Новый глава "Укроборонпрома": Что известно о Юрии Гусеве и почему руководители надолго не задерживаются в оборонном предприятии

Укроборонпром 5 Канал

Руководители оборонного предприятия в последнее время меняются очень быстро

Утром 3 декабря стало известно, что президент Владимир Зеленский своим указом назначил генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева. Он заменил на этом посту временного исполняющего обязанности главы Игоря Фоменко.

Далее рассказываем, что известно о новом главе "Укроборонпрома" и, собственно, структуре и целях концерна, о котором в последнее время говорят много разного.

Кто такой Юрий Гусев

Новому руководителю госконцерна "Укроборонпром" Юрию Гусеву 41 год, он родился в Житомирской области.



Юрий Гусев Фото из открытых источников

С 1999 года он работал советником председателя Херсонской областной государственной администрации по вопросам молодежной политики. В 2002 году баллотировался в Верховную Раду по спискам "Команды озимого поколения" экс-главы СБУ Валерия Хорошковского.

В 2002-2009 годах Гусев возглавлял коммерческие структуры и занимался предпринимательством. Далее работал в Министерстве экономики, занимаясь политикой развития экспорта и инвестиционной и инновационной политикой.

В 2011-2014 годах работал директором департамента национальных проектов Госинвестпроекта. Также Юрий Гусев был участником программы "президентский кадровый резерв", направленного на привлечение специалистов на государственную службу, под названием "Новая элита нации" при администрации Виктора Януковича.

С тех пор работал в политике. Так, в VI созыве Верховной Рады Гусев был помощником нардепа от "Наша Украина – Народная самооборона" Юрия Стеця на общественных началах. А с 2014 по 2016 годы работал заместителем тогдашнего министра обороны Степана Полторака.

В 2019 году Гусев собирался баллотироваться в Верховную Раду по списку "Слуги народа", но почему-то не стал этого делать.

Юрий Гусев был членом Общественного объединения "Землячество Херсонщины". В эту организацию входят председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, экс-глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рыщук. Этих чиновников активисты связывают с убийством Екатерины Гандзюк. Кстати, после того, как этот факт стал известен общественности, 17 июня Гусев решил выйти из объединения, причиной назвал возможное назначение главой Херсонской области. Так и случилось – его назначили председателем Херсонской ОГА.

Известно, что в 2018 году Юрий Гусев заработал 2,6 миллиона гривен. Также он вместе с женой владеет несколькими квартирами, в том числе квартирой стоимостью 6 880 085 гривен, земельным участком и садовым домом в Херсоне. Также супруги имеют около 327,5 тысяч гривен и 70 тысяч долларов.

Первое громкое заявление Гусева на новой должности

Новоназначенный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев заявил, что государственный концерн прекратит свое существование в 2021 году. Вместо этого будут созданы новые холдинговые компании.

"Планируется, что в следующем году "Укроборонпром" прекратит свое существование. Будут созданы новые холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления, прозрачности, чтобы обеспечить избежание каких-либо коррупционных или других рисков", – заявил Юрий Гусев.

В новый холдинг вероятно войдут компании, которые будут заниматься авиаремонтом, бронетехникой, высокоточным вооружением, боеприпасами, радарными и морскими системами. Кроме того, запланировано создание холдинга, который будет специализироваться на авиастроении, аэрокосмических компонентах и космических системах.

Что предшествовало назначению Гусева

5 октября этого года президент Владимир Зеленский уволил с должности генерального директора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса и назначил на его место Игоря Фоменко исполняющим обязанности директора.

Проходит два месяца – и вот 2 декабря Кабинет министров согласовывает проект указа президента об увольнении Юрия Гусева с должности главы Херсонской ОГА, а на следующий день его назначили председателем концерна.

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что руководители государственного концерна "Укроборонпром" так часто меняются, потому что реформа предприятия еще не завершена.

Ирина Верещук Facebook/Ирина Верещук

"Мы не завершили реформу. Речь идет о законопроекте о корпоратизации "Укроборонпрома", который только наработан работающей командой, например, Мустафа Найем и другие люди, которые наработали законопроект и мы его рассмотрели на комитете. Но, к сожалению, пока не проголосовали в зале", – отметила Ирина Верещук.

По ее словам, "Укроборонпром", который был создан командой Виктора Януковича, не мог реорганизовать, реформировать и сделать эффективной сферой оборонных закупок, потому что был коррупционной кормушкой для отмывания государственных средств.

Действительно, руководители концерна очень часто меняются, работая от нескольких месяцев до года. Исключением стал лишь Роман Романов, продержавшийся в должности почти четыре года.

Госконцерном "Укробонопром" в свое время руководили такие люди:

Дмитрий Саламатин – январь 2011-февраль 2012;

Дмитрий Перегудов – февраль-июль 2012;

Сергей Громов – июль 2012 – март 2014;

Валентина Дрозд – март 2014 (временный исполняющий обязанности);

Сергей Аверченко – март 2014 (исполняющий обязанности);

Юрий Терещенко – март-июль 2014 (исполняющий обязанности);

Роман Романов – июль 2014-февраль 2018;

Павел Букин – февраль 2018-август 2019;

Айварас Абромавичус – август 2019 – октябрь 2020;

Игорь Фоменко – октябрь-декабрь 2020 года (исполняющий обязанности).

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Немного об "Укроборонпроме"

Государственный концерн "Укроборонпром" – это объединение многопрофильных предприятий различных отраслей оборонной промышленности Украины. В его состав входят предприятия, которые разрабатывают, изготавливают, реализуют, ремонтируют, модернизируют и утилизируют вооружение, военную и специальную технику, а также боеприпасы. Управляет концерном Кабинет Министров Украины.

Укроборонпром

"Укроборонопром" создали в 2010 году в результате административной реформы в соответствии с указами президента Виктора Януковича. В состав Концерна входят предприятия таких оборонных отраслей промышленности: авиационной, судостроительной, оборонной, радиоэлектронной промышленности, отраслей приборостроения и средств связи, боеприпасной отрасли и отрасли специальной химии.

В состав "Укроборонпрома" входит 134 предприятия военно-промышленного комплекса Украины. С 2013 года предприятия-участники госконцерна группируются по пяти основным направлениям деятельности: авиастроение и авиаремонт; высокоточное вооружение и боеприпасы; производства бронетанковой, автомобильной, инженерной и спецтехники; судостроение и морская техника; радиолокация, радиосвязь и системы ПВО.

Целями концерна можно назвать следующие:

удовлетворение потребностей Вооруженных Сил Украины в новейших образцах вооружения, модернизация, ремонт и утилизация;

укрепление международного авторитета Украины за счет расширения рынков сбыта конкурентоспособной продукции ОПК;

повышение роли украинского оборонно-промышленного комплекса в экономическом развитии страны: увеличение объема продаж, производства и ВВП;

централизованное регулирование, контроль и координация деятельности участников концерна;

привлечение инвестиций в оборонно-промышленный комплекс для создания конкурентоспособных образцов высокотехнологичной промышленной продукции;

освоение международных рынков вооружения, военной и специальной техники.

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Сейчас можем лишь догадываться, как проявит себя на новой должности Юрий Гусев – человек, для которого политика – это обычное дело, а административная и организационная деятельность были главными в последние годы карьеры. Удастся ли ему прервать злополучный круг предшественников в смысле непродолжительного пребывания в кресле главы концерна? Покажет только время.