Новый год и Рождество – время поздравлений: Топ лучших новогодне-рождественских пожеланий в стихах и прозе
Самое время подобрать красивые поздравления для дорогих сердцу людей
Новый год вот-вот наступит, а за ним – Рождество. Это время для невероятного настроения, надежды на чудо, время подарков, праздничных застолий, лакомств и конечно поздравлений. Все наши близкие: родители, любимые, дети, друзья, коллеги по работе, руководители, соседи и просто знакомые достойны нашего внимания и лучших поздравлений в эти дни. Стоит подарить частичку своего тепла, любви и радости тем, кого любим и уважаем. Пусть эта радость и забота проявится в словах.
Мы нашли оригинальные поздравления в стихах и в прозе с Новым годом и Рождеством для родных и близких. Далее – классные новогодние пожелания, которые при желании можно немного видоизменить на собственное усмотрение, и поздравить дорогих людей.
Поздравляем с Новым годом по-особенному
Пусть грядущий год будет ярким, как вспышки фейерверков, красивым, как украшенная елка, веселой, как сам Новый Год! Пусть настроение будет на высоте, душа поет от радости, а сердце всегда согревает любовь!
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Поздравляю с новым 2021 годом! Желаю, чтобы в грядущем году у вас было больше положительных эмоций, радости, приятных сюрпризов, денег, успехов и свершений!
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Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы 2021 год был намного лучше, чем прошлый год, подарил множество поводов для радости и счастья! Пусть сбудутся самые заветные желания и во всех делах вам сопутствует удача! Оставляйте все невзгоды в прошлом году, надейтесь на чудо и оно наступит! Этой новогодней ночью поверьте в волшебную магию, мечтайте и все непременно исполнится!
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Искренне поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю крепкого здоровья, радостных мгновений, невероятных успехов и свершений! Пусть жизнь искрится, как бокал игристого вина, здоровье будет крепким, а кошелек полным! Желаю в 2021 году, чтобы мечты осуществлялись, а на сердце было тепло и уютно, в семье – мирно и богато, в любви – страстно и легко. Благополучия и радости в грядущем году!
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С Новым годом! Желаю, чтобы лучшим украшением 2021 года были ожидания успеха и счастья, которые непременно сбывались бы! Пусть символ нового года – Белый Бык – будет нежнее и добрее, чем предыдущий год Крыски и привнесет в жизнь только прекрасные мгновения! Пусть грядущий год исполнит все ваши желания, оправдает все мечты и надежды! Крепкого здоровья, радости каждого дня, благополучия и уюта в семье!
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Поздравляю вас с наступающим Новым годом и желаю, чтобы он, как только переступит порог вашего дома, превратит все в сказку. Желаю вам нового счастья, нового достатка, согласия, улыбок, радости успехов! А старыми пусть остаются только семья, любимые и друзья!
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Что желают в Новый год?
Чтобы не было хлопот,
Быть здоровым и любимым,
Для друзей — незаменимым.
Пусть под елкой Дед Мороз
Вам оставит счастья воз.
И еще, к нему в придачу,
Радость, сказку и удачу!
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С Новым годом, счастьем новым!
Пусть он будет самым клевым,
Самым щедрым и простым,
Чтоб пришла удача с ним!
Чтобы жили вы богато,
Деньги чтоб гребли лопатой,
Чтоб веселье, шум и смех
Охватили в доме всех.
Чтоб упорство и стремления
Превратились в достижения.
Позитива, волшебства!
Жизнь, чтоб песнею была!
***
Звон бокалов, запах елки
И снежинок хоровод...
Мчится тройка с бубенцами,
Наступает Новый год.
Пусть он принесет вам счастье,
Радость, новые мечты
И исполнит все желанья,
Те, что загадали вы.
***
С Новым годом поздравляю,
От души для вас желаю,
Чтоб на праздник Дед Мороз
Сто подарков вам принес:
Денег, радости, здоровья,
Счастья и улыбок море!
Список сами напишите
И под ёлку положите —
Всё исполнит добрый Дед,
Будет год у вас без бед!
Поздравления с Рождеством Христовым
Поздравляю вас с Рождеством Христовым! В этот светлый праздник желаю крепкого здоровья, мира и добра, любви и счастья, благополучия, успеха! Пусть ангел всегда охраняет и оберегает вас и вашу семью от невзгод. Пусть в душе всегда царит надежда, вера и покой. Со светлым праздником Рождества!
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Примите поздравления с Рождеством! Желаю от всей души в этот праздник только самого лучшего: пусть сердце радуется, семья будет здоровой, мечты сбываются и каждый день приносит только радость!
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Поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю тепла и уюта в доме, взаимопонимания и поддержки в семье, исполнения желаний, больших и светлых целей, стремлений и достижений. Изобилия вам, благочестивых мыслей и дел, веры, мира и любви!
***
В Рождество Христово
В тишине ночной
Счастье в дом заходит
С первою звездой.
На снежинках ангелы
Спустятся с небес,
Наступает время
Сказок и чудес.
На душе пусть станет
Чисто и светло,
Все мечты исполнятся
В Христово Рождество.
***
В дом стучится Рождество,
С ним приходит волшебство.
От души вас поздравляю,
Счастья светлого желаю!
И пусть даже тень забот
Вас обходит в этот год.
Пусть сбываются желания,
Ваши светлые мечтания.
Пусть печаль не тронет вас,
А Господь здоровья даст.
Будьте счастливы всегда,
Не болейте никогда.
Будьте добрыми с родными,
Дорожите нежно ими.
И пусть Рождество святое
Счастье принесет большое!
***
Пускай Господь оберегает
Вас каждый день и каждый час,
Во всех делах пусть помогает
И пусть всегда хранит он Вас!
Чтоб в доме был уют, покой,
А близкие ― здоровы,
Вас поздравляю всей душой
Я с Рождеством Христовым!
***
Поздравляем с Рождеством,
Радость пусть войдет в ваш дом,
Бог хранит от всех проблем,
Бед, чтоб не было совсем,
Мир, спокойствие, уют
Вместе с Рождеством придут,
Мы желаем вам добра,
Благ всех, счастья и тепла!
***
Сегодня праздник светлый —
Святое Рождество!
Пусть день прекрасный этот
Подарит всем тепло,
В душе покой настанет,
Утихнет боль и грусть,
И всё, о чём мечтали,
Господь исполнит пусть!