От прошлого к настоящему: Что посмотреть в Виннице и области за один день

Предлагаем топ интересностей Винницкой области – от фонтанов до мистической ставки Гитлера

Светомузыкальный речной фонтан в Виннице Фото из открытых источников

Винница – это город в центре Украины, который был центром Восточного Подолья или Брацлавщины. В нем много природных парков, домов в стиле модерна, а также развитая инфраструктура. Согласно исследованию городского совета, более 90% трудоспособного населения здесь пользуется только общественным транспортом.

Город активно развивается в сферах образования и медицины. Винница известна своими педагогическими и техническими университетами. Из года в год туристы едут сюда летом, чтобы посмотреть на самые большие фонтаны в Европе. Чем еще интересен регион и почему стоит посетить город, читайте далее.

От Киевской Руси до сегодня

Еще с Х века на территории современной Винницы жили племена уличей и тиверцев. Их земли входили в состав Киевской Руси, а затем в Галицко-Волынское княжество. Датой основания города считают 1363 год, когда Ольгердом было создано Подольское княжество после битвы на реке Синие Воды. Побежденные земли он отдал племянникам из рода Корятовичей. Они начали укреплять поселения, бывшие там. Когда княжество ликвидировали в 1393 году, в городе впервые назначили старосту. В течение следующих двух веков в Виннице проводили ярмарки, развивалась мещанская община.

Новости по теме: От первого пути до поезда со скоростью 350 км/ч: Чем известны и что интересного могут увидеть туристы на украинских вокзалах

После заключения Люблинской унии в 1569 году город стал центром Брацлавского воеводства. Появились предместья Винницкие Хутора, Щетки, Малые Хутора. В 1640 году было дано магдебургское право. Однако многочисленные войны во времена Хмельнитчины привели к потере права на самоуправление мещан во времена Руины. Статус смогли вернуть лишь на исходе ХVIII века.

Трамваи на улицах города из Швейцарии Фото из открытых источников

Второй раздел Речи Посполитой в 1793-м означал власть Российской империи. В эти времена Винница была лишь уездным городом. Во время Первой мировой войны город стал административным центром Подольской губернии, а с 1923-го является центром округа. К тому же, здесь была временная столица Украинской Народной Республики.

С 1932 года, при советской власти, и до сих пор Винница является центром образованной Винницкой области. После Второй мировой войны здесь начали развивать промышленность. Сегодня Винница постоянно развивается и приобретает все больше черт европейских городов.

Визитные карточки города

Многие туристы из года в год едут посмотреть на фонтан, который открыли в 2011 году. Он расположен на берегу Южного Буга у острова Кемпа. Чтобы добраться сюда с вокзала, нужно ехать маршруткой 25 Н до остановки "Музей Коцюбинского" и отсюда пройти пешком еще 900 метров.

Светомузыкальный речной фонтан является крупнейшим в Европе и Украине. Он имеет особую конструкцию: лазерный проектор демонстрирует видео в формате 3D на экране из водно-воздушной смеси. В целом проект обошелся в 37 млн грн. По документам это стояночное судно, которое имеет собственный регистрационный номер в Реестре судоходства Украины.

Винницкие фонтаны ночью Фото из открытых источников

От этого памятника примерно два километра до еще одного важного места – Европейской площади. Парк вокруг нее в центре города является одним из самых любимых для отдыха. Здесь находится и Башня архитектора Григория Артынова, которая еще с начала ХХ века является визиткой города.

Изначально достопримечательность была создана как смотровая каланча пожарной команды. Часы должны были придавать ей подобие ратуши. На протяжении столетия башня имела различное назначение, но по состоянию на сегодня в ней расположен Музей Памяти Воинов Винниччины, погибших в Афганистане. Вход сюда стоит 20 грн для взрослых.

На самой Европейской площади часто выступают молодые музыкальные коллективы, а во время фестивалей ставят тематические локации.

Башня архитектора Григория Артынова Фото из открытых источников

Винницкие парки и муры

Еще в 90-е годы прошлого века Парк культуры и отдыха им. Леонтовича был заброшен. Новый вид он приобрел лишь в 2000-х, когда начали строить аттракционы и устанавливать многочисленные памятники. Сегодня здесь есть много мест для отдыха, а также монументов, посвященных погибшим воинам-афганцам, сечевым стрельцам и милиционерам.

