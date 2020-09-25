"Объединенные усилия – 2020" vs "Кавказ-2020": В чем разница между военными учениями в Украине и России

Украинские и российские учения проходят практически день в день Фото из открытых источников

В Украине завершаются масштабные стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия – 2020"

Проведение украинских учений не случайно совпало с аналогичными учениями в России "Кавказ-2020" и стало своего рода ответом на них. Насколько отличались между собой украинские и российские учения, и можно ли считать их цели достигнутыми?

Место встречи – Черное море

Украинские "Объединенные усилия – 2020" проходили на военных полигонах по всей Украине, но преимущественно на юге. Морская часть учений проводилась в акваториях Черного и Азовского морей.

Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" охватили внутренние полигоны Южного военного округа РФ (Южный и Северо-Кавказский федеральные округа страны), наземные авиационные полигоны, а также оккупированную территорию АР Крым. Маневры флота осуществлялись также в Черном и Каспийском морях.

Учения в Украине проходят с 22 по 25 сентября. "Кавказ-2020" длится чуть дольше – с 21 по 26 сентября. К слову, на местах проведения учений даже после их окончания большинство подразделений обеих стран останутся еще на некоторое время – до отбытия в места постоянной дислокации.

Украинские военные учения стали по-настоящему масштабными АрміяInform

Это и настораживает украинские власти и наших партнеров из НАТО. Дело в том, что именно так развивались события в 2008 году, когда Грузия стала "жертвой" учений "Кавказ-2008". Два усиленных мотострелковых подразделения армии РФ остались на границе с Южной Осетией и спровоцировали грузинскую армию к атаке на этот регион. В результате Россия использовала это как предлог для нападения на Грузию. В наступление пошли регулярные войска Северо-Кавказского военного округа и пара других подразделений, временно оставшихся возле грузинских границ уже после завершения учений.

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Дебют для Украины, плановость для России

Учения "Объединенные усилия – 2020" уникальны для Украины, и проводятся они в таком формате впервые. Главная их особенность – плотное взаимодействие со спецподразделениями США и Великобритании, а также натовская система управления войсками, которая ранее в Украине не применялась.

В то же время учения "Кавказ-2020" проводятся российским командованием каждые 4 года, начиная с 2008-го. Особой новизной учения этого года не отличаются, кроме того, что они самые масштабные по количеству задействованных военных и техники. К слову, это не только по сравнению с аналогичными предыдущими СКШУ "Кавказ", но и со всеми остальными российскими учениями.

Силы 1:6 – разные масштабы учений

По официальным данным Минобороны Украины, в украинских учениях принимают участие около 12 тысяч военнослужащих. К ним присоединились и 7 тысяч резервистов из подразделений территориальной обороны – они должны отрабатывать взаимодействие с силовыми ведомствами.

Украина задействовала 50 единиц артиллерийских систем, 80 танков, 450 боевых бронированных машин, 20 боевых кораблей, катеров и суден обеспечения, а также авиацию и БПЛА. "Изюминкой" украинских учений стали американские конвертопланы V-22 Osprey для десантирования "крылатых пехотинцев" и стратегические бомбардировщики США B-52 в небе над Украиной.

В учениях "Кавказ-2020", по данным командования РФ, задействованы около 80 тысяч военнослужащих, 200 единиц артиллерийских систем и РСЗО, 250 танков, 450 боевых бронированных машин, 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, а также авиация и БПЛА.

Военная техника на российских учениях EPA

Как видно, силы РФ, принимающие участие в СКШУ, значительно превышают украинские. При этом украинская разведка убеждена, что на самом деле Москва задействовала на учениях гораздо больше людей и техники. Речь идет о 100 тысяч военных, 3 тысячах единиц бронетехники, 500 самолетах и вертолетах, а также о кораблях и подводных лодках.

Украина внедряет систему НАТО, Россия борется с терроризмом

Главными целями украинских "Объединенных усилий – 2020" стало выполнение таких задач:

практическое выполнение боевых задач по стандартам и процедурам НАТО;

повышение уровня взаимосовместимости украинских военных подразделений с коллегами из стран-членов НАТО;

проверка и отработка на практике перехода украинской армии на новую систему управления войсками по современным стандартам НАТО (J-структура);

налаживание эффективного взаимодействия с подразделениями стран-членов Альянса;

отработка взаимодействия подразделений Теробороны с другими военными ведомствами и службами.

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Цель учений "Кавказ-2020" более обобщенная. Среди главных задач российских военных такие:

оценка способности войск обеспечить безопасность на юго-западе России;

отработка вопросов управления военными подразделениями в совместных операциях по локализации и разрешению вооруженных конфликтов, связанных с противодействием терроризму.

Хотя отдельные украинские эксперты убеждены, что цели Москвы очень даже конкретные.

