Опрос от Зеленского: Курьезы с волонтерами, исчезновение ящиков и первые результаты

"Всеукраинский опрос" провели 25 октября возле избирательных участков УП

Опрос от Зеленского вызвал немало пересудов в обществе

Президент Владимир Зеленский две недели назад в видеообращении анонсировал, что в день местных выборов – 25 октября – украинцам предложат ответить на пять вопросов всеукраинского опроса. Поэтому вчера избирателям, которые приходили на участки проголосовать, вручали анкеты с вопросами из опросника Зеленского.

Как прошел опрос и каковы первые результаты – рассказываем далее в материале.

Как оценивают качество "опроса Зеленского"

Спикер кампании "5 вопросов президента" Артем Гагарин заявил, что опрос в целом прошел успешно и законно, а подсчет делают максимально честно.

"Все обвинения в возможных нарушениях закона оказались безосновательными [...] Интервьюеры находились за пределами участков, у них не было никакой агитации, они проводили опрос сразу после того, как человек выходил из избирательного участка.

Опрос состоялся на высоком уровне на большинстве участков и вызвал живой интерес и реакцию украинцев. Люди активно участвовали в опросе. Я ездил по разным участкам... В целом люди очень круто восприняли этот опрос – сами подходили, отвечали. Были какие-то исключения, но это исключения", - так охарактеризовал процесс опроса украинцев Артем Гагарин.

Правда, глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская заявила, что результатам опроса Владимира Зеленского доверять нельзя.

Она отметила, что покрытие опроса по всей стране составляет 55% и это абсолютно нерелевантные данные. Их нельзя будет свести в конечные цифры, которые позволят утверждать, что это результат репрезентативного опроса. К тому же Айвазовская подчеркнула, что есть люди, которые голосовали по 7-10 раз.

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Кто из политиков участвовал в опросе, а кто – нет

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не отвечал на вопросы всеукраинского опроса, потому что не нашел волонтеров на избирательном участке.

"Нет, не отвечал на пять вопросов. Как бы я ответил? Думаю, это же теоретически закрытый опрос, но будет практика - будем об этом разговаривать", - сказал Разумков журналистам во время брифинга на избирательном участке № 800982 по улице Тургеневской, 71, в Киеве.

Спикер парламента Дмитрий Разумков на избирательном участке Ukrinform

На вопрос, планирует ли он искать волонтеров, чтобы принять участие в опросе, спикер ответил: "К сожалению, нет. Мне есть чем заняться. Я еще поработаю сегодня".

Премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал всеукраинский опрос от Владимира Зеленского. Он считает его репрезентативным: "Президент хочет услышать людей: это один из элементов общения президента с людьми".

Депутат от партии "Слуга народа" Евгения Кравчук также приняла участие в опросе от президента.

Президент Владимир Зеленский вместе с женой голосовали и отвечали на вопросы анкеты. Так же, как и родители Зеленского – они голосовали в Кривом Роге. Александр Зеленский заявил, что они с женой хотят ответить на все вопросы "да".

Владимир Зеленский Офис президента Украины

Зато народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что инициированный президентом Владимиром Зеленским опрос является наибольшей фальсификацией избирательного процесса за всю историю независимой Украины. Порошенко сравнил "опрос Зеленского" с фальсификацией Януковича в 2004 году и поблагодарил избирателей, проигнорировавших опрос.

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Как украинцы ответили на вопросы президента

Напомним, в "опроснике президента" были такие вопросы:

Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях для облегчения боли тяжелобольных?

Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?

Поддерживаете ли вы идею сокращения количества народных депутатов до 300?

Поддерживаете ли вы идею создания свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?

К тому же президент подчеркивал, что никакой юридической силы у опроса не будет. Он призван лишь проиллюстрировать настроения и желания украинцев и отнюдь не является референдумом.

Давать ответы на вопросы не было обязательным для всех украинцев (как, собственно, и голосование) и этот процесс не был соединен непосредственно с голосованием. У избирательных участков стояли импровизированные урны (коробки), куда все желающие могли бросить заполненную анкету по пяти вопросам. Кстати, социологи интересовались мнением относительно опросника у тех, кто отвечал на вопросы. Так появились результаты так называемых экзитполов по опроснику, параллельно с экзитполами по голосованию за местную власть.

Итак, согласно результатам электорального исследования социологической группы "Рейтинг", подавляющее большинство украинцев, принявших участие во всеукраинском опросе, поддержало четыре из пяти вопросов анкеты. А насчет одного мнения граждан разделились почти поровну.

