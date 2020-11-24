Обыски в Музее Революции Достоинства, переговоры ТКГ и выздоровление Зеленского от COVID-19: Главное на утро 24 ноября

Понедельник и ночь вторника принесли украинцам интересные новости

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

Сегодня состоится очередная встреча ТКГ по Донбассу, на которой должны решить несколько важных вопросов, среди них и разблокирование работы КПВВ.

Среди прочего стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский получил отрицательный тест на коронавирус.

Об актуальных новостях утра 24 ноября рассказываем подробнее.

Обыски в Музее Революции Достоинства

В понедельник, 23 ноября, в Национальном мемориальном комплексе Героев Небесной Сотни – Музее Революции Достоинства – провели обыски.

В музее Майдана проходят обыски Facebook / Национальный музей Революции Достоинства • Maidan Museum

В пресс-службе музея сообщили, что новая проверка касалась "экспертизы строительства музея", проектирование которого еще не началось.

Переговоры ТКГ по Донбассу

Во вторник и среду, 24-25 ноября, должны состояться переговоры Трехсторонней контактной группы относительно Донбасса в формате видеоконференции.

Так, 24 ноября состоится заседание политической, гуманитарной, экономической подгрупп, а также подгруппы по безопасности. 25 ноября, состоится общее заседание на уровне руководителей делегаций.

КПВВ "Золотое" Фото из открытых источников

Также на заседании ТКГ должны согласовать проблемные вопросы по КПВВ на участках Луганск - Счастье и Первомайск – Золотое. Они могут быть открыты в течение двух недель.

Результаты второго тура выборов мэров

В Днепровском городском совете сообщили, что действующий мэр Днепра Борис Филатов победил в повторном голосовании в выборах городского главы.

Во втором туре в Ужгороде победил действующий городской глава Богдан Андреев, за него проголосовали 51,01% избирателей.

Жители Славянска также переизбрали действующего мэра. Вадим Лях получил поддержку 60,87% избирателей.

В то же время в Бердянске победил кандидат от политической партии "За будущее" Валерий Баранов. Его поддержали 49,98% избирателей.

Электронные рецепты на антибиотики

В течение следующего года в Украине планируют запустить проект электронных рецептов на антибиотики.

Вскоре девять тысяч аптек смогут выписывать рецепт в электронной форме на более тысячи наименований антибиотиков. Таким образом Минздрав сможет рационализировать отпуск и использование антибиотиков.

Пандемия коронавируса в Украине и мире

По состоянию на утро 24 ноября в Украине обнаружили 647 976 случаев заболевания COVID-19, из них 299 358 выздоровели, а 11 263 не смогли преодолеть болезнь.

В Минздраве обнародовали требования по специализированным мобильным госпиталям в Украине на период пандемии коронавируса.

Минздрав озвучил требования по мобильным госпиталям в Украине Фото из открытых источников

Из-за "карантина выходного дня" кинотеатры рассматривают возможность временного закрытия. Некоторые сети уже работают в техническом дефолте.

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А тем временем президент Украины Владимир Зеленский выздоровел от коронавируса и вернулся на работу в Офис президента.

В мире по состоянию на утро 24 ноября 59 516 610 случаев коронавируса из них 41 157 776 человек выздоровели, 1 402 042 — умерли.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) вместе с 350 партнерами работают над оперативной доставкой вакцины против COVID-19 в более чем 92 страны, как только лекарства станут доступными.

Украина вышла еще из одного договора СНГ

Украина утвердила выход из договора о проведении согласованной монопольной политики Содружества независимых государств (СНГ).

В Офисе президента рассказали, что выход из этого договора СНГ защитит украинские национальные экономические интересы.

Детское Евровидение онлайн

Накануне в 17 часов, началась онлайн-церемония открытия Детского Евровидения-2020. В этом году Украину будет представлять Александр Балабанов с песней "Открывай".

Фото из открытых источников

Конкурс, который формально проходит в Польше, состоится дистанционно в связи с пандемией.

Новый глава Сумской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Хому главой Сумской областной государственной администрации.

Владимир Зеленский и Василий Хома Офис президента Украины

Василий Хома родился в 1966 году. Получил высшее образование в Харьковском юридическом институте, закончив его с отличием. Работал на должностях государственной службы, в органах местного самоуправления, а также занимал руководящие должности на предприятиях и в учреждениях.

Кандидат на пост госсекретаря США

Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден определился с кандидатурами на должности государственного секретаря и советника по национальной безопасности.

Байден намерен назначить госсекретарем США своего давнего советника Энтони Блинкена. Тем временем советником по нацбезопасности, вероятно, станет один из ближайших помощников Хиллари Клинтон - Джейк Салливан.

Санкции против РФ из-за аннексии Крыма

Черногория, Албания, Норвегия и Лихтенштейн присоединились к санкционным мерам Европейского Союза против Российской Федерации из-за нарушения территориальной целостности Украины.

Продленные Советом ЕС ограничительные меры против России будут действовать до 15 марта 2021 года.

Командование армейского корпуса США в Польше

В польском городе Познань открылось командование армейского корпуса Соединенных Штатов Америки, где на ротационной основе будут находиться до 200 военных.

Передовой штаб в Польше заработает в полную силу в ноябре 2021 года. Миссия V корпуса будет включать командование и контроль за ротационными подразделениями в поддержку командования силами США в Европе.

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Прощание с актером и режиссером Виктюком

Накануне во Львове попрощались с актером и режиссером Романом Виктюком. Церемония проходила в помещении Театра юного зрителя во Львове, где ранее работал Роман Виктюк.

Роман Виктюк РИА Новости

Похоронили Романа Виктюка в семейном склепе на Лычаковском кладбище – такова была его воля.

Выходные в декабре-2020

В последнем месяце 2020 года у украинцев будет 9 выходных благодаря католическому Рождеству, которое с недавних пор является государственным праздником и отмечается 25 декабря.

Рабочий день 24 декабря при этом рекомендовано уменьшить на 1 час. Также сокращенным будет рабочий день накануне Нового года - 31 декабря.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 23 ноября, на Донбассе незаконные вооруженные формирования четыре раза нарушили договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года.

Обстрелы были зафиксированы вблизи Авдеевки и Водяного. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

От начала текущих суток, 24 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

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Видео дня

На официальном YouTube-канале ZIK актуальным стал комментарий политического эксперта Юрия Дудкина о скандале из-за COVID-теста министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook читатели активно комментировали новость о выздоровлении президента Украины Владимира Зеленского от коронавируса.

Вместо бонуса

Кроме того, на ZIK.ua опубликовано несколько крупных материалов. Вот они:

Вакцина от COVID-19 для украинцев: Сколько доз получим бесплатно и кого вакцинируют в первую очередь

Второй тур выборов 22 ноября: Как прошло голосование в 11-ти городах и каковы предварительные результаты

Почему вокруг говорят о IQOS: Что это и кому нужно? Обстоятельное объяснение