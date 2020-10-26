Обновлено карантинное зонирование, итоги местных выборов в Украине и Марш "Народного ультиматума" в Беларуси: Главное за выходные

Пролетели выходные, кстати, они были насыщенными событиями и новостями

Фото из открытых источников

Главной темой выходных стало проведение местных выборов в Украине – накануне состоялся день голосования. После закрытия избирательных участков объявили экзитполы, в соответствии с которыми мэры некоторых городов могут и не поменяться.

Среди прочего — с сегодняшнего дня действуют обновленные зоны карантина, однако даже в красной зоне разрешили работу транспорта и некоторых развлекательных заведений.

Об этом и кое-чем другом рассказываем подробнее.

Выборы 25 октября

Накануне состоялось волеизъявление украинцев на местных выборах. Глава ЦИК Олег Диденко назвал выборы сложными из-за того, что совпали избирательное законодательство, реформа административно-территориального устройства и пандемия.

В ЦИК также сообщили, что явка избирателей в день голосования составила примерно 37%. Самая высокая активность избирателей наблюдалась в Западной Украине. Самый высокий результат — в Тернопольской области. Он составлял 46,77%.

В Комитете избирателей Украины заявили, что, несмотря на низкую явку, местные выборы в Украине будут признаны действительными, а поставить под сомнение в целом результаты невозможно.

Фото из открытых источников

Также в день волеизъявления, после закрытия участков в полицию поступило 4375 заявлений и сообщений о нарушениях избирательного законодательства, было составлено 224 административных протокола и начато 77 уголовных производств. Подробнее о нарушениях в день голосования 25 октября читайте здесь.

После закрытия участков, в 20:00 были объявлены результаты экзитполлов, согласно которым на выборах городского главы лидировали в:

Киеве — Виталий Кличко (УДАР) — 45,93%;

Харькове — Геннадий Кернес ("Блок Кернеса "Успешный Харьков") — 57,9%;

Одессе — Геннадий Труханов ("Доверяй делам") — 34,4%;

Львове — Андрей Садовый ("Самопомощь") — 41,12%;

Днепре — Борис Филатов ("Предложение") — 44,47%;

Подробнее о результатах экзитполов можно ознакомиться по ссылке.

В ЦИК сообщили, что результаты местных выборов будут установлены через 3-5 дней.

Действие обновленного карантинного зонирования в Украине

С сегодняшнего дня в стране вступило в силу новое карантинное зонирование. В частности, в красную зону вошли 11 областных центров — Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Северодонецк, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов.

Разрешено продолжение работы общественного транспорта, ТРЦ и магазинов. Также Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешила работать кинотеатрам в красной зоне карантина. Обязательными являются ношение масок, кондиционирование, а также рассадка зрителей через кресло и заполненность залов не более чем на половину.

Фото из открытых источников

В оранжевые зоне Винница, Луцк, Днепр, Житомир, Ужгород, Запорожье, Львов, Одесса, Херсон, Черкассы и Киев.

Здесь запретили работу хостелов, турбаз и т. п. (кроме отелей); развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницы; работу спортзалов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров, учреждений культуры.

Марш в поддержку "народного ультиматума"

Накануне в Беларуси состоялся марш в поддержку "народного ультиматума", во время которого представители силовых структур Беларуси стреляли и использовали светошумовые гранаты, чтобы разогнать участников акции.

Также сообщалось, что в столице Беларуси на улице Орловской, один митингующий подошел к кордону силовиков, на что они попытались задержать мужчину. После этого началась драка, а один из правоохранителей дважды выстрелил в воздух.

Марш в поддержку "народного ультиматума" в Беларуси RFE/RL

Всего во время воскресных маршей в Беларуси задержали до 300 человек.

Напомним, что лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила ультиматум Александру Лукашенко, и если он его не выполнит, она пригрозила бессрочной всенародной забастовкой.

Ситуация с коронавирусом в Украине и мире

В Украине по состоянию на утро 26 октября выявлено 348 924 случая заболевания коронавирусом, из них 142 537 человек выздоровели, 6464 — умерли.

Мэр Киева Виталий Кличко в субботу сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирусную болезнь COVID-19. По словам Кличко, он чувствует себя хорошо и пошел на самоизоляцию, из-за чего и не голосовал на местных выборах.

Фото из открытых источников

В мире по состоянию на утро 26 октября выявлено 43 355 159 случаев коронавируса из них 31 907 861 человек выздоровел, 1 159 200 — умерли.

В воскресенье, 25 октября, во Франции зафиксировали рекордное количество больных COVID-19 — 52 010 лиц.

Третье перемирие в Карабахе

Утром 26 октября в 06:00 по киевскому времени вступило в силу третье перемирие между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Министерство обороны Азербайджана почти сразу заявило о срыве достигнутых в Вашингтоне договоренностей.

По данным Баку, под обстрел попали подразделения азербайджанской армии вблизи села Сафиян. Обстрел был зафиксирован в 06:05 по киевскому времени. В Минобороны Армении опровергли заявление азербайджанской стороны о нарушение перемирия.

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Взрыв на российском танкере

В акватории Азовского моря произошел взрыв на танкере под российским флагом. Бедствие потерпел нефтяной танкер "Генерал Ази Асланов". Он пустым шел из Ростовской области и прошел Керченский пролив.

Сообщалось, что десять человек удалось спасти, судьба еще троих была неизвестна.

Дата открытия КПВВ на Донбассе

Открытие контрольных пунктов въезда и выезда (КПВВ) в Золотом и Счастье запланировано на 10 ноября 2020 года. Договоренности об открытии этих пунктов пересечения были достигнуты на саммите в Париже.

Украинская сторона установила на тех участках камеры, с помощью которых контролируются строительные работы по обустройству сервисной зоны.

Пожар во львовской многоэтажке

Во Львове произошел пожар в одной из многоэтажек. В результате пожара двое детей 2020 года рождения получили отравление продуктами горения.

Младенцев госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 25 октября, на Донбассе зафиксировали одно нарушение "режима тишины" со стороны незаконных вооруженных формирований. Обстрелы зафиксировали вблизи Авдеевки.

Боевых потерь среди украинских защитников вследствие выстрелов противника не было.

От начала текущих суток, 26 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Прогноз погоды на 26 октября

По данным синоптиков почти на всей территории Украины будет сухая погода.

В западных областях столбики термометров покажут от +13 до +17. Ночью ожидается от +7 до +11 градусов. В центре и на севере страны, днем будет от +14 до +17 градусов, а ночью от +6 до +10 градусов.

Прогноз погоды на 26 октября Укргидрометцентр

В южных и восточных областях температурный диапазон будет шире, чем в других регионах. Температура воздуха днем от +13 до +23. Ночью ожидается от +3 до +12 градусов.

В Киеве днем столбики термометров покажут от +14 до +16, а ночью от +8 до +10 градусов.

Курсы валют

Официальный курс доллара на 26 октября НБУ установил на уровне 28,29 грн, евро — 33,54 грн, российский рубль — 0,370 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара увеличился на 2 коп. Евро подешевел на 13 коп.

Цены на топливо

По состоянию на утро 26 октября, средние цены на бензин, газ и дизельное топливо в Киеве, по информации "Укрнет" составляют, в грн: