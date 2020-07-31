От кассовых аппаратов до роста тарифов на свет: Топ-8 изменений в Украине с 1 августа

Тарифы на свет опять вырастут Фото из открытых источников

Нас ждут хоть и не фундаментальные, но все же важные изменения

Последний месяц лета не принесет Украине переломных новаций, однако определенные нововведения придется вспомнить и подготовить себя к ним. Например, будет скорректирована работа детских учреждений отдыха и осуществление адаптивного карантина по стране. И конечно же, ближе к осени тариф на один из энергоносителей будет традиционно увеличен. Далее рассказываем о главных новшествах, с которыми столкнутся украинцы уже в первый день августа.

Карантин с "цветными" зонами по стране

Недавно правительство продлило адаптивный карантин в Украине до 31 августа 2020 года, изменив принцип разделения регионов для усиления карантина.

С 1 августа в зависимости от эпидемической ситуации в области или районах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения коронавируса. Если в области нет превышений по показателям заболеваемости, она находится в "зеленой" зоне. Если индикаторы меняются пять дней подряд, то регион или район переходит в "желтую", "оранжевую" или "красную" зоны.

Карантин не заканчивается и кажется, что он будет длиться вечно Фото из открытых источников

Для "зеленых" областей действуют следующие ограничения: в общественных зданиях – маска или респиратор, проведение массовых мероприятий не более чем один человек на 5 кв. м, проведение мероприятий в кинотеатрах или театрах с заполняемостью 50%, перевозка пассажиров – только в пределах сидячих мест.

Для "желтых" регионов будет действовать запрет на посещение учреждений социальной защиты, где находятся люди преклонного возраста.

"Оранжевая" зона предусматривает ограничение на проведение массовых мероприятий – один человек на 20 кв. м; запрет на работу хостелов и турбаз; деятельность развлекательных заведений, ресторанов ночью; плановые госпитализации; работу спортзалов и учреждений культуры; прием новых смен в детские лагеря.

Для "красной" зоны прекращается работа общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов, запрещается посещение заведений образования.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, с 1 августа между административными единицами, отнесенными к "красной" или "зеленой" зоне, ограничат движение городского и междугородного транспорта.

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Открытие детских лагерей

С субботы, 1 августа, в Украине заработают детские лагеря. Однако это не означает, что будут работать все без исключения учреждения.

В Минздраве заявили, что открытие конкретного лагеря будет зависеть от того, в какой из четырех карантинных зон он находится. Позволят работать лишь лагерям, расположенным в зеленой и желтой зонах. В оранжевой и красной зонах детские учреждения отдыха не откроют.

Вступительная кампания в вузы

В Министерстве образования и науки определили сроки завершения учебного года и начала вступительной кампании 2020 года.

По словам Любомиры Мандзий, школьники промежуточных классов завершили учебный год до 1 июня, выпускники должны это сделать до 31 августа, а учащиеся учреждений профтехобразования – до 31 июля. Вступительная кампания в высших учебных заведениях продлится с 1 по 22 августа.

Электронные больничные

Министерство здравоохранения и Пенсионный фонд планируют запустить с 1 августа в этом году систему электронных листов временной нетрудоспособности.

Из открытых источников

Так, врачи смогут самостоятельно вносить информацию о временной нетрудоспособности через сервис на сайте Пенсионного фонда.

В Минздраве говорят, что переход к электронным больничным позволит сэкономить около 4 млн грн, которые ежегодно тратились на закупку бланков больничных листков. Сейчас система проходит тестирование в более 700 медицинских заведениях Украины.

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Приостановление регистрации ФОПов

В Украине с 5 по 16 августа будет приостановлена регистрация юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований из-за запуска нового Единого государственного реестра.

Министр юстиции Украины Денис Малюська Фото из открытых источников

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, с 7 по 16 августа данные будут переноситься со старого реестра в новый, поэтому доступ регистраторов к ЕГР в течение этого времени будет отсутствовать.

Документы на регистрацию не будут принимать с 00:00 5 августа, а документы, поданные до этого времени, должны быть проработаны до 18:00 7 августа.

Рост тарифов на электроэнергию

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с 1 августа 2020 года увеличивает тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 54,6%.

Таким образом, тариф вырастет со 155,4 грн/МВт·ч до 240,23 грн/МВт·ч. А тариф на услуги диспетчерского (оперативно-технологического) управления составит 24,75 грн/МВт∙ч (без учета НДС).

В нацкомиссии это решение аргументируют необходимостью получить деньги, чтобы погасить задолженность перед производителями "зеленой энергетики".

Новое о подакцизных товарах

В августе вступают в силу нововведения в области налогообложения. Это касается обязательного указания в фискальном чеке кода УКТ ВЭД при продажи всех подакцизных товаров.

Алкоголь и сигареты - главные подакцизные товары Фото с открытых источников

До 1 августа в фискальном чеке, который выдается покупателю, только по топливу указывается код товарной подкатегории согласно Украинскому классификатору товаров внешнеэкономической деятельности (УКТ ВЭД).

Однако в соответствии с ЗУ о поддержке налогоплательщиков на период карантина, с 1 августа 2020 года субъекты хозяйствования должны проводить расчетные операции через РРО с указанием кода товарной подкатегории согласно УКТ ВЭД для подакцизных товаров, в частности, для сигарет и алкоголя.

К подакцизным товарам относятся:

спирт этиловый и другие спиртовые дистилляты, алкогольные напитки, пиво;

табачные изделия, табак и промышленные заменители табака;

топливо;

автомобили легковые, кузова к ним, прицепы и полуприцепы, мотоциклы, транспорт, предназначенный для перевозки 10 человек и более, транспорт для перевозки грузов.

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Новое о работе РРО

С 1 августа, согласно закону о применении регистраторов расчетных операций (РРО) в сфере торговли и общественного питания, все программно-технические комплексы самообслуживания, которые переводят средства, должны быть фискализированы. Это значит, что потребитель должен получить фискальный чек, который должен быть зарегистрирован в Государственной налоговой службе.

К тому же с 1 августа за неприменение РРО или программных РРО или применение их с нарушением установленных требований предусматриваются штрафы.

За первое нарушение предусмотрен штраф в размере 10% стоимости проданных с нарушением товаров, а за каждое следующее нарушение – 50 %.