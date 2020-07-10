"Обнимаю и жму руку": Кто кого и насколько сильно обнимает на новых "пленках Порошенко" и при чем здесь Путин

Владимир Путин EPA-EFE

Разговоры на пленках становятся все более закрученными, интересными и компрометирующими

Обнародование провокационных голосов, похожих на голоса первых лиц государства, в Украине уже стало хорошей традицией. Украинцы с интересом слушают аудиозаписи, угадывают те или иные голоса, активно комментируют в интернете, но, правда, потом быстро забывают все эти истории.

Мы решили не оставаться в стороне от этой острой темы, острее даже, чем телеграм-переписка Джокера со "слугами народа". Далее в материале рассказываем, что именно записано на третьей аудиозаписи, обнародованной Деркачем, о чем говорит голос, подозрительно похожий на голос Петра Порошенко, и почему его слова так возмутили украинцев.

Основные заявления на "пленках Порошенко" 3.0

Третья серия сериала под названием "пленки Порошенко" берет свое начало 9 июля – с пресс-конференции народного депутата Андрея Деркача. Он обнародовал запись разговора людей с голосами, похожими на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и президента России Владимира Путина.

Деркач отмечает, что беседа между людьми с голосами, похожими на голос Порошенко и на голос Путина, была записана 30 апреля 2015 года, то есть в конце первого года президентства Петра Алексеевича и через два месяца после трагедии в Дебальцево.

О миротворцах на Донбассе и Дне солидарности трудящихся. Аудиозапись начинается с того, что "голос якобы Порошенко" сообщает "голосу якобы Путина" о том, что западные партнеры не поддерживают его идею о миротворцах на Донбассе.

"Я думаю, что это в интересах обеих сторон. Тем более, я буду с вами откровенен, у наших западных партнеров проект миротворцев большого энтузиазма не вызывает. Они считают, что это русская ловушка для меня", - делится своими опасения "голос якобы Порошенко" и слегка улыбается.

На это "голос якобы Путина" отвечает ему: "Да, вы мне говорили. Ну, пусть Лавров с Климкиным это обсуждают" (министры иностранных дел России и Украины по состоянию на 2015 год).

"Голос Порошенко": Дадите ему, если можно, соответствующие указания.

"Голос Путина": Он знает, я уже дал.

"Голос Порошенко": Когда он приехал в Берлин – это было максимально конструктивно. Поэтому они к миротворцам даже не дошли, откровенно говоря. Поэтому...

"Голос Путина": Ну, так. Ну, я ему сегодня сказал об этом. Он знает.

"Голос Порошенко": Ну, прекрасно тогда. И последняя позиция. Я, действительно, готов посмотреть и подумать про какие-то экономические перспективы, потому что там ситуация правда очень хр**овая.

"Голос Путина": Я не понял, по каким таким?

"Голос Порошенко": По экономическим, потому что там ситуация, правда, очень тяжелая и она переходит в невозвратные вещи. Поэтому, я думаю, что и экономику можно будет посмотреть и рабочей группе, и во время встречи с Ивановым. И последняя позиция, конечно, это просто рекомендация. Для того, чтобы эффективно готовились полноценные трехсторонние Минские контактные группы, наши коллеги, имеется в виду, Хайди, Кучма с Демченко и представитель России, собирались и планировали повестку дня, планировали проекты решений, предложений. Я считаю, что было бы целесообразно […], может, приедет этот представитель в Киев Трехсторонней контактной группы. Они бы у Хайди встретились там в миссии ОБСЕ...

"Голос Путина": Наш представитель?

"Голос Порошенко": Да, да.

"Голос Путина": Наверное, почему бы и нет? Я скажу сейчас об этом Лаврову. Я не понимаю, почему он отказывается.

"Голос Порошенко": Нет-нет. Ну, наши же его не знают, пока просто не установлено никаких диалогов. Поэтому пусть приедут, познакомятся и проработают сценарий Минска, я считаю, что мы из Минска с пустыми руками выходить не должны. Желательно, чтобы там уже были конкретные позиции, которые приведут к эффективному результату. Еще раз спасибо вам. С наступающим, я не знаю, ранее назывался Международным днем солидарности трудящихся, поэтому не знаю, в России изменили это название или нет. Мы пока старое оставили.

"Голос Путина": Да, хрен его знает (смеется).

"Голос Порошенко": (смеется) Ясно. Мы с вами люди трудящиеся, может и придем к солидарности.

"Голос Путина": Официально называется он у нас – Праздник весны и труда, вот как.

"Голос Порошенко": Вот так вот. Романтично.

"Голос Путина": Завтра буду вручать, мы восстановили медали "Героев труда".

"Голос Порошенко": Интересно. Я буду завтра вручать ветеранам "70-летие Победы".

"Голос Путина": Завтра?

"Голос Порошенко": Мы соберемся, чтобы они успели доехать до регионов. Завтра будет первая партия.

"Голос Путина": Как у вас внутри? Справляетесь со всем?

"Голос Порошенко": Справляюсь. Чем дальше – тем легче, потому что уже выстраивается некая вертикаль. Потому что когда я пришел, вертикали не было – было непросто. Но политическую стабилизацию, конечно, в условиях экономических проблем, мягко говоря, выстраивать совсем непросто.

Но, я вам могу сказать, что большой очереди желающих на должность украинского президента не наблюдается.

"Голос Путина": Зря вы так думаете. Украина – это интересная и красивая страна.

"Голос Порошенко": Так я горжусь тем. Я горжусь тем, что у меня рейтинг поддержки и доверия не падает.

"Голос Путина": Ну слава Богу. Это очень важно, чтобы люди доверяли. Самое главное.

