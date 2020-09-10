Опасная школа: Как действовать в случае буллинга ребенка и куда обращаться

За буллинг предусмотрен штраф или исправительные работы

В одном из столичных учебных заведений случился неприятный инцидент между преподавательницей и 16-летним студентом. Поведение педагога может подпадать под определение буллинга. Поэтому возникает вопрос, как действовать в случае травли ребенка в учебном заведении.

Рассказываем обо всем поподробнее.

Что случилось?

Преподаватель киевского Колледжа информационных систем и технологий прилюдно унижала 16-летнего студента. Видео разговора в стенах заведения опубликовала в Facebook журналист Наталья Прудка.

На обнародованном фрагменте записи зафиксировано как учительница кричит на студента, заставляя его прекратить разговоры.

По словам Прыткой, кроме этого дети жалуются на преподавательницу. "Студенты говорят, что она еще и деньги требует. Директор уже пообещал родителям ее уволить", - отметила автор публикации.

Позже куратор группы студентов Татьяна Корелина, подвергшихся атаке учительницы, помогла ученикам написать жалобу и обратиться к директору.

Известно, что в колледже работает комиссия, которая должна дать оценку действиям учительницы физкультуры. Пока ее отстранили от работы до 14 сентября.

Этот инцидент получил общественную огласку — защищали, как учащихся, так и педагога. Одни убеждены, что поведение работника образовательного учреждения недопустимо. Другие считают, что ученики умышленно разгневали преподавательницу, чтобы сорвать урок.

По словам юриста Ивана Либермана, что если в ходе служебного расследования подтвердится факт, что преподаватель выражался нецензурной бранью в сторону ученика, то за это предусмотрена административная ответственность: штраф или до 15 суток ареста.

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Как действовать, если ребенка обижают в школе

Поведение преподавательницы на видео можно расценивать как буллинг. Буллинг - это агрессивное поведение в отношении отдельного лица или группы лиц, с целью унижения, доминирования, физического или психологического самоутверждения. Буллинг применяется преимущественно в коллективах с целью личного самоутверждения "буллера" за счет систематического унижения "жертвы". Существует физический, психологический, экономический, сексуальный и кибербуллинг.

При выявлении случаев или подозрения относительно травли детей нужно написать заявление.

В учебном заведении заявления принимает его руководитель.

Заявление о буллинге должно быть оформлено в письменной форме, на государственном языке, с указанием фамилии, имени, отчества заявителя, адресом проживания, контактным телефоном.

В заявлении должно быть:

- развернутое описание фактов буллинга (отделяйте их от эмоций);

- статус: пострадавший, представитель пострадавшего или свидетель буллинга);

- развернутое изложение фактов буллинга;

- продолжительность буллинга;

- дата его представления;

- личная подпись.

Стоит написать заявление в двух экземплярах или сделать ксерокопию. После его регистрации в заведении, на первом экземпляре работник школы должен поставить входной номер и дату заявления, и отдать ее заявителю. Второй экземпляр остается в учебном заведении.

Наличие зарегистрированного заявления - доказательство обращения к руководителю учебного заведения.

Каков порядок рассмотрения заявления о буллинге в школе

Руководитель должен рассмотреть заявление о случае буллинга, издать письменный приказ о проведении расследования, в котором определить уполномоченных лиц и создать комиссию по рассмотрению случая буллинга. В состав комиссии могут входить педагогические работники, психолог и социальный работник, родители пострадавшего и родители булера, руководитель учебного заведения, другие заинтересованные лица.

Комиссия проводит расследование, выясняет, является ли это инцидент разовым случаем, или это действительно регулярная травля, то есть - буллинг. Если комиссия признала факт буллинга, то руководитель учебного заведения обязан уведомить об этом уполномоченные подразделения органов Национальной полиции Украины и Службу по делам детей.

Если ребенок подвергся буллингу со стороны педагогического работника, необходимо подавать заявление в местное управление образования о проверке методов воспитания со стороны педагогического работника и обязательно подать заявление в органы Национальной полиции и Службы по делам детей.

Все обращения, которые подаются, рассматриваются и решаются в срок не более одного месяца (30 дней) со дня их поступления.

Наказание за буллинг

В украинском законодательстве приписаны варианты наказания за доказанные факты буллинга в зависимости от причиненного ущерба.

Буллинг, в результате которого мог быть или был причинен вред психическому или физическому здоровью потерпевшего, влечет за собой наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан (в 2019 году 850 – 1700 гривен) или общественные работы на срок от двадцати до сорока часов.

В случае доказания буллинга обидчик должен будет уплатить штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 грн) или общественные работы в течение 20-40 часов.

Если же буллинг совершается группой лиц или повторно в течение года, то обидчик или обидчики будут платить от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1700 до 3400 грн) или должны выполнять общественные работы в течение 40-60 часов.

Если буллинг совершает несовершеннолетнее (до 18 лет) или малолетнее (до 14 лет) лицо, то за него будут платить штраф и выполнять общественные работы родители или лица, которые их заменяют согласно действующему законодательству.

Кроме того, если руководитель учебного заведения не сообщит полиции о случаях травли, он должен будет заплатить штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 грн) или же выполнять исправительные работы сроком до одного месяца с отчислением 20% заработка.

В тех случаях, когда буллинг имеет физический характер и был причинен вред здоровью человека, кроме административного кодекса к обидчику применяется Уголовный кодекс Украины — статьи 121, 122.

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В соответствии со ст. 121 УКУ причинение умышленного тяжкого телесного повреждения наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. Если преступление совершила группа лиц, или потерпевший умер, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

В соответствии со ст. 122 УКУ причинение умышленного средней тяжести телесного повреждения наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

Те же действия, совершенные с целью запугивания потерпевшего или его родственников, или принуждения к определенным действиям, или по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости, – наказываются лишением свободы от трех до пяти лет.