмотра или с просроченным медосмотром;

пересаживание учеников минимум дважды в год. Учащихся, которые часто болеют простудами, ревматизмом, ангинами, рекомендуется сажать в третьем ряду от окна, ближе к внутренней стене;

новые подходы к рассаживанию и питанию учащихся;

наличие нескольких типов мебели, чтобы школьников можно было сажать за парты, согласно их росту;

официальное разрешенное проводного и беспроводного подключения к интернету;

новые требования к компьютерному оборудованию: экран компьютера должен быть не менее 15 дюймов, экран ноутбука – 14 дюймов, с мышкой и клавиатурой;

запрет аренды школ не под образовательные нужды.

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Обновленные правила питания в школах

Еще одна инициатива Минздрава заработает в украинских школах уже с 1 января. Дело в том, что Министерство здравоохранения Украины изменило подходы к организации питания учащихся в школах.

С января школьников будут кормить по принципу "шведского стола" Фото из открытых источников

По словам главного санитарного врача страны Виктора Ляшко, школьники, имеющие справку от врача о тех или иных диетических потребностях с установленным соответствующим диагнозом, смогут получать особое питание.

"Впервые на нормативно-правовом уровне урегулирован вопрос организации питания детей с особыми потребностями: теперь если у ребенка есть справка от семейного врача или педиатра, что у него есть определенные диетические потребности, то владелец заведения обязан организовать отдельное питание для этого ребенка с учетом диетических потребностей", - резюмировал Виктор Ляшко.

Запрещено продавать в школьных буфетах и автоматах чипсы, сухарики, мясные и рыбные продукты промышленного производства, колбасы, сосиски, копченую и соленую рыбу и конфеты.

Также установлены продукты, которые должны быть в ежедневном школьном рационе учащихся: злаковые, овощи, фрукты, ягоды и молочные продукты.

Новые правила получения субсидий

С первого дня нового года в Украине меняются правила получения гражданами государственной помощи. По словам министра социальной политики Марины Лазебной, с 2021 года в Управлении социальной защиты не будут проводить личный прием граждан.

Фото из открытых источников

Теперь подать заявление для получения субсидий и льгот украинцы смогут с помощью платформы "Дія" или по почте. К тому же с этим вопросом можно обращаться в местные общины.

"Это связано с реформой децентрализации. В общинах есть социальные подразделения, которые должны принимать заявления от людей. Это касается 67 видов пособий. В частности, и по субсидиям", – рассказала Лазебная.

К тому же Министерство соцполитики расширило круг получателей субсидий от государства. Изменения коснулись и временно безработных украинцев, будут приниматься во внимание их доходы за последний месяц. Есть условие получения пособия по частичной безработице – три месяца нужно платить единый социальный взнос.

Также с нового года субсидию будут получать украинцы, ухаживающие за лицами с инвалидностью и те, чьи родственники временно находятся за границей.