Онлайн-марафон, торжественное шествие, но без парада: Как Украина будет праздновать день Независимости
В этом году власти планируют придать празднику больше духовности
Сегодня Украина отмечает день Независимости. Украинцев ждет большая праздничная программа. Однако в этом году власти все же решили отказаться от традиционного парада военной техники и выбрали другие локации для празднования.
История праздника
Изначально День Независимости Украины был установлен на 16 июля. Именно в этот день 1991 года была принята Декларация о государственном суверенитете Украины.
Тогда Верховная Рада Украинской Советской Социалистической Республики постановила: "Считать день 16 июля Днем провозглашения независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный общенародный праздник Украины".
В следующем году дату празднования дня рождения Украины как независимого государства изменили. Этому предшествовали следующие события - 24 августа 1991 года Верховный Совет Украинской ССР принял Акт провозглашения независимости Украины, который 1 декабря 1991 года подтвердил народ на всеукраинском референдуме.
Так, 20 февраля 1992 года Верховная Рада Украины приняла постановление "О Дне независимости Украины". В ней было отмечено: "считать день 24 августа Днем Независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный общенародный праздник Украины".
Соответствующие изменения даты были внесены в часть первую статьи 73 Кодекса законов о труде Украины.
Традиции празднования дня Независимости в Украине
Всего 24 августа проводятся громкие церемонии празднования. Уже традиционным для украинцев стал и парад на день Независимости. Однако проводить его начали не сразу после провозглашения независимости страны.
Первый военный парад провели в 1994 году, следующий — через четыре года — в 1998 году. В этом же году впервые были выданы памятные нагрудные знаки для военных ВС Украины - участников парада.
В 1999 году в военном параде приняли участие не только наземная техника, но и военная авиация. С этого времени военные парады проводились почти каждый год. Однако были периоды, когда руководители страны отказывались от проведения таких торжеств.
В 2005-2007 годах празднование Дня Независимости Украины происходило без парада войск. Вместо колонн бронетехники и вооруженных батальонов по Крещатику шагали военные музыканты.
Не происходило показа войск и в 2010-2013 годах. В частности был отменен парад в честь юбилейной 20-й годовщины, что объяснялось властями экономией средств.
В 2014 году, несмотря на конфликт на Донбассе, парад на Крещатике состоялся. С тех пор проводился каждый год. Однако в 2019 году президент Украины Владимир Зеленский планировал отменить торжества, но под давлением общественности объявил о подготовке официальных мероприятий, получивших название "Шествие достоинства".
Как будут праздновать день Независимости в 2020 году
В этом году программу празднования Независимости Украины несколько изменили. Правительство приняло проведение торжественных мероприятий на Михайловской и Софийской площадях, а не на Крещатике и Майдане Независимости. Чиновники хотят предоставить празднованию больше духовной составляющей.
Так, 24 августа президент Украины Владимир Зеленский возложит цветы к кресту Героев Небесной сотни, а затем будет чествование павших защитников Украины у Стены памяти Михайловского собора.
Продолжатся торжества на Софийской площади: перед стройными подразделениями Вооруженных сил Украины и ветеранами АТО и ООС Владимир Зеленский вручит награды бойцам и произнесет речь.
Согласно указу президента о праздновании Дня Независимости планируется проведение тематических культурно-массовых, медийных, выставочных и других мероприятий с донесения гражданам информации о важных событиях и персоналиях украинской истории, опыт создания национального государства.
Также Кабинету министров поручено организовать церемонии вручения государственных наград, поощрительных знаков отличия лицам, внесшим значительный вклад в обретение независимости Украины, защиту ее суверенитета и территориальной целостности.
В МИД Украины сообщили об организации онлайн-марафона ко дню Независимости.
"В этом году Министерство иностранных дел Украины совместно с Украинским институтом подготовило специальный формат всемирного празднования Дня Независимости Украины - большой онлайн-марафон", - рассказали во внешнеполитическом ведомстве.
Ожидается, что марафон продлится около 6 часов, в его программе запланированы:
- поздравления со всего мира,
- украинские пейзажи,
- включение из креативной студии МИД,
- Украина глазами японского туриста в фильме "Спасибо",
- сет DJ Sky на фоне Карпатских гор,
- знакомство с украинскими фэшн-брендами,
- поздравления украинских звезд,
- приготовление борща с победителем кулинарного шоу "МастерШеф-5" Евгением Клопотенко.
Однако традиционного парада в этом году не будет.
Запланировано также проведение нескольких торжественных акций среди них Марш Независимости, шествие общественной организации "Объединенные войной, 90-й батальон".