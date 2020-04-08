Оплата за ЖКУ по-новому и арест имущества "Кузницы на Рыбальском": Актуальное на утро 8 апреля

Фото из открытых источников

Украинским пенсионерам облегчили уплату за коммуналку из-за карантина

Сегодня стало известно об увольнении директора одного из государственных ведомств и о судебном аресте имущества завода "Кузница на Рыбальском". Далее рассказываем о событиях, актуальных по состоянию на утро среды, 8 апреля.

Коронавирус в Украине: новая статистика

Утром 8 апреля Министерство здравоохранения сообщило о 1668 случаях заболевания коронавирусом в Украине. Известно, что 52 человек умерло, а 35 излечились.

В Днепре запретили въезд транспорта из областей

В Днепре спецкомиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации запретила въезд в город транзитного транспорта и транспорта, прибывающего из других регионов Украины.

Ограничения вступают в силу сегодня, 8 апреля, и будут действовать до конца общегосударственного карантина, то есть до 24 апреля. Есть и исключения - это транспорт, привлеченный к жизнеобеспечению населения города, например, доставка продуктов.

Контролировать въезд автомобилей будет патрульная полиция, Национальная гвардия и сотрудники ГСЧС.

Кабмин может усилить карантин

Кабинет министров Украины пока не планирует ослаблять карантин в Украине из-за эпидемии. По словам одного из членов правительства, сегодня на повестке дня не стоит план смягчения, а вероятнее усиления.

Фото из открытых источников

Однако, по его словам, если ситуация стабилизируется, то Кабмин рассмотрит возможность облегчить ограничительные меры.

При этом в Центре общественного здоровья рассказали, что смягчать карантинные меры нужно лишь в случае устойчивой тенденции к снижению количества новых случаев заболевания. По словам начальника отдела эпидемиологического надзора за инфекционными болезнями Романа Родыны, сегодня уже есть определенная тенденция к уменьшению количества новых случаев инфицирования.

Правительство позволит пенсионерам платить за ЖКУ по-новому

Кабинет министров планирует принять решение по возможности оплатить жилищно-коммунальных услуг через уполномоченные банки и "Укрпочту".

Граждане, которые получают пенсии и денежную помощь через банки, смогут дистанционно оплачивать потребленные жилищно-коммунальные услуги. Для этого нужно зарегистрироваться в системе дистанционного обслуживания или позвонить на "горячую" линию банка и предоставить информацию о перечне ЖКУ и данные для оплаты услуг с их счетов.

Получатели пенсий смогут оплачивать коммуналку непосредственно у почтальона при получении пенсии или заказав такую услугу по телефону.

Основатель Twitter пожертвовал крупную сумму на борьбу с COVID

Основатель Twitter Джек Дорси пожертвовал 1 миллиард долларов на борьбу с коронавирусом COVID-19.

Джек Дорси Фото из открытых источников

"Я направлю 1 миллиард долларов в акциях (компании) Square - примерно 28% моего состояния - в фонд Start Small для того, чтобы финансировать глобальную помощь против COVID-19", - написал он в своем Twitter.

Украинского активиста Приходько доставили в ростовское СИЗО

Арестованного проукраинского активиста из аннексированного Крыма Олега Приходько доставили в СИЗО российского Ростова-на-Дону.

"Я получил информацию о том, что Олега Приходько доставили в СИЗО Ростова-на-Дону. В каких условиях его содержат там, я пока не знаю. Деталей пока нет, но есть факт того, что Олега Аркадьевича доставили в Ростов", – рассказал адвокат активиста Назим Шейхмамбетов. Активисту продлили арест до 15 сентября.

Приходько задержали 10 октября 2019 года. Российская ФСБ обвиняет его в подготовке теракта, изготовлении и незаконном приобретении взрывчатых веществ и в планировании взрыва в здании генерального консульства России во Львове.

Уволен директор Госслужбы занятости

Министерство социальной политики Украины досрочно расторгло контракт с директором Государственной службы занятости Ольгой Макогон после восьми месяцев ее работы. Об этом Макогон рассказала на своей странице в Facebook.

Суд заморозил имущество "Кузницы на Рыбальском"

Окружной административный суд Киева запретил отчуждать любое имущество АО "Кузница на Рыбальском", проводить перерегистрацию в Государственном реестре, у нотариусов имущественных прав в отношении имущества, которое принадлежит заводу. Об этом сообщил Андрей Портнов.

Андрей Портнов из открытых источников

"Наша команда по иску в административном суде смогла заморозить крупнейший актив Петра Порошенко - завод "Кузница на Рыбальском"", - сообщил Портнов на своем YouTube-канале.

Обстрелы на Донбассе

За предыдущие сутки, 7 апреля, незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня с применением гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и минометов 120 и 82 калибра, запрещенных по Минским договоренностям.

Обстрелы велись вблизи Каменки, возле Марьинки, Авдеевки на окраинах Опросного, Новотошковского и Новозвановки, неподалеку Новоалександровки и Попасной.

Коронавирус в мире

Утром в среду, 8 апреля, известно о 1 430 453 случаях заболевания коронавирусом в мире, при этом умерло 82 133, а выздоровело 301 385 человек. Больше всего инфицированных зафиксировано в США – 399 081 человек, Испании – 141 942 и Италии - 135 586 человек. Статистику ежедневно обновляет сайт, созданный для фиксации темпов инфицирования коронавирусом в мире.

Статистика заболеваемости диабетом в мире Фото из открытых источников

Погода на 8 апреля

В Укргидрометцентре сообщили, что 8 апреля по всей территории Украины солнечно и будет царить по-настоящему весенняя погода. Так, на западе Украины синоптики прогнозируют от 17 до 20 тепла днем и от 2 до 5 ночью. На востоке термометр покажет 14 – 18 днем и -3 … -1 ночью. На севере ожидается 16 – 18 тепла днем и 2 – 4 ночью. На юге 16 – 18 днем и 2 – 4 ночью. А в Киеве прогнозируется 17 – 19 днем и 2 – 4 ночью.

Погода на 8 апреля по Украине Укргидрометцентр

Курс валют

По официальным данным Национального банка Украины 8 апреля доллар немного подешевел по сравнению со вчера и теперь стоит 27,10 гривен, а евро наоборот подорожал и стоит 29,57 гривен.

Цены на топливо

В среду, 8 апреля, стоимость топлива в Киеве, по данным новостного ресурса Укрнет, такова: