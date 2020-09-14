"Оскар" за права человека: Почему новые критерии оценивания фильмов вызвали осуждение

Оскар Фото из открытых источников

Общественность была возмущена до "оскаровских" нововведений, остается возмущенной и сейчас

В киномире – важная новость. На днях Американская киноакадемия осуществила полную "реновацию" правил, по которым осуществлялся отбор кинолент, претендующих на статуэтку в номинации "Лучший фильм". Киноакадемики уже представили новые требования, которые немедленно спровоцировали дискуссию как среди кинопрофессионалов, так и среди зрителей.

Что предусматривают новые правила, которые фактически станут ограничениями, и когда они вступят в силу – далее в материале.

Как изменили правила отбора лент на Оскар

Заветную для всех кинохудожников мира золотую статуэтку "Оскар" теперь будут вручать по новым правилам. И они довольно противоречивы, хотя и отражают современные веяния в обществе, культуре и даже политике.

Отныне, чтобы увидеть свою работу в списке номинантов на "Оскар" в номинации "Лучший фильм", режиссерам и продюсерам придется учесть определенные "квоты". Фильмы должны соответствовать критериям расы, пола и открытости. А это значит, что бороться за главный "Оскар" смогут лишь киноленты, которые соответствуют по меньшей мере двум из четырех стандартов, описанных в новых правилах. Правда, обновленные правила станут обязательными не со следующего года, а с 2024-го, то есть с 96-й церемонии. К тому же для других номинаций правила остаются прежними.

На сайте Американской академии кинематографических искусств и наук сообщили, что новые правила разработаны, дабы поощрить разнообразие и справедливое представительство как на экране, так и за его пределами. Якобы это будет лучше отражать разнообразие аудитории, идущей в кинотеатры.

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Вот эти четыре критерия:

Критерий А, нужно выполнить одно из условий:

один из актеров первого или второго плана должен принадлежать к недостаточно представленной расовой или этнической группе. Это значит, что он должен быть темнокожим, азиатом, латиноамериканцем, жителем Ближнего Востока или представителем другой этнической группы;

по меньшей мере 30% актерского состава на второстепенных ролях должны быть от по меньшей мере двух недостаточно представленных групп: женщин, этнических представителей или представителей расы (кроме европеоидной), ЛГБТ-сообщества или людей с инвалидностью;

основная тема или сюжетная линия картины должна касаться недостаточно представленных групп, описанных выше.

Критерий B, нужно выполнить одно из условий:

на руководящих и других должностях во время производства фильма должны быть по меньшей мере двое представителей недостаточно представленных групп (женщины, представители небелого населения, ЛГБТК+ или лица с особенностями физического или ментального развития);

по меньшей мере шесть технических позиций в съемочной группе занимают представители других этнических групп;

по меньшей мере 30% съемочной группы должны принадлежать к группам: женщины, этническая группа, ЛГБТК+, люди с инвалидностью.

Критерий C, нужно выполнить все условия:

Студии должны предоставлять оплачиваемые стажировки/производственные практики женщинам, людям из других этнических групп, представителям ЛГБТК+, людям с инвалидностью.

Аналогичные требования и к компаниям, которые сотрудничают со студиями (финансы, дистрибуция, продакшн).

Критерий D:

В командах маркетологов, специалистов по связям с общественностью и прокатчиков должны быть люди из вышеупомянутых групп.

Это означает, что к производству кинокартины на всех этапах – от съемок до дистрибуции должны быть привлечены женщины, люди других рас, кроме европеоидной, члены ЛГБТ-сообщества люди или люди с инвалидностью.

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Кто еще обновил критерии оценки искусства

В августе стало известно, что на Берлинском кинофестивале уже с 2021 года прекратят делить награды по гендерной принадлежности. Отныне будет один "общий" Серебряный медведь – за главную роль и один – за роль второго плана.

По мнению инициаторов таких нововведений, отсутствие разделения актерских премий по половому признаку станет сигналом к повышению гендерной осведомленности в киноиндустрии.

Интересно, что австралийская актриса Кейт Бланшетт выступила против гендерных наград на Венецианском кинофестивале. Она заявила, что предпочитает, чтобы ее называли актером, а не актрисой. Мол, слово "актриса" имеет определенный пренебрежительный оттенок.

Критика решения оскаровского комитета

В последнее время все, что касается расы, гендера и сексуальной ориентации и становится объектом обсуждения, могут назвать пропагандой. Даже отдельные факты в борьбе за права людей с инвалидностью, представителей ЛГБТ-сообщества и тому подобное приравниваются к пропаганде этих самых понятий и явлений.

В течение последних нескольких лет в центре внимания на "Оскаре" была инклюзивность и сюжеты из жизни людей из так называемых недостаточно представленных групп. Однако общественность, журналисты и актеры часто обвиняли фильмы-номинанты и даже победителей в отсутствии многообразия актерского и режиссерского состава. Так, Академия состоит из белых мужчин и, как говорят в американских СМИ, игнорирует проблемы женщин, геев и темнокожих.

Парадокс, но даже после утверждения и публикации указанных четырех правил, которые фактически расширяют актерское и режиссерское многообразие, киноакадемиков предсказуемо обвинили. На этот раз в цензуре и пропаганде.

Те, кто называет новые критерии отбора лент в номинации "Лучший фильм" цензурой, уверены – это серьезно навредит качеству кино и снизит шансы на признание многих по-настоящему хороших фильмов. Критики новых правил считают, что отныне создатели кино будут следить не за качеством продукта, который делают, а за "техническим" соответствием новым установленным рамкам.

Поэтому получается, что культура, в частности киноискусство, становится инструментом пропаганды морали конкретной эпохи и перестает служить передаче красоты.