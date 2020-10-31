От новых мэров до повышенных тарифов на газ: Топ-9 изменений в Украине с 1 ноября

Ноябрь принесет украинцам несколько изменений Фото из открытых источников

Львиная доля изменений так или иначе связана с пандемией коронавируса

Через несколько дней начинается ноябрь, а с ним в жизнь украинцев входит несколько нововведений. Нельзя сказать, что они фундаментальны и изменят жизнь страны, однако определенную важность они все же имеют и скажутся как на наших кошельках, так и на настроениях.

Далее рассказываем, что ждет украинцев в последнем месяце этой осени.

Цена на газ и тепло

В ноябре тарифы на голубое топливо в Украине по тарифу "Месячный" вырастут до 6,33 грн/куб. м с НДС (без стоимости распределения). Об этом как раз недавно объявили в НАК "Нафтогаз Украины". А для клиентов, которые в ноябре подключат тариф "Годовой", цена газа на следующие 12 месяцев составит 6,45 грн/куб. м с НДС (без стоимости распределения).

Такие изменения в ценах на газ вызваны сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо, заявили в "Нафтогазе".

Кстати, кроме этого, уже в ноябре украинцам придется платить за коммунальные услуги значительно больше. К тому же придут платежки за отопление во второй половине октября. Оплата за тепло также может вырасти ввиду подорожания газа, цена на который составляет до 80% стоимости тепла.

Новости по теме: Тарифы на газ: Почему растут цены на голубое топливо и что будет со стоимостью коммунальных услуг

Новая местная власть

6 ноября – последний день, когда Центральная избирательная комиссия должна официально объявить окончательные результаты местных выборов в Украине.

В городах, где победителя выборов мэра не определили в первом туре из-за недостаточного количества голосов избирателей (ни один кандидат не набрал 50% + 1 голос), состоятся вторые туры. Они должны пройти через три недели после 25 октября, то есть до 15 ноября.

Поэтому в ноябре вновь избранные главы городов, сел и поселков и депутаты местных советов по всей Украине уже начнут работать.

Пролонгация карантина по стране

Темпы распространения коронавируса в Украине до сих пор растут. Сейчас имеем стабильно по 7000-8000 тысяч новых случаев инфицирования в сутки. Это означает, что карантин в Украине продолжается. Он продлится до конца года, а значит – и целый ноябрь.

К тому же в Украине сохраняется введенный в начале пандемии режим чрезвычайной ситуации. Все это вместе значит, что заведения питания будут работать с ограниченным количеством людей и будут закрываться после 22:00. К тому же введены ограничения на массовые собрания, в частности концерты.

В ноябре к коронавирусу гарантированно добавятся еще и сезонные инфекционные заболевания.

Новое карантинное зонирование

30 октября в Украине уже в который раз, согласно эпидемической ситуации, обновили карантинное зонирование.

Новое зонирование начнет действовать с понедельника, 2 ноября. В красную зону вошли Житомир, Ужгород, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов и город Борисполь.

В оранжевой зоне оказались Киев, Винница, Луцк, Днепр, Авдеевка, Мукачево, Запорожье, Бердянск, Белая Церковь, Кропивницкий, Лисичанск, Львов, Одесса, Гадяч, Тернополь, Херсон, Черкассы, Конотоп, Изюм.

В желтой зоне будут Голая Пристань, Каховка и Новая Каховка.

В зеленой зоне только Горностаевский и Скадовский районы Херсонской области.

Обучение в школах

После каникул, то есть со 2 ноября, не все украинские школьники пойдут в школу. Согласно рекомендациям Министерства образования и науки и в зависимости от эпидемической ситуации в регионе, начальная школа будет максимально выведена на очное обучение, а старшие классы – на смешанное. В красной карантинной зоне МОН посоветовало обучаться все же дистанционно.

Правда, решение об обучении будут принимать местные власти в каждом регионе отдельно. К примеру, киевские школьники по решению киевских властей вернулись за парты, несмотря на то, что город находится в оранжевой карантинной зоне.

Новости по теме: Минобразования вернёт деньги за общежитие студентам, которые разъехались по домам из-за карантина

Отделения Укрпочты будут работать без выходных

С 1 ноября 250 наиболее загруженных отделений Укрпочты будут работать без выходных, сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины. По словам главы ведомства Владислава Криклия, это позволит расширить возможности для обслуживания клиентов и уменьшить очереди в отделениях, что актуально в связи с пандемией коронавируса.

Изменения в оформлении электронной визы

С 1 ноября меняются некоторые правила оформления электронных виз для въезда в Украину. Раньше е-виза на 30 дней для туризма, бизнеса и личных поездок оформлялась как разовая, теперь – как разовая и двухразовая.

В ноябре МИД должен увеличить список языков, на которые переводят визовую анкету. К английскому, арабскому и испанскому языкам добавляют китайский и хинди.

Также будут сокращены сроки рассмотрения визового ходатайства с девяти дней до одного дня в срочном порядке и трех рабочих дней в обычном.

Изменят и расценки. До 1 ноября оформление е-визы стоит 85 долларов (консульский сбор), с 1 ноября сбор за разовую визу составит 20 долларов, за двухразовую – 30 долларов, а за срочное оформление придется заплатить вдвое больший консульский сбор.

Новости по теме: Система е-декларирования в Украине будет работать, - Зеленский

Новые ограничители скорости на дорогах

С 1 ноября на украинских дорогах появятся новые ограничители скорости. Помимо "лежачих полицейских" будут использовать островки безопасности, бордюрные расширения, чокеры и разделительные полосы.

Впервые в Украине разработан стандарт на мероприятия и средства для "успокоения" дорожного движения. Такие стандарты позволят устанавливать раздельные островки или полосы, бордюрные расширения, чокеры и островки безопасности. Они проектируются при ремонте или модернизации существующих дорог и улиц, а также при строительстве и реконструкции. Эти конструкции заставляют водителя поддерживать постоянную безопасную скорость, а не менять ее, разгоняясь и тормозя.

Открытие КПП на Донбассе

10 ноября запланировано открыть два контрольных пункта въезда-выезда на Донбассе "Золотое" и "Счастье". Представители украинской делегации в Трехсторонней контактной группе заявили, что у "Золотого" ремонт дороги после обстрелов за последний год заканчивается, а инфраструктура обоих пунктов готова.