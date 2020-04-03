Новый обмен удерживаемыми: Когда ожидают и кого вернут в Украину

Фото: Офис президента

В Офисе президента ожидают проведения обмена в ближайшие две недели

Кажется, переговоры относительно будущего обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО выходят на финальную стадию. Известны примерные списки лиц, которых готовы обменять. Однако о деталях проведения обмена пока не сообщают.

Рассказываем, когда и кого планируют вернуть в Украину.

Обмен удерживаемыми лицами

На днях глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО может начаться в ближайшие 2 недели.

По словам Ермака, этот процесс продолжается, однако он осложнен ситуацией с пандемией COVID-19.

Кого планируют обменять

По состоянию на 31 марта еще шла работа по подготовке списков на обмен. Впоследствии появились и сами списки, подготовленные в Украине и в ОРДЛО. Стоит отметить, что эти списки не являются официальными, их обнародовали СМИ со ссылкой на свои источники.

Отмечалось, что в списке Украины несколько имен нуждаются в уточнении, однако сам список включает 16 человек и выглядит так:

1. Васин Олег Анатольевич, 19.07.1963 г.р.

2. Колос (Колосов) Виктор Михайлович 11.10.1959 г.р.

3. Лазаренко Алексей Александрович, 13.10.1985 г.р.

4. Ларкин Александр Михайлович (Николаевич), 23.02.1975 г.р.

5. Скрипник Сергей Николаевич, 06.08.1970 г.р.

6. Слатов Юрий Васильевич, 04.07.1965 г.р.

7. Сустретов Сергей Сергеевич, 08.04.1987 г.р.

8. Чигорян Виталий Валерьевич, 16.12.1991 г.р.

9. Якоб Дмитрий Дмитриевич, 01.11.1978 г.р.

10. Астахов Владислав Сергеевич, 27.02.1997 г.р.

11. Бижко Дмитрий Андреевич, 23.11.1993 г.р.

12. Бойко Ярослав Николаевич, 16.06.1992 г.р.

13. Гогичаев Эльбрус Иванович 20.11.1960 г.р.

14. Офлидис Дмитрий Константинович, 30.07.1984 г.р.

15. Харитонов Леонид Владиславович, 04.09.1973 г.р.

16. Яворчук Андрей Николаевич, 17.09.1972 г.р.

В списке, который подготовили в ОРДЛО, указаны следующий лица:

1. Алакоз Александр Федорович - 26.07.1991 года рождения;

2. Гриненко Николай Николаевич - 09.06.1998 г.р.;

3. Илюхин Николай Викторович - 25.11.1959 г.р.;

4. Карась Владимир Владимирович 29.06.1968 г.р.;

5. Костев Евгений Игоревич 05.05.1980 - р.р.;

6. Помеляйко Александр Владимирович - 21.09.1986 г.р.;

7. Садовский Александр Петрович 12.05.1976 г.р.;

8. Шайдов Виктор Анатольевич - 27.10.1970 г.р.

9. Желдак В. А.

10. Можаев В. В.

11. Миронич С. В.

12. Полозов Н. Н.

13. Попова А. А.

14. Русинов С. В.

15. Сливка И. Д.

16. Сливка А. Д.

17. Табачный А. Э.

18. Штиль А. П.

19. Яковенко А. А.

О лицах, которых готова отдать Украина, информации немного. О некоторых из них есть данные в базе "Миротворец", как о представителях НВФ. О других известно из сводок подготовки к совершению преступлений. Так, Виктора Колосова подозревают в подготовке теракта в Запорожье в июне 2017 года. Тогда теракт был предупрежден, а Колосова считали одним из организаторов, который работал со взрывчаткой. Эльбруса Гогичаева обвинили с незаконном хранении оружия.

Леонид Харитонов также "отличился" в подготовке теракта на оборонном объекте в г.Умань.

В списке на обмен от ОРДЛО преимущественно местные жители, которых незаконно задержали и осудили, инкриминируя работу на разведку или подготовки терактов. Есть и военные, как вот разведчик Николай Гриненко, который попал в плен 23 января 2019 года.

Обмен крымских татар

О возвращении крымских татар сейчас, вроде бы речь не идет, ведь они были задержаны в аннексированном Крыму и находятся или там, или в России. Хотя, в марте уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что 86 крымских татар включили в список будущего обмена. Всего в списке было около 200 человек.

В то же время лидер крымскотатарского народа и депутат от "Европейской Солидарности" Мустафа Джемилев выразил убеждение, что крымские татары могут отказаться участвовать в предстоящем обмене удерживаемыми лицами, если узнают, что их планируют обменять "на бандитов".

Предполагаемые условия обмена

В ходе заседания ТКГ 26 марта представители так называемой "ДНР" предложили правительству Украины провести в кратчайшие сроки обмен по формуле "10 на 8". По словам представителей ОРДЛО, Украина ответила отказом.

Однако неизвестно, по какой формуле планируется будущий обмен. Не сообщается и о точных датах и финальных договоренностях по обмену.

В феврале тогдашний министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что обмен удерживаемыми планировали провести к встрече в "нормандском формате". А сама встреча ожидалась в первой половине апреля.

*****

В прошлом году произошло два обмена — один с Россией, второй — с ОРДЛО. Так, в сентябре РФ отдала Украине 35 человек, среди которых были украинские политзаключенные и украинские моряки. Обмен с ОРДЛО состоялся в декабре — за несколько дней до Нового года. Тогда на подконтрольную Украине территорию вернулись 76 человек.