Новый и.о. министра образования, завершение расследования в деле Стерненко и новый препарат для лечения коронавируса: Главное за 25 июня

Сергей Стерненко Facebook-страница Сергея Стерненка

Стерненко возмущен стремительным ведением следствия по его делу и отсутствием следственных действий

Сегодня стало известно, что правительство назначило нового исполняющего обязанности министра образования. Тем временем Минздрав сообщил, какие лекарства могут помочь при коронавирусе. Далее рассказываем о главных событиях уходящего четверга.

СБУ завершила расследование по делу Стерненко

Служба безопасности Украины завершила расследование по делу одесского активиста Сергея Стерненко.

"Сегодня следователь СБУ сообщил, что досудебное расследование по делу в отношении моего самозащиты завершено! Это произошло по поручению прокурора Бозовуляка, подконтрольного Венедиктовой", - написал Стерненко в Telegram.

"Ровно две недели назад мне сообщили о подозрении, а уже сегодня (даже когда мы не успели обжаловать ни меру пресечения, ни само подозрение) "следствие" завершают и будут передавать дело в суд. Скорее всего, в одесский суд. В город, которым руководит заказчик нападений на меня. За это время не было проведено НИКАКИХ следственных действий", - добавил Стерненко.

Избиение члена партии Шария

В Харькове в ночь с 24 на 25 июня неизвестные с битами напали на сотрудника партии Шария. 17 июня пострадавший вел колонну в Киеве, после чего в его адрес начали поступать угрозы. Через некоторое время парень обратился в полицию за помощью, а уже через несколько часов его пытались убить. Неизвестные били его по голове и сейчас он в тяжелом состоянии в реанимации.

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Скандальное заявление Третьяковой из "Слуги народа" о детях

Народный депутат фракции "Слуги народа", председательница комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети низкого качества. К тому же она высказалась по поводу стерилизации граждан без трудоустройства.

Народный депутат фракции "Слуги народа", глава комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады Галина Третьякова Facebook

Из-за этого постоянная комиссия Совета Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин требует отставки нардепа.

"Когда демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получим, скажу жестко, детей очень низкого качества. Они приводят к тому, что тоже садятся на государственные средства", - заявила Третьякова.

Минздрав внес новый препарат в протокол лечения коронавируса

Министерство здравоохранения Украины обновило протокол лечения коронавируса и утвердило новые лекарства, которые можно использовать при инфицировании. Речь идет о препарате "Дексаметазон" из группы кортикостероидных гормонов, который используется с 1960-х годов как противовоспалительное средство, а также при лечении некоторых видов рака.

Препарат "Дексаметазон" Фото с открытых источников

Согласно исследованиям иностранных ученых, для тех, кто находился на искусственной вентиляции легких, риски смерти снизились с 40% до 28%. У пациентов, которые нуждались в кислороде – с 25% до 20%.

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В психоневрологическом интернате Славянска вспышка COVID-19

В Славянске Донецкой области сотрудники психоневрологического интерната массово заболели коронавирусом. Все работники являются контактными лицами людей, у которых обнаружили болезнь ранее.

К слову, всего за сутки в Донецкой области выявлено 23 новых случая коронавируса. В Краматорске заболела 53-летняя женщина, которая вернулась из-за границы.

В Украине скоро откроют кинотеатры

Правительство разрешило кинотеатрам возобновить работу с 2 июля, но с соблюдением ряда условий. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, такие заведения могут функционировать при условии заполнения не более 50 процентов мест.

Детские лагеря Киева не откроют

Детские лагеря и санатории в Киеве не будут открывать до конца карантина, который продлен до 31 июля. Но их будут готовить к возможному открытию после завершения карантина.

Детский лагерь Фото с открытых источников

Учитывая распространение заболеваемости коронавирусом решено не открывать детские учреждения оздоровления и отдыха до 31 июля. Это касается киевского "Артека", лагерей "Сокол", "Лидер" и "Лесной", комплекса "Антей", санатория "Волна" и заведения оздоровления и отдыха "Пуща-Водица".

Новый и.о. министра образования

Сегодня правительство назначило нового исполняющего обязанностей министра образования и науки Украины.

Сергей Шкарлет ЧИИБиП

Им стал ректор Черниговского государственного технологического университета Сергей Шкарлет. До сегодняшнего дня исполняющей обязанности министра образования была Любомира Мандзий.

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Правительство разрешило иностранцам открывать счета в украинских банках

Правительство одобрило постановление, которым разрешается иностранцам открывать банковские счета в Украине.

Цель постановления - внедрение механизма приобретения заинтересованными иностранцами и лицами без гражданства статуса электронного резидента. Отмечается, что счет в украинском банке можно будет открыть дистанционно через онлайн-сервис.

Министры уверены, что это нововведение улучшит инвестиционный климат в Украине, активизирует национальную экономику, увеличит ВВП и поступления в госбюджета.

Суд не восстановит Семочко на посту в Службе внешней разведки

Верховный суд отказался восстанавливать Сергея Семочко на должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины. Однако 24 июня Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда оставил без рассмотрения иска Семочко.

Сергей Семочко ZIK

В своем иске Семочко просил признать противоправным и отменить указ президента от 12 апреля 2019 года №143/2019 о его увольнении с должности в СВР, а также восстановить его в этой должности.

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Видео дня

На официальном YouTube-канале ZIK сегодня больше всего просмотров у видео, снятого корреспондентами телеканала в эпицентре масштабных паводков на Прикарпатье.

Обсуждение дня

На официальной странице ZIK в Facebook самым популярным стало сообщение о начале работы над разработкой законопроекта об увеличении штрафа за оскорбление полицейских.

Вместо бонуса

Также сегодня мы опубликовали на ZIK.ua два больших эксклюзивных материала. Вот они вместе с активными ссылками:

Подозрение Януковичу и двум экс-министрам обороны: Зачем Генпрокуратуре нужны заочные расследование

Сталь, броня и коронавирус: Как прошел парад к 75-й годовщине Победы в Москве