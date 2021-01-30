О снайпере, Тарасе Шевченко, Оливере Твисте и Второй мировой войне: Все кинопремьеры февраля на большом экране

В феврале будет полтора десятка кинопремьер Фото из открытых источников

В этом месяце украинцы смогут увидеть на большом экране и комедии, и триллеры, и анимационные мультики

Много премьер фильмов было отложено на неопределенный срок из-за локдауна по всей Украине. Хоть он и был непродолжительным, однако все же немного испортил планы дистрибьюторов и кинотеатров. Последние вынужденно закрыли двери для зрителей из-за усиленных карантинных ограничений. Но февраль должен пройти в адаптивном карантине, а это значит, что кино все же будут показывать, хоть и в залах с 50%-ной заполняемостью мест.



Поэтому мы подготовили перечень фильмов, премьера которых запланирована на февраль. Далее – самое интересное о долгожданных премьерах фильмов на большом экране.

"Перспективная девушка"

США, Великобритания, триллер, криминал / 193 минуты

Режиссер: Эмиральд Феннел

В главных ролях: Кэри Маллиган, Лаверн Кокс, Адам Броди, Бо Бернем, Дженнифер Кулидж, Молли Шеннон

Красавица Кэсси в школе была очень умной и имела большое перспективное будущее. Но в ее жизни произошел трагический случай, радикально изменивший все. Теперь все, что есть у Кейси с двойным дном и не является тем, чем кажется на первый взгляд. Притворяясь легкой добычей, маленькой птичкой в клетке она заманивает к себе разных мужчин, а после встречи с ней их жизнь изменится навсегда.

"Дьявол в деталях"

США, Триллер, детектив / 127 минут

Режиссер: Джон Ли Хэнкок

В главных ролях: Дензел Вашингтон, Джаред Лето, Рами Малек

Заместитель шерифа округа Керн Джо Дикон едет в Лос-Анджелес, чтобы выполнить простую задачу и собрать доказательства. Но он оказывается втянутым в опасные поиски серийного убийцы, который держит в страхе весь город. Джо приходится работать с сержантом Джимом Бакстером, который не знает, что расследование касается страшных секретов из прошлого Дика…

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"Вольная птица"

Норвегия, Великобритания, драма, триллер, исторический / 100 минут

Режиссер: Росс Кларк

В главных ролях: Сара-Софи Бусснина, Артур Хакалахти, Якоб Седергрен, Лаура Бирн, Аугуст Диль, Йоханнес Кунке

Фильм показывает уютный городок Тронхейм в 1942 году. На дворе Вторая мировая война, Норвегия оккупирована фашистами уже два года, но жизнь местных кажется спокойной. Главная героиня Эстер живет с родителями в уютном доме. Ее отец Ганс работает парикмахером и имеет много клиентов, а Эстер мечтает о театральной сцене – учит монологи пьес и рассматривает снимки американских актрис.

Тем временем нацисты начинают кампанию по уничтожению евреев и забирают Ганса. Эстер пытается убежать, но она теряется в лесу и переодевается мальчиком, чтобы спастись…



"Роковая встреча"

США, детектив, триллер / 102 минуты

Режиссер: Деон Тейлор

В главных ролях: Хилари Суэнк, Майкл Или, Майк Колтер

После ночи с красивой женщиной жизнь спортивного агента Деррика кардинально меняется. Он узнает, что незнакомка на самом деле является полицейской, а его впутали в опасное расследование. Пытаясь разобраться в ситуации, он глубже попадает в западню, рискуя семьей, работой и самим собой.

"Защитник"

США, триллер, экшн, боевик / 110 минут

Режиссер: Роберт Лоренц

В главных ролях: Лиам Нисон, Кэтрин Винник, Хуан Пабло Раба

В прошлом Джим – профессиональный снайпер, но сейчас живет один и не занимается опасной работой. Но его покою приходит конец, когда он выбирает – вступиться за мальчика, который стал свидетелем преступления наркокартеля, или оставить все как есть и забыть о ребенке? С этого момента Джим начинает борьбу с киллерами, используя свой опыт и вспоминая прошлое.

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"Аинбо"

Перу, Нидерланды, приключения, анимация / 100 минут

Режиссер: Ричард Клаус

Девочка по имени Аинбо родилась и выросла в джунглях Амазонки. Случайно она узнает, что ее родному поселку угрожает опасность, и отправляется за помощью вместе с красивыми и умными зверями. Они пройдут от горящего вулкана, встретятся с духом Амазонии и столкнутся с опасным чудовищем.

"Афера Оливера Твиста"

Великобритания, боевик, драма / 88 минут

Режиссер: Мартин Оуэн

В главных ролях: Рафферти Лоу, Майкл Кейн, Лина Хиди, Ноэль Кларк

Это – современная, несколько переосмысленная версия классического романа Чарльза Диккенса "Оливер Твист". Юный талантливый художник Оливер, который живет в Лондоне, якобы случайно попадает в банду, которая готовит кражу дорогостоящей картины…

"Убийство Николь Браун Симпсон"

США, криминал, триллер / 82 минут

Режиссер: Дэниэл Фаррандс

В главных ролях: Мена Сувари, Ник Стал, Тэрин Мэннинг, Агнес Брукнер, Дрю Рой

Эта частично документальная лента основана на реальных событиях. 12 июня 1994 года 35-летняя Николь Браун Симпсон и ее 25-летний друг Рональд Голдман были найдены убитыми возле дома Николь. В убийстве обвинили ее бывшего мужа, известного футболиста и актера О. Джея Симпсона.

Это резонансное дело было известно в Америке как дело "народ против Симпсона". Обвинение имело достаточно доказательств, но суд присяжных все же признал Симпсона невиновным.

"Аферистка"

Великобритания, криминал, триллер / 118 минут

Режиссер: Дж. Блейксон

В главных ролях: Розамунд Пайк, Эйса Гонсалес, Даянн Вист, Питер Динклэйдж, Крис Мессина

Марла сделала блестящую карьеру юриста и теперь может умело и тонко пользоваться людьми, получая желаемое. Она любит "обдирать" клиентов-богачей, благодаря своим обаянию и расчету. Но вдруг оказывается, что ее новая подопечная не так проста, как кажется на первый взгляд. Поэтому жизнь Марлы не просто меняется, а превращается в опасную игру.

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"Бешеная свадьба-3"

Украина, комедия / 98 минут

Режиссер: Любомир Левицкий

В главных ролях: Катерина Файн, Вячеслав Хостикоев, Назар Заднепровский, Леся Самаева, Полина Василина, Джимми Воха-Воха, Юрий Горбунов

Прошло уже четыре года после свадьбы старшей дочери Середюков и теперь жениться должен самый младший в семье – Захар. Его невеста – Рада, дочь цыганского барона. На этот раз отец поклялся, что не испортит свадьбу, но какая же свадьба Середюков без шумного экшена? Поэтому и на этот раз снова будет по-настоящему бешеная свадьба!

"Бесславные крепостные"

Украина, комедия, приключения / 90 минут

Режиссер: Роман Перфильев

В главных ролях: Роман Луцкий, Сергей Стрельников, Екатерина Слюсарь, Яков Ткаченко, Андрей Малинович

События фильма происходит в 1844 году. Спасаясь от преследований императора Японии, в Украину попадает самурай и знакомится с молодым Тарасом Шевченко. Будущий поэт учится приемам традиционных японских боевых искусств и борется за свободу украинского народа.