"Голос Порошенко": Это ключевое. Ладно, Владимир Владимирович. Жму руку. Спасибо большое.

"Голос Путина": Обнимаю. До свидания, давайте.

Об украинских диверсантах в Крыму. На обнародованных Андреем Деркачом 9 июля аудиозаписях речь идет не только о беседе относительно миротворцев на Донбассе и поздравлениях с Днем солидарности трудящихся. На записях слышим еще один разговор якобы Порошенко, но уже не с Путиным. Речь идет о беседе "голоса Порошенко" с "голосом экс-вице-президента США Джозефа Байдена". Они обсуждают украинских диверсантов в Крыму в августе 2016 года.

Понятно, что операция имела место, потому что ее фактически подтверждает "голос Порошенко". Его собеседник критикует решение о проведении диверсионной операции в Крыму, потому что это грозит эскалацией. "Голос Порошенко" соглашается.

Интересно, что "голос Байдена" напрямую спрашивает у "голоса Порошенко", мол, знал ли он про диверсионную операцию. Он уклоняется от ответа, на что "голос Байдена" твердо говорит, что не хочет, чтобы такое когда-либо повторилось. "Голос Порошенко" заверяет, что такого не будет.

Фактически речь идет о событиях возле города Армянска в августе 2016 года. Тогда в российской ФСБ заявили об обнаружении группы украинских диверсантов в Крыму, которые готовили ряд терактов. А Минобороны Украины заявляло, что это провокация.

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Комментарий Порошенко (спойлер – "Это фейк")

В пресс-службе партии "Европейская солидарность" аудиозапись назвали фальсификацией.

"В течение шести лет фейки являются одним из постоянных инструментов российской гибридной войны против Украины, равно как и против лично Порошенко. От "распятого мальчика в Славянске" до "убийства Петром Порошенко родного брата".

"Разговор" с Путиным, обнародованный выпускником Высшей школы КГБ, - из этой же серии. Это такой же грубо смонтированный, тщательно скомпилированный фальсификат, как и якобы беседы с Байденом...

И пресс-конференция Деркача-Кулика, и заявления Венедиктовой, и провоцирование указанных исков - часть спецоперации московской агентуры по навязыванию российской идеологемы о якобы гражданском конфликте в Украине и ответственность за нее украинской власти, олицетворяемой Петром Порошенко.

Это – месть Кремля за то, что Порошенко как президент и Верховный главнокомандующий не позволил Путину реализовать в Украине какую-либо стратегическую цель Кремля", - официально заявили в "Европейской солидарности".

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Комментарий России (спойлер – "Это провокация")

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать публикацию записи, обнародованной Деркачем.

"Вообще-то эти разговоры проходят в закрытом режиме, поэтому я не знаю, как там могли сделать запись (...) Я не знаю, о чем вы говорите, мы не знакомы с этой публикацией", - отреагировали в Кремле.

Правда, позже Москва все же дала комментарий по ситуации. Пескова попросили подтвердить достоверность обнародованного телефонного разговора якобы Порошенко и Путина от 30 апреля 2015 года.

"Первое. Мы никогда не комментируем и не раскрываем детали международных разговоров нашего президента с зарубежными визави, за исключением той информации, которую мы даем в сообщении пресс-службы. Второе. Что касается опубликованной записи, мне неизвестно о том, что такой разговор мог иметь место, и также я не могу ничего сказать о подлинности этой записи", - резюмировал Песков.

Флэшбеки предыдущих "пленок Порошенко"

Первая порция "пленок Порошенко" была обнародована в мае этого года. Тогда аудиозаписи были заявлены как свидетельство о прямом влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на внутреннюю политику Украины и решения, которые принимались тогдашним главой государства Петром Порошенко.

На записи слышно, как голоса, похожие на голоса Петра Порошенко и Джозефа Байдена, обсуждают вопрос в таком ключе, что это может свидетельствовать про международную коррупцию и манипулирование украинскими политическими процессами. В частности, разговор касается увольнения генпрокурора Виктора Шокина и бизнес-дел Хантера Байдена (сына Джозефа Байдена) в Украине. Читайте о первом "пленочном скандале", в котором фигурирует Порошенко, в материале по этой ссылке.

А 22 июня Деркач опубликовал вторую "серию" разговоров, зафиксированных на аудиозаписях. Слышно, как голоса, похожие на голоса Байдена и Порошенко обсуждают замену Арсения Яценюка на Владимира Гройсмана и еще ряд вопросов относительно национализации Приватбанка, назначение Юрия Луценко на должность генпрокурора. Подробнее об этом можно узнать по этой ссылке.

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Если это все так, как слышно на записи и говорят действительно Порошенко и Путин, то шестилетняя агрессия России и "непрерывная борьба" с ней Порошенко-президента является просто фарсом, политическим мифом для десятков миллионов украинцев, веривших, что события на востоке Украины вот-вот закончатся.

Однако есть нюанс – эти шесть лет никак уже не станут мифом для тех, кто погиб, когда Порошенко строил блестящую политическую репутацию на вымышленной непримиримости с восточным соседом и делал безумный политический рейтинг, фактически сидя одновременно на двух стульях.

Сколько еще таких "вбросов" и когда голос на записях будет идентифицирован как голос Петра Порошенко – неизвестно. Однако тем, кто слышал записи, не нужна никакая голосовая экспертиза.

Кто знает, сколько еще существует аудиозаписей, сделанных за последние 5 лет, когда их могут обнародовать и какой резонанс они будут иметь. Поэтому в принципе есть смысл ожидать, что в ближайшее время Андрей Деркач, в чьих руках сосредоточена настоящая власть над пленками, с удовольствием проведет очередную пресс-конференцию, где обнародует еще одну порцию разговоров.