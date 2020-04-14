Образование после пандемии: Как сместят ВНО и поступление и какие экзамены отменят из-за коронавируса

Фото из открытых источников

Такой "реформы" украинское образование еще не переживало

В Минобразования отмечают, что существует несколько сценариев, по которым будут идти учебный год и вступительная кампания в Украине во время карантина и после его завершения.

Далее – о вероятном развитии событий на образовательной ниве Украины, о возобновлении обучения в школах, отмене некоторых обязательных экзаменов и сдвиге поступления и зачисления в вузы на два-три месяца.

Учебный год – сместится

Исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий заявила, что обучение в этом учебном году будет продолжено только если будет такая возможность. Тогда будет проработан пройденный дистанционно материал и обобщен. В таком случае обучение для всех классов, кроме 11-х, будет завершено 1 июля.

Окончание же учебного года для одиннадцатиклассников будет зависеть от завершения основной сессии внешнего независимого оценивания. Это значит – когда закончится ВНО, тогда и закончится для них учебный год и начнется вступительная кампания в вузы.

В МОН заявили, что готовы провести пробную и обязательную сессии ВНО как в июне, так и в июле или августе. Правда, в таком случае вступительная кампания в вузы закончится только в середине октября. Получается, что завершение 2020-2021 учебного года также будет отложено на месяц-полтора. И только через два года учебный процесс вернется в традиционные рамки "сентябрь-июнь".

В МОН пока не остановились ни на одном из возможных "сценариев", однако не исключают такого развития событий:

Примерный график "смещения" основных этапов учебного процесса МОН

ГИА в школах – отменят

Ежегодные обязательные экзамены в виде государственной итоговой аттестации по нескольким предметам для учащихся 4-х и 9-х классов будут отменены. По крайней мере об этом заявила и.о. министра образования Украины Любомира Мандзий.

Пробное ВНО – перенесут

Пробное внешнее независимое тестирование должно состояться в апреле. Тогда будущие абитуриенты могли бы сдать тесты, аналогичные реальному ВНО, и выяснить свои сильные и слабые стороны в освоенном материале. На самом деле все, кто хотел пройти пробное тестирование, уже заплатили за это деньги, поэтому оно по сути должно состояться. Вопрос – в какой форме: в реальном времени, с визитом в пункт сдачи тестирования или в онлайн-режиме? Вероятно, будет реализован второй вариант.

Сначала в МОН перенесли пробное ВНО на 4 и 11 апреля, однако и эти даты были отменены из-за карантина. Получается, что для выпускников подготовят специальное видеоознакомление с заданиями тестов и предоставят объяснения некоторых вопросов, касающихся организации проведения реального ВНО. При этом говорят, что все, кто зарегистрировался и заплатил за услугу, смогут сдать пробное тестирование очно.

Мандзий пообещала, что в середине апреля на сайте Украинского центра оценивания качества образования будущие абитуриенты смогут просмотреть видеоознакомление и информационные материалы относительно процесса проведения ВНО.

Однако может произойти и иначе. Так, по убеждению Любомиры Мандзий, если ученики вернутся в школы в мае, то пробное внешнее независимое тестирование пройдет в мае, а основная сессия ВНО начнется ориентировочно в конце июня.

ВНО для абитуриентов – перенесут

В Министерстве образования и науки Украины уверяют, что внешнее независимое оценивание в этом году обязательно состоится, несмотря ни на что. Об этом заявил заместитель министра образования Егор Стадный.

Об этом свидетельствуют и планы правительства, согласно которым на печать 110 миллионов листков для нынешнего ВНО все же будут выделены средства.

Напомним, как выглядел утвержденный график сдачи ВНО до пандемии коронавируса:

21 мая — математика;

26 мая — украинский язык и литература;

28 мая — физика;

1 июня — испанский, немецкий, французский языки;

2 июня — английский язык;

4 июня — история Украины;

9 июня — биология;

11 июня — география;

15 июня — химия.

Не исключено, что могут сократить количество предметов, по которым выпускники пишут ВНО, что позволит провести меньше сессий тестирования в более сжатые календарные рамки.

Дополнительную сессию ВНО для тех, кто не явился на основную сессию по уважительным причинам, еще в конце прошлого года решили провести с 25 июня до 17 июля 2020 года. Однако очевидно, что график будет изменен. В МОН пообещали обнародовать детальный план проведения вступительной кампании и ВНО еще в конце марта, однако до сих пор не были официально изменены утвержденные ранее даты сдачи ВНО.

8 апреля на официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования сообщили об изменении даты дополнительного периода регистрации для отдельных категорий лиц – он продлится с 25 мая до 9 июня 2020 года. График дополнительной сессии пообещали обнародовать до 22 мая 2020 года.

Подробнее о процедуре сдачи ВНО можно прочитать в нашем материале по этой ссылке.

Вместо заключения

Несмотря на то, что ВНО близится, до сих пор о нем ничего точно неизвестно.

К тому же, если учебный год для 11-классников уже завершился и после карантина они не вернутся в классы, возникает вопрос качества их обучения за последние два месяца.

В задания ВНО включены вопросы в соответствии со всей учебной программой, включая и последние месяцы учебы. То есть в тестах будут темы, которые за карантин были недостаточно изучены. Возможно, выполнение или невыполнение задач по таким темам не будут засчитываться. Пока ясно одно – ВНО отменять не будут, даже если оно растянется до сентября.