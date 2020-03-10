От акций заводов и оружия до квартир в России и 19 миллионов зарплаты: Полный список имущества всех новых министров
Рассказываем, что известно о материальном состоянии главных лиц государства – новых министров во главе с премьером
Вот уже пять дней, как в Украине назначено новое правильство. Несмотря на то, что лица большинства министров незнакомы украинцам, эти люди не новички в политике. Кое-кто уже занимал высокие должности во времена предыдущих президентов, а кто-то успешно работал в бизнесе. В связи с этим мы решили узнать, кто и чем владеет, заходя в свои новые кабинеты.
Денис Шмигаль и его земля
Новоназначенный премьер-министр Украины Денис Шмигаль, заполняя декларацию за 2019 год, внес в нее свежие сведения о своем имуществе.
Ему и его семье принадлежит такая недвижимость:
- Жилой дом во Львове площадью 215,9 кв.м, приобретен в 2013 году, зарегистрирован на жену – Екатерину Шмыгаль.
- Гараж во Львове площадью 15,9 кв.м, приобретенный в 2018 году.
- Нежилое здание площадью 417 кв.м в городе Каменка-Бугская Львовской области. Зарегистрировано на жену.
- Земельный участок во Львове площадью 151 кв.м, куплен в 2013 году и зарегистрирован на жену.
- Земельный участок во Львове площадью 458 кв.м, находится в совместной собственности жены и других совладельцев: Светлане Кириленко, Василию Семчишину и Игорю Якимову принадлежит по 25%.
- Земельный участок общей площадью 2200 кв.м в с. Хоросница Львовской области.
Среди автотранспорта Шмыгаль задекларировал легковой автомобиль LAND ROVER DISCOVERY SPORT, приобретенный в 2018 году за 831 900 грн, принадлежит жене.
Первым источником дохода Денис Шмигаль указал Бурштынскую ТЭС АО ДТЭК Западэнерго. Здесь по основному месту работы в течение 2019 года он получил заработной платы на 2 233 640 грн.
В ООО "ДТЭК Востокэнерго" Шмыгаль работал в течение прошлого года консультантом и за эту работу получил 925 464 грн.
Должность председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации также указана как главная работа. Здесь его зарплата составила 229 958 грн. Поэтому всего за прошлый год чиновник заработал 3 389 062 грн.
Также новоназначенный премьер задекларировал наличных на сумму 155 000 долларов, которые принадлежат непосредственно ему и 80 000 долларов, принадлежащих жене Екатерине.
Вадим Пристайко и шесть квартир
Бывший министр иностранных дел в правительстве Алексея Гончарука, а ныне вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко задекларировал немало имущества и денег.
К примеру, ему принадлежит такая недвижимость:
- Квартира в Киеве площадью 33,5 кв.м, которой он владеет совместно со своим сыном Владимиром.
- Квартира в Киеве площадью 72,6 кв.м, приобретена в 2011 году за 385 647 грн – владеет вместе с женой Инной и сыном Андреем.
- Квартира площадью 77,9 кв.м, куплена в 2014 году за 1 938 733 грн – принадлежит жене.
- Квартира площадью 96,3 кв.м стоимостью 2 625 000 грн, приобретена в 2015 году, что принадлежит жене.
- Квартира площадью 54 кв.м стоимостью 1966785 грн, куплена в 2017 году и зарегистрирована на жену.
Также Инне Пристайко принадлежит недостроенная квартира площадью 86,9 кв.м. Никакого движимого имущества у семьи нет.
Зарплата Вадима Пристайко в Министерстве иностранных дел Украины на должности министра составила 690 067 грн за 2019 год.
Доход жены от имущества, сданного в аренду, составил 336 000 грн. Также в доходах указано возмещение в СКВ на сумму 1 382 453 грн.
На банковском счете Вадим Пристайко имеет 204 966 грн, 7384 евро. При этом наличности сохраняет на 35 600 евро и 170 000 грн.
Алексей Резников: автомобили, оружие и 19 миллионов зарплаты
Вице-премьер, министр реинтеграции временно оккупированных территорий и по совместительству член Национальной ассоциации адвокатов Украины и Ассоциации юристов Украины Алексей Резников задекларировал немало. Ему принадлежит квартира в Киеве площадью 167,5 кв.м, приобретенная в 2003 году.
