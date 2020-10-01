От местных выборов до перехода на зимнее время: Топ-7 изменений в Украине в октябре

В октябре в Украине ожидается несколько ключевых изменений Фото из открытых источников

Одно из самых главных изменений, безусловно, – местные выборы

В октябре украинцев ожидает ряд изменений, которые коснутся почти каждого и на которые стоит обратить внимание. К примеру, Нацбанк анонсировал вывод из обращения одной из купюр и монет, Украина перейдет на зимнее время и выберет местную власть. Далее рассказываем об этих и других нововведениях, ожидающих украинцев.

Призыв в армию

В Украине с 1 октября начинается осенний призыв в Вооруженные Силы Украины и продлится он до 31 декабря 2020 включительно. Кстати, на этот раз в армию должны призвать 13570 украинских юношей. При этом в Вооруженные силы Украины призовут 7500 человек, в Государственную специальную службу транспорта — 600, Национальную гвардию — 4970, Государственную пограничную службу — 500.

Призыву будут подлежать парни в возрасте от 18 до 27 лет, у которых нет оснований для отсрочки или увольнения – то есть они не учатся и не болеют.

Перевод часов

Традиционно в последнее воскресенье октября Украина переводит часы назад, переходя таким образом на "зимнее" время. В этом году это произойдет в воскресенье, 25 октября, в 04:00 по киевскому времени. Стрелки часов будем переводить на один час назад.

Местные выборы

Именно от них будет зависеть состояние и развитие местных общин, городов, поселков и сел Украины в течение ближайших лет. В воскресенье, 25 октября, украинцы будут выбирать местную власть – мэров городов, поселковых и сельских голов, депутатов местных советов, председателей районных, областных, районных в городах советов и территориальных общин.

Подробнее о полномочиях депутатов и мэров городов можно прочитать в нашем материале по этой ссылке.

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Дальше без 25 копеек

В украинских магазинах и ресторанах с октября этого года не будут принимать бумажные гривни и монеты номиналом 25 копеек образцов до 2003 года. Казалось бы, такие "старые" деньги уже давно неактуальны для украинцев и много лет назад вышли из обращения, заместившись новыми купюрами. Однако, оказывается, сейчас в обращении их около 1,8% от общего количества банкнот. Такие банкноты не инкассируются и в банки не поступают.

К тому же купюры и монеты старого образца с 1 октября 2020 года должны прекратить брать все без исключения магазины и рестораны. Украинцы могут бесплатно обменять такие деньги во всех банках страны, а до 30 сентября 2023 года – в Нацбанке, в отделениях Ощадбанка, ПриватБанка, Райффайзен Банка Аваль и ПУМБ.

Подробнее о процедуре обмена монет и банкнот можно прочитать в нашем материале здесь.

Отопительный сезон

С 15 октября в Украине традиционно начинается отопительный сезон. Правда, по решению местных властей подачу тепла могут начать раньше или позже, в зависимости от погоды. Если среднесуточная температура воздуха не превышает 8 градусов в течение трех суток, то отопительный сезон могут начать раньше.

Новое о тарифах на коммуналку

На самом деле официально пока об изменениях в платежках с 1 октября речь не идет. Но украинцам стоит помнить, что с началом отопительного сезона, скорее всего, тарифы на тепло, газ и горячую воду могут вырасти.

Пока "Нафтогаз" не повышал тарифы на газ – в октябре будем платить по 4,7 грн за 1 кубометр в рамках пакета "Месячный" и по 5,24 грн 1 кубометр в рамках тарифа "Годовой".

То же касается других тарифов за коммуналку. Министерство энергетики заявило, что с 1 октября не будет повышения тарифов на электроэнергию. Также не планируется подорожание горячей и холодной воды. Однако это не означает, что подорожания не будет вообще. Скорее всего, после местных выборов коммунальные услуги подорожают. Подробнее об этом читайте в нашем эксклюзивном материале.

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Обязательный ближний свет фар

С 1 октября украинские водители должны включать ближний свет фар или дневные ходовые огни, двигаясь вне населенных пунктов в любое время суток. Это традиционное правило для осенне-зимнего периода в Украине, которое действует с 1 октября по 1 мая каждого года.

Если во время движения фары у автомобиля выключены, полицейский имеет право остановить транспортное средство и проверить у водителя документы.