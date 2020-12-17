О чем говорит рейтинг самых влиятельных украинцев

Издание "Вести" опубликовало рейтинг самых влиятельных украинцев за 2020 год. Рейтинг довольно точно отображает иерархию власти в Украине – стране, волю которой нынче диктуют коронавирус, коллективный Запад и наши родные олигархи.

Впервые действующий президент страны не попадает даже в тройку самых влиятельных лиц. Второй политик в Украине после президента – оппозиционер Виктор Медведчук.

Рейтинг также четко показывает, как "зеленая" власть переформатировала олигархический расклад в стране. Если Ринат Ахметов оказался влиятельнее самого президента, то Виктор Пинчук (был 3-м, а стал 18-м) и Игорь Коломойский (был 5-м, а стал 13-м) вообще не попали в десятку, став изгоями олигархической тусовки. Но главный "неудачник" года – премьер-министр Шмыгаль, который по должности третье лицо в государстве, а по факту даже на 12-м месте смотрится с большой переоцененностью. Немногие в Украине рассматривает Шмыгаля как самостоятельную фигуру.

Оцениваем первую десятку рейтинга самых влиятельных украинцев и разбираемся, почему она приняла такой вид в этом году.

1. COVID-19



Конечно, пандемия коронавируса подкосила все страны мира, сказавшись на рейтингах политиков и руководителей государств. Однако немногие страны могут "похвастаться" такими провалами в борьбе с "короной", как Украина. Наш ВВП во втором квартале рухнул на 11,4%, а по оценкам разных ведомств и организаций, за весь год падение составит от 5 до 8%. Власти так и не смогли разработать достойных компенсаторов пострадавшему бизнесу, а ограничительные меры были настолько неэффективны, что вызвали лишь озлобленность украинцев. Коронавирусный фонд, который должен был пойти на оборудование больниц и закупку медицинского оборудования, в итоге был растрачен на дороги. А когда осенью коронавирус ударил по Украине с новой силой, оказалось, что в больницах нет ни кислорода, ни достаточного количества коек.

Пандемия показала весь хаос в системе управления государством. Министры не могут договориться о едином плане борьбы с вирусом, первые лица государства неспособны решить вопрос с закупкой вакцины, хотя Россия ее буквально предлагает Украине. Даже вопрос введения локдауна превратился в трагикомедию, в финале которой все умерли, не зная, ради чего.

2. Послы G7

Данная позиция послов стран "Большой семерки" - это признание внешнего управления в Украине. К сожалению, нынешняя реальность такова, что страной управляет не Банковая, не Грушевского, не даже офисы олигархов. Больше всего наша неопытная власть боится реакции западных послов. А когда они еще и в спайке выдают заявление - это приговор, обязательный к исполнению.

Как пишет издание, послы могут одним заявлением спасти от отставки главу Нацбанка Якова Смолия и директора НАБУ Артема Сытника. Послы вмешиваются в религиозные дела, вставая на сторону Епифания и ПЦУ. Послы "советуют" президенту, как ему выходить из конституционного кризиса и какие законы принимать Верховной Раде. И уж совсем унизительно – американский посол вызывает министра здравоохранения Степанова, отчитывает его и потом публично заявляет, что Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса. Не давая при этом самому Степанову слова. Если в Вашингтоне говорят ждать американскую вакцину – Киев должен ждать.

Послы руководят нашей страной. А избранная украинцами "власть" - выполняет указания.

3. Ринат Ахметов

Не зря у Ахметова прозвище "лучший друг президентов", пишут "Вести". У Ахметова был полный порядок при Януковиче и Порошенко. Зеленский перед выборами упрекнул Порошенко в том, что формула "Роттердам+" превратилась для населения в "Роттердам-". А потом, спустя несколько месяцев после прихода к власти, продлил эту формулу. И у Ахметова все стало еще лучше. Олигарх получил ручного премьер-министра и министра энергетики, который сделал все, чтобы энергетический бизнес Ахметова процветал, отмечает издание. В ущерб государству и украинцам.

Ринат Ахметов Фото из открытых источников

А взамен Ахметов стал для "зеленой" власти главным спонсором. Кроме того, сдал свои политические проекты ("Батькивщина", "Оппоблок") Банковой для борьбы с растущим влиянием ОПЗЖ. Сейчас Ахметов для власти выполняет роль топора на юго-востоке, пытаясь хоть что-то сделать с партией Медведчука. Получается не очень.

Уникальная ситуация – главный олигарх страны стоит выше президента. И это не прихоть составителей рейтинга, а реальный политический расклад.

4. Владимир Зеленский и Андрей Ермак

Первые три места этого рейтинга – это результат управления страной Владимиром Зеленским. Как и то, что президент оказывается лишь на четвертой позиции, да еще и в компании своего помощника. Как пишут "Вести", глава государства оказался замкнут в "теплой ванне" из хороших новостей, в то время как в управлении государством власть демонстрирует хаос и отсутствие стратегии.

Для 42% украинцев Владимир Зеленский стал разочарованием года, говорит опрос Центра Разумкова. Война не закончена, прогресса по Донбассу нет, страна деградирует что в экономике, что на уровне институций, борьба с коронавирусом провалена, вакцины до сих пор нет даже на горизонте, долги государства растут. Очевидно, не такой Украину мечты видел Зеленский до выборов.

