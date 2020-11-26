Опять локдаун? Сможет ли бизнес и рядовые украинцы пережить усиление карантина

Президент Зеленский заявил о поддержке предпринимателей, а правительство уверяет, что наработало соответствующие программы

Украинская правда

Ситуация с коронавирусом в Украине обостряется, и власть не исключает значительного усиления карантинных ограничений. Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предприниматели получат финансовую поддержку. Согласно инициативе главы страны Кабмин уже разработал соответствующие программы.

Рассказываем подробнее, что предлагает власть и что говорят по этому поводу эксперты.

Что заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что власть окажет поддержку бизнесу на время карантина. Так, аннулируют налоговый долг до 3,06 тыс. грн для почти четырех миллионов украинцев.

Владимир Зеленский Офис президента

Кроме этого, Зеленский отметил, что предусматриваются налоговые каникулы, а при усилении ограничительных мер 200 тыс. физических лиц - предпринимателей 1-й группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСН.

Предпринимателям, чей бизнес пострадал от усиления карантина в Украине, выплатят по 8 тысяч гривен. Такие выплаты получат и уволенные наемные работники.

"В ближайшее время в парламент будут поданы законопроекты, которые будут предусматривать следующее: единовременная материальная помощь тем, чья сфера деятельности попадает под запрет из-за усиления карантина. Если вы ФЛП и вынуждены закрыть бизнес, либо наемный работник, которого увольняют, вы сможете получить помощь в размере 8 тысяч гривен", - отметил глава государства.

Он добавил, что получить эти деньги можно, сделав три шага:

зайти в приложение "Дія";

ввести персональные данные;

указать номер банковской карты.

По словам Владимира Зеленского, после проверки данных в течение нескольких день пособие будет выплачено. По расчетам, такую помощь смогут получить 1,2 млн украинцев. Объем программы составит почти 10 млрд гривен.

Кроме того, будет предусмотрена компенсация за сохранение рабочих мест.

"Если вы, например, владелец кафе и вы не закрылись, но из-за карантина сократили время работы. Никого не уволили, но некоторых работников отпустили в вынужденный отпуск, тогда вы сможете получить деньги для выплаты таким работникам. Это будет сумма пропорциональная времени простоя в размере до 8 тысяч гривен на одного работника", - добавил президент.

Также, по словам главы страны, вскоре в Верховную Раду планируют внести законопроекты, которые предусматривают выплаты компенсаций за уплату единого социального взноса для бизнеса, пострадавшего из-за усиления карантина.

Выплаты компенсаций за ЕСВ планируют выделить 1,5 миллиарда гривен для почти 120 тысяч юридических лиц.

"Если из-за усиления карантина ваша деятельность запрещается, вы получите компенсацию за уплату ЕСВ за своих наемных работников. Небольшая кофейня, где работает пять человек, получит компенсацию около 8-10 тысяч гривен. Конечно, все эти программы будут доступны не только кафе, но и всем, кто пострадал от карантина", - отметил президент.

Что говорят в Кабмине

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство по инициативе президента Владимира Зеленского уже разработало программы поддержки людей и бизнеса в случае, если карантин в Украине будет усилен.

Заседание Кабмина Правительственный портал

Итак, в этих программах предлагаются следующие пункты:

Помощь ФЛП и наемным работникам, чья сфера деятельности может попасть под закрытие через карантин. Работники и ФЛП смогут получить материальную помощь в размере 8 тыс. грн. По нашим расчетам программе в случае усиления карантина смогут воспользоваться более миллиона украинцев, а общий объем по этому направлению составит 10 млрд грн.

Программа сохранения рабочих мест. В случае введения усиленных мер за обострения ситуации с пандемией, работодатели смогут получить до 8 тыс. грн одноразовой материальной помощи на каждого работника, рабочее время которого сокращенно/будет сокращено в результате введения таких мер.

Инициативы по ЕСВ. Предприятия останавливают работу в случае введения жесткого карантина, получат компенсацию расходов на уплату единого социального взноса за наемных работников. Для около 120 тыс. юридических лиц будет заложено почти 1,5 млрд грн. Кроме того, от уплаты налогов и сборов, включая ЕСВ, будут уволены почти 200 тыс. физических лиц — предпринимателей 1-й группы.

По словам главы правительства, все эти программы будут направлены к рассмотрению в Верховную Раду.

Глава Кабмина анонсировал запуск программы государственной поддержки предпринимателей, которой будет гарантироваться до 80% тела кредита в банке.

По словам Шмыгаля, речь идет о поддержке малого и среднего бизнеса. "Правительство поддержало запуск еще одной программы поддержки - это портфельные гарантии от государства по кредитам для малого и среднего бизнеса. Речь идет о дополнительных 5 млрд грн, которые будут направлены на то, чтобы удешевить займы для еще большего количества предприятий", – написал чиновник.

Кроме того, глава правительства добавил, что программа должна способствовать более доступному кредитованию, а срок гарантий может быть от 1 до 10 лет.

