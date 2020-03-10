От акций заводов и оружия до квартир в России и 19 миллионов зарплаты: Полный список имущества всех новых министров

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Фото: Пресс-служба правительства

Рассказываем, что известно о материальном состоянии главных лиц государства – новых министров во главе с премьером

Вот уже пять дней, как в Украине назначено новое правильство. Несмотря на то, что лица большинства министров незнакомы украинцам, эти люди не новички в политике. Кое-кто уже занимал высокие должности во времена предыдущих президентов, а кто-то успешно работал в бизнесе. В связи с этим мы решили узнать, кто и чем владеет, заходя в свои новые кабинеты.

Денис Шмигаль и его земля

Новоназначенный премьер-министр Украины Денис Шмигаль, заполняя декларацию за 2019 год, внес в нее свежие сведения о своем имуществе.

Ему и его семье принадлежит такая недвижимость:

Жилой дом во Львове площадью 215,9 кв.м, приобретен в 2013 году, зарегистрирован на жену – Екатерину Шмыгаль.

Гараж во Львове площадью 15,9 кв.м, приобретенный в 2018 году.

Нежилое здание площадью 417 кв.м в городе Каменка-Бугская Львовской области. Зарегистрировано на жену.

Земельный участок во Львове площадью 151 кв.м, куплен в 2013 году и зарегистрирован на жену.

Земельный участок во Львове площадью 458 кв.м, находится в совместной собственности жены и других совладельцев: Светлане Кириленко, Василию Семчишину и Игорю Якимову принадлежит по 25%.

Земельный участок общей площадью 2200 кв.м в с. Хоросница Львовской области.

Среди автотранспорта Шмыгаль задекларировал легковой автомобиль LAND ROVER DISCOVERY SPORT, приобретенный в 2018 году за 831 900 грн, принадлежит жене.

Первым источником дохода Денис Шмигаль указал Бурштынскую ТЭС АО ДТЭК Западэнерго. Здесь по основному месту работы в течение 2019 года он получил заработной платы на 2 233 640 грн.

В ООО "ДТЭК Востокэнерго" Шмыгаль работал в течение прошлого года консультантом и за эту работу получил 925 464 грн.

Должность председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации также указана как главная работа. Здесь его зарплата составила 229 958 грн. Поэтому всего за прошлый год чиновник заработал 3 389 062 грн.

Также новоназначенный премьер задекларировал наличных на сумму 155 000 долларов, которые принадлежат непосредственно ему и 80 000 долларов, принадлежащих жене Екатерине.

Вадим Пристайко и шесть квартир

Бывший министр иностранных дел в правительстве Алексея Гончарука, а ныне вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко задекларировал немало имущества и денег.

Вадим Пристайко на заседании Генассамблеи ООН 20 февраля Фейсбук МИД Украины

К примеру, ему принадлежит такая недвижимость:

Квартира в Киеве площадью 33,5 кв.м, которой он владеет совместно со своим сыном Владимиром.

Квартира в Киеве площадью 72,6 кв.м, приобретена в 2011 году за 385 647 грн – владеет вместе с женой Инной и сыном Андреем.

Квартира площадью 77,9 кв.м, куплена в 2014 году за 1 938 733 грн – принадлежит жене.

Квартира площадью 96,3 кв.м стоимостью 2 625 000 грн, приобретена в 2015 году, что принадлежит жене.

Квартира площадью 54 кв.м стоимостью 1966785 грн , куплена в 2017 году и зарегистрирована на жену.

Также Инне Пристайко принадлежит недостроенная квартира площадью 86,9 кв.м. Никакого движимого имущества у семьи нет.

Зарплата Вадима Пристайко в Министерстве иностранных дел Украины на должности министра составила 690 067 грн за 2019 год.

Доход жены от имущества, сданного в аренду, составил 336 000 грн. Также в доходах указано возмещение в СКВ на сумму 1 382 453 грн.

На банковском счете Вадим Пристайко имеет 204 966 грн, 7384 евро. При этом наличности сохраняет на 35 600 евро и 170 000 грн.

Алексей Резников: автомобили, оружие и 19 миллионов зарплаты

Вице-премьер, министр реинтеграции временно оккупированных территорий и по совместительству член Национальной ассоциации адвокатов Украины и Ассоциации юристов Украины Алексей Резников задекларировал немало. Ему принадлежит квартира в Киеве площадью 167,5 кв.м, приобретенная в 2003 году.