"Россияне рассматривают различные сценарии противостояния со странами НАТО и вторжения в Украину. Официально же, в открытой части учений идет речь о "борьбе с международным терроризмом", – полагает украинский военачальник, командующий Военно-морскими силами Украины в 2014-2016 годах Сергей Гайдук.

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Схожесть украинских и российских учений

Украинские и российские учения схожи участием в них представителей стран-партнеров.

Для Украины – это военнослужащие из США и Великобритании, количество которых не раскрывалось, а также 200 представителей Германии, Литвы и Польши в качестве военных советников, инструкторов и наблюдателей.

Военная авиатехника на украинских учениях Фото из открытых источников

В "Кавказе-2020" участвуют 1000 военнослужащих из Армении, Беларуси, Китая, Мьянмы и Пакистана. А представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки присутствуют в качестве наблюдателей.

Кто отказался поучаствовать в учениях

Среди участников "Объединенных усилий – 2020" среди иностранных военнослужащих никаких срывов не возникало. В то же время в России ситуация противоположная.

В последние месяцы подготовки к СКШУ Индия, которая должна была участвовать в российском "Кавказ-2020", отменила свое участие. Официальная причина – коронавирус. А Азербайджан согласился направить только наблюдателей.

В Украине – конфуз с Javelin, в РФ горит техника

В ходе украинских учений произошел всего один конфуз. Во время контрнаступления на условного противника украинские военные должны были применить противотанковый переносной ракетный комплекс Javelin. Но по неизвестным пока причинам он не выстрелил. Ирония в том, что именно в этот момент на полигоне присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

А вот "Кавказ-2020" отличился более серьезными происшествиями. Еще во время подготовки к учениям на полигоне под Астраханью был уничтожен танк Т-90А. Дело в том, что российские военные ошибочно выпустили по нему управляемую ракету ПТРК с БМП-3. Через несколько дней в сети появилось видео горящей боевой машины, которую российские военные пытаются вытащить из лесополосы. По оценкам экспертов, огнем был уничтожен артиллерийский тягач 63501АТ "Медведь" ВС России.

Итоги: демонстрация силы и геополитических союзников

Министерство обороны Украины не скрывает, что "Объединенные усилия – 2020" – это ответ на возможные агрессивные планы Кремля. Украинское командование опасается, что Москва может использовать учения "Кавказ-2020" для подготовки к масштабному вторжению и наступлению на юг Украины. Причины опасений не безосновательны. Именно такой сценарий РФ разыграла в 2008 году в Грузии.

Кремль понимал, что стягивание многочисленной армии к границам другой страны – слишком откровенный путь к эскалации и вторжению на ее территорию. Поэтому был избран более простой и безопасный способ – провести масштабные военные учения "Кавказ-2008" непосредственно у грузинской границы. Дальнейшие трагические события истории хорошо известны.

Однако и украинские, и российские эксперты сходятся на мысли, что в этот раз Россия не прибегнет к старым сценариям. СКШУ обеих стран в этом году имеют скорее геополитический вес.

"С Россией в этих учениях сотрудничает Иран, и была также информация о китайском участии. Это можно воспринимать как своего рода демонстрацию единства и готовности к совместным действиям тех стран, которые находятся под американскими санкциями или испытывают давление со стороны США… Этими учениями Москва как бы заявляет: мол, если США и дальше будут на нас давить, мы можем все глубже интегрироваться в военной политике с Китаем, с Ираном, с другими недружественными для американцев силами", – убежден военно-политический аналитик агентства "Росбалт" Михаил Магид.

Украина же демонстрирует свой неоспоримый прозападный вектор, участвуя в СКШУ вместе с американцами и британцами, а также переводя систему управления войсками на современную натовскую J-структуру. Сами же представители НАТО таким образом показывают свою поддержку Украине. Так Москва может понять, в чьей геополитической орбите наша страна теперь находится.

При всем этом вспоминается философский вопрос о том, что было раньше – курица или яйцо. Ведь российские СМИ непрерывно пишут о том, что Запад и НАТО виновны в эскалации ситуации в Черноморском регионе. Это, согласно их заявлениям, проявляется в повышенном присутствии там авиации и флота Альянса.

"Хотя, как мы знаем, вся эта история началась с нападения России и захвата Крыма, которые полностью изменили расстановку сил и, собственно, создали спрос на присутствие в регионе тех же США", – отмечает аналитик отдела Военной политики украинского Института стратегических исследований Николай Белесков.

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Как бы то ни было, но сейчас учения обеих стран подходят к концу и без инцидентов, несмотря на смежную территорию проведения. Это позволяет осторожно говорить о том, что в этот раз демонстрация сил как Киева, так и Москвы, останется просто демонстрацией.