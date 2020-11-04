Оправдание Маркива в Италии, ход выборов в США и рекордные 9500 новых случаев COVID в Украине: Актуальное на утро 4 ноября

Виталий Маркив RFE/RL

В США уже проголосовало больше людей, чем на выборах в 2016 году

Сегодня Минздрав сообщил шокирующую статистику инфицирования коронавирусом за последние сутки. Также стало известно об обновленных стандартах оказания медицинской помощи при COVID. Тем временем в США продолжаются президентские выборы. Далее рассказываем о самых главных событиях по состоянию на утро среды, 4 ноября.

Нацгвардеец Маркив оправдан итальянским судом

Итальянский суд оправдал нацгвардейца Виталия Маркива.

"Маркива освободили. Только апелляционный суд принял решение. [...] Только что мы выслушали вердикт суда, с Виталия сняты все обвинения. Три года и четыре месяца он находился в тюрьме по ложному обвинению. Я верю в итальянское правосудие, вот теперь я говорю, что это страна, которая изобрела демократию", - сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

А украинский омбудсмен Людмила Денисова отметила, что Маркив уже возвращается с представителями Украины на родину.

Новости по теме: Это победа справедливости, - Зеленский отреагировал на освобождение Маркива

В комитете Рады поддерживают законопроект относительно е-декларирования

Антикоррупционный комитет Верховной Рады поддержал законопроект спикера парламента Дмитрия Разумкова о восстановлении электронного декларирования в первоначальном виде.

Комитет принял решение признать законопроект №4304 соответствующим нормам антикоррупционного законодательства, рекомендовать Верховной Раде включить его в повестку дня и принять проект за основу и в целом, то есть сразу как закон.

В США проголосовали 100 млн избирателей

Рекордные более 100 млн избирателей досрочно проголосовали на выборах президента США до начала дня выборов. Эти голоса составляют более 47% от общего количества избирателей. В 21 штате и Вашингтоне DC проголосовали уже более половины избирателей.

Нынешние выборы станут 59-ми выборами президента в истории Штатов, на которых может быть избран 46-й президент США Depositphotos

По меньшей мере в шести штатах, в частности, Техасе, Гавайях, Неваде, Вашингтоне, Аризоне и Монтане, явка уже превысила общую явку на всеобщих выборах 2016 года. Еще в семи штатах досрочно проголосовали 90% от количества избирателей, которые в целом приняли участие в голосовании в 2016 году. Это Северная Каролина, Орегон, Колорадо, Нью Мексико, Джорджия, Флорида и Теннесси.

По предварительным результатам лидирует Джо Байден, но действующий президент страны Дональд Трамп имеет преимущество в шести крупнейших штатах: во Флориде, Джорджии, Айове, Северной Каролине, Техасе и Огайо.

Новости по теме: Трамп заявил о попытке украсть у него "великую победу"

У главы делегации Верховной Рады в ПАСЕ коронавирус

Председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы и народный депутат "Слуги народа" Елизавета Ясько сообщила, что получила положительный тест на коронавирус.

Елизавета Ясько Слуга Народа / Facebook

"Всех, с кем контактировала в последние дни, проинформировала, и попросила быть на самоизоляции при возможности и использовать все средства безопасности", - написала Ясько в Facebook.

В Украине могут ввести "карантин выходного дня"

Украинская власть обсуждает вариант введения карантина выходного дня.

Виктор Ляшко МИНЗДРАВ

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, подчеркнув, что режим адаптивного карантин будет продлен со следующего понедельника, 9 ноября.

С какими симптомами COVID-19 кладут в больницу

Министерство здравоохранения внесло изменения в стандарты оказания медицинской помощи при коронавирусе. Был снижен показатель сатурации (насыщение крови кислородом), который является признаком для госпитализации при коронавирусе, с 93% до 92%.

По словам первого заместителя министра здравоохранения Ирины Садовяк, госпитализация показана лицам с подозрением или подтвержденным COVID-19, которые имеют хотя бы один из признаков: частота дыхательных движений менее 10 или более 30 в минуту; сатурация равна или меньше 92%; нарушение сознания; имеется тяжелая сопутствующая патология.

Коронавирус в Украине и мире

По состоянию на утро 4 ноября в Украине выявлено 9524 новых случая коронавируса. За все время пандемии заболели 420 617 человек, из них выздоровели 176 404 человека, а 7731 человек умер.

Между тем в мире известно о 47 405 395 случаях заболевания коронавирусом. Всего умерли 1 213 735 человек, а выздоровели – 31 609 242 человека. Больше всего болеют в США – 9 382 617 случаев, Индии – 8 313 876, Бразилии – 5 566 049, России – 1 661 096 и Франции – 1 461 391 больной.

Новости по теме: Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов заболел коронавирусом

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 3 ноября, со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

Неподалеку Водяного противник применил ручной противотанковый гранатомет, а на окраине Авдеевки – подствольный гранатомет и стрелковое оружие. В районе Марьинки противник открывал огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберного пулемета и ручного противотанкового гранатомета. Еще два нарушения режима прекращения огня зафиксированы вблизи Гнутово. Недалеко от населенного пункта Новолуганское НВФ открывали огонь из автоматического станкового гранатомета. В результате обстрела один украинский военный получил огнестрельное осколочное ранение.

Погода в Украине

По данным Гидрометцентра в среду, 4 ноября, на западе Украины ожидаются дожди, тогда как во всех остальных регионах будет стоять солнечная погода.

В западных областях столбик термометра покажет днем +10...+12 градусов, ночью +5...+8. На севере температура воздуха будет колебаться от +9 до +11 днем, а ночью от +4 до +6. В южных областях температура воздуха днем прогреется до +13...+ 16 градусов, а ночью опустится до +6...+8. На востоке днем +12... +15, ночью +3...+8.

Погода в Украине на 4 ноября Укргідрометцентр

Курсы валют

Официальный курс доллара по состоянию на среду, 4 ноября, Нацбанк установил на уровне 28,60 грн, евро – 33,48 грн, а российского рубля – 0,36 грн.

Цены на топливо

4 ноября стоимость топлива в Киеве, по информации "Укрнета", будет такой: