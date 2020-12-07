Новые штрафы за нарушения в сфере ЖКХ: Как в Украине планируют уравновесить высокие тарифы и кого хотят наказывать

В сфере жилищно-коммунальных услуг возможны изменения Фото из открытых источников

Парламентарии беспокоятся об украинцах и хотят, чтобы те могли беспристрастно и объективно защищать свои права в области ЖКХ

Две недели назад стало известно, что в Украине за нарушения в сфере услуг жилищно-коммунального хозяйства хотят ужесточить наказание. Для законодательного закрепления ряда "штрафных" нововведений подготовлено несколько законопроектов, которые уже лежат в парламенте.

Что означают "нарушения в сфере ЖКХ" и что грозит украинцам за них – далее в нашем материале.

Почему хотят ужесточить наказание

Сейчас едва ли не самым главным вопросом в области жилищно-коммунального хозяйства, которое требует решения, является государственный надзор (контроль) – сейчас он осуществляется не в полном объеме.

Чтобы уладить это, группа народных депутатов 19 ноября внесла в Верховную Раду два законопроекта, которыми гипотетически можно было бы устранить ряд недостатков в области ЖКХ. Проектами законов №4403 и №4404 предлагается создать рычаги государственного контроля за соблюдением стандартов и норм в области предоставления и получения жилищно-коммунальных услуг.

Авторы законопроектов утверждают, что сейчас ответственность за экономическую обоснованность тарифов возлагается в Украине на органы местного самоуправления. Именно они уполномочены проверять расчеты тарифов, предоставленные предприятиями, и принимать решение относительно установления размера тех или иных тарифов. Иначе говоря, органы местного самоуправления фактически должны сами контролировать выполнение своих же полномочий.

До принятия ЗУ "О государственном регулировании в сфере коммунальных услуг" тарифы на ЖКУ устанавливались исключительно органами местного самоуправления. При этом обоснованность расходов, которые включались в тарифы на ЖКУ, проверяла Госинспекция по контролю за ценами. Сегодня этого не происходит.

Интересным остается и то, что полномочиями по соблюдению требований законодательства участниками правоотношений в сфере предоставления и потребления ЖКУ не наделен ни один орган власти.

А единственным возможным механизмом защиты прав потребителей ЖКУ является обжалование решения поставщика коммунальных услуг только в суде.

Однако контроля за ценообразованием в сфере ЖКХ нет, а следовательно возникают злоупотребления в этой отрасли. Это в свою очередь влечет за собой установление тарифов с нарушением требований законодательства, что приводит к социальному недовольству в обществе.

Действительно, среди проблем, что существуют в обществе, украинцы уже много лет неизменно называют нерешенные вопросы именно в сфере ЖКХ, в частности, кабальные тарифы, которые постоянно растут и тянут за собой более серьезные проблемы.

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Что предусматривают законопроекты о"нарушениях в сфере ЖКХ"?

Законопроектом № 4403 предлагают ввести такие нововведения:

внедрить действенный и эффективный государственный контроль за соблюдением требований стандартов, норм, порядков и правил в сфере ЖКХ;

внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, а именно относительно введения ответственности за нарушение законодательства в сфере ЖКХ, в частности централизованного питьевого водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения;

создать Государственную жилищно-коммунальную инспекцию и наделить ее соответствующими контрольными функциями и полномочиями.

Законопроектом № 4404 предлагается внесение изменений в КоАП в части установления ответственности за нарушения. Речь идет о наказании за нарушения в жилищно-коммунальной сфере, в частности, в порядке предоставления централизованного питьевого водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Санкции касаются не только должностных лиц и предприятий, предоставляющих коммунальные услуги, но и непосредственно потребителей услуг.

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Новые штрафы могут выглядеть так:

за нарушение сроков установки или замены средств измерений узлов коммерческого учета – влекут за собой штраф должностным лицам исполнителя коммунальной услуги, оператору внешних инженерных сетей – от 200 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (нмдг) (3400 – 4250 грн);

уклонение от заключения договора о предоставлении услуги по обращению с твердыми бытовыми отходами – штраф гражданам от 30 до 50 нмдг, должностным лицам – от 50 до 100 нмдг (850 – 1700 грн);

за нарушение законодательства о пользования и содержания помещений жилых домов и общежитий и придомовых территорий – штраф гражданам от 30 до 50 нмдг, должностным лицам – от 50 до 100 нмдг (850 – 1700 грн).

нарушение правил охраны водных ресурсов, что влечет за собой их загрязнение и нарушение режима охраны в зонах объектов централизованного питьевого водоснабжения – штраф на граждан в размере от 50 до 100 нмдг (850 – 1700 грн) и на должностных лиц – от 100 до 200 нмдг (1700 – 3400 грн).

ввод в эксплуатацию предприятий без сооружений, предотвращающих загрязнение вод – штраф на должностных лиц от 100 до 200 нмдг (1700 – 3400 грн).

повреждение водохозяйственных сооружений, а также объектов централизованного питьевого водоснабжения, водоотведения, нарушение правил их эксплуатации – штраф на граждан от 50 до 100 нмдг (850 – 1700 грн), а на должностных лиц – от 100 до 200 нмдг (1700 – 3400 грн).

нарушение правил эксплуатации объектов централизованного питьевого водоснабжения и водоотведения – штраф на граждан от 50 до 100 нмдг (850 – 1700 грн), а на должностных лиц – от 100 до 200 нмдг (1700 – 3400 грн).

абсолютно новое законодательное предложение – штраф за нарушение порядков и правил подключения/отключения к/от объектов и систем централизованного питьевого водоснабжения и централизованного водоотведения, систем централизованного отопления и снабжения горячей воды – на граждан от 1000 до 2000 (17000 – 34000 грн) нмдг и на должностных лиц, граждан – субъектов предпринимательской деятельности – от 2000 до 3000 нмдг (34000 – 51000 грн).

нарушения законодательства в сфере централизованного питьевого водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения исполнителями коммунальных услуг – штраф на должностных лиц от 50 до 100 нмдг (850 – 1700 грн).

неуведомление или предоставление недостоверной информации об аварийных ситуациях на объектах централизованного питьевого водоснабжения и водоотведения, сферы теплоснабжения, о качестве питьевой воды – штраф на должностных лиц от 50 до 100 нмдг (850 – 1700 грн).

повреждения систем централизованного питьевого водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, нарушение правил их эксплуатации – штраф на граждан от 20 до 50 нмдг (340 – 850 грн) и на должностных лиц – от 50 до 100 нмдг (850 – 1700 грн).

нарушение законодательства в сфере ЖКУ – предупреждение или штраф на должностных лиц от 50 до 100 нмдг (850 – 1700 грн).

невыполнение законных требований должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам государственного контроля в сфере ЖКХ – штраф от 100 до 200 нмдг (1700 – 3400 грн).

недопущение должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам государственного контроля в сфере ЖКХ к объектам жилищно-коммунального хозяйства – штраф от 200 до 300 нмдг (3400 – 5100 грн).

невыполнение законных требований инспекторов центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам государственного контроля в сфере ЖКХ, выданных ими в ходе осуществления государственного контроля, – штраф на должностных лиц от 150 до 200 нмдг (2550 – 3400 грн).

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Что будет дальше, если законопроекты примут?

Сейчас оба законопроекта находятся на рассмотрении у профильного парламентского комитета. Далее если комитет одобрит документы, они будут переданы на голосование. И в случае, если законопроекты наберут достаточное для принятия число депутатских голосов (225+1 голос), их будет принято, а украинцы получат новые нормы и правила, а с ними – и новые штрафы в сфере ЖКХ.