Владимир Зеленский и Андрей Ермак Фото из открытых источников

Как результат – проваленные "слугами" местные выборы, проигрыш ОПЗЖ в родном Кривом Роге, потеря поддержки на юго-востоке, феодализация государства, начало социальных бунтов. При таких раскладах нам бы страну спасти…

5. Виктор Медведчук

Если учесть, что Зеленский оказался на 4-й позиции, скорее, из-за своей должности, то лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук ожидаемо стал самым влиятельным украинским политиком, не учитывая президента. С устойчивой тенденцией к усилению этого влияния.

Медведчук решает вопросы государственного уровня – политик договорился с Россией и ОРДЛО о мирном плане, который способен положить конец войне на Донбассе, добился снятия российских санкций с ряда украинских предприятий, а также договорился о производстве вакцины от коронавируса на территории Украины. Медведчук – единственный политик в Украине, который может решать подобные вопросы. Ни президент, ни Минздрав, ни послы G7, ни даже Ахметов с миллиардами денег не заключили ни одного контракта на поставку вакцины. Медведчук же договорился о разрешении производить вакцину в Украине.

Виктор Медведчук Фото из открытых источников

"Вести" отмечают, что все это способствует тому, что ОПЗЖ стремительно догоняет "Слугу народа" по рейтингу. По данным "Соцмониторинга", на сегодня ОПЗЖ готовы поддержать 22,1% избирателей. Уже сейчас у Медведчука вторая по величине фракция в Раде, а после следующих выборов, возможно, будет первой. На местных выборах ОПЗЖ победила в шести регионах, став всеукраинской политической силой. Кроме Медведчука от ОПЗЖ в рейтинге присутствует также Сергей Левочкин (35-е место), Григорий Суркис (47-е) и Юрий Бойко (49-е).

Замыкающие десятку

Как и год назад, шестым "Вести" поставили министра внутренних дел Арсена Авакова. Как отмечают "Вести", в Кабмине нет человека с более сильным влиянием. Аваков может заблокировать любое решение правительства, а также не стесняется публично идти вразрез с политикой президента и премьера. Аваков не оставляет надежд стать главой правительства, и, судя по реакции общества, уставшего от "Шмыгалей" и "Гончаруков", многие были бы не против такого развития событий.

Седьмой – Петр Порошенко. На фоне катастрофических провалов власти пятый президент нарастил позиции. Не только в рейтинге "Вестей", но и на местных выборах. При этом власть оставила Порошенко в покое и все чаще прибегает к ситуативным коалициям с его партией. Не последнюю роль в восстановлении Порошенко играет Запад, который прямо запретил команде Зеленского преследовать экс-президента. При всем этом сегодня Порошенко – политик с наибольшим антирейтингом в Украине.

А вот и самая большая неожиданность этого рейтинга. "Вести" поставили Джорджа Сороса лишь на 8-е место, аргументируя это снижением его влияния на Украину, уходом его "птенцов" из Кабмина. Но что бы ни говорили, а влияние американского кукловода в Украине до сих пор велико. "Соросята" ушли с министерских должностей, но они остались на вторых ролях в министерствах, в набсоветах госкомпаний. После победы Байдена на выборах президента США позиции Сороса в Украине могут снова усилиться.

Дмитрий Разумков занимает заслуженное 9-е место. Согласно опросу Центра Разумкова, глава парламента имеет наибольший уровень доверия среди политиков – 35%. Дмитрий Разумков не превратился в ручного спикера от Банковой, сохранив самостоятельность. "Вести" пишут, что у политика есть президентские амбиции. Часть фракции "СН" ориентируется именно на Разумкова. Есть информация, что и с финансированием у него проблем не будет. Интересно понаблюдать, как спикер распорядится таким ресурсом.

Виталий Кличко выиграл войну с Офисом президента, усидел на посту мэра, не потерял КГГА и, что удивительно, снова может доставать из сундука президентские амбиции. Политический ресурс мэра Киева сейчас позволяет Виталию Кличко находиться в списке реальных претендентов на пост главы государства, отмечают "Вести". Плюс 12 позиций в рейтинге и скачек на 10-е место – кажется, этот год был для старшего Кличко весьма удачным.

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Вспомним парой слов о тех, кто оказался не на первых ролях. Как уже было сказано, премьер Шмыгаль стал только 12-м, олигархи Коломойский и Пинчук – 13-м и 18-м соответственно. А Геннадий Боголюбов и вовсе упал в седьмой десяток.

Сразу на 14-е место залетел министр здравоохранения Степанов. Удивительно, ведь он по большому счету ничего на посту не решал. Даже его мнение по локдауну Банковая отправила далеко и прямо. А сейчас он и вовсе может потерять кресло, поскольку накопил слишком много негатива.

16-е место досталось митрополиту Онуфрию – он самый влиятельный церковный деятель Украины. Епифаний только 56-й. На 25-м месте (+5 позиций) расположился боксер Александр Усик. Как бы его ни критиковали ура-патриоты, но Саша имеет твердую позицию и активно ее отстаивает.

Юлия Тимошенко потеряла сразу 9 позиций и упала на 19-е место. "Батькивщина" потихоньку скатывается к роли палочки-выручалочки для партии президента. Как и "Оппоблок" – еще один проект олигарха Ахметова. Лидера партии Вадима Новинского "Вести" поставили на 30-е место – это на 10 позиций ниже, чем год назад. Что интересно, глава крупнейшей фракции парламента Давид Арахамия в рейтинге только 41-й. Яркое подтверждение того, откуда в действительности управляют "слугами народа".

Виктор Ружинский