Новый 2021 год – год Белого Металлического Быка: Что звезды предсказывают разным знакам зодиака в жизни, карьере и любви

В целом астрологи предсказывают, что год будет спокойным, а вознаграждение получат те, кто решится на фундаментальное дело

Покровитель года – Белый бык Фото из открытых источников

Вот-вот начнется новый 2021 год, и, конечно, интересно, чего ожидать в будущем. Астрологи приоткрыли завесу неизвестного – рассказали, какие события принесет год Белого Металлического Быка для каждого знака зодиака.

Поэтому предлагаем вашему вниманию общий, финансовый и любовный гороскопы на 2021 год.

Чего ждать от Белого Металлического Быка

Бык – символ консервативности, хозяйственности и справедливости. По своей природе это трудолюбивое, целеустремленное и спокойное животное, которое трудно сбить с намеченного курса. Он стремится к стабильности и финансовой независимости.

Хозяин 2021 года недолюбливает тех, кто занимается пустой болтовней и благосклонен к упорным и трудолюбивым. Однако Бык будет помогать только знакам, которые любят проверенные дороги и правильные пути.

2021 год, по мнению астрологов, – прекрасное время для создания основательного и фундаментально дела. Стоит открывать бизнес, жениться, строить дом. Бык будет всеми силами помогать тому, что создается на долгие годы.

Принесет удачу год Быка и тем, кто занимается ручным трудом. И не важно, что вы делаете – пашете землю или ремонтируете квартиры, деньги будут приходить в 2021 году в ваш карман легко.

Из-за консервативности Быка никто из знаков зодиака особо не обогатится. Он – это постоянное тихое накопление.

В год Быка рождаются очень крепкие, здоровые и сильные дети, которым везет в жизни. Поэтому 2021 год – лучшее время завести ребенка.

Главные аспекты года для знаков зодиака

Овен

Овен Pixabay.com

Белый Металлический Бык симпатизирует Овнам и постарается, чтобы все у них складывалось проще и быстрее. Овны обнаружат, что использовать весь потенциал им не нужно – все само придет в руки. Знак может рассчитывать на финансовую прибыль и путешествия.

Овнам стоит остерегаться необдуманных и незапланированных трат. Лучший период в финансовом аспекте, когда вы сможете себе позволить транжирить деньги, – это весна, точнее, ее окончание. А вот летом желательно экономить, несмотря на время отпусков. Но бедствовать вы не будете.

В любовном плане Овнам не стоит зацикливаться на прошлых отношениях и пытаться возродить то, что уже отжило. Астрологи рекомендуют обратить внимание на настоящее, чтобы не пропустить судьбоносные встречи. Тем, кто ищет любовь, в первой половине года улыбнется удача, а вторая его часть будет идеальной для укрепления чувств. Семейным парам важно больше времени проводить вместе, чтобы находить компромиссы и не ссориться по пустякам.

Телец

Телец Pixabay.com

Телец с Быком легко найдут общий язык. Весь год Тельцам будет сопутствовать успех в делах. Они смогут удачно открыть бизнес, сделать важные предложения, заняться самообразованием или отправиться на отдых. Кроме того, Тельцов ждут судьбоносные знакомства.

Тельцы, в финансовом плане – это ваш год, ведь Бык Быка видит издалека. Именно в 2021 году у Тельцов вырисовываются возможности двигать горы, но зато такой титанический труд будет достойно вознагражден. На первый план у вас выходит карьера. И вам в этом очень повезет, чем бы вы ни занимались. Так что не упускайте шанс заметно разбогатеть, да к тому же занимаясь любимым делом.

Личную жизнь Тельцам астрологи рекомендуют налаживать в первой половине года: именно в это время есть шанс встретить родственную душу. У семейных Тельцов год не будет скучным и пресным: их ждут новые романистические приключения и проверка чувств. Внимание друг к другу и умение обходить острые углы помогут справиться с барьерами на пути к счастью. В новом году любовь и гармония посетят тех, кто делает обдуманные шаги.

Близнецы

Близнецы Pixabay.com

Белый Металлический Бык потребует от Близнецов адаптации и пересмотра подходов к достижению целей. Привычный сценарий с упором на коммуникацию перестанет приносить результаты. Главный козырь для Близнецов на ближайший год – их знания и навыки. В целом год будет спокойным, не требующим излишней суеты и серьезных переживаний.

У Близнецов год Белого Металлического Быка – это благоприятный и переломный период для построения карьеры и, соответственно, повышения финансового благополучия. В достижении целей вам поможет ваш непревзойденный талант собеседника – укрепляйте свой авторитет среди коллег и партнеров по бизнесу, расширяйте круг деловых знакомств и вы получите не одну выгодное предложение.

Близнецам в 2021 году стоит сдерживать эмоции и не переживать по пустякам, чтобы обрести счастье в личной жизни. Поиск второй половинки астрологи рекомендуют начинать во второй половине лета – именно в этот период есть шанс встретить любовь всей жизни. Семейным парам не грозят серьезные конфликты, ведь Бык трепетно относится к серьезным отношениям и покровительствует всем, кто стремится к гармоничной и счастливой жизни с избранниками.

Новости по теме: Как поехать на Новый год и Рождество в путешествие, не покидая своей кровати

Рак

Рак Pixabay.com

Бык избавит Раков от нежелательных обстоятельств – дела будут идти планомерно. Раки смогут сосредоточиться на приятном для себя, им предстоит отказаться от привычной эмоциональности. Возможны некоторые сложности в профессиональной сфере, которые дадут стимул для личного роста.

Несмотря на все сложности уходящего 2020 года, в год Белого Металлического Быка Раки легко будут решать финансовые вопросы – интуиция вас не подведет. Вы сможете выгодно вложить чужие деньги, но вот собственные сбережения не стоит никому доверять, иначе вы рискуете обанкротиться. Кроме того, за вас могут взяться контролирующие органы – не шутите с законом.

Счастье в любви Ракам дастся не так легко, как хотелось бы. В 2021 году стоит прислушаться к голосу разума, а не сердца, иначе есть риск связать жизнь с токсичным партнером. Необдуманные решения из-за повышенной эмоциональности также доставят хлопот. Секрет счастья как для одиноких, так и для семейных Раков – внутренняя гармония и обдуманные поступки. Поиск любви лучше всего оставить на весенне-летний период, а в парах должно царить взаимопонимание, которое оценит Бык.

Лев

Лев Pixabay.com

Бык не любит авантюристов, но Льва он не будет осуждать за стремительные действия. Лев получит свободу действий, при этом Бык не станет ему как-либо содействовать в достижении целей. Все, чего добьется этот знак, исключительно его заслуга. Поэтому, если царь зверей хочет благотворного рока, следует отбросить лень и бездействие и упорно трудиться.

В профессиональной сфере Льву постоянно придется доказывать в год Быка свою состоятельность. Ему ничего не будет даваться просто так, в том числе – деньги. Их нужно будет зарабатывать кропотливым трудом, а иногда и вовсе экономить, хотя Львы, как известно, трудностей не боятся и рвения не одалживают. Но все-таки в 2021 году у вас часто будет возникать ощущение, что вы способны на большее.

А вот Львам обрести счастье в личной жизни помешает эгоизм, от которого лучше всего избавиться. Удачным временем для романтических отношений будет весенне-летний период, однако спешить с решениями астрологи не рекомендуют. Тем, кто умеет ждать, удастся найти гармоничную и счастливую любовь. Семейным парам под эгидой Быка важно уметь выслушивать партнеров и не тянуть одеяло на себя, чтобы избежать ссор и конфликтов по пустякам.

Дева

Дева Pixabay.com

Для трудолюбивых Дев год Быка станет периодом переосмысления, анализа и новых знаний. 2021 год принесет им свежие идеи и начинания, будет удачным в финансовом плане. Однако сильных потрясений и ярких событий не прогнозируется.

