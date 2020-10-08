Новый президент НАН: Что известно об Анатолии Загороднем и что он планирует воплотить на новой должности

Анатолий Загородний Фото из открытых источников

Более чем за полвека НАН получила нового руководителя

Национальная академия наук Украины получила нового руководителя. Несмотря на то, что выборы президента академии проводились каждые 5 лет, Анатолий Загородний впервые за более чем 50 лет сменил на посту Бориса Патона. Выдающийся украинский ученый Борис Патон ушел в вечность на 102-м году жизни.

Рассказываем подробнее о программе нынешнего главы академии и о нем самом.

Как Загородний возглавил НАН

Накануне в Украине был избран новый президент Национальной академии наук Украины. Им стал Анатолий Загородний.

Как сообщили в академии, выборы президента проводились путем тайного голосования и большинство ученых решили отдать свой голос за академика Анатолия Глебовича Загороднего.

Стоит отметить, что формально выборы проходят каждые 5 лет, но впервые за 58 лет НАНУ получит нового главу, ведь в августе из жизни ушел ее многолетний глава Борис Патон. И именно Загороднего бывший глава называл наиболее желанным новым руководителем НАН.

Старший научный сотрудник Института физики НАН Украины, делегат общего собрания Антон Сененко отметил, что нынешние выборы президента Национальной академии наук Украины стали первыми свободными, с конкуренцией и соревновательным отношением.

"Кандидатов было пять, в конце концов двое снялись. Подавались на выборы еще зимой, на этот раз впервые не подавался Борис Патон, это было первым удивлением. Из-за пандемии выборы перенесли с апреля на октябрь", - рассказал Сененко.

Ученый заявил, что на выборах было соревновательное отношение и до последнего не знали, кто победит. "А победитель Загородний всегда выступал за евронтеграцию украинской науки. Его программа хорошая и прогрессивная", — сказал Антон Сененко.

Что известно о Загороднем

Анатолий Загородний родился в 1951 году в поселке Великая Багачка Полтавской области. Окончил Харьковский университет (1972) и с тех пор работал в Институте теоретической физики НАН Украины. С 2003 года он занимал должность директора этого института.

В 1992-2005 годах был профессором Киево-Могилянской академии. В 2009-2011 годах — главный ученый секретарь НАН Украины.

С 2011 года по октябрь 2020 года - вице-президент Национальной академии наук Украины.

Научные труды посвящены проблемам теоретической и математической физики, теории плазмы, статистической физики, физики кинетических явлений.

Совместно с Иваном Якименко и Юрием Климонтовичем разработал статистическую теорию пространственно-ограниченных плазменно-молекулярных систем, на основе которой исследовал влияние взаимодействия плазменной и молекулярной подсистем на электромагнитные флуктуации в таких системах. Получил новые кинетические уравнения для функций распределения свободных и связанных заряженных частиц в ограниченных плазменно-молекулярных средах, установил явный вид интегралов столкновений, исследовал влияние граничных поверхностей на распределение электронов, ионов и молекул вблизи границы среды. Разработал теорию тормозного излучения в плазменно-молекулярных системах, которая учитывает все возможные процессы рассеяния с участием заряженных частиц и молекул, а также рассеяние электронов и молекул на коллективных флуктуациях.

В 1980-х-1990-х годах вместе с Алексеем Ситенко обобщил теорию флуктуаций в устойчивой стационарной плазме на случай турбулентной плазмы с диффузионно-дрейфовыми движениями жидкостного типа. Рассчитал динамические формфакторы такой плазмы, исследовал их особенности, связанные с крупномасштабными турбулентными движениями в такой плазме. В рамках развитого подхода предложил модель немарковской диффузии частиц в турбулентной плазме.

Развил кинетическую теорию пыльной плазмы. На основе первых принципов статистической механики вывел микроскопические уравнения и цепочку уравнений Боголюбова для пылевой плазмы, что позволило объяснить широкий класс новых физических явлений.

Развил теорию электромагнитных флуктуаций в пыльной слабоионизированной плазме с учетом динамического заряжания пылинок плазменными токами. Предложил общие соотношения для функции диэлектрического отклика пылевой плазмы и флуктуационных токов зарядки пылинки при произвольных частотах столкновений электронов и ионов с нейтральными частицами.

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Что предлагает новый глава НАН

В октябре в одном из интервью Анатолий Загородний заявил, что видит свое предназначение в том, чтобы усилить роль академии в жизни общества и государства.

"Академия доказала свою жизнеспособность, она имеет научные достижения, которыми можно гордиться. И за 5-10 лет эти достижения нам надо значительно приумножить", - заявил он.

Загородний также заявлял о необходимости "фундаментальных и прикладных исследований, интеграции "в европейские исследовательские инфраструктуры".

Кроме того, академик убеждал, что нужна инвентаризация и оценка недвижимости и земельных участков, находящихся в ведении НАН.

"Если будет понятно, какие активы не могут быть использованы - необходимо ставить вопрос об их приватизации или передаче государству. Но крайне важно делать это лишь тогда, когда отечественное законодательство будет разрешать средства, полученные от их реализации, оставлять в Академии и использовать их для ее развития", - заявлял уже новый президент НАН.

В сентябре Загородний встретился с группой народных депутатов и очертил проблемы, с которыми столкнулась академия:

- недостаточное финансовое обеспечение научных исследований,

- низкий уровень оплаты труда ученых вследствие несоблюдения государством законодательно установленных норм финансирования науки,

- в частности нехватка средств на приобретение современного научного оборудования и информационное обеспечение;

- критическое состояние с пополнением научных коллективов талантливой молодежью;

- необходимость усовершенствования законодательной базы.

Ранее, в апреле этого года, Загородний отметил: благодаря тесному сотрудничеству с Министерством образования и соответствующим парламентским комитетом НАН Украины смогла отстоять в государственном бюджете финансирование для молодых ученых.

По словам академика, молодежные исследовательские лаборатории – это группа молодых ученых до 6 человек, которая подает на конкурс проект и может получить от 600 тыс. грн до 1 млн грн.

"В 2019 году было 10 исследовательских молодежных лабораторий и 20 молодежных исследовательских групп. В 2020 году их общее количество увеличили до 36: 9 лабораторий и 27 групп, которые охватывают 133 молодых ученых из 40 учреждений НАН Украины. И если бы забрали эти 300 млн (имеется в виду из госбюджета на 2020 год – ред.), то тогда пришлось бы закрыть все эти молодежные лаборатории, которые уже начали работать", – отметил Загородний.

Чем будет заниматься Загородний на посту главы НАН

В уставе НАН Украины от 27 июля 2016 года указаны следующие обязанности президента академии наук:

организовывать работу НАН Украины

председательствовать на сессиях общего собрания, возглавлять Президиум Академии

управлять имущественным комплексом академии

представлять НАН в отношениях с органами государственной власти.

"(Президент академии – ред.) осуществляет руководство деятельностью НАН Украины по вопросам реализации государственной научной политики, организации, проведения и координации научных исследований, реализации приоритетных направлений развития науки и техники и инновационной деятельности, научного обеспечения социально-экономического, технологического, общественно-политического и культурного развития Украины", – говорится в документе.

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Планы нового главы НАН Анатолия Загороднего замечательные, а удастся ли их реализовать – покажет время.