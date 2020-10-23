Обновленное карантинное зонирование, причины авиакатастрофы Ан-26 и вероятный отказ от летнего времени: Главное за 23 октября

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Статистика заболеваемости коронавирусом только растет Фото из открытых источников

Сегодня обновили карантинное зонирование в соответствии с эпидситуацией в регионах. К тому же статистика заболеваемости коронавирусом в Украине растет. Новые карантинные зоны начнут действовать со следующего понедельника.

Среди прочего — в комиссии, расследующей авиакатастрофу Ан-26, рассказали о причинах падения самолета.

О главных новостях дня рассказываем подробнее.

Обновленное карантинное зонирование

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании 23 октября обновила зоны карантина, которые начнут действовать с понедельника, 26 октября.

Карантинное зонирование Телеграмм-канал Олега Немчинова

В красную зону среди прочих попали города — Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Чернигов, Черновцы.

Киев остался в оранжевой зоне.

Причины авиакатастрофы Ан-26

Правительственная комиссия, занимающаяся расследованием авиакатастрофы Ан-26 возле Чугуева, установила причины аварии.

Катастрофа Ан-26 под Харьковом Фото из открытых источников

Глава комиссии, вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский среди них указал на системные нарушения в организации полетов, ошибки пилотов и технические неисправности самолета, а именно отказ системы ПРТ-24. По его словам, человеческий фактор сыграл не последнюю роль.

Пандемия коронавируса в Украине и мире

С начала пандемии коронавируса в Украине заболели 330 396 человек, за последние сутки выявили 7517 новых случаев заболевания. В мире известно о почти 42 млн инфицированных.

В Коломыйской инфекционной больнице Ивано-Франковской области все врачи заболели коронавирусом COVID-19, поэтому сейчас пациентов обслуживает средний и младший персонал.

А тем временем вся Польша с 24 октября переходит в красную зону, там ужесточат карантинные ограничения.

Массовые протесты в Польше

Накануне в Польше вспыхнула волна протестов после того, как Конституционный суд признал неконституционным положения закона о возможности аборта, если у плода диагностировали тяжелый порок или неизлечимую болезнь.

Протесты в Польше против решения об ограничении абортов Agencja Gazeta

Спонтанные протесты состоялись в Варшаве и в других крупных польских городах: Щецине, Гданьске и Познани.

Возможный ввод миротворцев РФ в Нагорный Карабах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что для Еревана приемлем ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах.

По словам Пашиняна, Армения не сможет договориться с Азербайджаном о составе миротворческой миссии, поэтому компромиссом могут стать представители России.

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США обвинили хакеров РФ

Правительство США обвинило российских хакеров в атаках на десятки государственных и местных правительственных сетей в течение последних недель.

В докладе ФБР и Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры указано, что хакеры не нарушили работу авиации, образовательных, избирательных или правительственных учреждений. Однако они могли искать доступ, чтобы получить варианты для будущих сбоев. Вместе с тем, возможно хакеры искали рычаги влияния на политику и действия США, чтобы делегитимизировать государственные и местные органы власти.

Вероятный отказ от перехода на летнее время

Украина может отказаться от перевода часов с целью гармонизации законодательства с нормами Европейского союза.

В Евросоюзе порядок исчисления времени действует на основании Директивы 2000/84/ec Европейского Парламента и Совета от 19.01.2001 о переходе на летнее время.

Однако Европейская комиссия предложила странам ЕС рассмотреть вопрос о возможной отмене перевода часов дважды в год. Таким образом каждое государство блока должно до апреля 2021 года определиться, на каком времени оно останется: летнем или зимнем.

Возможен ввод войск РФ в Беларусь

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Российская Федерация после 1 ноября может ввести свои войска в Беларусь.

По словам Данилова, сейчас сложно сказать, смогут ли белорусы победить режим Александра Лукашенко, поскольку Россия будет делать все возможное для влияния на процессы внутри Беларуси.

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Тайная разработка Apple

В сети раскрыли характеристики принципиально нового устройства от американской компании Apple, которое разрабатывается тайно.

Смарт-очки от Apple Фото из открытых источников

Очки, которые блогеры условно называют Apple Glasses, имеют поддержку виртуальной и дополненной реальности. Каждый окуляр гаджета получит диагональ в полдюйма с разрешением 1280х960 пикселей и специальную матрицу microLED от Sony.

Видео дня

Одновременно на официальном YouTube-канале ZIK чаще просматривали комментарий президента Украины Владимира Зеленского о возможной отставке некоторых министров и самороспуске парламента.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook топовой среди читателей стала новость о скандале нардепа от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского и кандидата в мэры Киева Сергея Притулы во время ток-шоу.

Вместо бонуса

Кроме того, сегодня на ZIK.ua опубликовано несколько крупных материалов:

Отопительный сезон - 2020/21: В каких городах уже подали тепло, а кто может остаться без отопления

Украинская вакцина от COVID, увольнение министров и рынок земли: Главное из интервью Зеленского украинским телеканалам