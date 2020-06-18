Обыски, аресты, преследования: Традиционные мелочи президентской предвыборной кампании в Беларуси

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

В Беларуси оппозиционеры не могут найти общий язык с Лукашенко – как, впрочем, и всегда

В Беларуси скоро пройдут еще одни выборы президента, которые в Европе уже привыкли называть диктаторскими. Настроения оппозиции понятны – митинги и сборы подписей в поддержку потенциальных кандидатов в президенты, не связанных с Лукашенко. Казалось бы, ну собираются мирные митинги, люди протестуют с плакатами и высказывают свою позицию – ничего страшного для действующей власти это не несет и может даже остаться незамеченным. Но нет – в Беларуси так нельзя. Там действует правило: "все, кто не с нами, – против нас". Так что оппозицию преследуют – активно, основательно и результативно.

Далее в материале рассказываем, как потенциальных оппонентов Лукашенко активно отправляют за решетку и почему грядущие выборы будут предсказуемыми.

Предвыборная кампания в Беларуси: картина маслом

И только в этот раз митинги действительно привлекли внимание вне Беларуси. Возможно, именно из-за этого действующая власть и решила крепко взяться за недовольных, заставив их признать, что они неправы.

Оппозиционные белорусские политики активно собирают подписи за свое выдвижение и искренне надеются, что смогут прервать откровенно затянувшийся президентский срок Лукашенко. В связи с этим десятки активистов и политиков подверглись преследованиям и аресту.

Среди конкурентов Лукашенко (правда, вряд ли их можно назвать реальными соперниками) можно назвать Олега Гайдукевича (депутат Палаты представителей VII созыва, председатель Либерально-демократической партии); Сергея Череченя (председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада"); Валерия Цепкало (дипломат и управленец, инициатор и создатель Белорусского парка высоких технологий); Николая Статкевича (лидер незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии "Народная Громада"); Виктора Бабарико (председатель правления ОАО "Белгазпромбанк"); Сергея Тихановского (белорусский блогер, автор Youtube-канала "Страна для жизни").

Интересный нюанс – согласно белорусской Конституции, стать кандидатом в президенты может тот, кто соберет минимум 100 тыс. подписей. На этот раз сделать это необходимо до 19 июня.

Кое-кто из кандидатов начал процесс сбора подписей. К примеру, команда видеоблогера, автора ютуб-канала "Страна для жизни" Сергея Тихановского организовывает массовые пикеты для сбора подписей в Минске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Бресте, Витебске. После того, как его кандидатуру отклонили, его жена Светлана Тихановская попыталась зарегистрироваться кандидатом, собрав 100 000 подписей.

Но на днях она рассказала, что в ее адрес поступают угрозы из-за намерения стать кандидатом в президенты. Якобы неизвестные лица в телефонном разговоре угрожали ей и ее детям расправой, если она не прекратит свою кампанию.

Сам блогер Тихановский говорит, что митинги по сбору подписей необходимы для того, чтобы продемонстрировать властям, как много белорусов не хотят старого президента, а стремятся к кардинальным изменениям для страны. Кстати, он дал своему протесту красноречивое название: "Стоп таракан", сравнивая Лукашенко с тараканом, которого нужно раздавить тапкой.

К еще одному митингу присоединился и оппозиционер Николай Статкевич. 1 июня он направлялся на пикет по сбору подписей. Однако в тот же день его задержали за "нарушение правил проведения митингов" и арестовали на 15 суток.

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Аресты белорусских оппозиционеров

В общем по всей Беларуси на предвыборных пикетах в поддержку оппозиционных политиков задержаны как минимум 20 таких потенциальных кандидатов. Интересно, что для проведения подобных мирных акций протеста в Беларуси не требуется никаких специальных согласований.

Видеоблогера Сергея Тихановского задержали достаточно давно – 6 мая, когда он ехал на встречу с избирателями. Причина ареста – "участие в несанкционированном массовом мероприятии". Арест стал отправной точкой для акций протеста по всей стране, в результате чего арестовали еще почти сотню белорусов. Блогера освободили из-под ареста 20 мая, но понятно, что кандидатом в президенты ему уже не быть. Сейчас такие попытки делает его жена Светлана. Ему же в будущем может грозить до трех лет заключения за организацию митинга.

Сергей Тихановский Фото из открытых источников

15 июня был арестован еще один белорусский оппозиционер Николай Статкевич и осужден на 15 суток заключения. Известно, что судили его дистанционно и без присутствия адвоката. Кстати, Статкевич уже был осужден ранее, 1 июня, также на 15 суток, за участие в "несанкционированном" оппозиционном мероприятии в Минске.

Николай Статкевич не впервые выступает против Александра Лукашенко и его президентских амбиций. На выборах в 2010 году после того, как Статкевич публично заявил о фальсификации, ему было запрещено баллотироваться на выборах-2020. Официально отказали из-за непогашенной судимости за организацию протестов против фальсификации выборов. В 2011 году его посадили в тюрьму на шесть лет, а в 2015-м освободили.

15 июня по 15 суток заключения получили оппозиционные блогеры Эдуард Пальчис, Владимир Тиханович и Николай Масловский.

К тому же 18 июня стало известно, что правоохранители задержали бизнесмена Виктора Бабарико и его сына Эдуарда и доставили на допрос в Комитет государственного контроля. Бабарико-старший является потенциальным соперником Лукашенко.

Виктор Бабарико Фото из открытых источников

К бизнесмену не пускают адвокатов, допрашивая его вместе с сыном в рамках дела о неуплате налогов в "Белгазпромбанке". Бабарико руководил этим банком в течение 20-ти лет.

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Как комментируют аресты сам Лукашенко и его соратники

Белорусский лидер Александр Лукашенко сделал привычкой грубо критиковать всех своих оппонентов без разбора. К примеру, он обвинил одного из потенциальных кандидатов в президенты во лжи и мошенничестве. К тому же Лукашенко подчеркнул, что "не допустит в Беларуси Майдана", как это произошло в Украине.

"Мы не должны допустить, чтобы разного рода стаи и банды уголовников слонялись по стране с засученными рукавами: люди, не дай Бог, подумают, что гестапо вернулось, война началась. И я этого не позволю. Я уже говорил военным: сам буду против них бороться, если надо. Хотя у нас хватает людей в погонах, которые способны защитить свою страну", - сказал Лукашенко. Ну что ж, это заявление вполне в его стиле.

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич заявил, что акции по нарушению общественного порядка и избирательного законодательства являются спланированными и их цель – дестабилизировать ситуацию в стране и сорвать выборы.

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Напоминаем самое главное о президентских выборах в Беларуси и, собственно, президентстве Александра Лукашенко.

9 августа 2020 года пройдут шестые в истории независимой Республики Беларусь выборы президента.

Александр Лукашенко является президентом Беларуси в течение 26-ти лет непрерывно.

Интересно, что никакие, кроме первых, президентские выборы не были признаны на международном уровне независимыми и справедливыми.

Недавно во время борьбы с инакомыслием перед выборами были осуждены на 15 суток заключения несколько блогеров.

Подробнее о президентских выборах в Беларуси можно прочитать в материале по этой ссылке.