Экс-заместитель мэра Киева Алексей Резников Фото из открытых источников

В Кийлове, что на Киевщине, Резникову принадлежит шесть земельных участков, приобретенных в 2012 году площадью 1152, 1951, 2500, 1088, 1947 и 2500 кв.м. Резникову также принадлежит квартира в Киеве площадью 103,6 кв.м, купленная в 2017 году, жилой дом в Козине (Киевская область), приобретенный в 2019 году.

Среди ценного движимого имущества Резников задекларировал охотничьи карабины марки Zbroyar Z-008 и Blaser R8 300 Win Mag, наручные мужские часы Vacheron Constantin, Patek Philippe и Breguet.

Резников указал, что владеет автомобилями AUDI А8 2012 года выпуска, Volkswagen Amarok 2009 года, Porsche Boxter 2003 года, прицепом TIKI-TREILER, багги Kawasaki, квадроциклом Kawasaki. Гражданская жена при этом владеет автомобилем Mini Cooper Countryman 2011 года.

Алексей Резников заработал за прошлый год по основному месту работы в АО "ЮФ" АСТЕРС" 19 581208 грн.

В ООО "Астерс Консалт он заработал по совместительству 367 459 грн, в Государственном сберегательном банке Украины получил 1 095 911 грн гонораров, в ООО "Астерс Консалт" 20000 грн гонораров, а в ЮФ "АСТЕРС" получил страховых выплат на 15 999 грн.

В Ощадбанке Резников сохраняет наличных на 300 000 евро, в банке Лихтенштейна – 75 000 долларов, а в Преферд Банке – 50 000 долларов. При этом министр одолжил третьим лицам 1 100 000 долларов.

Олег Немчинов акции в 12-ти компаниях

Министр Кабинета министров Олег Немчинов задекларировал несколько земельных участков и две квартиры.

Олег Немчинов из открытых источников

Известно, что семье Немчиновых принадлежит квартира во Львове площадью 62,2 кв.м. При этом непосредственно Олег Немчинов владеет квартирой в Киеве площадью 32,5 кв.м, приобретенной в 2018 году за 779 948 грн. Жене Оксане Стецюк принадлежит львовская квартира площадью 24,6 кв.м.

Также супруга владеет земельным участком площадью 2200 кв.м в с. Хоросница, что на Львовской области. Мать Немчинова является владелицей земли площадью 418 кв.м в с. Збиранка Львовской области.

Среди недвижимости есть еще 9-метровый садовый дом и гараж площадью 28,3 кв.м в Львове.

Непосредственно Немчинову принадлежит земельный участок во Львове площадью 619 кв.м, куплена в 2013 году и участок в с. Вишневчик (Львовщина) площадью 20 000 кв.м. К тому же Немчинову принадлежит автомобиль Chevrolet Volt 2012 года. Приобретенный за 423 893 грн.

Также, помимо движимого и недвижимого имущества, Олег Немчинов владеет акциями в 12-ти компаниях: ОАО "Львовгаз", ОАО "Газавтосервис", ОАО "Львовский исследовательский нефтемаслозавод", ОАО "Львовская товарно-сырьевая фирма "Львов-ресурсы", ОАО "Гостиничный комплекс "Русь", ОАО "Универмаг "Украина", ОАО "Ресторан "ветряная Мельница", ОАО "Ленинградский универмаг", ОАО "Севастопольский рыбоконсервный завод", ОАО "Запорожский автомобильный завод, АППБ "Аваль" и ОАО Укртелеком.

Министр задекларировал зарплату в Министерстве молодежи и спорта Украины на 1 156 979 грн. Также он получил по совместительству 24787 грн зарплаты в Львовском государственном университете физической культуры.

Доход от отчуждения движимого имущества составила 245 000 грн, от отчуждения недвижимого имущества – 958 334 грн, а доход от предоставления имущества в аренду – 50 000 грн. Еще господин Немчинов получил в подарок 110 000 грн. При этом известно, что он взял кредит в "Кредобанке на 309 952 грн.

Министр Немчинов сохраняет наличных на 30000 грн, 2800 долларов и имеет в банке 2000 евро и 43500 долларов.

Сергей Бессараб и служебная квартира

Министр по делам ветеранов Сергей Бессараб в сравнении со своими коллегами-министрами задекларировал немного:

Земельный участок площадью 1000 кв.м в с. Крехаев, что на Черниговщине, служебную квартиру площадью 78 кв.м в Чернигове от Министерства обороны и автомобиль Toyota Camry 2007 года, купленную за 368 000 грн.

