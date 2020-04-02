Новый кредит от МВФ: Сколько ожидать средств и поступят ли они

Доллары США. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Украина рассчитывает на 8 млрд долл. от МВФ, а эксперты убеждены, что это не спасет гривню от девальвации

Украина ожидает транш от МВФ — для его получения Верховная Рада приняла необходимые законы. Но выделит ли фонд необходимые для Украины деньги?

Рассказываем подробнее, какой транш и когда ожидает Украина от МВФ и поможет ли он удержать курс гривни.

Ожидания Украины

Первый транш Международного валютного фонда в рамках новой кредитной программы может поступить в размере 4 миллиардов долларов. Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев сообщил, что Украина получила "официальное письмо от МВФ о том, что есть все эти условия (принятие банковского и земельного законов — ред.) и если все эти условия будут выполнены, то сразу же денежные средства поступят в Украину, при чем — в государственный бюджет. По нашим подсчетам, это должно быть около 4 миллиардов долларов”.

Украина заинтересована в получении нового кредита, ведь процентная ставка по кредиту МВФ составляет 2-3% годовых. Деньги от фонда должны пойти в стабилизационный фонд государства: их потратят на мероприятия по противодействию коронавирусу.

Быть или не быть кредиту

Консультации относительно сотрудничества с МВФ начались в феврале этого года. Тогда делегация МВФ приехала в Украину с целью технических обсуждений политики экономического роста. Действие предыдущей программы сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by завершилась 17 февраля. В МВФ заявили о достижения определенных договоренностей.

После этого начались переговоры относительно условий получения нового кредита.

О договоренностях относительно увеличения потенциального финансирования и дополнительной помощи в борьбе с пандемией коронавируса от МВФ сообщили в Офисе президента.

Однако для получения долгожданного транша МВФ выдвинул два условия — народные депутаты должны были проголосовать за рынок земли и принять закон о невозврате банков бывшим владельцам. Сообщалось, что правительство согласовывало финальную версию так называемого "антиколомойского" закона с МВФ.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце марта заявил, что Украина может рассчитывать минимум на 8 млрд долл. от МВФ. А после выполнения условий около 2 млрд долл. поступят в течение двух недель.

По словам главы Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, выполнение указанных условий позволит Украине получить более 5,5 млрд долл.

Однако не все так просто, по мнению вице-премьер-министра Украины в 2016-2019 годах Павла Розенко, после принятия закона об открытии рынка земли Международный валютный фонд не даст Украине денег.

Розенко убежден, что МВФ ждет еще как минимум двух документов – это принятие в целом закона о невозврате банков предыдущим владельцам и второй закон – МВФ очень внимательно следит за тем, какие будут изменения в государственный бюджет Украины. "И они будут следить за экономическими показателями, которые правительство закладывает в государственный бюджет Украины", – заявил Павел Розенко.

Транш от МВФ и гривня: чего ожидать?

Получение транша от МВФ, конечно, повлияет на курсы валют в Украине, однако эксперты предполагают, что на значительное укрепление гривни не стоит надеяться.

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин уверен, что при отсутствии сотрудничества с МВФ гривня значительно просядет. Причинами этого он назвал необходимость финансировать дефицит бюджета за счет эмиссии гривни и сжигать резервы. "Также резко возрастает нагрузка на бюджет в связи с плановыми выплатами по внешнему долгу, которые невозможно покрыть в условиях нестабильности на глобальных рынках, при отсутствии спроса или высоких ставках при размещении. В результате гривня со временем может уйти ниже 30 грн за доллар под влиянием всех этих факторов", - считает Шевчишин.

Не советует надеяться на серьезное укрепление национальной валюты после получения транша МВФ инвестбанкир Сергей Фурса: "Девальвация будет в любом случае - при наличии сотрудничества с МВФ или без нее. Но кредит должен позволить ее сдерживать".

Поэтому, кредит от МВФ поможет удержать экономику Украины "на плаву".