На президентские вопросы украинцы ответили так:

Право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, поддерживают 78% тех, кто участвовал в выборах и в опросе, 10% – не поддерживают, 12% – не смогли ответить.

Легализацию каннабиса в медицинских целях для облегчения боли тяжелобольных поддерживают 70% тех, кто участвовал в выборах и в опросе, 24% – не поддерживают.

Идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах поддерживают 81% тех, кто участвовал в выборах и в опросе, 16% – не поддерживают.

Идею сокращения количества народных депутатов до 300 поддерживают 95% тех, кто участвовал в выборах и в опросе, 4% – не поддерживают.

А идею создания свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской областях поддерживают 45% тех, кто участвовал в выборах и в опросе, 43% – не поддерживают, 12% – не определились.

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос среди украинцев в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированного Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность составила 9947 респондентов.

Среди избирательных участков, охваченных исследованием "Рейтинга", на 69% проводился всеукраинский опрос. Интересно, что на участках, где опрос не проводился, большинство людей (67%) заявили, что приняли бы участие в нем, если бы он проводился.

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Курьезы в регионах

Спикер кампании "5 вопросов от президента" Артем Гагарин признался, что у опроса все же были недостатки, но они не повлияют на общий результат. Гагарин сообщил, что "некоторые политики устроили" травлю интервьюеров", "оказывали моральное давление и запугивали", доходило даже до физического насилия.

К примеру, в Виннице напали на интервьюера и повредили его одежду. Были случаи порчи ящиков. Помимо этого было зафиксировано, что некоторые интервьюеры не вышли на работу по состоянию здоровья, потому что поднялась температура. Но такие случаи были единичными и не помешают подвести итоги, уверен Артем Гагарин.

Многократность ответов. Однако известно и о более серьезных нарушениях во время опроса. Например, в Хмельницкой области один человек целых семь раз отвечал на вопросы в анкетах от президента.

Тем временем в Херсонской области респонденты заполняли анкету столько раз, сколько хотели. К тому же сообщается, что на отдельных участках волонтеры предлагали предоставить ответы только тем, кто выходит из избирательных участков, а на других заполнять анкеты могли все желающие. Также никто не препятствовал респондентам брать анкеты и отвечать на вопросы на разных избирательных участках.

Курьез с несовершеннолетними. Во время проведения опроса были зафиксированы ситуации, когда родители, которые должны были работать интервьюерами, оставили на участках своих детей вместо себя. О нескольких таких случаях в Ивано-Франковске заявил народный депутат Владимир Вятрович (от партии "Европейская солидарность"). Позже стало известно, что аналогичные случаи произошли в Хмельницкой, Ровенской области, в Киеве и в Одессе. За это на родителей составят административный протокол.

В связи с этим уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова прокомментировала ситуацию. Она заявила, что участие несовершеннолетних детей в волонтерстве правомерно, если согласие на него дано родителями или другими законными представителями ребенка, а сама волонтерская помощь является добровольной и бесплатной.

Пропавшие ящики. В Нижних Серогозах Херсонской области результаты опроса от президента исчезли. Известно, что в 09:45 в районное отделение полиции обратился гражданин, который работал волонтером во время президентского интервью. Он заявил, что ящик, где содержались анкеты с ответами респондентов, украли. Личность мужчины, вынесшего опросную коробку, полиция установила. Ему грозит административный протокол.

Отсутствие волонтеров. Гражданская сеть "Опора" подсчитала, что по состоянию на 16:00 25 октября волонтеры присутствовали на около 55% участков, на остальных – их не было. Наибольшее количество участков на юге – 78,65%, наименьшее на западе – 37,81%, в центре и востоке примерно одинаково.

Путаница с волонтерами. В Черкассах всеукраинский опрос проводили члены участковой избирательной комиссии №711040 самостоятельно прямо на участке. По словам члена УИК, ее об этом попросили волонтеры. А в городе Виноградов на Закарпатье опрос так и не состоялся – волонтеры не появились ни на одном избирательном участке. Более того - на многих избирательных участках в Киеве никто не проводил опрос, а иногда волонтеры работали без столов. Тем временем в Харькове опросники получили по 1000 гривен за день, а в Черниговской области заявили, что работают бесплатно.

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Подсчет всех анкет с ответами украинцев продлится по Украине до вечера 26 октября. Сразу после этого партия "Слуга народа" объявит результаты и объяснит, как использует их.