Это памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения в сердце города площадью в 40 га. Здесь расположены фонтан, стадион и каток. На территории работает Летний театр и планетарий. Здесь проводят концерты и массовые мероприятия.

Парк культуры и отдыха им. Леонтовича Фото из открытых источников

В 2 км от парка в сторону Свято-Преображенского кафедрального собора расположены Винницкие муры. Это комплекс монастырских и оборонительных сооружений, которые построили еще в ХVI веке. Его создали, чтобы защищаться от татарских набегов. Однако позже здесь был иезуитский костел и монастырь, а также коллегиум.

Рядом с достопримечательностью расположен краеведческий музей. В нем хранятся коллекция древнего оружия, вышиванки, изделия ткачества и гончарства, есть библиотека с книгами еще ХVIІІ века.

От села Буша до ставки Гитлера

В области, в 150 километрах от Винницы, есть еще одна важная достопримечательность. В с. Буша находится историко-культурный заповедник площадью почти в 7 гектаров, в котором есть около десяти памятников археологии дохристианского периода, датированных ІV тыс. до н. э. — VІІ ст. н. э. Кроме того, туристы могут осмотреть также остатки крепостей, казацкое кладбище и один из старейших храмов в мире, которому более 5000 лет. Неподалеку располагается Гайдамацкий яр, где, по легенде, спрятаны сокровища, которые до сих пор никто не нашел. Вход на территорию стоит 50 грн.

Историко-культурный заповедник В С. Буша find-way.com.ua

В Винницкой области нельзя обойти вниманием и село Стрижавка, в 8 км от города. В этой местности расположена ставка Гитлера "Вервольф", которую в 1944 году немцы взорвали двумя вагонами взрывчатки. Это целый комплекс, где было два подземных бункера, бассейн, дома для офицеров штаба.

На этом месте когда-то казнили 5000 советских военнопленных. Сегодня о "Вервольфе" есть много мифов и легенд, а еще здесь до сих пор есть кабели, соединявшие напрямую Винницу и Берлин.

Также стоит посетить карьер в селе Глуховцы за 70 км от Винницы, где большое количество белого камня - песчаника и Лядовский Усекновенский скальный мужской монастырь на скальной террасе 90-метровой горы над Днестром у с. Лядова.

Карьер в с. Глуховцы Фото из открытых источников

Дворец Потоцких

В 82 км от Винницы, в селе Тульчин, расположена еще одна важная достопримечательность, которую часто называют Подольским Версалем. Дворец Потоцких – образцовое здание в стиле классицизма и является образцом архитектуры XVIII в. Его начали строить в 1782 году по заказу семьи Потоцких. Архитектором был француз Жозеф Лакруа.

По проекту было несколько зданий: главный дворец с двумя этажами, где была колоннада и мраморная лестница в вестибюле, и два корпуса П-образной формы. Некоторые части были соединены галереями. Внутри туристы смогут осмотреть выставку картин, которая принадлежала семье Потоцких, в частности работы украинских мастеров.

Дворец Потоцких в с. Тульчин Фото из открытых источников

У здания создали парк, где были фонтаны, каскады, скульптуры и роскошные купальни. Здесь росли и экзотические растения. В парке постоянно устраивали танцы и развлечения, звучала музыка. Был и театр, имевший в репертуаре 5-7 опер.

Во времена Крымской войны 1854-1856 гг. здесь был военный госпиталь. Семья Потоцких покинула дворец в 1878 году. Только в ХХ веке здание приспособили под культурно-образовательное училище.

Дворец с высоты птичьего полета Фото из открытых источников

В Виннице и области много интересных мест. В городе расположены крупнейшие фонтаны в Европе и Украине, парки с многочисленными аттракционами и старинные стены. В Винницкой области есть дворец Потоцких, ставка Гитлера "Вервольф" и национально-природные заповедники с памятниками дохристианского периода. И это далеко не все упомянутые интересные места региона.

К слову, если вы не знаете, куда поехать отдыхать, у нас есть материал, где мы отобрали одни из лучших локаций для туризма: от необитаемых островов Херсонской области до острова, где воссоздана Запорожская Сечь.

Напоминаем, что мы писали и о Луцке, где рассказывали о подземных ходах, в которых похоронены выдающиеся лучане и даже римо-католические епископы.