Ореховый Спас в Украине: Почему в этот день едят ореховые пироги и покупают полотно

Сегодня - Ореховый Спас Фото из открытых источников

Орехи – главный символ Третьего Спаса

В этом году в последнюю субботу августа православные всего мира отметят Третий Спас – Ореховый. Это заключительный праздник трех летних Спасов, посвященных чествованию Бога, празднованию завершения сбора урожая, день, который определенным образом символизирует подготовку к зиме.

Далее рассказываем, почему Третий Спас называют именно ореховым, из каких верований берет начало этот праздник и как его правильно отмечать.

История праздника

Ореховый или Хлебный Спас отмечают каждый год в один и тот же день – 29 августа. В этом году он приходится на субботу. Свое название праздник получил благодаря сезону орехов: именно в это время созревает лесной орех – лещина. С этих пор можно собирать орехи и заготавливать их на зиму.

Этот Спас также называют Хлебным, потому что в этот день еще с давних пор принято печь хлеб из зерна первого урожая. То есть фактически в этот день люди пробовали первый хлеб из свежего нынешнего зерна, которое только что было собрано и смолото.

Интересно, что Третий Спас церковь ввела в честь перенесения Нерукотворного Образа Иисуса Христа в город Константинополь. Именно отсюда корни и других названий этого праздника. К примеру, часто говорят "Полотняный Спас", "Спас на холсте", "Нерукотворный Спас".

Полотно пришлось к слову, потому что имеет отношение к библейской истории об умывании Иисуса. Умывшись, Христос вытер лицо полотенцем, и на полотне остался его образ. Этот образ и стал так называемой Нерукотворной Иконой, ведь он не был написан человеком.

Как правильно отмечать Ореховый Спас

Ореховый Спас знаменует собой завершение Успенского поста, длящегося накануне – с 14 по 27 августа.

29 августа утром люди идут в церковь, чтобы освятить корзину с садовыми плодами: яблоками, виноградом, орехами, медом. В корзины кладут и свежеиспеченный хлеб.

Самое главное обязательное украшение стола этого дня – орехи и свежий хлеб. Можно объединить эти две традиции и испечь хлеб с орехами либо пирог с ореховой начинкой или с... грибами.

Также на Ореховый Спас из грецких орехов делают целебные настойки, а из веток деревьев орешника вяжут банные веники. Несколько веков назад люди верили, что банный веник, сделанный из орешника на Ореховый Спас, может лечить от всех болезней.

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Традиции и приметы на Ореховый Спас

С давних пор существует традиция – на Ореховый Спас пойти на ярмарку и прикупить себе что-то новое. Нужно было потратить немного денег, чтобы в следующем году не испытывать потребности в них и иметь достаток. Самой ценной покупкой считалось полотно или холщовая одежда как символ Полотняного Спаса и отсылка к Нерукотворной Иконе, о которой говорилось выше.

Также на Ореховый Спас принято освящать водоемы, к примеру, в этот день освящают новые колодцы. Между тем старые колодцы обходили вокруг, будто "замыкая" теплое время года. Еще в этот день ходят в баню париться ореховыми вениками – чтобы защитить себя от болезни на целый год.

Третий Спас предвещал завершение лета и подготовку не только к осени, но и к зиме. Поэтому издавна повелось говорить, мол, пришел Спас – и лето от нас или же так: Спас – бери рукавицы про запас.

Если ласточки и аисты к Ореховому Спасу уже улетели в теплые края, на Покров будут морозы. А если в этот день гроза и неспокойная погода – грядет долгая и теплая осень.

Существуют и традиции гадания в этот день. Девушки гадают на любовь – на Ореховый Спас срывают орехи и определяют, каким будет для них следующий год. Спелый и сладкий орех – к большой любви, незрелый – к важной весточке, гнилой предвещает беду, а горький – проблемы в отношениях.

Раньше говорили, что нельзя сквернословить в день Орехового Спаса, а на улицу следует выходить только с оберегами, потому что в этот день везде ходит нечистая сила. К тому же люди верили – если на Ореховый Спас бедняк попросит денег или другой помощи, нельзя ему отказывать.