Новый Год, Рождество и звездопад Квадрантиды: Какими праздниками и астрономическими явлениями порадует январь

В январе украинцы будут отдыхать больше, однако одну субботу придется поработать

В январе будет немало праздников Pixabay.com

Начался первый месяц нового года, и он будет богатым на веселые праздники – да что и говорить, если первый день января традиционно выходной. А еще отметим Рождество, старый Новый год, китайский Новый год, День студента, Крещение.

Об этих и других государственных, международных, религиозных праздниках и интересных астрономических явлениях рассказываем подробнее.

Сколько будем отдыхать в январе

Первый месяц нового года принесет украинцам 12 выходных и 19 рабочих дней. Правительство так составило рабочий календарь, что новогодние и рождественские праздники будут по три и четыре выходных дня подряд соответственно. Поэтому будем отдыхать 1 января и 7 января, ведь эти дни являются официально нерабочими. А вот рабочий день 8 января в Кабмине порекомендовали перенести на субботу 16 января. К тому же накануне государственного праздника 7 января рабочий день должен быть сокращенным на 1 час.

Также стоит помнить, что с 8 января правительство ввело усиление карантинных мер, чтобы уменьшить вероятность распространения коронавируса. Будут действовать дополнительные ограничения до 24 января включительно.

Государственные и международные праздники января 2021

В этом месяце традиционно много праздников, ведь кроме 1 января, когда отмечаем встречу Нового года, будем праздновать и старый Новый год (14 января), День Соборности Украины (22 января), День студента (25 января).

Традиция празднования нового года по старому стилю (юлианскому календарю) существует в странах постсоветского пространства. В целом Украина перешла на григорианский календарь еще в 1918 году. А вот дополнительный повод повеселиться остался.

Иллюстративное фото Pixabay.com

День студента, который отмечают 25 января, является неофициальным праздником, он тесно переплетается с христианским - Днем Татьяны. Именно ко дню святой в 1755 году был подписан указ об учреждении Московского университета. Из-за этого события и учредили праздник.

День Соборности Украины - праздник, который отмечается ежегодно 22 января в день провозглашения Акта Воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики, которое состоялось в 1919 году. Официально в Украине День Соборности отмечают с 1999 года. Некоторое время, с 30 декабря 2011 года, указом на то время президента Украины Виктора Януковича День Соборности на официальном уровне был отменен и вместо этого установлен "День Соборности и свободы Украины". Однако 13 ноября 2014 года Указом Президента Украины Петра Порошенко праздник был возобновлен.

Также в январе отметим следующие государственные и международные праздники:

1 января – Всемирный день мира

11 января – Всемирный день "спасибо"

15 января – День Википедии

20 января – День Автономной Республики Крым

21 января – Международный день обещаний

25 января – китайский Новый год

26 января – Всемирный день таможни

26 января – День работника контрольно-ревизионной службы Украины

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста

29 января – День памяти Героев Крут, День работника пожарной охраны

31 января – Международный день ювелира.

Новости по теме: В правительстве назвали сферы, которые с 16 января должны перейти на украинский язык

Религиозные праздники января

Первый месяц нового года принесет немало религиозных праздников – будем отмечать Рождество Христово (7 января), святителя Василия Великого (14 января), Крещение Господне (19 января) и другие.

Рождество Христово – великий праздник, который отмечают верующие восточного обряда. В этот день люди идут на праздничное богослужение в церковь. Обычно литургия начинается ночью. Также в этот день молодежь устраивает громкие гуляния, колядует, прославляя рождение Сына Божьего.

Рождество Христово Фото из открытых источников

Святой Василий - один из самых почитаемых святых у верующих восточного обряда. Накануне для Святого Василия 13 января в Украине щедруют, в сам Васильев день 14 января принято засевать. На праздник принято готовить щедрую кутью и гадать. По приметам, в этот день дома обязательно надо иметь денежный запас и не давать в долг.

В день Крещения Господня вспоминают крещение Иоанном Крестителем Иисуса Христа на реке Иордан, на паломнической переправе Вифавара. Это одно из пяти важных событий жизни Иисуса.

Кроме этого стоит обратить внимание на следующие религиозные праздники января:

6 января – Сочельник

8 января – Собор Пресвятой Богородицы

13 января – Отдание праздника Рождества Христова, Щедрый вечер или Маланка

14 января – Обрезание Господне

18 января – вечер Богоявления, Крещенский сочельник

20 января – Отдание праздника Богоявления; собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

25 января — мученицы Татианы

К тому же 7 января заканчивается рождественский пост, поэтому в день Рождества Христова верующим восточного обряда можно употреблять пищу животного происхождения. А с 18 января по понедельникам, средам и пятницам стоит соблюдать однодневный пост.

Новости по теме: МОН рекомендует школам продлить каникулы на время январского карантина

Астрономические интересности января

А вот астрономических событий в этом месяце будет мало. Стоит отметить, что в январе можно увидеть звездопад Квадрантиды. Это метеорный поток средней силы, до 40 метеоров в час. Полагают, что он формируется остаточным материалом кометы 2003 EH1, открытой в 2003 году. Происходит ежегодно 1-5 января. Максимум ожидается с ночи 3-го на утро 4 января. Чтобы увидеть метеоры, стоит смотреть в направлении созвездия Волопас.