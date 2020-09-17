Новый рынок газа: Как изменить поставщика и какие это будет иметь последствия и угрозы

Рынок газа изменится коренным образом Фото из открытых источников

Государство прекращает регулировать газовую сферу

С 1 августа в Украине заработал рынок газа, поэтому домохозяйства могут выбирать компанию, которая будет поставлять им газ.

Эта процедура непростая из-за ряда нюансов, о которых стоит помнить во время перехода от одного поставщика к другому. Именно о них мы и расскажем далее. А также объясним, как можно изменить газопоставщика и чем это грозит потребителю.

Как было с газом раньше – традиционное снабжение

До августа 2020 года стоимость газа для населения регулировал Кабинет министров Украины. Цену на голубое топливо по специальной формуле рассчитывал НАК "Нафтогаз" и ежемесячно обнародовал ее 22 числа.

На рынке природного газа действовала система, которая обеспечивала каждого потребителя газом. Весь украинский газ выкупался оптовым поставщиком и передавался региональным газосбытам по всей Украине.

При этом цена формировалась в соответствии с обязательствами "Нафтогаза" и "Укргаздобычи" продавать газ украинцам по льготному тарифу – то есть не дороже, чем средний уровень фактических цен на нидерландском газовом хабе TTF и расходы на доставку. Фактически цена для украинцев зависела от цены на газовых хабах Европы.

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Как теперь с газом в Украине

С 1 августа стоимость газа в Украине перестала регулироваться государством. Из-за этого цены постепенно будут расти и в конечном итоге будут приравнены к европейским.

Теперь на украинском "газовом рынке" появилось почти 700 (!) компаний-поставщиков газа. Эксперты прогнозируют, что в дальнейшем их станет больше. Для поставщиков действует общее правило: новые тарифы объявляются за 5 дней до начала месяца – так домохозяйства выберут самое выгодное для себя предложение. Конечно, цена будет зависеть от конкуренции на рынке - чем больше поставщиков, тем ниже цена.

Согласно Правилам поставки природного газа, перед переходом к другому поставщику каждый потребитель должен полностью рассчитаться за потребленный газ с предыдущим поставщиком. А дальше – все по-новому.

Как сменить поставщика газа

На самом деле, никто никому никогда не запрещал менять поставщика газа. Это можно сделать еще с 2015 года с принятием ЗУ "О рынке природного газа".

Правда, до 2020 года это было невыгодно для потребителей, потому что цена на газ от правительства была ниже рыночной стоимости голубого топлива. Теперь же каждый из 700 поставщиков может сам регулировать цены на розничном рынке.

Перед тем как сменить поставщика, который подходит вам и локально, и по цене на газ, проверьте, имеет ли он действующую лицензию НКРЭКУ. Зайдите на официальный сайт Нацкомиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг и найдите того или иного поставщика. Это будет означать, что компании, указанные в реестре лицензиатов НКРЭКУ на рынке природного газа, имеют право поставлять газ бытовым потребителям.

Имейте в виду, что только 39 поставщиков газа из тех, что имеют лицензии НКРЭКУ, работают с розничными клиентами.

После выбора газоснабжающей компании осуществите следующие шаги. Заполните и подпишите заявление-присоединение. После этого вам необходимо дождаться, чтобы потенциальный поставщик (такое решение занимает до трех дней) подтвердил, что будет продавать вам газ. Наконец вы можете подавать поставщику следующие документы:

документы, которыми определено право собственности или пользования на жилье;

документ, удостоверяющий личность потребителя (для граждан Украины – паспорт гражданина Украины, в том числе ID-карта, или временное удостоверение гражданина Украины; для иностранцев и лиц без гражданства – национальный паспорт или документ, который его заменяет),

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

надлежащим образом оформленную доверенность на представителя бытового потребителя, уполномоченного представлять его интересы во время процедуры заключения договора на поставку природного газа (по необходимости).

Кстати, поставщик может дополнительно запросить у вас информацию относительно вашего потребления газа.

Когда все манипуляции проведены, поставка газа начинается в течение 3 недель со дня регистрации заявки. К этому времени потребитель получает газ от бывшего поставщика.

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Как потреблять газ по-новому

Платить ли за доставку газа? При новом поставщике сохранится опция оплаты за транспортировку газа. Так же, как было до августа 2020 года – потребитель платил облгазу за доставку голубого топлива непосредственно в квартиру. Услуга доставки газа предоставляется потребителю независимо от того, кто у него поставщик.

Как платить за газ? На сайте 104.ua потребители могут платить за поставки газа только тем компаниям, с которыми сотрудничает этот онлайн-сервис.

Можно пользоваться и чат-ботами в Viber или Telegram, но и там – только платить за доставку газа и передавать показания счетчиков.

Когда передавать показания? Ежемесячно с 1 по 5 число необходимо передавать показания счетчика газа в личном кабинете, приложении, чат-боте в Viber и Telegram.

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Денационализация системы газоснабжения населению будет иметь масштабные последствия. Взять хотя бы формирование культуры общения с клиентами и рыночную борьбу за каждого потребителя. Так, новым участникам рынка придется развивать систему обслуживания клиентов, открывать контакт-центры и налаживать в них работу, доставлять счета, развивать сеть точек контакта. Конечно же, эти все расходы заложат в конечную сумму за кубометр газа для потребителя.