Новый министр экономики: Что известно об Игоре Петрашко и его планах относительно работы в ведомстве

Новый глава Минэкономики Игорь Петрашко Аgropolit.com

Игорь Петрашко — не публичный человек, не ведет социальных страниц и не ходит на эфиры, работал в холдинге Бахматюка

Утром парламентарии на внеочередном заседании нашли руководителя для Министерства экономики — им стал Игорь Петрашко.

Рассказываем все, что известно о новом главе Минэкономики.

Новое назначение Рады

Народные депутаты Украины на внеочередном заседании 17 марта поддержали кандидатуру Игоря Петрашко на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Кандидатуру Игоря Петрашко представил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Игорь Петрашко имеет более 20 лет опыта в сфере экономики и менеджмента. С отличием окончил "Львовскую политехнику". После этого учился и получал степень MBA в США, учился в Великобритании, работал в компаниях первой четверки, последние 7 лет руководил крупной компанией - 30 тысяч человек, то есть, имеет мощный менеджерский опыт. Имеет широкие международные связи, имеет видение, и сегодня считаю его одним из лучших экономистов в Украине", – сообщил Денис Шмыгаль.

Во время голосования назначение Игоря Петрашко министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины поддержали 243 парламентария.

Что известно о новом министре

Игорю Петрашко 44 года, он родился 6 октября 1975 года в г. Стрый Львовской области в семье врача и ученого. Новый министр экономики получил диплом бакалавра во Львовском политехе и диплом МВА бизнес-школы при университете Вандербильда (США).

Начал работать в качестве консультанта по корпоративной реструктуризации в консорциуме компаний под эгидой TACIS.

Продолжил свою профессиональную деятельность в составе группы структурирование сделок компании Enron и старшим в компании GlobalSpec (США), (поставка услуг в области Интернет-поиска и онлайн-рекламы для компаний промышленного и научно-технического сектора).

Также Петрашко руководил группой по оказанию консультационных услуг по сделкам и был партнером сначала в московском, а затем в киевском представительстве Ernst & Young.

В 2007-2013 возглавлял инвестиционно-банковское управление компании "Тройка Диалог Украина" и был управляющим директором, а затем и председателем департамента корпоративного бизнеса в АО "Сбербанк России".

В апреле 2013 года занял вакансию заместителя генерального директора агрохолдинга UkrLandFarming. Этот холдинг является одним из крупнейших в Украине по величине земельного банка, более 500 тыс. га, его связывают с Олегом Бахматюком.

Напомним, что Бахматюк был владельцем обанкротившихся банков Финансовая инициатива и VAB Банк. В ноябре прошлого года его объявили во всеукраинский розыск. НАБУ подозревает его в причастности к завладению 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, выданного VAB Банку Национальным банком Украины в 2014 году. В НБУ заявляли, что Бахматюк должен государству 29,3 млрд грн.

Взгляды на деятельность ведомства нового министра

Игорь Петрашко, выступая во время внеочередного заседания Рады, не обнародовал развернутую программу дальнейшей деятельности ведомства. Он лишь отметил основные направления работы Минэкономики.

Так, по его словам, Украина и мир сейчас входят в кризисный период, вызванный коронавирусом. Он заявил, что видит два приоритетных направления для украинской экономики – поддержать и сбалансировать украинского производителя в ситуации, когда рынки будут закрываться; кроме того, создать фундаментальные условия для того, чтобы украинский бизнес в Украине чувствовал себя хорошо, что станет залогом роста инвестиций.

Он убежден, что влияние коронавирусной инфекции на украинскую экономику будет видно через 3-6 месяцев. В первую очередь пострадает производство. И такая тенденция будет наблюдаться не только в Украине, но и в странах Европейского Союза и в США.

Петрашко добавил, что выступает за продолжение политики дерегуляции и уменьшение давления на бизнес.

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Игорь Петрашко – не очень публичный человек, у него нет страниц в соцсетях и по эфирам ходит не часто.

Известно, что в свободное время занимается спортом, катается на лыжах и играет в шахматы. В свое время коллекционировал марки и монеты и имеет неплохую коллекцию. Женат, имеет сына.

В настоящее время декларация нового министра не обнародована, поэтому узнать о состоянии Петрашко нельзя.