В Кийлове, что на Киевщине, Резникову принадлежит шесть земельных участков, приобретенных в 2012 году площадью 1152, 1951, 2500, 1088, 1947 и 2500 кв.м. Резникову также принадлежит квартира в Киеве площадью 103,6 кв.м, купленная в 2017 году, жилой дом в Козине (Киевская область), приобретенный в 2019 году.
Среди ценного движимого имущества Резников задекларировал охотничьи карабины марки Zbroyar Z-008 и Blaser R8 300 Win Mag, наручные мужские часы Vacheron Constantin, Patek Philippe и Breguet.
Резников указал, что владеет автомобилями AUDI А8 2012 года выпуска, Volkswagen Amarok 2009 года, Porsche Boxter 2003 года, прицепом TIKI-TREILER, багги Kawasaki, квадроциклом Kawasaki. Гражданская жена при этом владеет автомобилем Mini Cooper Countryman 2011 года.
Алексей Резников заработал за прошлый год по основному месту работы в АО "ЮФ" АСТЕРС" 19 581208 грн.
В ООО "Астерс Консалт он заработал по совместительству 367 459 грн, в Государственном сберегательном банке Украины получил 1 095 911 грн гонораров, в ООО "Астерс Консалт" 20000 грн гонораров, а в ЮФ "АСТЕРС" получил страховых выплат на 15 999 грн.
В Ощадбанке Резников сохраняет наличных на 300 000 евро, в банке Лихтенштейна – 75 000 долларов, а в Преферд Банке – 50 000 долларов. При этом министр одолжил третьим лицам 1 100 000 долларов.
Олег Немчинов акции в 12-ти компаниях
Министр Кабинета министров Олег Немчинов задекларировал несколько земельных участков и две квартиры.
Известно, что семье Немчиновых принадлежит квартира во Львове площадью 62,2 кв.м. При этом непосредственно Олег Немчинов владеет квартирой в Киеве площадью 32,5 кв.м, приобретенной в 2018 году за 779 948 грн. Жене Оксане Стецюк принадлежит львовская квартира площадью 24,6 кв.м.
Также супруга владеет земельным участком площадью 2200 кв.м в с. Хоросница, что на Львовской области. Мать Немчинова является владелицей земли площадью 418 кв.м в с. Збиранка Львовской области.
Среди недвижимости есть еще 9-метровый садовый дом и гараж площадью 28,3 кв.м в Львове.
Непосредственно Немчинову принадлежит земельный участок во Львове площадью 619 кв.м, куплена в 2013 году и участок в с. Вишневчик (Львовщина) площадью 20 000 кв.м. К тому же Немчинову принадлежит автомобиль Chevrolet Volt 2012 года. Приобретенный за 423 893 грн.
Также, помимо движимого и недвижимого имущества, Олег Немчинов владеет акциями в 12-ти компаниях: ОАО "Львовгаз", ОАО "Газавтосервис", ОАО "Львовский исследовательский нефтемаслозавод", ОАО "Львовская товарно-сырьевая фирма "Львов-ресурсы", ОАО "Гостиничный комплекс "Русь", ОАО "Универмаг "Украина", ОАО "Ресторан "ветряная Мельница", ОАО "Ленинградский универмаг", ОАО "Севастопольский рыбоконсервный завод", ОАО "Запорожский автомобильный завод, АППБ "Аваль" и ОАО Укртелеком.
Министр задекларировал зарплату в Министерстве молодежи и спорта Украины на 1 156 979 грн. Также он получил по совместительству 24787 грн зарплаты в Львовском государственном университете физической культуры.
Доход от отчуждения движимого имущества составила 245 000 грн, от отчуждения недвижимого имущества – 958 334 грн, а доход от предоставления имущества в аренду – 50 000 грн. Еще господин Немчинов получил в подарок 110 000 грн. При этом известно, что он взял кредит в "Кредобанке на 309 952 грн.
Министр Немчинов сохраняет наличных на 30000 грн, 2800 долларов и имеет в банке 2000 евро и 43500 долларов.
Сергей Бессараб и служебная квартира
Министр по делам ветеранов Сергей Бессараб в сравнении со своими коллегами-министрами задекларировал немного:
Земельный участок площадью 1000 кв.м в с. Крехаев, что на Черниговщине, служебную квартиру площадью 78 кв.м в Чернигове от Министерства обороны и автомобиль Toyota Camry 2007 года, купленную за 368 000 грн.
