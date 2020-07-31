От кассовых аппаратов до роста тарифов на свет: Топ-8 изменений в Украине с 1 августа
Нас ждут хоть и не фундаментальные, но все же важные изменения
Последний месяц лета не принесет Украине переломных новаций, однако определенные нововведения придется вспомнить и подготовить себя к ним. Например, будет скорректирована работа детских учреждений отдыха и осуществление адаптивного карантина по стране. И конечно же, ближе к осени тариф на один из энергоносителей будет традиционно увеличен. Далее рассказываем о главных новшествах, с которыми столкнутся украинцы уже в первый день августа.
Карантин с "цветными" зонами по стране
Недавно правительство продлило адаптивный карантин в Украине до 31 августа 2020 года, изменив принцип разделения регионов для усиления карантина.
С 1 августа в зависимости от эпидемической ситуации в области или районах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения коронавируса. Если в области нет превышений по показателям заболеваемости, она находится в "зеленой" зоне. Если индикаторы меняются пять дней подряд, то регион или район переходит в "желтую", "оранжевую" или "красную" зоны.
Для "зеленых" областей действуют следующие ограничения: в общественных зданиях – маска или респиратор, проведение массовых мероприятий не более чем один человек на 5 кв. м, проведение мероприятий в кинотеатрах или театрах с заполняемостью 50%, перевозка пассажиров – только в пределах сидячих мест.
Для "желтых" регионов будет действовать запрет на посещение учреждений социальной защиты, где находятся люди преклонного возраста.
"Оранжевая" зона предусматривает ограничение на проведение массовых мероприятий – один человек на 20 кв. м; запрет на работу хостелов и турбаз; деятельность развлекательных заведений, ресторанов ночью; плановые госпитализации; работу спортзалов и учреждений культуры; прием новых смен в детские лагеря.
Для "красной" зоны прекращается работа общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов, запрещается посещение заведений образования.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, с 1 августа между административными единицами, отнесенными к "красной" или "зеленой" зоне, ограничат движение городского и междугородного транспорта.
Открытие детских лагерей
С субботы, 1 августа, в Украине заработают детские лагеря. Однако это не означает, что будут работать все без исключения учреждения.
В Минздраве заявили, что открытие конкретного лагеря будет зависеть от того, в какой из четырех карантинных зон он находится. Позволят работать лишь лагерям, расположенным в зеленой и желтой зонах. В оранжевой и красной зонах детские учреждения отдыха не откроют.
Вступительная кампания в вузы
В Министерстве образования и науки определили сроки завершения учебного года и начала вступительной кампании 2020 года.
По словам Любомиры Мандзий, школьники промежуточных классов завершили учебный год до 1 июня, выпускники должны это сделать до 31 августа, а учащиеся учреждений профтехобразования – до 31 июля. Вступительная кампания в высших учебных заведениях продлится с 1 по 22 августа.
Электронные больничные
Министерство здравоохранения и Пенсионный фонд планируют запустить с 1 августа в этом году систему электронных листов временной нетрудоспособности.
Так, врачи смогут самостоятельно вносить информацию о временной нетрудоспособности через сервис на сайте Пенсионного фонда.
В Минздраве говорят, что переход к электронным больничным позволит сэкономить около 4 млн грн, которые ежегодно тратились на закупку бланков больничных листков. Сейчас система проходит тестирование в более 700 медицинских заведениях Украины.
Приостановление регистрации ФОПов
В Украине с 5 по 16 августа будет приостановлена регистрация юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований из-за запуска нового Единого государственного реестра.
По словам министра юстиции Дениса Малюськи, с 7 по 16 августа данные будут переноситься со старого реестра в новый, поэтому доступ регистраторов к ЕГР в течение этого времени будет отсутствовать.
Документы на регистрацию не будут принимать с 00:00 5 августа, а документы, поданные до этого времени, должны быть проработаны до 18:00 7 августа.
Рост тарифов на электроэнергию
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с 1 августа 2020 года увеличивает тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 54,6%.
Таким образом, тариф вырастет со 155,4 грн/МВт·ч до 240,23 грн/МВт·ч. А тариф на услуги диспетчерского (оперативно-технологического) управления составит 24,75 грн/МВт∙ч (без учета НДС).
В нацкомиссии это решение аргументируют необходимостью получить деньги, чтобы погасить задолженность перед производителями "зеленой энергетики".
Новое о подакцизных товарах
В августе вступают в силу нововведения в области налогообложения. Это касается обязательного указания в фискальном чеке кода УКТ ВЭД при продажи всех подакцизных товаров.
До 1 августа в фискальном чеке, который выдается покупателю, только по топливу указывается код товарной подкатегории согласно Украинскому классификатору товаров внешнеэкономической деятельности (УКТ ВЭД).
Однако в соответствии с ЗУ о поддержке налогоплательщиков на период карантина, с 1 августа 2020 года субъекты хозяйствования должны проводить расчетные операции через РРО с указанием кода товарной подкатегории согласно УКТ ВЭД для подакцизных товаров, в частности, для сигарет и алкоголя.
К подакцизным товарам относятся:
- спирт этиловый и другие спиртовые дистилляты, алкогольные напитки, пиво;
- табачные изделия, табак и промышленные заменители табака;
- топливо;
- автомобили легковые, кузова к ним, прицепы и полуприцепы, мотоциклы, транспорт, предназначенный для перевозки 10 человек и более, транспорт для перевозки грузов.
Новое о работе РРО
С 1 августа, согласно закону о применении регистраторов расчетных операций (РРО) в сфере торговли и общественного питания, все программно-технические комплексы самообслуживания, которые переводят средства, должны быть фискализированы. Это значит, что потребитель должен получить фискальный чек, который должен быть зарегистрирован в Государственной налоговой службе.
К тому же с 1 августа за неприменение РРО или программных РРО или применение их с нарушением установленных требований предусматриваются штрафы.
За первое нарушение предусмотрен штраф в размере 10% стоимости проданных с нарушением товаров, а за каждое следующее нарушение – 50 %.