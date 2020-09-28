Обострение конфликта Армения-Азербайджан, расшифровка черных ящиков Ан-26 и дата принятия бюджета-2021: Главное за 28 сентября

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Армения и Азербайджан беспрестанно ведут огонь

Сегодня стало известно, что обстрелы у региона Нагорный Карабах становятся активнее, а заявления лидеров Армении и Азербайджана – громче. Тем временем в Украине специалисты разбираются с бортовыми самописцами разбившегося в Чугуеве самолета Ан-26, а эксперты выдвигают версии причин трагедии. Далее рассказываем о самых главных событиях этого понедельника.

Обострение конфликта между Азербайджаном и Арменией

Между двумя соседними странами всю ночь продолжались боевые действия в Нагорном Карабахе как продолжение эскалации, начавшейся вчера, 27 сентября. В так называемой Нагорно-Карабахской республике заявили о гибели 15-ти военных.

Украинцев призвали временно не ездить в Азербайджан и Армению Фото из открытых источников

Армянские военные говорят, что погибли несколько десятков азербайджанских военных, тогда как в Баку опровергли эту информацию. В свою очередь в Азербайджане заявили о взятии стратегически важных высот у села Талиш в Нагорном Карабахе. Также сегодня стало известно, что в Азербайджане объявили частичную мобилизацию, в Армении готовятся к долгосрочной войне, Турция встала на сторону Азербайджана.

Тем временем депутат Государственной Думы Руслан Бальбек предложил сделать аннексированный Крым площадкой для проведения переговоров между армянской и азербайджанской сторонами.

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Черные ящики самолета Ан-26 и версии его падения

Бортовые самописцы разбившегося в Чугуеве самолета Ан-26 25 сентября, найдены. Сейчас специалисты расшифровывают их. По словам главы правительственной следственной комиссии Олега Урусского, черные ящики уцелели и их состояние удовлетворительное, а информация на них сохранена.

"Черные ящики" самолета АН-26 нашли и начали расшифровывать Фото из открытых источников

Тем временем военный эксперт Юрий Дудкин назвал две самые вероятные версии падения самолета: технически плохое состояние военного судна и должностная халатность. Он также отметил, что предметом для расследования правоохранителей должно стать заявление матери одного из офицеров, которая призналась журналистам, что и раньше на этом самолете двигатели отказывали в воздухе.

Прощание с погибшими курсантами и офицерами состоится завтра, 29 сентября, на Мемориале славы в Харькове.

К смягчению карантина в Украине готова одна область

По состоянию на 28 сентября только в Кировоградской области эпидемические показатели не превышают базовый уровень, установленный Минздравом. Здесь показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тыс. населения составил 18,1 при базовом уровне 40.

Между тем не готовы к смягчению противоэпидемических мер Киев и 23 области. По состоянию на утро понедельника, 28 сентября, в Украине зафиксирован 2 671 новый случай коронавируса. Сейчас в Украине 201 305 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 996 летальных, 88 453 пациента выздоровели.

Кадровые изменения в Нацсовете по вопросам антикоррупционной политики

Президент Владимир Зеленский изменил состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. В частности, глава государства ввел в состав Нацсовета первого заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука и заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.

Вместе с тем президент вывел из состава Национального совета по вопросам антикоррупционной политики экс-главу САП Назара Холодницкого и бывшего и. о. председателя Государственной таможенной службы Украины Игоря Муратова.

Украина разрешила въезд для иностранцев: правила

Украина отменила запрет на въезд для иностранцев с 28 сентября. По словам представителя Государственной пограничной службы Андрея Демченко, запрет действовал с 27 августа.

К тому же сегодня Кабмин определил новую процедуру въезда иностранцев в Украине во время пандемии. На период карантина запрещается пересекать государственную границу иностранцам и лицам без граждан, кроме таких категорий:

иностранцы, лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины,

лица, признанные беженцами, или нуждающиеся в дополнительной защите,

работники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств,

работники представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей,

военные Вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые принимают участие в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил.

Ушел из жизни первый глава КГГА

Сегодня на 77-м году жизни умер Иван Салий - первый представитель президента Украины в Киеве, председатель Киевской городской государственной администрации (1992-1993) и президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов.

Иван Салий Фото из открытых источников

В свое время Иван Салий работал в Киеве на заводе "Ленинская кузница", главным инженером завода "Київторгмаш", председателем Подольского районного совета народных депутатов и Подольского райисполкома, первым председателем КГГА, префектом университета "Киево-Могилянская академия", был руководителем контрольной службы президента Украины, советником премьер-министра Украины, представителем президента Украины в Киеве, президентом Ассоциации народных депутатов, руководителем Центра развития городов, первым заместителем исполнительного директора Ассоциации городов Украины.

О госбюджете-2021

Верховная Рада 20 октября должна рассмотреть проект государственного бюджета на 2021 год в первом чтении. Об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета.

"1 октября – это последний срок, когда можно подавать свои правки и предложения в бюджет. И надо учесть, чтобы 20 октября у нас было пленарное заседание, потому что это крайний срок, когда Верховная Рада может рассмотреть бюджет", - сказал Разумков.

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Снижение депозитных ставок в Украине

За последние две недели шесть украинских банков снизили процентные ставки по депозитам для всех валют. В гривне максимально подешевели вклады на срок до месяца-на 0,11 п. п. до 6,65% годовых. Бессрочные сбережения снизились до 4,74% годовых, вклады периодом от месяца до трех снизили доходность до 6,17% годовых, для периодов от трех месяцев – до 7,5%, для периодов от 6 месяцев – до 7,94%, а для периодов более года – до 7,98%.

из открытых источников

Ставка в долларах для бессрочных сбережений упала до 0,44% годовых. Вклады на период менее месяца по-прежнему предлагают 0,47% годовых. Доходность депозитов периодом от месяца до трех снизилась до 0,74% годовых. Ставки для вкладов на сроки более трех месяцев опустились до 0,83%, а для вкладов более чем на полгода – до 1,16%. Депозиты на период более года снизились до 1,7% годовых.

Видео дня

На официальном YouTube-канале ZIK топовым стало видео, в котором дедушка курсанта, погибшего в авиакатастрофе в Чугуеве, рассказывает о техническом состоянии самолета Ан-26.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook чаще всего комментировали новость о готовности Канады и Франции оказать Украине помощь в связи с крушением самолета Ан-26.

Канада Канада и Франция готовы оказать любую помощь, которую Украина будет считать нужной

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Опубликовано Телеканал ZIK Воскресенье, 27 сентября 2020 г.

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Также сегодня, как и всегда, мы опубликовали на ZIK.ua несколько крупных эксклюзивных материалов. Вот они уже со ссылками:

Снова на ножах: Почему возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном

Новое карантинное зонирование по Украине: Что запрещено "красным" и "зеленым"

Правительство разработало антикоррупционную стратегию: Как планируют искоренять коррупцию и наказывать нечистых на руку чиновников