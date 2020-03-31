От медреформы до налоговых каникул: Топ-изменения с 1 апреля в Украине

Почти все изменения будут касаться пандемии COVID-19 ZIK.UA

Медреформа совпадает с беспрецедентной ситуацией в отрасли здравоохранения Украины

Новый месяц – новые правила. Ежемесячно в Украине появляется несколько нововведений в различных отраслях общественной жизни, о которых следует помнить. На этот раз – с апреля скорее всего, самое главное изменение коснется отрасли здравоохранения. Далее мы рассказываем, что нового ждет украинцев с 1 апреля этого года.

Продолжение медицинской реформы

С 1 апреля 2020 года в Украине должен начаться второй этап медицинской реформы, который предусматривает введение бесплатных медицинских гарантий украинцам от государства. В Кабмине утверждают, что пандемия коронавируса и карантин по этому поводу никак не повлияют на продолжение медицинской реформы.

Ориентировочно с 1 апреля учреждения здравоохранения, которые оказывают специализированную (городские, районные больницы) и высокоспециализированную (областные больницы и центры) медицинскую помощь, начнут работать по несколько измененным правилам.

Программой медицинских гарантий определяется перечень медицинских услуг и лекарств, которые пациентам будет оплачивать государство из бюджета. На это предусмотрено 72 млрд грн на 2020 год. Больницы будут получать деньги от Национальной службы здоровья Украины в зависимости от объема и типа медицинских услуг, которые они предоставили пациентам.

Получается, что оказывать медицинские услуги кое-как станет невыгодно с финансовой точки зрения. Потому что пациент сможет выбрать, к кому пойти на консультацию и на операцию. А НСЗУ в свою очередь заплатит деньги за предоставленные услуги той больнице, которую выберет пациент. Чем больше услуг предоставит больница, тем больше денег заработает.

Также согласно программе медицинских гарантий, с 1 апреля в Украине не будет медицинских учреждений. Зато учреждения здравоохранения должны изменить статус, став коммунальными некоммерческими предприятиями. Для этого медучреждения должны иметь лицензию на оказание медицинской помощи, быть компьютиризованными и подключенными к медицинской информационной системе.

Все виды медицинской помощи "рассортированы" в 27 пакетов. В них вошли хирургические операции, роды, помощь при остром инфаркте миокарда, мозговом инсульте, лечение туберкулеза, психических расстройств и тому подобное. И каждой больнице нужно будет выбрать пакеты, медицинские услуги которых она хочет и может оказать. Для каждой медицинской услуги будет установлен свой тариф. К примеру, роды обойдутся в 8500 грн, а лечение инсульта – 19500 грн. Пока Министерство финансов Украины еще окончательно не согласовало "тарифы".

Среди нововведений есть и такие:

Пациенты будут выбирать узких специалистов, у которых хотят проконсультироваться или сделать операцию, без привязки к региону или месту регистрации.

Получить бесплатную консультацию и медицинскую помощь можно будет по направлению семейного врача.

Если пациент намерен пойти на прием к узкому специалисту по собственному желанию, не имея направления семейного врача, он должен оплатить услуги специалиста.

Медицинская карта пациента и направление к узким специалистам будет существовать в электронном виде.

Единоразовое увеличение пенсий

Две недели назад министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что единовременную финансовую помощь в размере 1000 гривен в апреле получат несколько категорий граждан. К ним относятся пенсионеры, чья пенсия составляет меньше 5000 гривен; лица с инвалидностью; те, кто получает социальные пенсии. Такая правительственная инициатива была внедрена из-за карантинных мер в Украине в условиях эпидемии коронавируса.

Новые штрафы

17 марта парламент принял законы, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавируса и на поддержку налогоплательщиков. Это законы № 530-IX о предотвращении распространения коронавируса и № 533-IX о поддержке налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавируса.

Эти документы предусматривают несколько нововведений, начало выполнения которых приходится на апрель этого года.

Например, административная ответственность за нарушение правил карантина. Оно будет караться штрафами для граждан от 17 000 до 34 000 грн, а для должностных лиц — от 34 000 до 170 000 грн.

Это значит, что в апреле будут штрафовать всех, кто проводил культурные, развлекательные, спортивные, религиозные мероприятия с участием более 10 человек; работал в заведениях общественного питания, торгово-развлекательных центрах, фитнес-центрах (кроме торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами, средствами связи); осуществлял перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении и перевозил более 10 пассажиров одновременно в одном транспортном средстве.

Налоговые каникулы и отпуска

При условии введения карантина срок пребывания в отпуске за свой счет не включается в общий срок. Это значит, что во время карантина работник может уйти в отпуск за свой счет без ограничения количества дней в год.

В апреле (и мае) штрафы за нарушение налогового законодательства не применяются, налогоплательщикам не начисляется пеня, а уже начисленная списывается.

Также в течение апреля будет действовать мораторий на проведение документальных и фактических проверок; плата за землю не начисляется и не уплачивается, а объекты нежилой недвижимости не является объектами налогообложения.

Если в апреле потребитель просрочит исполнение обязательства по договору о потребительском кредите, он освобождается от ответственности перед кредитором и от уплаты штрафа или пени.

В апреле физические лица — предприниматели и лица, занимающиеся независимой профессиональной деятельностью, освобождаются от начисления и уплаты единого взноса. Штрафы за неполную или несвоевременную уплату единого взноса и несвоевременное представление отчетности не применяются, а пеня не начисляется.

Всеукраинская школа онлайн

С 6 апреля в Украине стартует образовательный проект "Всеукраинская школа онлайн" для учеников с пятого по одиннадцатый класс. По словам президента Украины Владимира Зеленского, это связано с вынужденным длительным карантином из-за пандемии коронавируса.

Сорок педагогов из Киева на время карантина станут учителями для всей Украины, которые по программе Министерства образования и науки будут преподавать одиннадцать предметов. Просматривать уроки можно будет в Facebook, YouTube и на украинских телеканалах.