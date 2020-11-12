Особый режим пересечения границы, продление чрезвычайного положения и поиски вакцины: Как мир борется с распространением COVID-19

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Служба внешней разведки Украины провела собственный обзор мер иностранных государств по противодействию распространению COVID-19 в мире. По состоянию на сейчас нововведения в борьбе с коронавирусом вступают в силу в 7 странах. Где продолжают чрезвычайное положение, какие территории переходят в красную зону, кто вводит в действие особый режим пересечения границы? Ответы далее в материале

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Правительство Великобритании сообщило о закупке 40 млн доз вакцины производства компании Pfizer, которая продемонстрировала около 90% успешности во время испытаний. Правительственные представители подчеркнули, что уже в начале декабря 2020 года вакцину в первую очередь получат уязвимые категории населения (жители домов ухода за престарелыми и другие категории пенсионеров в возрасте свыше 80 лет), а также работники сферы здравоохранения. На втором этапе будут вакцинировать людей старше 50 лет.

В Уэльсе завершился 17-дневный усиленный карантин. Региональные власти частично ослабили ограничения и разрешили контактировать группам до четырех человек в пабах, кафе и ресторанах, которые возобновили свою работу. Кроме того, заработали магазины товаров не первой необходимости, спортивные центры, салоны красоты и культовые сооружения. Разрешено заниматься спортом на открытом воздухе в группах общим количеством до 30 человек и в закрытых помещениях – до 15 человек.

Чешская Республика

По словам руководителя Центрального кризисного штаба Яна Гамачека, в связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране правительство намерено в ближайшие дни вновь обратиться в Палату депутатов о продлении срока действия чрезвычайного положения (предыдущий срок заканчивается 20 ноября).

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Итальянская Республика

Спикер Совета министров Италии заявил, что 15 ноября правительством будет рассматриваться вопрос о внедрении на всей территории ограничительных мер, аналогичных тем, которые применялись в марте-мае 2020 г.

Они предусматривают закрытие границ, запрет перемещаться между регионами, ограничения в передвижении в населенных пунктах, перевод предприятий некритичной инфраструктуры на сокращенный рабочий график или дистанционный режим, дистанционное обучение в школах и вузах, отмена спортивных соревнований, конференций и тому подобное. Решение будет приниматься на основе анализа имеющейся статистики эпидемиологической ситуации. Если в ближайшие дни будет фиксироваться сокращение количества новых заболеваний, то останутся в действии действующие в настоящее время ограничения.

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Республика Австрия

По информации руководства Федеральной земли Бургенланд, с сегодняшнего дня все работники больниц и домов для людей преклонного возраста будут проходить тестирование на COVID-19 с целью минимизации риска заражения и лучшей защиты медицинского персонала.

Предполагается осуществление еженедельных быстрых тестов на антиген для всех работников. Это тестирование будет проводиться в несколько этапов и полностью за государственные средства. Также тестированию на коронавирус подлежат пациенты перед их выпиской из больницы, которая будет осуществляться только на основании отрицательного результата теста.

Республика Хорватия

В стране сохраняется особый режим пересечения границы. От иностранцев требуется наличие отрицательного ПЦР-теста (не более 48 часов от забора крови). К лицам, которые имеют право проживания в стране или других странах ЕС, как альтернатива тестированию, может быть применен 14-дневный карантин.

Бесплатное тестирование (в рамках общего медицинского страхования) осуществляется в стране только в случае наличия симптомов. В случае контактов с больным при отсутствии симптомов применяется 14-дневная изоляция. Активно осуществляется тестирование по административно-правовым причинам (выезд за границу, и т. п.) за отдельную плату.

Канада

Крупнейший город Канады Торонто переведен в красную зону. Также с 12 ноября в красную зону на четыре недели переведена вся провинция Манитоба. Это означает введение новых жестких мер. В частности жителям провинции запрещено общаться с людьми, которые не входят в их домохозяйство, закрываются рестораны и кафе, спортзалы, магазины не первоочередной потребности, парикмахерские, кинотеатры, церкви и тому подобное.

Школы и центры по уходу за детьми будут оставаться открытыми. Также на четверть возможностей будут работать розничные магазины и предприятия, входящие в критическую инфраструктуру, в т. ч. те, которые занимаются сельским хозяйством и строительством. Ограничения также не распространяются на массаж, физиотерапию и стоматологию.

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В ноябре в провинции Альберта запустили пилотный проект, который позволяет приезжим из-за рубежа сократить продолжительность обязательного 14-дневного карантина. Для этого сразу после прилета еще в аэропорту нужно сдать экспресс-тест на вирус. На самоизоляции такие лица обязаны будут находиться до получения результатов. Если результат теста окажется отрицательным, то оставаться на карантине будет не обязательно, однако через 6-7 дней его необходимо сдать повторно.

Малайзия

Старший министр Исмаил Сабри сообщил, что с учетом закрытия школ на территории всей Малайзии до 20 января 2021 года правительство вводит дистанционную форму работы для работников государственного сектора и призывает руководство обеспечить необходимые условия и установить соответствующие графики работы, прежде всего для работников, имеющих малолетних детей.