Обезглавленный Нацбанк: Почему отставка Смолия уничтожит инвестиции в Украину

Яков Смолий НБУ

Пока никто точно не может сказать, покинет Смолий свое кресло или нет

Вечером 1 июля Председатель Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке. Главной причиной он назвал "систематическое политическое давление". Иначе говоря, руководителю финансового регулятора страны, высокому профессионалу и опытному руководителю стало невмоготу терпеть, бороться или мириться с фактами прессинга на работе. Если это так, то прессинг тогда должен быть действительно сильный, чтобы руководитель государственного учреждения первой величины решил умыть руки.

Так что же произошло? Кто и зачем воздействовал и давил на финрегулятор Украины и в частности на его руководителя? Мы решили проанализировать, что могло вызвать желание Якова Смолия безотлагательно уволиться и какой сценарий развития финансовой отрасли ждет Украину, если главу НБУ все же поменяют.

Внезапное заявление об увольнении

Заявление Якова Смолия стало без преувеличений неожиданной новостью как для политикума и представителей финансового сектора Украины, так и для международных партнеров Украины. Учитывая реакцию последних, именно они больше всего обеспокоены возможной сменой верхушки Нацбанка.

"В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное исполнение мною обязанностей... Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", – написал Смолий в своем заявлении.

Вместе с тем на сайте регулятора появилось заявление от имени членов Правления Нацбанка, в котором они подтвердили, что разделяют его предостережения относительно систематического политического давления.

В то же время правление призывает президента, правительство и украинский политикум эффективно взаимодействовать с НБУ, дав ему возможность выполнять функции, возложенные Конституцией и законом о Нацбанке.

Самый главный вопрос – что именно Смолий имеет в виду под "политическим давлением"? Что это? Угрозы, требования, "откаты", шантаж, ультиматумы, "наезды" или немотивированные аудиты?

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Что спровоцировало заявление Смолия

Интересно, что всего полтора месяца назад Смолий говорил, что планирует остаться на посту председателя центробанка до конца своей семилетней каденции – 2025 года. Однако что-то произошло именно за это время. Что?

Известно, что весной 2019 года Дмитрий Разумков заявил о необходимости проведения аудита деятельности НБУ, "на основании которых могут быть приняты кадровые решения". Через несколько дней Владимир Зеленский встретился с банкирами и сказал между прочим, что "у Смолия контракт на 7 лет. Его просто так нельзя уволить".

Эпизод 1. Дальше – больше. Еще с осени 2019 года Правление Нацбанка периодически слышало со стороны правительства и парламента, полностью сотканных из "слуг народа", просьбу о большей уступчивости. Тогда руководство Нацбанка все же снизило учетную ставку и запустило канал эмиссии во время коронавирусного кризиса. Именно об этом неоднократно просили и президент, и нардепы, и правительство.

Эпизод 2. Ряд СМИ в свое время писали о том, что давят на Нацбанк нардепы из так называемой "группы Коломойского", вероятно, из-за "обиды" после национализации ПриватБанка.

Эпизод 3. В апреле этого года 18 народных депутатов выразили желание "заслушать" Якова Смолия и оценить его работу в условиях карантина.

"Всех нас интересует стратегическое видение и план действий НБУ во время карантина, когда национальные банки других государств играют едва ли не самую ведущую роль в локализации и преодолении экономического кризиса", – отметил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

В конце концов в середине мая Смолий таки отчитался о работе регулятора над стабилизацией финансовой системы во время коронавируса.

Эпизод 4. В начале июня в комитете по вопросам финансов рассмотрели постановление о признании работы Нацбанка неудовлетворительной и создании временной следственной комиссии относительно действий руководства НБУ и Фонда гарантирования вкладов.

В постановлении говорилось о том, что "правление НБУ, проводя жесткую монетарную политику, ... не обеспечило в пределах своих полномочий поддержание устойчивых темпов экономического роста и возобновления кредитования экономики".

Нардепы отмечали, что темпы снижения учетной ставки были "неоправданно медленными", а искусственное укрепление курса гривни на рынке гособлигаций вызвало возникновение ситуации с признаками "финансовой пирамиды". Финансовый комитет парламента таки поддержал проект постановления об оценке деятельности Смолия, рекомендовав Раде принять ее.

