Обновленное карантинное зонирование, причины авиакатастрофы Ан-26 и вероятный отказ от летнего времени: Главное за 23 октября
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Сегодня обновили карантинное зонирование в соответствии с эпидситуацией в регионах. К тому же статистика заболеваемости коронавирусом в Украине растет. Новые карантинные зоны начнут действовать со следующего понедельника.
Среди прочего — в комиссии, расследующей авиакатастрофу Ан-26, рассказали о причинах падения самолета.
О главных новостях дня рассказываем подробнее.
Обновленное карантинное зонирование
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании 23 октября обновила зоны карантина, которые начнут действовать с понедельника, 26 октября.
В красную зону среди прочих попали города — Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Чернигов, Черновцы.
Киев остался в оранжевой зоне.
Причины авиакатастрофы Ан-26
Правительственная комиссия, занимающаяся расследованием авиакатастрофы Ан-26 возле Чугуева, установила причины аварии.
Глава комиссии, вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский среди них указал на системные нарушения в организации полетов, ошибки пилотов и технические неисправности самолета, а именно отказ системы ПРТ-24. По его словам, человеческий фактор сыграл не последнюю роль.
Пандемия коронавируса в Украине и мире
С начала пандемии коронавируса в Украине заболели 330 396 человек, за последние сутки выявили 7517 новых случаев заболевания. В мире известно о почти 42 млн инфицированных.
В Коломыйской инфекционной больнице Ивано-Франковской области все врачи заболели коронавирусом COVID-19, поэтому сейчас пациентов обслуживает средний и младший персонал.
А тем временем вся Польша с 24 октября переходит в красную зону, там ужесточат карантинные ограничения.
Массовые протесты в Польше
Накануне в Польше вспыхнула волна протестов после того, как Конституционный суд признал неконституционным положения закона о возможности аборта, если у плода диагностировали тяжелый порок или неизлечимую болезнь.
Спонтанные протесты состоялись в Варшаве и в других крупных польских городах: Щецине, Гданьске и Познани.
Возможный ввод миротворцев РФ в Нагорный Карабах
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что для Еревана приемлем ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах.
По словам Пашиняна, Армения не сможет договориться с Азербайджаном о составе миротворческой миссии, поэтому компромиссом могут стать представители России.
США обвинили хакеров РФ
Правительство США обвинило российских хакеров в атаках на десятки государственных и местных правительственных сетей в течение последних недель.
В докладе ФБР и Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры указано, что хакеры не нарушили работу авиации, образовательных, избирательных или правительственных учреждений. Однако они могли искать доступ, чтобы получить варианты для будущих сбоев. Вместе с тем, возможно хакеры искали рычаги влияния на политику и действия США, чтобы делегитимизировать государственные и местные органы власти.
Вероятный отказ от перехода на летнее время
Украина может отказаться от перевода часов с целью гармонизации законодательства с нормами Европейского союза.
В Евросоюзе порядок исчисления времени действует на основании Директивы 2000/84/ec Европейского Парламента и Совета от 19.01.2001 о переходе на летнее время.
Однако Европейская комиссия предложила странам ЕС рассмотреть вопрос о возможной отмене перевода часов дважды в год. Таким образом каждое государство блока должно до апреля 2021 года определиться, на каком времени оно останется: летнем или зимнем.
Возможен ввод войск РФ в Беларусь
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Российская Федерация после 1 ноября может ввести свои войска в Беларусь.
По словам Данилова, сейчас сложно сказать, смогут ли белорусы победить режим Александра Лукашенко, поскольку Россия будет делать все возможное для влияния на процессы внутри Беларуси.
Тайная разработка Apple
В сети раскрыли характеристики принципиально нового устройства от американской компании Apple, которое разрабатывается тайно.
Очки, которые блогеры условно называют Apple Glasses, имеют поддержку виртуальной и дополненной реальности. Каждый окуляр гаджета получит диагональ в полдюйма с разрешением 1280х960 пикселей и специальную матрицу microLED от Sony.
Видео дня
Одновременно на официальном YouTube-канале ZIK чаще просматривали комментарий президента Украины Владимира Зеленского о возможной отставке некоторых министров и самороспуске парламента.
Обсуждение дня
Между тем на официальной странице ZIK в Facebook топовой среди читателей стала новость о скандале нардепа от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского и кандидата в мэры Киева Сергея Притулы во время ток-шоу.
Вместо бонуса
Кроме того, сегодня на ZIK.ua опубликовано несколько крупных материалов:
Отопительный сезон - 2020/21: В каких городах уже подали тепло, а кто может остаться без отопления
Украинская вакцина от COVID, увольнение министров и рынок земли: Главное из интервью Зеленского украинским телеканалам