Сергей Бессараб Фото из открытых источников

При этом жена министра Алла владеет автомобилем Mitsubishi Padgero за 228 000 грн. У Сергея Бессараба в банке лежит 101 000 грн и 1100 долларов, а наличных средств он сохраняет на 4000 долларов и 4000 евро.

Андрей Таран и средняя зарплата

Министр обороны – Андрей Таран не задекларировал заоблачных состояний и недвижимости. Ему принадлежит киевская квартира площади 100,5 кв.м, приобретена в 1999 году, земельный участок площадью 1198 кв.м в сек. Старые Петровцы на Киевщине. Также министр имеет автомобиль BUICK LACROSSE CXL 2013 года за 351 042 грн.

Андрей Таран Фото из открытых источников

При этом жене Виктории принадлежит земля площадью 1012 кв.м в с. Дмитровка Киевской области и автомобили MERCEDES-BENZ A 170 CDI 2001 года за 59 754 грн и INFINITY G35 2007 года за 153 913 грн.

Зарплата Андрея Тарана в Министерстве обороны составила 283 605 грн, в ООО "Навигатор Комплект" – 29 477 грн, государственная помощь – 10 250 грн и пенсия 184 400 грн. При этом жена получила 21 563 грн пенсии. Также супругов сохраняет наличных на 21 000 долларов, 5000 евро и 161 54 грн.

Дмитрий Кулеба и самая скромная декларация

Министр иностранных дел – Дмитрий Кулеба задекларировал меньше всего из министров.

Вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба Фото: twitter.com

Ему принадлежит две киевские квартиры – площадью 52,9 кв.м, приобретена в 1997 году, и площадью 125,7 кв.м, куплена в 2011 году. Также министру принадлежит автомобиль Peugeout за 112 680 грн.

По основному месту работы – в Секретариате Кабинета Министров Украины – Дмитрий Кулеба получил 234 606 грн зарплаты. Также министр задекларировал 32 000 евро наличных денег.

Вадим Гутцайт и ювелирные украшения

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт задекларировал одну квартиру площадью 86,5 кв.м – в Киеве, приобретенную в 2006 году за 411 386 грн и один гараж в Киеве площадью 17 кв.м. Также министру принадлежат три земельных участка в Киеве: площадью 614 кв.м за 353 500 грн, 615 кв.м по 597 855 грн и 195,5 кв.м за 611 605 грн.

Вадим Гутцайт Фото из открытых источников

Вадиму Гутцайту относятся швейцарские и итальянские ювелирные изделия: наручные часы Брегет, часовой Булгари, две пары сережек и кольцо.

Министр владеет автомобилями Мерседес ML250 за 1 429 700 грн, Toyota Corolla 400 000 грн. Его жена Оксана владеет автомобилем Lexus RX200T за 1 403 734 грн.

Также Вадим Гутцайт является владельцем 20% от общего капитала компании АСТРА РИЭЛТИ. Стоимость его доли в денежном выражении составляет 580 000 грн.

По месту работы в Департаменте молодежи и спорта КГГА Гутцайт получил зарплаты на 507 659 грн. Жена Оксана получила зарплату в размере 311 128 грн в ООО "Международная коммерческая телерадиокомпания" и 749 381 грн в ООО "СЧМ новости".

Министр задекларировал наличных на 140 000 долларов, 28 000 евро и одолжил третьим лицам 300 000 долларов. При этом жене принадлежит 20 000 долларов наличными.

Илья Емец и банковские счета

Министр здравоохранения Илья Емец владеет серьезными счетами у него – достаточно денег на банковских счетах и недвижимости.

Илья Емец Фото из открытых источников

Министр задекларировал земельный участок в Киеве площадью 1003 кв.м, приобретенную за 194 624 грн, и землю в Остроге на Ровенщине площадью 1890 кв.м. Ему принадлежит дом в Киеве площадью 375,5 кв.м, купленный за 144 396 грн, киевская квартира площадью 44,6 кв.м и наручные часы марки Patek Philippe. Транспортных средств новоназначенный министр не имеет.

Он получил зарплату на сумму 708 075 грн в Научно-практическом медицинском центре детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения’я Украины. Также по 2019 год ему начислили пенсии на сумму 144 787 грн.