Дев 2021 года ожидает денежная удача, основанная не только на Фортуне, но и на собственных наработках. Ничто не дается впустую, и Дева это постоянно доказывает. Но работа вам будет в радость, а прибыль вы потратите на вещи и занятия, которые принесут немалое удовольствие. К середине года вы войдете в стадию финансовой стабильности и будете почивать на лаврах.

Девам год Быка принесет множество радостных моментов в любовной сфере, но для успеха в сердечных делах нужно провести работу над собой. Тем, кто нашел любовь, помогут рассудительность и сдержанность. Одиноким сердцам астрологи рекомендуют повышать уверенность и не бояться новых знакомств. Бросаться с головой не стоит: важно понять, подходит ли выбранный партнер для серьезных отношений.

Весы

Весы Pixabay.com

Весам придется наблюдать за происходящим и в нужный момент находить ресурс для трудового подвига. Баланс позволит им избегать ошибок.

У Весов есть все шансы занять руководящие позиции, однако крайне важно вовремя выявить лучшие из своих качеств. Хорошая репутация Весов – залог успешного взаимодействия с людьми в 2021 году.

У Весов наступает прекрасный год, а все потому, что ваше финансовое благополучие будет стабильным, а зарабатывать вы сможете, занимаясь любимым делом. Особенно повезет людям творческим – ваши идеи получат признание у истинных ценителей, а значит, денежный поток будет неисчерпаем. Но на этой волне важно не возгордился – потому что будет больно падать.

В личной жизни Весам стоит запастись терпением. Первая половина года вряд ли будет спокойной: неурядицы и мелкие ссоры могут выбить из колеи, однако ответственность и умение обходить стороной острые углы помогут справиться с таким состоянием дел. Осторожность стоит проявить и тем, кто пока не нашел вторую половинку – велик риск вновь окунуться в прошлые отношения, которые могут завершиться болезненно.

Скорпион

Скорпион Pixabay.com

Энергия Быка и тонкая интуиция Скорпиона поможет достичь результатов в финансовой сфере и наладить личную сферу.

Скорпионов ждут многочисленные путешествия, как по работе, так и связанные с отдыхом. При этом им необходимо помнить о своевременном отдыхе, чтобы выдержать в тонусе весь год.

У Скорпионов не предвидится больших проблем с финансами в год Быка. Однозначно вас выручит возможность получать доход одновременно из нескольких источников. Но только если у вас хватит силы воли побороть свою природную лень. Старайтесь не впадать в крайности: например, взять кредит и спустить его на впечатляющую отпуск – не лучший вариант капиталовложения.

Скорпионам в 2021 году скучать вряд ли придется. Начало года будет идеальным для романтических отношений, прогулок и вечеров на двоих. В середине года Скорпионам потребуются ответственность и осторожность, чтобы не ошибиться с выбором, а конец года будет идеальным для заключения брака. Семейным парам также не придется скучать, и для того, чтобы отношения оставались целостными, нужно учиться контролировать эмоции.

Стрелец

Стрелец будет активно пересматривать жизненные приоритеты. Прекрасные представительницы знака вспомнят о том, что личные отношения важнее работы, а мужчины сосредоточатся на главном деле в их жизни.

В год Белого Металлического Быка на первый план для Стрельцов выйдут межличностные отношения. При этом дела у них будут идти хорошо, так как пойдет лишняя суета. Стоит быть осторожными с безграничным доверием к деловым партнерам.

Белый Металлический Бык не очень побалует Стрельцов в следующем году. Но даже получив на руки немалый куш, например, в виде процентов с вклада или наследства, не спешите расставаться с деньгами. Ваш главный конек в 2021 году – осторожность и вдумчивость. Считайте, проверяйте, советуйтесь с компетентными людьми – и лишь потом вкладывайте финансы в выгодное дело.

