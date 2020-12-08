От коронавирусного локдауна до терактов в Европе и новых правил "Оскара": Топ мировых событий, которыми запомнится 2020 год

В этом году мир получил невиданную порцию стресса Фото из открытых источников

Этот год запомнится всем без исключения

2020 стал беспрецедентным годом во многих смыслах сразу – речь идет и о коронавирусном кризисе, изменившем мир до неузнаваемости, и о судьбоносных для разных стран выборах, и об ужасающих терактах и нападениях, которые вошли в историю. Теперь, когда на дворе декабрь, стоит подвести итоги 2020 года, припомнив, что же он нам принес и что оставил на будущее.

Далее рассказываем о главных событиях 2020 года, которые всколыхнули мир и стали поводом к серьезным изменениям в разных его уголках. Кстати, некоторые из них имеют "корни" в Украине и так или иначе коснулись нас.

Коронавирус и необратимые изменения в мире

За год о коронавирус было сказано так много, как ни о чем другом.

В начале года темпы распространения COVID-19 стали чрезвычайно быстрыми – мир охватила пандемия. Страны одна за другой закрывали границы, объявляли локдаун, пытаясь бороться с вирусами всеми возможными методами. Больше всего пострадали Китай, Италия, вся Западная Европа и США.

Украина не стала исключением – в марте правительство объявило тотальный карантин, закрыв все торговые и развлекательные заведения, остановив метро и движение наземного общественного транспорта. После трех месяцев локдауна Украина понемногу начала возвращаться к обычной жизни и сейчас мы стабильно имеем по всей стране ограничения в соответствии с оранжевой зоной опасности.

Global Look Press

Именно с коронавирусом связаны десятки событий, фактически ставших его последствиями. Закрылись сотни тысяч небольших предприятий и малых бизнесов по всему миру. Авиакомпании до сих пор считают огромные убытки и говорят, что вернутся на докарантинный уровень доходов только в 2022 году. Туристические операторы столкнулись с беспрецедентным "мертвым сезоном". Музеи, театры, филармонии, концертные залы и театры в мире стояли закрытыми много месяцев – такого еще не было и вряд ли будет.

По состоянию на сейчас коронавирус затронул 68 миллионов человек и унес жизни более 1,5 миллионов человек по всему миру.

Недавно – через год после первого случая заражения – ученые разработали и утвердили несколько вакцин. Сейчас их активно тестируют на людях и уже в начале 2021 года обещают выпустить на рынок.

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Выборы в США и новый президент

В ноябре этого года американцы выбирали нового президента. Сначала было зарегистрировано несколько десятков официальных кандидатов на самый высокий пост в стране. Однако в ходе предвыборной кампании стало понятно, что остается лишь два главных претендента – действующий в течение последних четырех лет президент Дональд Трамп и экс-вице-президент США Джо Байден.

Дональд Трамп и Джозеф Байден Фото из открытых источников

До последнего было неясно, кто победит – и действительно в день волеизъявления голоса избирателей распределились более или менее поровну. Однако преимущество было на стороне Байдена – он стал новым американским лидером. Сперва Дональд Трамп категорически не соглашался с результатами, подавал иски в суд, требовал пересчета голосов, однако позже смирился с неизбежным и готовится освободить Белый дом уже совсем скоро – инаугурация Байдена запланирована на начало января-2021.

Отравление российского политика Навального

20 августа российского оппозиционера Алексея Навального забрали в больницу с признаками отравления в тяжелом состоянии.

Российский политический деятель Алексей Навальный Фото из открытых источников

Он летел самолетом в Москву из Томска, как вдруг почувствовал себя плохо – самолет вынужден был совершить экстренную посадку в Омске. Некоторое время он находился под аппаратом искусственной вентиляции легких в больнице Омска, позже – в клинике Charite, что в Берлине.

10 сентября Навальный пришел в себя и начал говорить, а 23 сентября его выписали из стационара клиники Charite.

Немецкие медики определили, что Навального отравили веществом группы "Новичок". Это также подтвердил Институт оборонных исследований Швеции и ряд других лабораторий.

Чиновники нескольких стран заявили о вероятности отравления оппозиционера должностными лицами из Москвы. Только в Кремле эти обвинения отвергли, заверив, что такие заявления в сторону российских властей являются "пустым шумом".

Мирные договоренности на Донбассе

С 27 июля, по решению сторон на заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), началось полное и всеобъемлющее прекращение огня на линии разграничения на Донбассе.

