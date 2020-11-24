Обыски в Музее Революции Достоинства, переговоры ТКГ и выздоровление Зеленского от COVID-19: Главное на утро 24 ноября
Понедельник и ночь вторника принесли украинцам интересные новости
Сегодня состоится очередная встреча ТКГ по Донбассу, на которой должны решить несколько важных вопросов, среди них и разблокирование работы КПВВ.
Среди прочего стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский получил отрицательный тест на коронавирус.
Об актуальных новостях утра 24 ноября рассказываем подробнее.
Обыски в Музее Революции Достоинства
В понедельник, 23 ноября, в Национальном мемориальном комплексе Героев Небесной Сотни – Музее Революции Достоинства – провели обыски.
В пресс-службе музея сообщили, что новая проверка касалась "экспертизы строительства музея", проектирование которого еще не началось.
Переговоры ТКГ по Донбассу
Во вторник и среду, 24-25 ноября, должны состояться переговоры Трехсторонней контактной группы относительно Донбасса в формате видеоконференции.
Так, 24 ноября состоится заседание политической, гуманитарной, экономической подгрупп, а также подгруппы по безопасности. 25 ноября, состоится общее заседание на уровне руководителей делегаций.
Также на заседании ТКГ должны согласовать проблемные вопросы по КПВВ на участках Луганск - Счастье и Первомайск – Золотое. Они могут быть открыты в течение двух недель.
Результаты второго тура выборов мэров
В Днепровском городском совете сообщили, что действующий мэр Днепра Борис Филатов победил в повторном голосовании в выборах городского главы.
Во втором туре в Ужгороде победил действующий городской глава Богдан Андреев, за него проголосовали 51,01% избирателей.
Жители Славянска также переизбрали действующего мэра. Вадим Лях получил поддержку 60,87% избирателей.
В то же время в Бердянске победил кандидат от политической партии "За будущее" Валерий Баранов. Его поддержали 49,98% избирателей.
Электронные рецепты на антибиотики
В течение следующего года в Украине планируют запустить проект электронных рецептов на антибиотики.
Вскоре девять тысяч аптек смогут выписывать рецепт в электронной форме на более тысячи наименований антибиотиков. Таким образом Минздрав сможет рационализировать отпуск и использование антибиотиков.
Пандемия коронавируса в Украине и мире
По состоянию на утро 24 ноября в Украине обнаружили 647 976 случаев заболевания COVID-19, из них 299 358 выздоровели, а 11 263 не смогли преодолеть болезнь.
В Минздраве обнародовали требования по специализированным мобильным госпиталям в Украине на период пандемии коронавируса.
Из-за "карантина выходного дня" кинотеатры рассматривают возможность временного закрытия. Некоторые сети уже работают в техническом дефолте.
А тем временем президент Украины Владимир Зеленский выздоровел от коронавируса и вернулся на работу в Офис президента.
В мире по состоянию на утро 24 ноября 59 516 610 случаев коронавируса из них 41 157 776 человек выздоровели, 1 402 042 — умерли.
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) вместе с 350 партнерами работают над оперативной доставкой вакцины против COVID-19 в более чем 92 страны, как только лекарства станут доступными.
Украина вышла еще из одного договора СНГ
Украина утвердила выход из договора о проведении согласованной монопольной политики Содружества независимых государств (СНГ).
В Офисе президента рассказали, что выход из этого договора СНГ защитит украинские национальные экономические интересы.
Детское Евровидение онлайн
Накануне в 17 часов, началась онлайн-церемония открытия Детского Евровидения-2020. В этом году Украину будет представлять Александр Балабанов с песней "Открывай".
Конкурс, который формально проходит в Польше, состоится дистанционно в связи с пандемией.
Новый глава Сумской ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Хому главой Сумской областной государственной администрации.
Василий Хома родился в 1966 году. Получил высшее образование в Харьковском юридическом институте, закончив его с отличием. Работал на должностях государственной службы, в органах местного самоуправления, а также занимал руководящие должности на предприятиях и в учреждениях.
Кандидат на пост госсекретаря США
Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден определился с кандидатурами на должности государственного секретаря и советника по национальной безопасности.
Байден намерен назначить госсекретарем США своего давнего советника Энтони Блинкена. Тем временем советником по нацбезопасности, вероятно, станет один из ближайших помощников Хиллари Клинтон - Джейк Салливан.
Санкции против РФ из-за аннексии Крыма
Черногория, Албания, Норвегия и Лихтенштейн присоединились к санкционным мерам Европейского Союза против Российской Федерации из-за нарушения территориальной целостности Украины.
Продленные Советом ЕС ограничительные меры против России будут действовать до 15 марта 2021 года.
Командование армейского корпуса США в Польше
В польском городе Познань открылось командование армейского корпуса Соединенных Штатов Америки, где на ротационной основе будут находиться до 200 военных.
Передовой штаб в Польше заработает в полную силу в ноябре 2021 года. Миссия V корпуса будет включать командование и контроль за ротационными подразделениями в поддержку командования силами США в Европе.
Прощание с актером и режиссером Виктюком
Накануне во Львове попрощались с актером и режиссером Романом Виктюком. Церемония проходила в помещении Театра юного зрителя во Львове, где ранее работал Роман Виктюк.
Похоронили Романа Виктюка в семейном склепе на Лычаковском кладбище – такова была его воля.
Выходные в декабре-2020
В последнем месяце 2020 года у украинцев будет 9 выходных благодаря католическому Рождеству, которое с недавних пор является государственным праздником и отмечается 25 декабря.
Рабочий день 24 декабря при этом рекомендовано уменьшить на 1 час. Также сокращенным будет рабочий день накануне Нового года - 31 декабря.
Ситуация на Донбассе
За прошедшие сутки, 23 ноября, на Донбассе незаконные вооруженные формирования четыре раза нарушили договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года.
Обстрелы были зафиксированы вблизи Авдеевки и Водяного. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
От начала текущих суток, 24 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
Видео дня
На официальном YouTube-канале ZIK актуальным стал комментарий политического эксперта Юрия Дудкина о скандале из-за COVID-теста министра инфраструктуры Владислава Криклия.
Обсуждение дня
Между тем на официальной странице ZIK в Facebook читатели активно комментировали новость о выздоровлении президента Украины Владимира Зеленского от коронавируса.
Вместо бонуса
Кроме того, на ZIK.ua опубликовано несколько крупных материалов. Вот они:
Вакцина от COVID-19 для украинцев: Сколько доз получим бесплатно и кого вакцинируют в первую очередь
Второй тур выборов 22 ноября: Как прошло голосование в 11-ти городах и каковы предварительные результаты
Почему вокруг говорят о IQOS: Что это и кому нужно? Обстоятельное объяснение