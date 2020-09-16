Очередные "пленки Порошенко", кадровые изменения в правительстве и новые критерии разделения на карантинные зоны: Главное за 16 сентября
На этот раз Порошенко говорил с Байденом о мире в Украине
Сегодня состоялось заседание Кабинета министров, на котором чиновники приняли ряд важных решений, в частности, назначили на руководящие должности новых чиновников. Тем временем в "Нафтогазе" раскрыли сумму штрафа, который должен заплатить Украине российский "Газпром". К тому же стало известно об обновленных критериях разделения регионов Украины на зоны карантина. Далее рассказываем о самых главных событиях этой среды.
Новое о пленках "Порошенко-Байдена"
Народный депутат Андрей Деркач обнародовал четвертую серию разговоров людей с голосами, похожими на голоса президента Петра Порошенко с Джо Байденом. Собеседники демонстрируют очень теплые отношения и беспокойство относительно поведения Трампа в отношении Украины. В частности, Байден назвал Порошенко "отцом нации", а Трампа сравнил с собакой.
Разговор между Байденом и Порошенко состоялся 16 ноября 2016 года (время, когда Дональда Трампа избрали президентом США). Также Порошенко в беседе с Байденом не скрывал, что хочет выгодно "продать" безвиз украинскому народу, и заявлял, что американская власть "играет большую роль" в установлении мира в Украине.
Заседание правительства
Сегодня состоялось заседание Кабмина, на котором чиновники приняли ряд кадровых изменений.
Были назначены заместители председателей таких государственный служб:
- Егор Бодров – заместителем председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра;
- Павел Шевченко – заместителем председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра;
- Владимир Трофименко – заместителем председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации;
- Александр Потий – заместителем председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации.
Новые критерии разделения на зоны карантина
Кабинет министров изменил условия разделения регионов на зоны карантина. Регионы подключили к принятию решения относительно красных зон.
Решение о красной зоне карантина будет приниматься совместно с государственной и региональной комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в случае загруженности более 75% коек в больницах в течение 5 дней подряд, превышение среднего уровня заболеваемости случаев на 100 тыс. населения за 14 дней больше, чем в 5 раз.
Разрешена работа школ в красных зонах
Правительство разрешило работу школ и детских садов в красных зонах, но с определенными ограничениями. Во всех зонах запретят посещать учебные заведения в случае, если на самоизоляцию отправлено более 50% классов. Если половина классов будет отправлена на самоизоляцию, то школу закроют на карантин.
По состоянию на 16 сентября в красную зону отнесены:
- Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области;
- город Самбор Львовской области;
- город Беляевка Одесской области;
- город Дубно, Костопольский и Ровенский районы Ровенской области;
- Кицманский район Черновицкой области.
Определена дата индексации пенсий
Кабинет министров определил датой ежегодной индексации пенсий 1 марта. К тому же было принято решение о повышении выплат для отдельных категорий пенсионеров:
- ежемесячная компенсация до 400 грн пенсионерам старше 75 лет, если пенсия не превышает размер средней зарплаты;
- ежемесячная выплата до 500 грн пенсионерам старше 80 лет, если пенсия не превышает размер средней зарплаты.
Водительские права нового образца
Кабинет министров принял постановление о введении водительских прав нового образца.
Предлагается с письменного согласия водителя размещать в удостоверении информацию о группе крови и резус-факторе. Кроме этого, в документе могут ставить отметку о согласии на посмертное донорство, если владелец водительских прав таковое предоставил. Но, если после получения удостоверения с отметками водитель захочет отказаться от размещения таких данных, ему заменят права на аналогичные без них.
Детали отравления Навального
Шведский институт оборонных исследований подтвердил отравление российского оппозиционера Алексея Навального нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". Экспертизу провели в Швеции по заданию немецкой стороны.
"Отбор проб, их транспортировка и анализ проводились в соответствии с очень строгими механизмами при поддержке непрерывности цепочки испытаний", – сообщили специалисты.
Тем временем Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество продолжить давление на Россию в связи с применением боевого химического вещества из группы "Новичок" против Навального.
Выплаты Украине от "Газпрома"
Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что поступления за транзит газа от российского "Газпрома" газотранспортной системой Украины в 2020 году в сумму примерно два миллиарда долларов.
По его словам, закрепленный в контракте принцип "качай или плати" в период экономического кризиса важен для Украины в части получения гарантированного дохода от предоставления транзитных услуг.
Видео дня
На официальном YouTube-канале ZIK топовой стала очередная часть "пленок Порошенко" с беседами экс-президента Украины и Джо Байдена.
Обсуждение дня
Между тем на официальной странице ZIK в Facebook читатели больше всего комментировали сообщение о том, что Марина Порошенко поведет "ЕС" на выборах в Киевсовет.
⚡ Марина Порошенко собирается баллотироваться в Киевсовет
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Опубликовано Телеканал ZIK Среда, 16 сентября 2020 г.
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Также сегодня мы опубликовали на ZIK.ua несколько крупных материалов. Вот они уже со ссылками:
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