"Согласно принятому решению, с 00: 01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня", - говорилось в сообщении прессслужбы офиса президента. Также стороны договорились о применении мер по усилению режима прекращения огня "до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса".

Украинская разведка предупредила об активизации НВФ на Донбассе Фото из открытых источников

Действительно, несколько недель на востоке Украины действительно было тихо – ни прицельных обстрелов, ни провокаций со стороны противника. Но, несмотря на это, уже в сентябре понемногу начались неприцельные "провокационные" обстрелы. Некоторое время украинские военные не открывали ответный огонь. Но в ноябре-декабре обстрелы участились, поэтому украинская сторона вынуждена была начать отстреливаться. Теперь ежедневно имеем по 5-7 обстрелов со стороны НВФ.

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Выборы президента в Польше

Сначала за кресло президента Польши соревновались девять кандидатов. Но в первом туре выборов, прошедшем 1 июля, победили действующий президент Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Анджей Дуда и Рафал Тшасковский Фото из открытых источников

Дуда получил 43,5% голосов, а его конкурент Тшасковский – 30% голосов избирателей.

Второй тур состоялся 12 июля и по его результатам победил Анджей Дуда, оставшись таким образом на второй резидентский срок подряд. За Рафала Тшасковского, отдали голоса 48,97% избирателей, а за Анджея Дуду – 51,03% избирателей.

Подробнее о выборах в Польше можно прочитать в материале за этой ссылке, а также в нашем тексте здесь.

Конфликт Армении и Азербайджана и мирный договор

27 сентября между Арменией и Азербайджаном начались бои в пределах региона Нагорный Карабах. Территориальные споры за эту землю длятся более двадцати пяти лет. Периодически конфликт вспыхивает с новой силой, а потом немного гаснет. Стороны обвиняют друг друга в провокации конфликта и тысячах жертв и никак не могут договориться о влиянии в Нагорном Карабахе.

Боевые действия в Нагорном Карабахе facebook nkrmil

27 сентября началась эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном. Обострение стало настолько неожиданным, что за сутки на него тревожно среагировали далеко за пределами Азербайджана и Армении.

10 ноября после длительных переговоров и нескольких неудачных мирных договоров стороны все же подписали окончательный мир. Кстати, не без помощи России. Так, Армения пошла на определенные уступки России и Азербайджану, из-за чего в стране начались протесты граждан, выступивших против "капитуляции".

Подробно о мирном договоре Армения-Азербайджан-Россия читайте в нашем эксклюзивном материале по этой ссылке.

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Теракт в Вене возле синагоги

2 ноября в центре Вены группа вооруженных мужчин совершила атаки на случайных прохожих в шести местах. Атака террористов началась за несколько часов до того, как в Австрии должны были вступить в силу новые ограничения в связи с распространением коронавирус, в частности, комендантский час с 00:00 до 06:00. Из-за этого бары и рестораны на узких улочках Вены, называемых местными жителями "Бермудским треугольником", были наполнены посетителями.

Полицейские на улицах Вены Фото из открытых источников

Один из нападавших открыл огонь без разбора по группам людей, сидевших за столиками. В шести разных местах в центре Вены на случайных прохожих нападали мужчины, вооруженные огнестрельным оружием и стрелявшие в них. Нападавшие успели застрелить двух человек, прежде чем один из террористов был убит полицейскими. На нем был надет пояс террориста-смертника, и сумка с патронами. Второй нападавший успел скрыться.

15 человек, включая как минимум одного офицера полиции, получили серьезные ранения в результате ночного столкновения, а четверо погибли.

Ответственность за теракт взяли на себя джихадисты – сторонники Исламского государства. По их словам, теракт был "платой за участие Австрии" в возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГИЛ.

Парламентские выборы в Грузии и протесты

31 октября в Грузии состоялись очередные парламентские выборы. По окончательным результатам, победила правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

Из открытых источников

Сразу после выборов начались протесты – грузинские оппозиционеры вышли к стенам здания парламента в Тбилиси. Они не соглашались с результатами парламентских выборов, мол, те были сфальсифицированы. Оппозиционеры отказываются признавать победу правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

Подробнее о грузинских выборах можно прочитать в нашем материале здесь.

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Запуск первого в истории частного космического корабля Илона Маска

30 мая впервые SpaceX Илона Маска отправил астронавтов NASA на Международную космическую станцию.

Это было первое путешествие людей в околоземное пространство на транспорте, созданном частной, а не государственной компанией.

