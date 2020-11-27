От роста пенсий и зарплат до вероятного полного локдауна на новогодние праздники: Топ главных изменений с 1 декабря в Украине

Несколько нововведений придут в Украину в декабре Фото из открытых источников

Новый месяц – и снова несколько нововведений для украинцев

В последнем месяце года наша страна все еще будет находиться на карантине, и не исключено, что он станет жестче, чем немного испортит новогоднее настроение украинцев. К тому же не исключено, что цифры в платежках за ЖКУ снова поползут вверх – и почему такое всегда происходит зимой?

Далее рассказываем о самых главных изменениях, которые гарантированно коснутся нас уже через несколько дней. Также не забудем и о вероятных "карантинных" нововведениях, которые гипотетически могут произойти в Украине и привести к большим переменам.

Увеличение прожиточного минимума

С 1 декабря этого года в Украине растет прожиточный минимум – это давно предусмотрено государственным бюджетом. Это значит, что параллельно вырастет и ряд привязанных к нему выплат: заработные платы или тарифные оклады, а также пенсии и различные виды государственной помощи.

В декабре прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц вырастет на 71 грн – с 2118 грн до 2189 грн.

Согласно этому, для основных социальных и демографических групп населения новый прожиточный минимум составит: на детей в возрасте до 6 лет — 1921 грн, детей от 6 до 18 лет — 2395 грн, трудоспособных лиц — 2270 грн, лиц, утративших трудоспособность, — 1769 грн.

Рост зарплат для бюджетников

Работники бюджетной сферы будут зарабатывать чуть больше именно благодаря росту прожиточного минимума. Минимальный тарифный оклад в принципе не может быть меньше, чем прожиточный минимум для трудоспособного лица. Поэтому первая тарифная ставка не может быть ниже прожиточного минимума.

Сейчас ее размер составляет 2225 грн. А уже с 1 декабря оклады вырастут таким образом (не учитывая надбавки за стаж, интенсивность труда и премии):

11 тарифная ставка вырастет с 4383 грн до 4472 грн;

15 тарифная ставка вырастет с 5740 грн до 5857 грн;

24 тарифная ставка вырастет с 9701 грн до 9897 грн.

Пенсии и соцвыплаты

Идем дальше – пенсия и социальная помощь в Украине также имеют прямое отношение к размеру прожиточного минимума. С 1 декабря их пересчитают автоматически и прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, вырастет на 57 грн — с 1712 грн до 1769 грн.

Фото из открытых источников

Также будут увеличены такие государственные выплаты:

минимальные размеры пенсии по возрасту (при наличии страхового стажа 20 лет у женщин, 25 лет у мужчин – для пенсий, назначенных до 01.10.2011 и 30 лет у женщин, 35 лет у мужчин – для пенсий, назначенных после 01.10.2011);

минимальные размеры пенсий по инвалидности и в связи с потерей кормильца;

минимальные размеры пенсионных выплат шахтерам, инвалидам войны, участникам боевых действий, людям с инвалидностью, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы;

размеры надбавок и повышений, которые зависят от размера прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность:

пенсии за особые заслуги согласно закону Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной";

повышения, предусмотренные законами Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований";

ежемесячная государственная адресная помощь людям с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий ЧАЭС и на уход инвалидам войны и участникам боевых действий.

Интересно, что вырастут не только небольшие пенсии, но и те, которые называют крупнейшими в Украине. К примеру, максимальная пенсия, составлявшая 17120 грн, также вырастет на 570 грн и составит 17690 грн.

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"Зимнее" повышение цен на ЖКУ

Традиционно стоимость газа в Украине растет после старта отопительного сезона перед самым холодным периодом – в начале зимы.

Долго не было известно, насколько конкретно вырастет цена голубого топлива в следующем месяце, но в том, что это произойдет, почти никто не сомневался. Однако, его не будет. По крайней мере, для потребителей, которых обслуживает НАК Нафтогаз. На днях компания заявила, что цены на газ для населения в декабре останутся на уровне ноября.

Но радоваться рано, в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электроэнергию.

Укрпочта без выходных

Еще с 1 ноября 250 отделений Укрпочты по всей Украине перешли на 7-дневный рабочий график. Это связано с так называемым периодом высокого сезона перед новогодними праздниками, когда растет количество отправлений.

Иллюстрированное фото Фото из открытых источников

А уже с 1 декабря на такой график перейдут еще 50 отделений с наибольшей загруженностью в основном в областных центрах.

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С е-паспортом в банк

В новом месяце украинцы также смогут проводить кассовые операции в отделениях банков с помощью электронных документов в приложении "Дія". В НБУ заверили, что цифрового паспорта будет достаточно для идентификации клиента.

