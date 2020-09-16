Очередные "пленки Порошенко", кадровые изменения в правительстве и новые критерии разделения на карантинные зоны: Главное за 16 сентября

Джо Байден и Петр Порошенко EPA

На этот раз Порошенко говорил с Байденом о мире в Украине

Сегодня состоялось заседание Кабинета министров, на котором чиновники приняли ряд важных решений, в частности, назначили на руководящие должности новых чиновников. Тем временем в "Нафтогазе" раскрыли сумму штрафа, который должен заплатить Украине российский "Газпром". К тому же стало известно об обновленных критериях разделения регионов Украины на зоны карантина. Далее рассказываем о самых главных событиях этой среды.

Новое о пленках "Порошенко-Байдена"

Народный депутат Андрей Деркач обнародовал четвертую серию разговоров людей с голосами, похожими на голоса президента Петра Порошенко с Джо Байденом. Собеседники демонстрируют очень теплые отношения и беспокойство относительно поведения Трампа в отношении Украины. В частности, Байден назвал Порошенко "отцом нации", а Трампа сравнил с собакой.

Разговор между Байденом и Порошенко состоялся 16 ноября 2016 года (время, когда Дональда Трампа избрали президентом США). Также Порошенко в беседе с Байденом не скрывал, что хочет выгодно "продать" безвиз украинскому народу, и заявлял, что американская власть "играет большую роль" в установлении мира в Украине.

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Заседание правительства

Сегодня состоялось заседание Кабмина, на котором чиновники приняли ряд кадровых изменений.

Были назначены заместители председателей таких государственный служб:

Егор Бодров – заместителем председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра;

Павел Шевченко – заместителем председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра;

Владимир Трофименко – заместителем председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации;

Александр Потий – заместителем председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Новые критерии разделения на зоны карантина

Кабинет министров изменил условия разделения регионов на зоны карантина. Регионы подключили к принятию решения относительно красных зон.

Ослаблять карантин не могут Киев и 19 областей Pexels

Решение о красной зоне карантина будет приниматься совместно с государственной и региональной комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в случае загруженности более 75% коек в больницах в течение 5 дней подряд, превышение среднего уровня заболеваемости случаев на 100 тыс. населения за 14 дней больше, чем в 5 раз.

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Разрешена работа школ в красных зонах

Правительство разрешило работу школ и детских садов в красных зонах, но с определенными ограничениями. Во всех зонах запретят посещать учебные заведения в случае, если на самоизоляцию отправлено более 50% классов. Если половина классов будет отправлена на самоизоляцию, то школу закроют на карантин.

По состоянию на 16 сентября в красную зону отнесены:

Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области;

город Самбор Львовской области;

город Беляевка Одесской области;

город Дубно, Костопольский и Ровенский районы Ровенской области;

Кицманский район Черновицкой области.

Определена дата индексации пенсий

Кабинет министров определил датой ежегодной индексации пенсий 1 марта. К тому же было принято решение о повышении выплат для отдельных категорий пенсионеров:

ежемесячная компенсация до 400 грн пенсионерам старше 75 лет, если пенсия не превышает размер средней зарплаты;

ежемесячная выплата до 500 грн пенсионерам старше 80 лет, если пенсия не превышает размер средней зарплаты.

Водительские права нового образца

Кабинет министров принял постановление о введении водительских прав нового образца.

В Украине появятся водительские права нового образца Фото из открытых источников

Предлагается с письменного согласия водителя размещать в удостоверении информацию о группе крови и резус-факторе. Кроме этого, в документе могут ставить отметку о согласии на посмертное донорство, если владелец водительских прав таковое предоставил. Но, если после получения удостоверения с отметками водитель захочет отказаться от размещения таких данных, ему заменят права на аналогичные без них.

Детали отравления Навального

Шведский институт оборонных исследований подтвердил отравление российского оппозиционера Алексея Навального нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". Экспертизу провели в Швеции по заданию немецкой стороны.

Алексей Навальный Фото из открытых источников

"Отбор проб, их транспортировка и анализ проводились в соответствии с очень строгими механизмами при поддержке непрерывности цепочки испытаний", – сообщили специалисты.

Тем временем Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество продолжить давление на Россию в связи с применением боевого химического вещества из группы "Новичок" против Навального.

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Выплаты Украине от "Газпрома"

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что поступления за транзит газа от российского "Газпрома" газотранспортной системой Украины в 2020 году в сумму примерно два миллиарда долларов.

По его словам, закрепленный в контракте принцип "качай или плати" в период экономического кризиса важен для Украины в части получения гарантированного дохода от предоставления транзитных услуг.

Видео дня

На официальном YouTube-канале ZIK топовой стала очередная часть "пленок Порошенко" с беседами экс-президента Украины и Джо Байдена.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook читатели больше всего комментировали сообщение о том, что Марина Порошенко поведет "ЕС" на выборах в Киевсовет.

⚡ Марина Порошенко собирается баллотироваться в Киевсовет

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Опубликовано Телеканал ZIK Среда, 16 сентября 2020 г.

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Также сегодня мы опубликовали на ZIK.ua несколько крупных материалов. Вот они уже со ссылками:

Американские самолеты над Украиной: Почему бомбардировщики США будут патрулировать украинское воздушное пространство

"Дело Юрченко": В чем подозревают нардепа, при чем здесь его помощник и что говорит Зеленский

Выборы в условиях пандемии коронавируса: Как украинцы будут голосовать 25 октября