SpaceX впервые запустила корабль c астронавтами к МКС NASA

В кооперации с NASA компания Илона Маска SpaceX запустила на орбиту Земли ракету Falcon 9 с многоразовым пилотируемым кораблем Crew Dragon. Самостоятельно запуская астронавтов, США вернули себе позиции, утраченные с закрытием программы "Спейс Шаттл" в 2011 году. Впервые за 9 лет американские астронавты отправились на МКС не на российском корабле "Союз", а на американском. К тому же, не государство занималось полетом астронавтов, а Илон Маск – он предоставил свой космический корабль, построенный на частный капитал.

В космос полетел Dragon 2 – многоразовый пилотируемый космический корабль, цель которого – доставлять астронавтов на Международную космическую станцию и к будущей станции Lunar Gateway на Луне. Dragon 2 умеет взлетать, стыковаться со станцией, снижаться и садиться автоматически, без участия астронавтов. К тому же он не приземляется, а приводняется в океан.

Корабль автоматически состыковался с Международной космической станцией через адаптер IDA-2 на модуле Harmony. Весь полет от Земли до станции занял 19 часов.

2 августа корабль вернулся на Землю у берегов Флориды – капсулу выловило морское судно SpaceX Go Navigator прямо в Атлантическом океане.

Выборы в Беларуси и длительные протесты

Если в Тбилиси протесты были более-менее мирными, то про Беларусь этого сказать никак нельзя.

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. По объявленным результатам ЦИК победу одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало более 80% избирателей". Но народ не признал этих результатов и вышел на протесты во главе с оппозицией под руководством Светланы Тихановской.

Светлана Тихановская REUTERS

За четыре месяца, прошедшие со дня выборов, Александр Лукашенко успел провести тайную инаугурацию, арестовать несколько тысяч активистов и устроить политические преследования оппозиционерам. Протесты в Беларуси продолжаются до сих пор.

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Пулитцеровская премия

Стоит упомянуть и о культурных событиях мирового уровня. Конечно, коронавирусный карантин несколько изменил их формат, однако их не отменяли. Речь идет, к примеру, о Пулитцеровской премии – награде для медиаработников.

Фото из открытых источников

В главной номинации "Служение обществу" Пулитцеровскую премию получили журналисты американских изданий Anchorage Daily News и ProPublica за материалы о сексуальном насилии на Аляске.

В номинации "Освещение международных тем" награду получили авторы газеты The New York Times за цикл статей, раскрывающих "поведение режима Владимира Путина".

Брайан Розенталь из газеты The New York Times стал победителем в номинации "Расследовательская журналистика" за материал о рынке такси в Нью-Йорке.

В номинации "Разъяснительная журналистика" награду получили журналисты издания The Washington Post за "прорывные" материалы об опасности эффекта глобального потепления.

В номинации "Новостная фотография" наградили фотографов информационного агентства Reuters за цикл фотографий, иллюстрирующих протесты в Гонконге в 2019 году.

В номинации "Художественная фотография" победили фотокорреспонденты агентства Associated Press за проект о жизни в регионе Кашмир, за территорию которого "спорят" Индия и Пакистан.

В номинации "Оперативные новости" победителем стало издание The Courier-Journal из Луисвилля (США) за тексты о расовых разногласиях во время оформления помилований в штате Кентукки.

В номинации "Местный репортаж" награду получило издание The Baltimore Sun за аналитическую работу по финансовым отношениям между мэром города Балтимор и государственной больницей.

В номинации "Общенациональный репортаж" победу одержали две группы авторов. Первая группа провела расследование серии смертельных морских аварий в Тихом океане, а вторая группа написала материалы о недостатках Boeing 737 MAX, что стали поводом двух смертельных аварий.

В номинации "Описательный репортаж" премию получил Бен Тауб из издания The New Yorker за материал о человеке, которого похитили, пытали и более 10 лет держали в изоляторе тюрьмы Гуантанамо.

В номинации "Комментарий" наградили Николь Ханну-Джонс из The New York Times за очерк"1619 проект".

В номинации "Критика" победил Кристофер Найт из Los Angeles Times за материалы об общественной важности работы критика.

В номинации "Редакционная статья" лучшим признан Джеффри Герритт из Herald Press за материалы, раскрывшие смерть заключенных в тюрьме округа Техас.

В номинации "Мультипликация на передовице" победу одержал Барри Блитт из The New Yorker за изображение Белого дома и президента США Дональда Трампа в карикатурном стиле.

В номинации "Аудиорепортаж" наградили журналистов Молли О'Тул из Los Angeles Times и Эмили Грин за освещение последствий политики президентской администрации Трампа в отношении мигрантов из Мексики.