При этом жена министра Алла владеет автомобилем Mitsubishi Padgero за 228 000 грн. У Сергея Бессараба в банке лежит 101 000 грн и 1100 долларов, а наличных средств он сохраняет на 4000 долларов и 4000 евро.
Андрей Таран и средняя зарплата
Министр обороны – Андрей Таран не задекларировал заоблачных состояний и недвижимости. Ему принадлежит киевская квартира площади 100,5 кв.м, приобретена в 1999 году, земельный участок площадью 1198 кв.м в сек. Старые Петровцы на Киевщине. Также министр имеет автомобиль BUICK LACROSSE CXL 2013 года за 351 042 грн.
При этом жене Виктории принадлежит земля площадью 1012 кв.м в с. Дмитровка Киевской области и автомобили MERCEDES-BENZ A 170 CDI 2001 года за 59 754 грн и INFINITY G35 2007 года за 153 913 грн.
Зарплата Андрея Тарана в Министерстве обороны составила 283 605 грн, в ООО "Навигатор Комплект" – 29 477 грн, государственная помощь – 10 250 грн и пенсия 184 400 грн. При этом жена получила 21 563 грн пенсии. Также супругов сохраняет наличных на 21 000 долларов, 5000 евро и 161 54 грн.
Дмитрий Кулеба и самая скромная декларация
Министр иностранных дел – Дмитрий Кулеба задекларировал меньше всего из министров.
Ему принадлежит две киевские квартиры – площадью 52,9 кв.м, приобретена в 1997 году, и площадью 125,7 кв.м, куплена в 2011 году. Также министру принадлежит автомобиль Peugeout за 112 680 грн.
По основному месту работы – в Секретариате Кабинета Министров Украины – Дмитрий Кулеба получил 234 606 грн зарплаты. Также министр задекларировал 32 000 евро наличных денег.
Вадим Гутцайт и ювелирные украшения
Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт задекларировал одну квартиру площадью 86,5 кв.м – в Киеве, приобретенную в 2006 году за 411 386 грн и один гараж в Киеве площадью 17 кв.м. Также министру принадлежат три земельных участка в Киеве: площадью 614 кв.м за 353 500 грн, 615 кв.м по 597 855 грн и 195,5 кв.м за 611 605 грн.
Вадиму Гутцайту относятся швейцарские и итальянские ювелирные изделия: наручные часы Брегет, часовой Булгари, две пары сережек и кольцо.
Министр владеет автомобилями Мерседес ML250 за 1 429 700 грн, Toyota Corolla 400 000 грн. Его жена Оксана владеет автомобилем Lexus RX200T за 1 403 734 грн.
Также Вадим Гутцайт является владельцем 20% от общего капитала компании АСТРА РИЭЛТИ. Стоимость его доли в денежном выражении составляет 580 000 грн.
По месту работы в Департаменте молодежи и спорта КГГА Гутцайт получил зарплаты на 507 659 грн. Жена Оксана получила зарплату в размере 311 128 грн в ООО "Международная коммерческая телерадиокомпания" и 749 381 грн в ООО "СЧМ новости".
Министр задекларировал наличных на 140 000 долларов, 28 000 евро и одолжил третьим лицам 300 000 долларов. При этом жене принадлежит 20 000 долларов наличными.
Илья Емец и банковские счета
Министр здравоохранения Илья Емец владеет серьезными счетами у него – достаточно денег на банковских счетах и недвижимости.
Министр задекларировал земельный участок в Киеве площадью 1003 кв.м, приобретенную за 194 624 грн, и землю в Остроге на Ровенщине площадью 1890 кв.м. Ему принадлежит дом в Киеве площадью 375,5 кв.м, купленный за 144 396 грн, киевская квартира площадью 44,6 кв.м и наручные часы марки Patek Philippe. Транспортных средств новоназначенный министр не имеет.
Он получил зарплату на сумму 708 075 грн в Научно-практическом медицинском центре детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения’я Украины. Также по 2019 год ему начислили пенсии на сумму 144 787 грн.