Также Кабинет министров принял решение о продление выплат на детей ФЛП, которые вынуждены ограничить свою работу через карантин.

Если в семье предпринимателя есть дети в возрасте до 10 лет государство будет помогать с их обеспечением. Предусматривается выплата примерно 2 тыс. грн на каждого ребенка.

Шмыгаль уточнил, что все заявки, которые были поданы в мае-августе по этой программе, будут продлены автоматически.

По словам премьера, общее финансирование для украинских семей по этой программе до конца года составит фактически 1 млрд грн.

Что ранее обещал премьер-министр Шмыгаль

После внедрения "карантина выходного дня" премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что власть имеет семь инструментов для поддержки тех отраслей, которые страдают больше всего во время усиления противоэпидемических мер.

"У нас есть ряд инструментов, которые проявили себя весной. Также мы работаем над разработкой новых программ. У нас на сегодня есть до семи инструментов, которыми мы будем уже на этой неделе поддерживать отрасли, страдающие больше всего", - рассказал глава правительства.

Вопросы спасения бизнеса во время карантина Шмыгаль обсудил с городскими главами. "Для нас это один из выходов, когда на выходных люди находятся дома и не создают большой поток и скопления. Большие заработки отраслей именно в субботу и воскресенье как раз есть доведением факта, что огромные потоки людей движутся в отрасль питания и развлечений", - отметил глава правительства.

В то же время Шмыгаль добавил, что сейчас правительство сосредоточено на коммуникации с отраслями, чтобы выработать механизмы компенсации потерь.

Как планируют поддерживать рядовых граждан

Власти также рассматривают возможность выплаты компенсаций для тех украинцев, которые полностью или частично потеряли работу из-за карантинных ограничений.

Народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Евгения Кравчук рассказала, что дополнительные ограничительные меры в Украине нельзя вводить без дополнительных компенсаторных механизмов.

"Сейчас как раз нарабатывается законопроект, в Кабинете министров, Министерстве экономики, Министерстве социальной политики и Комитете по вопросам социальной политики над ним работают. Речь идет о компенсациях тем людям, которые не работают из-за ограничительных мер, то есть если они либо полностью потеряли работу, это наемные работники, например, либо частично – их отправили в отпуска за собственный счет. Потому что нужно еще подумать, что эти "дыры" в стаже потом будут иметь влияние и на пенсию, и люди, к сожалению, могут иметь меньшую пенсию, если сейчас не принять определенных мер", – сказала Евгения Кравчук.

Что говорят эксперты?

А между тем эксперты отметили, что предприниматели могут не выдержать локдауна. Министр экономики Украины в 1997-1998 годах Виктор Суслов рассказал, что ни малый, ни средний бизнес никаких выплат из коронавирусного фонда не получил. "И я вас уверяю, что не получит", – акцентировал Суслов.

Он убежден, что украинцы, как налогоплательщики, должны требовать детального ответа от власти, в чей конкретно карман пошли деньги из "ковидного фонда".

"Мы просто должны требовать от антикоррупционных органов, чтобы они провели полное расследование, куда эти деньги делись, кому они предполагались и правильно ли это, или нет. Если дальше в таком стиле будет происходить поддержка выбранного бизнеса, то, конечно, лучше без такой поддержки", – отметил бывший министр.

Политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин сообщил, применяемые на Западе во время пандемии коронавируса, но без применения компенсаторов.

"Когда у нас копируют меры, которые по карантину были введены на Западе, но при этом компенсаторов нет. То есть нам говорят – такие меры вводить можно, но при этом говорят – а компенсаторов вы не получите. Тогда здесь нет логики. На Западе понимают, что это убивает экономику, они делают компенсаторы, то мы вводим эти меры и убиваем экономику... Должен быть другой подход", – сказал Алексей Якубин.

Народный депутат III и IV созывов Степан Гавриш заявил, что вопрос о поддержке домохозяйств в Украине во время карантина – непростое и требует серьезной дискуссии, однако его вообще нет на повестке дня.

По его словам, нужно понять несколько вещей – первое – последствия на это время пандемии для Украины, для экономики и общества в целом, второе – текущее состояние экономической ситуации, финансовых ресурсов государства, которые могут быть открыты для использования и обслуживания общества. И третье – это готовность, наличие планов действовать в таких условиях.

"Если первая проблема является достаточно сложной, и мы, действительно, имеем плохую статистику, не имеем математических моделирований, которые обычно сейчас осуществляются во многих странах, которые показали бы уровень волатильности этой пандемической, инфекционной нагрузки на общество в зависимости от тех или иных шагов правительства, то мы не можем сделать выводов о последующих шагах, связанных с введением "карантина выходного дня" или увеличением таких нагрузок, которые связаны с введением каких-то локальных локдаунов", – отметил Степан Гавриш.

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А тем временем Владимир Зеленский предложил украинцам поддержать предпринимателей. Призвал граждан поделиться в социальных сетях своими любимыми заведениями.