Подробнее о премии и победителях можно узнать из нашего текста по ссылке.

Обезглавливание учителя во Франции

16 октября во французском городе Конфлан-Сент-Онорин, что возле Парижа, убили Сэмюэля Пети – местного преподавателя истории ти географии в колледже. Объясняя учащимся 4-х и 5-х классов во время урока гражданского образования материал в отношении свободы слова, он показывал им карикатуры на пророка Мухаммеда, как примеры.

Предполагая, что материал неоднозначный и может вызвать противоречивую реакцию, учитель посоветовал студентам-мусульманам покинуть комнату, если они считают, что это может их обидеть. Кстати, именно из-за этих карикатур в 2015 году пострадала редакция французского сатирического журнала Charlie Hebdo.

После уроков прямо у здания колледжа на Пете уже ждал убийца с ножом. Под исламистские лозунги он нанес мужчине раны горла и отсек голову. Показания якобы слышали, как убийца кричал "Аллаху Акбар"или" Бог велик".

Улица, где застрелили злоумышленника Le Parisien

После убийства молодой человек выложил фото обезглавленного преподавателя в Twitter и написал, что "казнил одного из псов Макрона, который посмел унизить Мухамеда". Полиция поймала убийцу через несколько минут после преступления в соседнем дворе. Офицеры пытались произвести арест, но он оказал сопротивление, поэтому полицейские застрелили его. Нападающим был 18-летний чеченец родом из Москвы Абдулак Анзоров, который законно жил во Франции как беженец.

Нобелевская премия

В этом году, как и все громкие события в мире, вручение Нобеля была видоизменена из-за пандемии коронавируса – вручение прошло в онлайн-формате.

Физиология / Медицина. Победителями стали американские ученые Чарльз Райс и Харви Альтер, а также британец Майкл Хоутон за открытие вируса гепатита C.

Физика. В этой номинации победила работа из изучения черных дыр британца Роджера Пенроуза. Часть премии получили и американские ученые Райнхард Генцель и Андреа Гез – за "открытие супермасивного компактного объекта в центре галактики".

Химия. Победителями стали американка Дженнифер Дудна и француженка Эмманюэль Шарпантье за разработку метода редактирования геномов, так называемых генетических или молекулярных ножниц CRISPR/Cas9.

Литература. Победителем среди литераторов стала американская поэтесса Луиза Глюк "за безошибочный поэтический голос, который своей суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным".

Премия мира. Лауреатом Нобелевской премии мира стала Мировая продовольственная программа (United Nations World Food Programme) "за усилия в борьбе с голодом, за вклад в улучшение условий для мира в зонах военных конфликтов и за то, что организация является той силой, что стоит на пути использования голода в качестве оружия".

Подробнее о нынешних лауреатах и истории премии – здесь.

Обновление правил для кинопремии "Оскар"

В этом году были изменены правила создания фильмов, если их создатели хотят претендовать на получение статуэтки "Оскар".

Оскар Фото из открытых источников

Чтобы увидеть свою работу в списке номинантов на "Оскар" в номинации "Лучший фильм", режиссерам придется учесть определенные "квоты" – критерии, касающиеся расы, гендера и открытости. Бороться за главный "Оскар" смогут фильмы, которые соответствуют по меньшей мере двум из четырех стандартов, описанных в новых правилах. Обновленные правила станут обязательными с 2024 года. Для других номинаций остаются прежние правила.

Новые критерии:

о дин из актеров первого или второго плана быть темнокожим, азиатом, латиноамериканцем, жителем Ближнего Востока;

30% актерского состава на второстепенных ролях должны быть от по меньшей мере двух недостаточно представленных групп: женщин, этнических представителей рас, кроме европеоидного, ЛГБТ-сообщества или людей с инвалидностью;

основная тема или сюжетная линия картины должна касаться недостаточно представленных групп.

на должностях во время производства фильма должны быть по меньшей мере двое женщин, представителей небелого населения, ЛГБТК + или лиц с особенностями развития;

по меньшей мере шесть технических позиций в съемочной группе занимают представители других этнических групп;

по меньшей мере 30% съемочной группы должны принадлежать к группам: женщины, этническая группа, ЛГБТ+, люди с инвалидностью.

студии должны предоставлять оплачиваемые стажировки/производственные практики женщинам, людям из других этнических групп, представителям ЛГБТ+ , людям с инвалидностью.

в командах маркетологов, специалистов по связям с общественностью и прокатчиков должны быть люди из вышеупомянутых групп.

Подробнее о новых правилах для "Оскара" – в нашем материале здесь.