В банке министр хранит 485 218 грн, 3741 доллар и 25 346 евро. Наличных средств имеет 670 000 грн, 74 000 долларов и 57 000 евро.

Марина Лазебная и квартира в России

Министр социальной политики Марина Лазебная указала в декларации земельный участок в с. Песковка на Киевщине площадью 1018 кв.м. Также ей принадлежит квартира в Киеве площадью 63,1 кв.м, куплена в 2008 году, часть жилого дома площадью 103,6 кв.м в с. Песковка, квартира в России площадью 31,7 кв.м. Ее мужу Игорю принадлежит квартира в Киеве площадью 69,8 кв.м, квартира в с. Песковка площадью 40,5 кв.м и квартира площадью 69,8 кв.м.

Марина Лазебная Фото из открытых источников

Также мужчина владеет автомобилем Audi Q7 2017 года за 2 418 864 грн, а сын Олег – автомобилем Lexus RX 200T за 1 656 879 грн. Доход министра от занятия предпринимательской деятельностью за прошлый год составил 481 480 грн.

Игорь Уманский и три квартиры

Министр финансов Игорь Уманский сравнению со своими коллегами задекларировал небольшое состояние. Так, ему принадлежит земельный участок площадью 6170 кв.м в с. Капустная Киевской области за 730 960 грн, а жене Диане – земля площадью 1010 кв.м в с. Светильня на Киевщине.

Игорь Уманский Фото из открытых источников

В совместной собственности с женой – киевская квартира площадью 71,2 кв.м, а дочери Софии принадлежит киевская квартира площадью 103,6 кв.м. Также Уманский имеет гараж в Киеве и недостроенный пока жилой дом.

Министр задекларировал картину Арт ван дер Нер, ювелирные сеты "Виноград", "Зимняя сказка", "Зеленые цветы", шубу и часы. А Диане Уманской принадлежит автомобиль MERSEDES BENS S500L 4matic за 350 000 грн.

Зарплата министра в "Укргазбанке" за прошлый год составила 303 269 грн, жена в ООО "Процар" заработала 40731 грн.

Уманский хранит в банке 61 115 грн, а его жена – 34 497 грн. При этом ему принадлежит 25 000 долларов и 12 000 евро наличных денег.

Алексей Чернышов и пять квартир

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов указал в декларации пять квартир и четыре автомобиля. Ему и жене Светлане принадлежит квартира в Киеве площадью 208,7 кв.м за 5 370 070 грн.

Собственность непосредственно Чернышева – земельный участок площадью 1412 кв.м по 450 140 грн, участок площадью 321,5 кв.м за 944 900 грн в с. Романков Киевской области и квартира площадью 47,1 кв.м в Киеве.

Жене министра принадлежат квартиры площадью 45,9 кв.м в Никополе по 116 150 грн, в Киеве площадью 41,9 кв.м и площадью 42 кв.м.

В банках Чернышов хранит 23 663 грн и имеет 500 000 долларов налички, а его жена – 19 423 грн, 46284 швейцарских франков и 53519 евро. При этом Светлана Чернышова владеет 20 955 евро на банковском счете и 115 000 долларов наличными.

Иностранный доход Чернышова в компании VI2 Partners GmbH составил 313 132 грн, жена заработала в КНУ им. Т. Шевченко 207 345 грн и получила в подарок в неденежной форме 4,8 миллиона грн.

Сам Чернышов получил зарплату в Киевской обладминистрации на 37 268 грн, доход от предоставления имущества в аренду 28 000 грн и 97 000 страховых выплат.

Интересно. Что жена министра имеет корпоративные права в ООО "Блум Девелопмент" – 50% от общего капитала, стоимость которых в денежном выражении составляет 1 690 050 грн.

Также министр указал, что одолжил третьим лицам 7 400 000 грн. Чернышов отметил, что взял кредит в ОТП Банке в размере 222 942 грн и у "Приватбанка" - на сумму 6287 грн, а его жена взяла в "Приватбанке" 187 748 грн в кредит.

Чернышеву принадлежит автомобиль Land Rover Range Rover Autobiography за 4 470 000 грн и Mercedes-Benz S 500 4MATIC за 1 000 000 грн. Жена министра владеет автомобилями Skoda Octavia A5 за 160 000 грн и Land Rover Range Rover за 980 000 грн.

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Подробнее о карьере и биографии недавно назначенных министров можно прочитать в материале по этой ссылке.