В банке министр хранит 485 218 грн, 3741 доллар и 25 346 евро. Наличных средств имеет 670 000 грн, 74 000 долларов и 57 000 евро.
Марина Лазебная и квартира в России
Министр социальной политики Марина Лазебная указала в декларации земельный участок в с. Песковка на Киевщине площадью 1018 кв.м. Также ей принадлежит квартира в Киеве площадью 63,1 кв.м, куплена в 2008 году, часть жилого дома площадью 103,6 кв.м в с. Песковка, квартира в России площадью 31,7 кв.м. Ее мужу Игорю принадлежит квартира в Киеве площадью 69,8 кв.м, квартира в с. Песковка площадью 40,5 кв.м и квартира площадью 69,8 кв.м.
Также мужчина владеет автомобилем Audi Q7 2017 года за 2 418 864 грн, а сын Олег – автомобилем Lexus RX 200T за 1 656 879 грн. Доход министра от занятия предпринимательской деятельностью за прошлый год составил 481 480 грн.
Игорь Уманский и три квартиры
Министр финансов Игорь Уманский сравнению со своими коллегами задекларировал небольшое состояние. Так, ему принадлежит земельный участок площадью 6170 кв.м в с. Капустная Киевской области за 730 960 грн, а жене Диане – земля площадью 1010 кв.м в с. Светильня на Киевщине.
В совместной собственности с женой – киевская квартира площадью 71,2 кв.м, а дочери Софии принадлежит киевская квартира площадью 103,6 кв.м. Также Уманский имеет гараж в Киеве и недостроенный пока жилой дом.
Министр задекларировал картину Арт ван дер Нер, ювелирные сеты "Виноград", "Зимняя сказка", "Зеленые цветы", шубу и часы. А Диане Уманской принадлежит автомобиль MERSEDES BENS S500L 4matic за 350 000 грн.
Зарплата министра в "Укргазбанке" за прошлый год составила 303 269 грн, жена в ООО "Процар" заработала 40731 грн.
Уманский хранит в банке 61 115 грн, а его жена – 34 497 грн. При этом ему принадлежит 25 000 долларов и 12 000 евро наличных денег.
Алексей Чернышов и пять квартир
Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов указал в декларации пять квартир и четыре автомобиля. Ему и жене Светлане принадлежит квартира в Киеве площадью 208,7 кв.м за 5 370 070 грн.
Собственность непосредственно Чернышева – земельный участок площадью 1412 кв.м по 450 140 грн, участок площадью 321,5 кв.м за 944 900 грн в с. Романков Киевской области и квартира площадью 47,1 кв.м в Киеве.
Жене министра принадлежат квартиры площадью 45,9 кв.м в Никополе по 116 150 грн, в Киеве площадью 41,9 кв.м и площадью 42 кв.м.
В банках Чернышов хранит 23 663 грн и имеет 500 000 долларов налички, а его жена – 19 423 грн, 46284 швейцарских франков и 53519 евро. При этом Светлана Чернышова владеет 20 955 евро на банковском счете и 115 000 долларов наличными.
Иностранный доход Чернышова в компании VI2 Partners GmbH составил 313 132 грн, жена заработала в КНУ им. Т. Шевченко 207 345 грн и получила в подарок в неденежной форме 4,8 миллиона грн.
Сам Чернышов получил зарплату в Киевской обладминистрации на 37 268 грн, доход от предоставления имущества в аренду 28 000 грн и 97 000 страховых выплат.
Интересно. Что жена министра имеет корпоративные права в ООО "Блум Девелопмент" – 50% от общего капитала, стоимость которых в денежном выражении составляет 1 690 050 грн.
Также министр указал, что одолжил третьим лицам 7 400 000 грн. Чернышов отметил, что взял кредит в ОТП Банке в размере 222 942 грн и у "Приватбанка" - на сумму 6287 грн, а его жена взяла в "Приватбанке" 187 748 грн в кредит.
Чернышеву принадлежит автомобиль Land Rover Range Rover Autobiography за 4 470 000 грн и Mercedes-Benz S 500 4MATIC за 1 000 000 грн. Жена министра владеет автомобилями Skoda Octavia A5 за 160 000 грн и Land Rover Range Rover за 980 000 грн.
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Подробнее о карьере и биографии недавно назначенных министров можно прочитать в материале по этой ссылке.