"При осуществлении кассовых операций для идентификации и верификации клиента или его представителя банки смогут использовать цифровой паспорт (внутренний, - ред.) или заграничный цифровой паспорт", - отметили в финучреждении. Соответствующее нововведение Нацбанк анонсировал среди других, призванных упростить проведение кассовых операций банками во время обслуживания клиентов.

Принятие госбюджета-2021

В начале ноября глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что до 1 декабря монобольшинство должно завершить работу над государственным бюджетом Украины на следующий год.

"Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы он был принят до 1 декабря, и я думаю, что мы успеем это сделать, хотя вы видите, что разные у нас есть ситуации, в государстве она развивается по-разному", - отметил тогда Гетманцев.

Даниил Гетманцев Фото из открытых источников

Прошло две недели, и чиновник сообщает, что парламент не укладывается в установленный срок принять госбюджет-2021.

"К сожалению, мы явно не укладываемся в установленный Бюджетным кодексом срок. К сожалению, и мы должны извиниться перед людьми, что мы не придерживаемся этого срока. Срок у нас, вы знаете, до 1 декабря мы должны в целом принять", - отметил депутат.

Надеемся, что Верховная Рада все же сможет принять главную смету страны в течение декабря, то есть до конца года.

Кстати, подробнее о расходах и доходах, ориентировочно запланированных в госбюджете на 2021 год, можно узнать в нашем материале по этой ссылке.

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Полный локдаун или нет?

Недавно в СМИ появилась информация, якобы в Украине с начала декабря могут усилить карантин. И усилить настолько, что страна снова погрузится в полный локудаун, как это было в середине марта этого года. Среди ограничений, которые озвучивались как возможные, речь шла и о закрытии развлекательных заведений и о запрете массовых собраний, и о новогодних праздниках фактически без народных уличных празднований. При этом движение общественного транспорта обещали оставить без изменений.

В Украине заведениям общественного питания запретили работать на выходных Фото из открытых источников

Согласно проекту, опубликованному в ряде СМИ, с 1 декабря по 14 января в Украине могут ввести такие карантинные запреты:

посещение елки на центральной площади города разрешено, но с ограничением по времени;

рождественские новогодние концерты (запрещены с 1 по 12 декабря, разрешены под открытым небом с 16 по 29 декабря, вновь запрещены с 30 декабря по 14 января);

рождественские ярмарки разрешены только под открытым небом, без столиков для еды;

новогодние катки допускаются только на улице;

лыжные и зимние места отдыха могут работать без заведений питания и новогодних вечеринок;

елки в школах и садиках разрешены без посетителей;

спортивные мероприятия запрещены;

религиозные мероприятия запрещены;

кинотеатры, театры и музеи прекращают работу;

проведение дискотек, работа ночных клубов, мест общественного питания (кафе, рестораны, бары, буфеты) - закрыты с 1 по 15 декабря, разрешена 50% заполняемость с 16 по 29 декабря без корпоративных вечеринок, закрыты с 30 декабря по 14 января. В период закрытия еда покупается навынос.

отели, санатории, курорты - закрыты;

деятельность ТРЦ - закрытие с 1 по 15 декабря, с 30 декабря по 14 января; разрешена работа с 16 по 29 декабря только с целью посещения магазинов, фуд-корты и развлекательные зоны закрыты;

магазины и супермаркеты непродовольственных товаров закрыты с 30 декабря по 14 января;

салоны красоты и парикмахерские закрыты с 30 декабря по 14 января;

учебные заведения всех уровней закрыты с 30 декабря по 14 января.

Вместе с тем заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что говорить о введении "новогоднего локдауна" пока рано, потому что сначала нужно зафиксировать результаты "карантина выходного дня".

Однако, позже премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что правительство действительно такой вариант рассматривает.

Начало работы новых мэров украинских городов



В семи городах, где проходил второй тур выборов мэра, фамилии новых городских глав уже известны. А до 27 ноября станут известны победители повторного голосования еще в одиннадцати городах Украины. Таким образом, в декабре новоизбранные руководители украинских городов наконец смогут заработать, так сказать, на полную.

Вместо бонуса

Также в грядущем месяце была анонсирована встреча в "нормандском формате" лидеров Украины, Германии, Франции и России, а также проведение обмена удерживаемыми лицами между Киевом и российской стороной. По словам представителя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексея Арестовича, планируется все до 24 декабря текущего года.

"Глава украинской делегации Леонид Макарович (Кравчук, - ред.) Предложил провести такой обмен до Рождества - 24 декабря. Предложил всех на всех, но как вариант хотя бы вот этих около 100 на соответствующее количество с российской стороны, которую еще предстоит уточнить. Приурочить это можно к проведению следующей встречи в "нормандском формате", - рассказал он.