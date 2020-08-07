Охрана в поездах, уголовные дела за участие в конфликте на Донбассе и партия спутников от Маска: Главное за 7 августа

Вероятно, в поездах будет дежурить охрана Фото из открытых источников

Украинский перевозчик обеспокоился безопасностью в поездах

Сегодня стало известно, что Офис генерального прокурора открыл уголовные производства из-за участия 100 иностранных граждан в конфликте на востоке Украины. А тем временем в США обвиняют украинского олигарха в отмывании огромных сумм, тогда как SpaceX Илона Маска запустила в космос ракету со спутниками. Далее рассказываем об этих и других событиях пятницы.

Очередной антирекорд инфицирования коронавирусом

За последние сутки в Украине зафиксировано 1453 новых случая. Всего по состоянию на утро 7 августа в Украине лабораторно подтвержден 78 261 случай коронавирусной инфекции.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов Минздрав

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что украинцы стали более уязвимыми к коронавирусу и тяжелее переносят болезнь. В стране резко возросло количество лиц, которые не могут лечиться дома и нуждаются в госпитализации, а медики чаще начали фиксировать летальные случаи в результате осложнений болезни.

Тем временем известно, что на карте от Центра общественного здоровья Минздрава Тернополь переместился из "красной" зоны эпидемической опасности в "зеленую", а Харьков – из "зеленой" зоны в "красную", поэтому там теперь должны усилить карантин.

У президента определяют дату обмена удерживаемыми

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина надеется, что на ближайших заседаниях Трехсторонней контактной группы будет окончательно согласован список для взаимного освобождения лиц, содержащихся на неподконтрольных территориях Донбасса. Такое согласование возможно в течение нескольких недель.

Андрей Ермак

По его словам, Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Владимиром Путиным инициировал обсуждение освобождения 22-х крымских татар, которых удерживают в Крыму.

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Открыты дела против иностранцев за участие в конфликте на Донбассе

Правоохранители открыли уголовные производства относительно участия 100 иностранных граждан в вооруженном конфликте против Украины на Донбассе.

Начиная с 2014 года и по настоящее время по меньшей мере 2 гражданина Болгарии, 7 – Армении, 1 – Грузии, 19 – Италии, 27 – Испании, 12 – Казахстана, 3 – Литвы, 26 – Молдовы, 2 – Нидерландов и 5 – Германии могли быть в составе незаконных вооруженных формирований, которые вели боевые действия против Украины, что привело к гибели людей.

Законопроект президента о повышении "минималки"

Появился текст законопроекта об увеличении минимальной заработной платы для украинцев, поданный президентом Владимиром Зеленским.

Глава государства предложил с 1 сентября увеличить минимальную заработную плату для граждан до 5 тысяч гривен, а это на 5,86% больше нынешней суммы.

"Укрзализныця" запустит в поездах охрану

Исполняющий обязанности председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик сообщил, что в компании разработали программу для повышения безопасности перевозок в пассажирских поездах.

"Разработанная программа будет иметь в себе подписание протокола совместных действий с МВД по координации усилий, пилотный проект по охране в поездах силами военизированной охраны "Укрзализныци", установку в пассажирских вагонах специальных средств контроля, формирование так называемой профессиональной группы "провокаторов" для борьбы с безбилетными перевозками, борьбу с кражами на вокзалах", - сказал он.

Цель программы - алгоритм совместных действий поездных бригад, правоохранителей, военизированной охраны.

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Заявление НСЖУ о насилии в отношении журналистов

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что с начала года к журналистам в Украине применяли силу 45 раз.

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. Фото: Укринформ

"В июле Национальный союз журналистов зафиксировал 5 случаев физической агрессии в отношении работников СМИ. Большинство пострадавших – телевизионщики. В целом за 7 месяцев 2020 года зафиксировано 45 инцидентов с применением силы в отношении представителей СМИ", - рассказал Томиленко.

Это – данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который НСЖУ проводит совместно с партнерскими общественными организациями.

Путин и Лукашенко обсудили задержание "вагнеровцев"

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Беларуси Александром Лукашенко в отношении 33-х задержанных членов ЧВК "Вагнер".

По итогам беседы президенты двух стран выразили уверенность, что ситуация с задержанием россиян в Беларуси будет урегулирована "в духе взаимопонимания".

Путин заявил, что Россия заинтересована в сохранении в Беларуси стабильной внутриполитической ситуации и выразил надежду в проведении там выборов в спокойной обстановке.

В Ливане уже есть задержанные из-за взрыва в Бейруте

В Ливане в ходе расследования возможных причин взрыва на складах в порту Бейрута задержали 16 сотрудников, сообщает Associated Press.

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Среди задержанных - генеральный менеджер порта Хассан Корайтем. Его собираются допросить в пятницу, 7 августа. Также следователи провели допрос 18 человек, среди которых должностные лица порта и таможни. В то же время центральный банк заморозил счета нескольких человек, включая счета Корайтема и главы таможенного управления.

Пока следователи сосредотачиваются на портовых чиновниках, ливанцы обвиняют в трагедии политическую элиту, коррупцию и бесхозяйственность.

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Минюст США обвиняет Коломойского в отмывании денег

США обвинили олигарха Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов из "ПриватБанка" и использовании ряда компаний для отмывания этих денег в Штатах.

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Министерство юстиции США требует конфисковать два объекта коммерческой недвижимости, которые олигарх приобрел якобы на украденные у "ПриватБанка" средства.

"Соединенные Штаты направили на рассмотрение суда ... две гражданские жалобы о конфискации коммерческих объектов недвижимости в Луисвилле (штат Кентукки) и в Далласе (штат Техас), приобретенных на незаконно присвоенные средства ПриватБанка в Украине", - говорится в сообщении Минъюста США.

Украинский фильм номинирован на "Эмми"

Документальный фильм "Отдаленный лай собак" номинировали на американскую телевизионную премию "Эмми". Фильм рассказывает о жизни на линии разграничения в Донбассе.

Лента совместного производства Дании, Швеции и Финляндии об Украине попала в категорию "Выдающийся документальный фильм о современных событиях" (Outstanding Current Affairs Documentary). Победителей должны объявить 20 и 21 сентября в США.

SpaceX вывела на орбиту интернет-спутники

SpaceX Илона Маска успешно запустила ракету-носитель Falcon 9, отправив на орбиту партию из 57 интернет-спутников в рамках миссии Starlink 9 v1.0. Кроме спутников, ракета Falcon 9 должна была вывести на орбиту два малых космических аппарата дистанционного зондирования Земли Global-5 и 6 американской компании BlackSky. Они предназначены для осуществления мультиспектральной съемки Земли в оптическом диапазоне с разрешением около одного метра.

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Видео дня

На официальном Youtube-канале ZIK больше всего просмотров собрало видео о том, что в одесском порту "Южный" хранится втрое больше аммиачной селитры, чем было на складах в Бейруте.

Обсуждение

А на официальной странице ZIK в Facebook читатели больше всего комментировали сообщение о вероятном повышении минимальной заработной платы в Украине до 5000 гривен.

Вместо бонуса

Также сегодня на ZIK.ua мы опубликовали несколько интересных эксклюзивных материалов. Вот они со ссылками:

Взрыв в порту Бейрута: Чем опасна селитра и грозит ли Украине ливанская трагедия

Грядут выборы в Беларуси: Все, что произошло в предвыборную кампанию - от обысков и арестов до заключений