Одиноким Стрельцам 2021 год подарит не одну судьбоносную встречу, и к ним нужно быть готовыми. Семейным парам астрологи рекомендуют разжигать страсть любви, а не тренироваться в острословии. Чем гармоничнее будет атмосфера в доме, тем будет проще справляться с невзгодами

Козерог

Козерог Pixabay.com

Белый Металлический Бык поддержит Козерога своей энергией, и он сможет достаточно легко двигаться к поставленным целям. 2021 год для Козерогов – это профессиональная, творческая и личная борьба за успех со своими слабостями. Ведь они готовы свернуть любую гору, но только если на это не нужно много времени.

Важно проявлять гибкость, быть настойчивыми и учиться ждать. Время от времени в жизни Козерогов будут появляться крупные суммы, которые они смогут направить в дело.

Чтобы выйти в плюсы и обеспечить себе достойную жизнь, Козерогам в год Быка придется изрядно попотеть. Нельзя отлынивать от работы и отказываться от малейшей возможности дополнительного заработка. Только в этом случае символ года наградит вас достойными денежными бонусами, с которыми можно будет взять небольшой тайм-аут ближе к осени.

В новом 2021 году Козерогам поможет умение выжидать и сохранять баланс. Обдумывая свои шаги, Козероги смогут уберечься от множества разочарований и конфликтов, а также найти в себе силы для завершения изживших себя отношений. Идеальным временем для знакомств астрологи называют весенний период. Семейным же парам важно думать друг о друге, стараясь избегать эгоизма.

Водолей

Водолей Pixabay.com

Под покровительством Белого Металлического Быка Водолей решится на серьезные перемены в личной жизни, в работе и в быту.

При этом важно не спешить и уделять достаточно времени подготовке и планированию. Лучшее время для решительных шагов – начало весны 2021 года. В целом год благоприятен для Водолея: он будет здоров, финансово обеспечен, почти всегда в хорошем настроении.

С приходом года Быка у Водолеев могут открыться заманчивые перспективы вплоть до смены места работы и вообще рода деятельности. А вместе с этими изменениями вас ждет рост материального уровня жизни. Остерегайтесь завистников и мошенников – они всегда видят, где и что плохо лежит. Получая деньги, важно правильно ими распорядиться, чтобы в тот же миг не потерять.

Водолеев ждет насыщенный год, однако астрологи рекомендуют не терять головы и не поддаваться соблазнам тем, кто находится в крепких отношениях. В целом год будет положительным, однако есть риск столкнуться с токсичными людьми, которые будут лишь отравлять жизнь. Именно поэтому одиноким Водолеям астрологи рекомендуют сначала присмотреться к потенциальному партнеру и лишь потом давать волю чувствам.

Рыбы

Рыбы Pixabay.com

Рыбы пережили непростой 2020 год, в котором они смогли накопить опыт и обрести мудрость. И с приходом Белого Металлического Быка наступает период, когда им удастся применить все накопленные знания себе на пользу. В общей сложности 2021 год пройдет для Рыб относительно тихо.

Он обещает им приятные путешествия, новые знакомства и моменты счастья. Отсутствие спешки поможет глубже оценивать ситуацию и находить оптимальные пути к обретению счастья.

Залог финансовой независимости Рыб в 2021 году – чуть меньше распространяться окружающим о специфике своей деятельности. Меньше знают – крепче спят, а прибыль идет вам в карман. Звезды не советуют кардинально менять свою работу, все-таки ваши источники прибыли показывают себя не с худшей стороны. Старайтесь довольствоваться тем, что имеете, – это надежнее.

Рыбам астрологи рекомендуют оставить переживания и сомнения, чтобы провести 2021 год позитивно. Неуверенность по поводу внешности и прочие комплексы будут омрачать существование, и Рыбам пора перестать загонять себя в рамки. Любовь к себе поможет найти любовь в жизни. Тем, кто уже нашел вторую половинку, астрологи рекомендуют посвятить время семейной жизни, вместе заниматься общим делом, чтобы сблизиться и раскрыться друг для друга с новых сторон.

***

Поэтому встречаем год спокойного и умеренного Быка и надеемся на приятные перемены.