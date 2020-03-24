Новые случаи коронавируса в Киеве, введение карантина в Великобритании и вероятный перенос Олимпийских игр: Актуальное на утро 24 марта

Иллюстративное фото EPA-EFE

За ночь несколько изменилась картина заболеваемости коронавирусом в Украине – количество зараженных неустанно растет

Утром 24 марта мы узнали о четырех новых случаях заражения COVID-19 в столице, закупке тестов на выявление коронавируса и объявлении во Львовской области режима чрезвычайной ситуации. Об этих и других событиях и новостях, ставших актуальными по состоянию на утро вторника 24 марта, далее.

Новые случаи инфицирования коронавирусом в Киеве

Вечером 23 марта в столице лабораторно подтвердили еще 4 случая коронавируса. По словам мэра Киева Виталия Кличко, среди новых инфицированных COVID-19: 17-летняя девушка, которая вернулась с обучения в Лондоне; 53-летняя женщина, которая контактировала с больным в Киевской области, 28-летняя женщина, которая вернулась из Австрии и 21-летний юноша, который контактировал с больным родственником.

Фото из открытых источников

Двое пациентов находятся в Александровской больнице, а двое – на самоизоляции лечатся дома под контролем врачей.

Коронавирус расширяет географию в Украине

В городе Мукачево подтвердили заболевание коронавирусом.

"По состоянию на 17:00 есть один лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Жительница города Мукачево, 1951 года рождения. Муж вернулся из Италии 6 марта 2020 года. Сегодня утром обратилась к семейному врачу по телефону. В результате разговора было принято решение о необходимости тестирования. Выездная бригада провела забор биоматериала и передала в Мукачевскую ЦРБ. Результат оказался положительным. Мужчина находился в самоизоляции, однако женщина посетила приходскую церковь 20 и 21 марта. Сейчас формируем списки контактных лиц", - говорится в сообщении местного медицинского центра.

У пятерых украинцев, прибывших из Латвии, заподозрили COVID-19

У пассажиров поезда, который эвакуировал украинцев из Латвии, заражение коронавирусной инфекцией пока не подтверждено.

Поезд из Риги на вокзале Киева Фото из открытых источников

В Министерстве здравоохранения сообщили, что пассажиры поезда, который прибыл из Риги с эвакуированными украинцами, прошли температурный скрининг. В результате у пятерых человек было установлено подозрение на COVID-19. Однако быстрые тесты на COVID-19 у всех 5 пассажиров показали отрицательный результат, коронавирусная инфекция не обнаружена.

Чрезвычайная ситуация во Львовской области

С понедельника, 23 марта, во Львовской области ввели режим чрезвычайной ситуации, чтобы уменьшить риски распространения коронавируса в Украине. Во Львовском городском совете сообщили, что введение режима чрезвычайной ситуации согласовано областной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Призыв на военную службу в Украине перенесен

Президент Владимир Зеленский подписал указ о переносе весеннего призыва и увольнение военнослужащих срочной службы в запас с апреля-июня на май-июль 2020 года. Недавно в Минобороны сообщали, что в Украине приостанавливают мероприятия по призыву на срочную военную службу на период карантина.

Анонсировано серийное производство тестов на COVID-19

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что отечественные производители тест-систем для выявления коронавируса в ближайшее время выйдут на серийное производство.

Виктор Ляшко из открытых источников

"В ближайшее время мы выйдем на серийное производство. У государства есть средства, чтобы закупать тесты у отечественного производителя. Относительно ферментов и реактивов, производства которых нет, то мы будем зависеть от импорта".

По словам Ляшко, в Украине зарегистрировано три производителя соответствующих тест-систем, двое из которых уже предоставили свои тест-системы для ПЦР диагностики – их испытывают в вирусологических лабораториях.

Турция купила лекарства от коронавируса, позволяющие выздороветь за 4 дня

Турция закупила в Китае партию медицинских препаратов, которые позволяют сократить срок лечения коронавируса с 11 до 4 дней.

По словам министра здравоохранения Турции Фахреттина Ходжа, препарат используется на пациентах. К тому же известно, что в стране уже есть случаи выздоровления от COVID-19, о которых сообщат позже.

В Великобритании общенациональный карантин

Вечером в понедельник, 23 марта, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что в стране вводится общенациональный карантин из-за эпидемии коронавируса. Это значит, что большинство магазинов, рестораны, развлекательные заведения в стране будут закрыты.

Иллюстративное фото из открытых источников

А жители королевства смогут выйти из собственного дома только чтобы купить товары первой необходимости; сделать упражнения на свежем воздухе (раз в день); из медицинских соображений; для поездок на работу, если ее нельзя перенести домой.

Уволенным из-за карантина выплатят помощь

Президент Владимир Зеленский заявил, что Кабинет министров примет ряд важных решений, в числе которых – выплата помощи людям, которые были сокращены из-за карантина в связи с распространением коронавируса в Украине. Среди принятых решений, в частности, запрет на отключение электроэнергии; программа кредитования и налоговых каникул для бизнеса; выплата помощи людям, которые были сокращены из-за карантина.

Украина ждет решения МВФ отностельно финансовой помощи

Украина ждет финального решения о выделении средств от Международного валютного фонда в течение двух недель. По словам заместителя председателя Офиса президента Юлии Ковалив, финансы от МВФ будут направлены в госбюджет.

Заместителя руководителя Офиса президента Юлия Ковалив УНИАН

Ковалив отметила, что в течение следующих недели-двух Украина завершает последние договоренности и получит положительное решение борда Международного валютного фонда.

Правительство не видит необходимости в чрезвычайном положении

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что пока нет необходимости вводить режим чрезвычайного положения по всей Украине.

Денис Шмигаль Правительственный портал

Он отметил, что эпидемия коронавируса в Украине развивается достаточно умеренно по сравнению со многими странами Европы, поэтому в тех регионах страны, где зафиксировано заражение, вводится режим чрезвычайной ситуации.

"Пока этих мер достаточно, чтобы эффективно управлять в тех регионах, где заболевание появилось, и ситуацией в стране в целом", - сказал глава правительства.

Обстрелы аэропорта в Ливии

В результате ракетного удара подконтрольных генералу Халифе Хафтару незаконных вооруженных формирований на востоке Ливии по аэропорту "Митига" в городе Триполи погибли двое иностранцев, а один ливиец получил ранения.

Также частично были разрушени населенные пункты возле аэропорта.

Олимпийские игры откладываются

Летние Олимпийские игры, которые должны были состояться в Токио, будут отложены из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил давний член Международного олимпийского комитета, 78-летний Дик Паунд в телефонном интервью изданию USA Today. Правда, никаких официальных заявлений МОК или оргкомитет игр пока не давал. Вероятно, игры перенесут на 2021 год.

Обстрелы на Донбассе

За минувшие сутки, 23 марта, незаконные вооруженные формирования на востоке Украины семь раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщили в штабе ООС, противник обстреливал украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов за минувшие сутки двое украинских военных были ранены.

Коронавирус в мире

По состоянию на утро вторника, 24 марта, в мире заболело коронавирусом 381 598 человек, а умерло 16 563. Это почти 2000 смертей в сутки. Больше всего заболевших и умерших зафиксировано в Италии, далее – Китай, США и Испания. При этом выздоровели 101 806 людей во всем мире. Статистику сообщает сайт, созданный для фиксации темпов инфицирования коронавирусной болезнью в мире.

Фото из открытых источников

Погода 24 марта

Согласно сообщению Укргидрометцентра во вторник, 24 марта весь день в Украине будет прохладно и солнечно. В западных областях Украины синоптики прогнозируют от 3 до 6 тепла днем и от -5 до -7 ночью. На востоке 4 – 6 днем и -2 … -7 ночью. В северных регионах 3 – 5 тепла днем и -5… -7 ночью. На юге ожидается 4 – 6 днем и 0… -2 ночью.

Погода на 24 марта Фото из открытых источников

Курс валют

По официальным данным Национального банка Украины, в понедельник, 23 марта, курс доллара установлен на уровне 28,11 гривен, а один евро стоит 30,25 гривен.

Цены на топливо

По состоянию на утро понедельника, 23 марта, стоимость топлива в Киеве, по данным Укрнета, такова: