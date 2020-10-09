От черных дыр до "генетических ножниц": Кто и за что получил Нобелевскую премию в 2020 году

Нобелевская премия. Лауреаты

В этом году привычной церемонии мы не увидим

Нобелевская неделя подходит к концу – уже известны имена победителей в пяти номинациях. В этом году, как и все громкие события в мире, вручение Нобеля было видоизменено из-за пандемии коронавируса. Вручение пройдет в онлайн-формате, без личного участия лауреатов и без присутствия гостей. Однако это не так важно, как узнать имена победителей в традиционных номинациях.

Поэтому далее рассказываем, кто и за какие достижения получил Нобелевскую премию в 2020 году.

Лауреаты Нобелевской премии-2020

Ежегодно Нобелевский комитет Шведской академии определяет лауреатов Нобелевской премии в пяти направлениях: литература, экономика, физика, химия, физиология или медицина. Дополнительно вручается еще одна награда – Нобелевская премия мира.

Физиология / Медицина. В этом году Нобелевская неделя началась 5 октября с имен лауреатов премии по медицине. Ими стали американские ученые Чарльз Райс и Харви Альтер, а также британец Майкл Хоутон. Ученые получили награду за открытие вируса гепатита C. Это помогло создать методы лечения болезни и предотвратить ее распространение во время переливания крови.

Лауреаты Нобелевской премии по медицине EPA

"Нобелевская премия в этом году присуждена трем ученым, которые сделали решающий вклад в борьбу с гепатитом, который передается через кровь, – серьезной глобальной проблемой здравоохранения, вызывающей цирроз и рак печени у людей во всем мире. Харви Альтер, Майкл Хоутон и Чарльз Райс сделали основополагающие открытия, которые привели к идентификации нового вируса – вируса гепатита С. [...] Открытие вируса гепатита С выявило причину остальных случаев хронического гепатита и сделало возможными анализы крови и новые лекарства, которые спасли миллионы жизней", - говорится в сообщении на официальном сайте Нобелевского комитета.

Физика. 6 октября стало известно, что в номинации по физике победила работа по изучению черных дыр. Британец Роджер Пенроуз получил премию с такой формулировкой – "формирование черных дыр служит надежным подтверждением общей теории относительности".

Лауреаты Нобелевской премии по физике EPA

Часть премии получили и американские ученые Райнхард Генцель и Андреа Гез – за "открытие супермассивного компактного объекта в центре галактики". Кстати, Андреа Гез стала четвертой женщиной-лауреатом за время присуждения премии.

Химия. 7 октября объявили победителей по химии – это американка Дженнифер Дудна и француженка Эмманюэль Шарпантье. Они получили премию за разработку метода редактирования геномов, так называемых генетических или молекулярных ножниц CRISPR/Cas9.

Лауреатки Нобелевской премии по химии Фото из открытых источников

Это по-настоящему передовой инструмент генной инженерии. К примеру, благодаря технологии эмбрионального геномного редактирования CRISPR/Cas9 можно найти в ДНК живого организма нужный ген и удалить его или подправить. Эта технология может позволить в будущем лечить наследственные болезни, которые сейчас считаются неизлечимыми.

Литература. В этом году победителем среди литераторов стала американская поэтесса Луиза Глюк. Премию присудили с такой формулировкой: "за безошибочный поэтический голос, который своей суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным".

Американская поэтесса Луиза Глюк Фото из открытых источников

77-летняя Луиза Глюк родилась в Нью-Йорке, а ныне живет в Кембридже (штат Массачусетс) и занимается преподаванием английского языка в Йельском университете.

Первый поэтический сборник "Первенец" (Firstborn) она выпустила в 1968 году, а уже совсем скоро ее признали одним из величайших поэтов современной американской литературы. В свое время Луиза Глюк получила несколько престижных наград, среди которых Пулитцеровская премия (1993 год) и Национальная книжная премия (2014 год).

Новости по теме: Нобелевскую премию по литературе-2020 вручили американке Луизе Глюк. Что о ней известно

Поэтесса опубликовала двенадцать сборников стихов и несколько томов поэтических эссе, где главная тема — это детство, семья и близкие отношения с родителями.

Премия мира. 9 октября лауреатом Нобелевской премии мира стала Мировая продовольственная программа (United Nations World Food Programme). Это подразделение Организации Объединенных Наций по вопросам оказания пищевой помощи.

Награду присудили "за усилия в борьбе с голодом, за вклад в улучшение условий для мира в зонах военных конфликтов и за то, что организация является той силой, что стоит на пути использования голода в качестве оружия".

Лауреатов премии по экономике назовут 12 октября в Осло.

История и призовой фонд Нобелевской премии

Альфред Нобель родился в 1833 году в Стокгольме в семье инженеров. Он сам был химиком, инженером и изобретателем. В 60-летнем возрасте приобрел металлургический концерн "Бофорс", который стал крупнейшим производителем оружия и сделал Нобеля богатым. К тому же он получал деньги и за свои 355 изобретений, самое известное из которых – динамит. Перед смертью Альфред Нобель решил отдать свое состояние на благотворительность, но растянув его вручение на десятки лет.

В завещании он написал, что предпочитает, чтобы его доходы (94% состояния) ежегодно распределялись в виде премий для тех, кто в течение предыдущего года принес наибольшую пользу человечеству. Пять частей премии должны были бы предназначаться тем, кто сделал наиболее весомое открытие или изобретение в области физики, химии, физиологии или медицины, тому, кто создал самое выдающееся литературное произведение, и тому, кто внес наибольший вклад в сплочение наций, уничтожение рабства или снижение численности существующих армий. Кроме этих пяти номинаций, с 1969 года по инициативе Банка Швеции присуждается премия по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.

Для распоряжения деньгами и администрирования Нобелевских премий в 1990 году был основан Фонд Нобеля.

Каждый год размер денежной премии меняется в зависимости от дохода, полученного от Нобелевского фонда. Сумма премии не фиксирована, она менялась с годами. Сначала она составляла 150 тыс. шведских крон, в 1981 году выросла до 1 млн крон. В 2000 году она увеличилась до 9 млн, а в 2001-м – до 10 млн. Из-за глобального кризиса 2008-2009 годов призовые выплаты были сокращены до 8 млн крон в 2012 году, а в 2017-м вновь увеличились до 9 млн крон.

В этом году из-за того, что расходы и сумма капитала Фонда Нобеля находятся в стабильном соотношении, было принято решение выделить на премии больше денег.

Глава Фонда Нобеля Ларс Хейкенстен заявил, что нынешний призовой фонд Нобелевской премии больше прошлогоднего на 1 миллион шведских крон (110 тыс. долларов). Таким образом общая сумма составит 10 миллионов крон (1 миллион долларов).

Кстати, Ларс Хейкенстен добавил, что Фонд и в дальнейшем намерен увеличивать призовую сумму время от времени.

*************

Традиционно церемонию награждения проводят 10 декабря в столицах Швеции и Норвегии. Награды в области физики, химии, физиологии или медицины, литературы и экономики вручаются королем Швеции в Стокгольме. А в Осло вручают награду в области защиты мира. Награждает лауреата председатель Норвежского нобелевского комитета в присутствии короля Норвегии и членов королевской семьи. Лауреаты получают денежную премию и медаль с изображением Нобеля и диплом.

Однако в этом году традиционная церемония вручения Нобелевских премий в Стокгольме с личным участием лауреатов отменена из-за пандемии коронавируса – впервые с 1944 года.

"Церемония награждения будет транслироваться по телевидению из мэрии Стокгольма, где присуждение призов в этом году будет объединено с элементами из разных частей мира. Принять участие сможет только небольшая аудитория", - отметили организаторы.