Следующего "эпизода" давления, вероятно не будет, ибо Яков Смолий в конце концов написал заявление об увольнении.

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Реакция международных партнеров и первые последствия заявления Смолия

В середине июня Смолия и правление Нацбанка поддержали страны "Большой семерки". Послы этих стран заявили, что ослабление независимости Нацбанка приведет к резкому падению международной поддержки украинского правительства. Это был фактически ультиматум – что-то вроде этого: "Оставьте в покое Нацбанк, иначе мы не дадим денег и не поддержим инициативы украинского правительства".

"Подрыв независимости НБУ повлияет на украинцев, повредит доверию инвесторов и поставит под угрозу международную поддержку усилий украинского правительства по построению безопасной, успешной и демократической страны", – заявили тогда послы G7.

Прокомментировали ситуацию и в МВФ. В Фонде заявили, что независимость Нацбанка нужно сохранить даже после отставки Смолия.

"Под его руководством Украина достигла важных успехов в достижении стабильности цен, наглядно демонстрируя, что независимый центральный банк является ключевым элементом современной макроэкономической политики… Вот почему независимость НБУ находится в центре программы для Украины, поддерживаемая Фондом, и почему она должна поддерживаться при новом главе", - отметили в МВФ.

1 июля, сразу после заявления Якова Смолия, послы стран "Большой семерки" поспешили прокомментировать его. Они уверены – независимость украинского финрегулятора является основополагающим достижением Украины, которое способствовало росту обанкротившегося ранее банковского сектора, а потому трогать Нацбанк не стоит. Послы предупредили – если НБУ и его независимость будут подорваны, Украине не видеть поддержки реформ, как своих ушей.

Уже 2 июля стало известно о первом отклике на заявление Смолия из Европы. Было отменено соглашение о размещении Украиной новых 12-летних евробондов по инициативе украинского правительства. Новые евробонды Украины должны дать нам возможность получить 1,75 миллиарда долларов, из которых 750 миллионов долларов – для погашения долгов по евробондам, а 1 миллиард – для покрытия дефицита госбюджета.

Отмена же соглашения значит, что Украина не получит этих денег и не сможет использовать их для погашения долгов.

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Как увольнение Смолия повлияет на Украину

Нацбанк – это по сути индикатор скорости реформ в Украине. Его репутация, свобода и политическая незаангажированность являются своеобразным зеркалом, которое демонстрирует европейским партнерам независимость финансовой отрасли от политических баталий в Украине.

То есть независимый Нацбанк фактически гарантирует европейские инвестиции. Увольнение же Смолия автоматически ставит под угрозу дальнейшее сотрудничество Украины с Международным валютным фондом.

Кто может возглавить Нацбанк

Поговаривают, что на должность председателя Нацбанка могут претендовать три человека: Владимир Лавренчук – экс-глава правления "Райффайзен банка Аваль", Кирилл Шевченко, руководитель "Укргазбанка" и Тимофей Милованов, экс-министр экономики, торговли и сельского хозяйства в правительстве Алексея Гончарука.

Правда, нельзя исключать, что Яков Смолий все же доработает свою каденцию. Возможно, его вчерашнее заявление – это лишь протест, попытка громко заявить о некомфортности работы и требование от команды президента определенных уступок. А если еще и непреклонной позиции международных партнеров Украины, то может случиться так, что Смолий останется на своей должности, а "политическое давление" на него полностью прекратится.

Кем был Смолий до работы в Нацбанке

Якову Смолию 59 лет, он экономист, банкир, кандидат экономических наук. С 1991 года работает в банковской системе Украины, в частности, в Тернопольском областном отделении НБУ, в банке "Аваль", в ООО "Престиж-групп" и наконец, в Нацбанке. В 2014 году он становится заместителем председателя НБУ, далее – первым заместителем, и.о. председателя НБУ. Главой Нацбанка он стал 15 марта 2018 года после того, как парламент поддержал увольнение Валерии Гонтаревой с этой должности.

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Тем временем 2 июля стало известно, что Владимир Зеленский таки зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления об увольнении Смолия с должности председателя Национального банка Украины. Дальше решение за парламентом.