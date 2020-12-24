Новый год и Рождество – время поздравлений: Топ лучших новогодне-рождественских пожеланий в стихах и прозе

Новогодние поздравления - это всегда душевное тепло и любовь Фото из открытых источников

Самое время подобрать красивые поздравления для дорогих сердцу людей

Новый год вот-вот наступит, а за ним – Рождество. Это время для невероятного настроения, надежды на чудо, время подарков, праздничных застолий, лакомств и конечно поздравлений. Все наши близкие: родители, любимые, дети, друзья, коллеги по работе, руководители, соседи и просто знакомые достойны нашего внимания и лучших поздравлений в эти дни. Стоит подарить частичку своего тепла, любви и радости тем, кого любим и уважаем. Пусть эта радость и забота проявится в словах.



Мы нашли оригинальные поздравления в стихах и в прозе с Новым годом и Рождеством для родных и близких. Далее – классные новогодние пожелания, которые при желании можно немного видоизменить на собственное усмотрение, и поздравить дорогих людей.

Поздравляем с Новым годом по-особенному

Пусть грядущий год будет ярким, как вспышки фейерверков, красивым, как украшенная елка, веселой, как сам Новый Год! Пусть настроение будет на высоте, душа поет от радости, а сердце всегда согревает любовь!

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Поздравляю с новым 2021 годом! Желаю, чтобы в грядущем году у вас было больше положительных эмоций, радости, приятных сюрпризов, денег, успехов и свершений!

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Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы 2021 год был намного лучше, чем прошлый год, подарил множество поводов для радости и счастья! Пусть сбудутся самые заветные желания и во всех делах вам сопутствует удача! Оставляйте все невзгоды в прошлом году, надейтесь на чудо и оно наступит! Этой новогодней ночью поверьте в волшебную магию, мечтайте и все непременно исполнится!

Поздравлять с Новым годом значит делиться душевным теплом Фото из открытых источников

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Искренне поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю крепкого здоровья, радостных мгновений, невероятных успехов и свершений! Пусть жизнь искрится, как бокал игристого вина, здоровье будет крепким, а кошелек полным! Желаю в 2021 году, чтобы мечты осуществлялись, а на сердце было тепло и уютно, в семье – мирно и богато, в любви – страстно и легко. Благополучия и радости в грядущем году!

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С Новым годом! Желаю, чтобы лучшим украшением 2021 года были ожидания успеха и счастья, которые непременно сбывались бы! Пусть символ нового года – Белый Бык – будет нежнее и добрее, чем предыдущий год Крыски и привнесет в жизнь только прекрасные мгновения! Пусть грядущий год исполнит все ваши желания, оправдает все мечты и надежды! Крепкого здоровья, радости каждого дня, благополучия и уюта в семье!

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Поздравляю вас с наступающим Новым годом и желаю, чтобы он, как только переступит порог вашего дома, превратит все в сказку. Желаю вам нового счастья, нового достатка, согласия, улыбок, радости успехов! А старыми пусть остаются только семья, любимые и друзья!

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Что желают в Новый год?

Чтобы не было хлопот,

Быть здоровым и любимым,

Для друзей — незаменимым.



Пусть под елкой Дед Мороз

Вам оставит счастья воз.

И еще, к нему в придачу,

Радость, сказку и удачу!

***

С Новым годом, счастьем новым!

Пусть он будет самым клевым,

Самым щедрым и простым,

Чтоб пришла удача с ним!



Чтобы жили вы богато,

Деньги чтоб гребли лопатой,

Чтоб веселье, шум и смех

Охватили в доме всех.



Чтоб упорство и стремления

Превратились в достижения.

Позитива, волшебства!

Жизнь, чтоб песнею была!

***

Звон бокалов, запах елки

И снежинок хоровод...

Мчится тройка с бубенцами,

Наступает Новый год.



Пусть он принесет вам счастье,

Радость, новые мечты

И исполнит все желанья,

Те, что загадали вы.

***

С Новым годом поздравляю,

От души для вас желаю,

Чтоб на праздник Дед Мороз

Сто подарков вам принес:

Денег, радости, здоровья,

Счастья и улыбок море!

Список сами напишите

И под ёлку положите —

Всё исполнит добрый Дед,

Будет год у вас без бед!

Поздравления с Рождеством Христовым

Поздравляю вас с Рождеством Христовым! В этот светлый праздник желаю крепкого здоровья, мира и добра, любви и счастья, благополучия, успеха! Пусть ангел всегда охраняет и оберегает вас и вашу семью от невзгод. Пусть в душе всегда царит надежда, вера и покой. Со светлым праздником Рождества!

Рождественские поздравления особенные Фото из открытых источников

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Примите поздравления с Рождеством! Желаю от всей души в этот праздник только самого лучшего: пусть сердце радуется, семья будет здоровой, мечты сбываются и каждый день приносит только радость!

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Поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю тепла и уюта в доме, взаимопонимания и поддержки в семье, исполнения желаний, больших и светлых целей, стремлений и достижений. Изобилия вам, благочестивых мыслей и дел, веры, мира и любви!

***

В Рождество Христово

В тишине ночной

Счастье в дом заходит

С первою звездой.



На снежинках ангелы

Спустятся с небес,

Наступает время

Сказок и чудес.



На душе пусть станет

Чисто и светло,

Все мечты исполнятся

В Христово Рождество.

***

В дом стучится Рождество,

С ним приходит волшебство.



От души вас поздравляю,

Счастья светлого желаю!



И пусть даже тень забот

Вас обходит в этот год.



Пусть сбываются желания,

Ваши светлые мечтания.



Пусть печаль не тронет вас,

А Господь здоровья даст.



Будьте счастливы всегда,

Не болейте никогда.



Будьте добрыми с родными,

Дорожите нежно ими.



И пусть Рождество святое

Счастье принесет большое!

***

Пускай Господь оберегает

Вас каждый день и каждый час,

Во всех делах пусть помогает

И пусть всегда хранит он Вас!



Чтоб в доме был уют, покой,

А близкие ― здоровы,

Вас поздравляю всей душой

Я с Рождеством Христовым!

***

Поздравляем с Рождеством,

Радость пусть войдет в ваш дом,

Бог хранит от всех проблем,

Бед, чтоб не было совсем,

Мир, спокойствие, уют

Вместе с Рождеством придут,

Мы желаем вам добра,

Благ всех, счастья и тепла!

***

Сегодня праздник светлый —

Святое Рождество!

Пусть день прекрасный этот

Подарит всем тепло,

В душе покой настанет,

Утихнет боль и грусть,

И всё, о чём мечтали,

Господь исполнит пусть!