Новые случаи заражения COVID-2019, закрытие метро и жалоба Звиробий: Актуальное на утро 18 марта

Начался очередной рабочий день, поэтому анализируем главные новости ночи 18 марта

Фото из открытых источников

В Украине вдвое увеличилось количество инфицированных коронавирусом, среди которых зафиксированы два летальных случая. И хотя сейчас статистика значительно лучше, чем в других европейских странах, однако власть продолжает внедрять новые ограничения. Много хлопот отныне добавит закрытое метро.

Среди прочего — в США Байден одерживает уверенную победу на праймериз, а в автокатастрофе погиб украинский боксер.

Об этих и других актуальных новостях утра 18 марта рассказываем подробнее.

Новые случаи инфицирования и подозрения в Украине

По состоянию на 20:00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных. Обнаружили инфицирования: Киевская обл. (1) - 44-летний мужчина, что был заграницей; Черновицкая (6) - 33-летняя женщина (летальный), лица в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей в возрасте год и десять месяцев и шесть месяцев.

Увеличилось и количество подозрений относительно инфицирования — во Львове 6 человек проверяют на коронавирус, в Виннице — 4 человек.

С 23:00 17 марта в столичном метрополитене сообщили о временном прекращении предоставления услуг из-за карантина. Метро закрыли до 3 апреля. Не работает метрополитен также в Харькове и Днепре. Людям придется пользоваться наземным транспортом с ограничениями количества человек в салоне. "Киевпастранс" обнародовал маршруты наземного транспорта, которые дублируют ветки метро, – для тех, кому надо передвигаться по городу.

Метрополитен. Иллюстративное фото informator.news

В то же время заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского НАМН Украины Алла Мироненко сообщила, что в столичных медучреждениях не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких.

В Черновцах накануне вечером приняли решение о временном прекращении предоставления льгот на бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров из-за коронавируса.

В Одесской области на карантин закрывается промтоварный рынок "Седьмой километр".

А президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что нужно сделать украинцам за рубежом, чтобы вернуться в Украину.

Коронавирус в мире

По состоянию на утро 18 марта в мире инфицировано 198 152 человека, от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 7954 человека, выздоровело 81 960 человек.

Тем временем ситуация с COVID-2019 в мире обостряется. В Италии зафиксировали уже 26 062 случая заражения коронавирусом, из них 2503 — летальные. О первых случаях инфицирования сообщили в Черногории.

В Великобритании чуть не умерла 4-летняя девочка, которой родители дали ибупрофен, пока ждали скорую.

Женщина в лицевой маске проходит у баннера, рекламирующего дезинфицирующую компанию, в Неаполе EPA-EFE

Для поиска эффективных путей противодействия коронавирусу COVID-19 и для сдерживания эпидемии Европейская комиссия начала работу совещательной экспертной группы, в которую вошли ведущие эпидемиологи и вирусологи из разных стран Европейского Союза.

Тем времени в Сербии ввели комендантский час с 20 вечера до 5 утра.

Коронавирус распространился среди почти 6000 человек по всей территории США — COVID-2019 зафиксирован во всех штатах.

Жалоба Звиробий

Киевский апелляционный суд отказал в открытии апелляционной жалобы волонтеру Марусе Звиробий о назначении ей меры пресечения в виде личного обязательства. Ее подозревают в угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Украинский боксер погиб в ДТП

Во вторник, 17 февраля, в дорожно-транспортном происшествии погиб 22-летний украинский боксер Дмитрий Лесной.

Дмитрий Лисовый facebook.com

Дмитрий Лесной выступал в весовой категории до 91 килограммов. За свою боксерскую карьеру парень трижды становился серебряным призером ЧУ (2015, 2016, 2017), а также бронзовым призером в 2018 году.

Очередная победа Байдена

Бывший вице-президент Джо Байден лидирует на предварительных выборах (праймериз) в штатах Флорида и Иллинойс. Во Флориде по итогам обработки 94,4% голосов он собрал 61,7% голосов делегатов. В Иллинойсе пока известны результаты 42,5% голосов, но и там Байден почти вдвое опережает Сандерса по показателям — 58,2%.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня. Вчера, в результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Погода на 18 марта

В "Укргидрометцентре" сообщили, что 18 марта на западе температура воздуха днем +11 +15 градусов, ночью -1 +3. На востоке страны столбики термометра днем покажут +8 +12 градусов, ночью -3 -7.

Прогноз погоды на 18 марта Укргидрометцентр

В центральном регионе дневная температура воздуха +9 +12 градусов, ночная -1 -4.

На юге дневная температура воздуха составит +8 +12 градусов, ночью -2 -4. На севере страны термометры покажут +8 +11 градусов, ночью от -1 до -3.

В Киеве дожди, температура от +8 до +10 градусов днем, -1 +1 ночью.

Курсы валют

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют на 18 марта на следующем уровне: доллар - 27,05 грн, евро - 29,72 грн, российский рубль - 0,360 грн.

Следовательно, главный банк Украины по сравнению с предыдущим рабочим днем повысил курс доллара на 53 коп., евро подорожал на 20 коп.

Цены

По состоянию на утро 18 марта, средние цены на бензин, газ и дизельное топливо в Киеве, по информации "Укрнет" составляют, в грн: