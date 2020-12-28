Новый год и Рождество в Хмельницком: Встречают без концертов, но с Рождественским ярмаркой

Рождественский фестиваль, онлайн-концерты и лучшие места Хмельницкой области

Декорации на Рождество Фото из открытых источников

На днях христиане западного обряда отметили праздник рождения Христа. Это означает, что до Нового года, которое человечество будет встречать в условиях пандемии, осталось всего несколько дней.

В Украине почти везде установили праздничные декорации и главные елки, которые открыли в день святого Николая. Однако, в определенных регионах массовых мероприятий не проводили. А как все прошло в Хмельницком?

Необычное открытие елки

В этом году в городе, как обычно, установили главную елку. Но, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции, традиционный концерт-открытие не проводили. Поэтому, новогоднее настроение жителям решили подарить с помощью дистанционного формата.

Елка в Хмельницком 2020 Фото из открытых источников

Городской совет анонсировал проведение концерта "звезды зажигают елку" 20 декабря виртуально. В течение часа выступали Хмельницкий академический муниципальный камерный хор с солисткой Ольгой Королевой, эстрадно-духовой оркестр города с Мариной Украинец и просто разные сольные артисты. Антон Вараница и Екатерина Коваленко объединились в дуэт, чтобы исполнить замечательную песню Lets Love с музыкой Davidа Guetta и словами Sia в сопровождении скрипки.

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Концерт транслировали на телеканале YouTube и на фейсбук-странице Управления культуры и туризма города. Запись можно просмотреть по ссылке.

Массовых мероприятий на новогоднюю ночь и Рождество также не предвидится.

Рождественская ярмарка и куда пойти с детьми

Отсутствие концертов на улицах компенсировали традиционным праздничным городком. Рождественская ярмарка уже не впервые стала неотделимым атрибутом новогоднего настроения. Здесь обустроили зоны для фото, прилавки с сувениром и фуд-корты.

Домиков в этом году установили на 15 меньше, чем в прошлом году. Работает ярмарка с 11 утра до 22 вечера. Здесь можно приобрести гирлянды за 40 грн, подсвечники в пределах 150-500 грн и кучу других мелочей. Если вы хотите подробно узнать, что сколько стоит, то все цены можно найти на сайте "Є".

Рождественская ярмарка в Хмельницком 2020 Фото из открытых источников

Для всех желающих работает каток "Ледовый период" с 10:30 до 22:30 ежедневно. В драматическом театре Старицкого также запланирован ряд концертов для детей:

28 декабря в 16: 00 – "Снежная королева";

29 декабря в 16:00 – "Щелкунчик";

04 января в 16:00 – "По щучьему велению".

Вход стоит от 50 до 100 гривен.

Топ-5 достопримечательностей в городе

Хмельницкий, который назвали в честь "отца Богдана" местные до сих пор часто называют "Проскуров". Так уже много лет. Однако, именно здесь находится памятник выдающемуся украинскому гетману, который был открыт в 1993 году по случаю 500-летия города. И сейчас не о том Хмельницком, который возле вокзала с 50-х годов и значительно меньше в размерах. До достопримечательности надо ехать маршруткой 23 или автобусами 7, 7а, 14 до остановки "Филармония".

Памятник Богдану Хмельницкому в честь 500-летия города Фото из открытых источников

Не обходите и Майдан Независимости в центре города. Здесь находится памятник "Вера, Надежда, Любовь", а также обычно устанавливают праздничные декорации и главную елку.

От главной площади города за 20 минут на автобусе 9, 12 можно попасть в еще одно достопримечательное место – Парк культуры и отдыха имени Михаила Чекмана. На территории в 140 га растет более 30 различных видов кустарников и деревьев, а также есть мини-зоопарк и замечательные места для влюбленных.

Парк Чекмана Фото из открытых источников

Под конец путешествия обязательно съездите на улицу Мира, 102. Там находится Скифский курган: единственный, который остался в городе. Хотя и сейчас памятник вряд ли похож на исторический из-за многоэтажки рядом, каждый сможет увидеть скифский курган, который археологи относят к культуре племен скитов-пахарей.

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Путешествия в Хмельницком завершите в Центральным парке имени Ивана Франко, где находится "аллея писателей", построено много спортивных площадок и есть рекреационные зоны.

Что можно посмотреть в Хмельницкой области



Вдоль Хмельницкой области расположились старинные замки, имения и уникальные достопримечательности. К тому же в природных заповедниках можно найти затопленные города.

Сейчас идет речь о Бакоте, которая расположена на территории национального природного парка "Подольские Товтры". Именно здесь находится "место силы" на территории мужского монастыря, где металлический стержень под куполом вытягивает все болезни.

Подольские Товтры зимой Фото из открытых источников

Если вы хотите найти что-то действительно старинное, то посетите г. Полонное. Здесь в центре до сих пор есть валы от бывшего замка, а в центре расположен костел Святой Анны, которому уже 400 лет. На выезде из города также есть парк, созданный известным ирландцем Дионисием Макклером.

На просторах Хмельницкой области также расположены Меджибожский замок, который был одним из сильнейших фортификационных сооружений своего времени, Смотрицкий каньон и уникальный музей из деревянной ветряной мельницы в Славутском районе.

Итак, Хмельницкий и область имеют много достопримечательностей, парков, природных заповедников. Во время новогодних праздников все это приобретает несколько иной колорит, который позволяет туристам наслаждаться сказочной атмосферой.

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