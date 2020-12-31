Новые штаммы коронавируса в мире: Как COVID мутировал в Великобритании и Африке, став более агрессивным

Фото из открытых источников

Кажется, новый год принесет нашей планете новые штаммы коронавируса

2020 год показал, что человечество не способно жестко и четко противостоять пандемии так, чтобы она уменьшила темпы распространения и в конце концов прекратилась. Темпы распространения COVID остаются неизменными, но похоже, что ситуация может ухудшиться. Дело в том, что уже более двух недель в мире распространяются новые, еще неизвестные, штаммы коронавируса. Они захватили уже несколько стран и, по предположениям врачей, более опасны, чем основополагающий штамм.

Далее рассказываем, какие штаммы COVID и почему появились недавно в мире и пришли ли они в Украину.

Где в мире зафиксированы мутации вируса

"Британская" мутация COVID. 14 декабря глава Министерства здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что ученые обнаружили новый, мутировавший, тип коронавируса, распространяющийся быстрее известных штаммов. Тогда же премьер-министр королевства Борис Джонсон официально заявил, что эта мутация COVID на 70% заразнее, чем другие, известные сейчас, его виды.

Через несколько дней обнаружили еще два новых штамма коронавируса, опять-таки в Великобритании. В связи с этим глава британского правительства объявил о новых ограничениях из-за нового штамма. Несколько стран Европейского Союза и Канада, среди прочих запретили или ограничили некоторые рейсы из Великобритании, чтобы ограничить распространение этого штамма.

По словам Патрика Валланса, главного научного советника британского правительства, штамм быстро распространяется и вызывает более 60% заражений в Лондоне. Эксперты в области здравоохранения в Великобритании и США заявили, что штамм действительно более заразый, но неизвестно, является ли он более смертоносным.

История мутации "британского" коронавируса началась еще в апреле в Швеции – исследователи нашли вирус с двумя генетическими изменениями, которые сделали его вдвое более заразным. Оттуда он пришел в Британию и основался там. Позже штамм был обнаружен в Юго-Восточной Англии в сентябре и с тех пор циркулирует на той территории. В ноябре около 25% всех заражений в Лондоне были новым вариантом коронавируса. А к середине декабря их стало более 65%.

По состоянию на 31 декабря новый штамм обнаружили во всем Соединенном Королевстве, с концентрацией в Лондоне. Далее он пришел в Данию, Австралию, Нидерланды, Португалию, Швейцарию, Пакистан.

Мутированный коронавирус появился в Пакистане Фото из открытых источников

"Южноафриканская мутация". Также недавно в Великобритании обнаружили еще несколько вариаций этого штамма – новый назвали "южноафриканским" штаммом, потому что он возник в ЮАР. У него есть некоторые характеристики "британского", но он немного другой. Первые случаи заражений за пределами ЮАР были зафиксированы у британцев, контактировавших с инфицированными из африканской страны.

В новом штамме найдена мутация, которая делает его более агрессивным, чем первоначальный подвид вируса. По словам генерального директора Совета по медицинским исследованиям ЮАР Гленды Грей, новая мутация вируса помогает легче прикрепляться к рецептору белка ACE2, который находится в слизистой легких и других органов. Новая разновидность вируса получила название 501y.V2.

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Какие различия у мутированного коронавируса

Вирусы часто эволюционируют и мутируют по ряду естественных причин – таким образом изменяется несколько букв в их генетическом алфавите.

В Швейцарии обнаружили новый штамм коронавируса Фото из открытых источников

Несколько недель назад ученые предположили, что коронавирус мутировал, сменив белки на своей поверхности, а это помогает ему спасаться от медицинских препаратов или иммунной системы. По словам эксперта по генетике Центра исследований рака имени Фреда Хатчинсона в Сиэтле в США Тревора Бедфорда, появление и распространение нескольких вариаций свидетельствует именно о том, что некоторые из белков имеют устойчивость к лечению с применением антител.

Новый штамм COVID имеет такие ключевые факторы:

Быстро вытесняет другие штаммы этого же вируса;

Мутация происходит в особо важных частях вируса;

Некоторые из мутаций показали в лаборатории повышенную способность вируса проникать в клетки.

Совокупность этих признаков может означать, что вирус быстрее распространяется.

Кроме этого, в структуре коронавируса произошли изменения в 17-ти характеристиках. Они касаются шиповидного белка – а это ключ, с помощью которого вирус проникает в клетки. Одна из мутаций, N501Y, ответственна за самую важную часть этого шипа, известную как рецептор-связывающий домен (RBD). Здесь шип впервые входит в контакт с поверхностью клетки. Любые изменения, которые помогут вирусу проникать внутрь дадут этому штамму преимущество.

Из-за быстрого распространения нового штамма коронавируса в Великобритании объявили жесткий локдаун, отменили рождественские послабления для жителей Англии, Шотландии и Уэльса.

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Что говорят врачи и эксперты ВОЗ

Старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения Франк Конингс заявил, что тесты на антиген и экспресс-тесты могут выявлять новые мутации коронавируса.

В Португалии обнаружили новый штамм коронавируса Фото из открытых источников

Ученые думают, может ли новый штамм быть более или менее уязвимым к вакцине. Пока этот вопрос открыт – слишком мало времени прошло с момента обнаружения нового подвида вируса.

Доктор Монсеф Слауи, главный научный советник по вопросам дистрибуции вакцин правительством США, отметил, что возможность того, что новые штаммы будут устойчивыми к имеющимся вакцинам, – низка, но она все-таки существует.

В свою очередь Вивек Мурти, которого новоизбранный президент США Джо Байден выдвинул на пост генерального хирурга США, заявил, что нет причин считать, что разработанные вакцины не будут эффективными против этого вируса.

"До сих пор я не думаю, что была хоть одна вариация, которая бы была устойчивой. Я думаю, что эта конкретная вариация в Великобритании вряд ли смогла бы избежать вызванного вакциной иммунитета".

Также Вивек Мурти подчеркнул, что новый штамм не является причиной менять уже известные рекомендации по охране здоровья: необходимость носить маски, мыть руки и соблюдать дистанцию.

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Что в Украине с COVID

В Центре общественного здоровья Минздрава Украины заявили, что сейчас все тесты в Украине диагностируют коронавирус независимо от его штаммов.

Сообщается, что вся государственная лабораторная сеть Украины обеспечена необходимым оборудованием и может обнаружить COVID-19 у пациентов независимо от его штаммов.

Глава Центра Игорь Кузин отметил, что" британский штамм " в Украине пока не регистрировали.

"Сейчас уже зарегистрировано 12 тысяч мутаций генома коронавируса, и все они корректно определяются тест-системами, которые используют в Украине. Еще в начале пандемии, по рекомендации ВОЗ, мы начали и продолжаем использовать тест-системы, которые определяют РНК вируса с несколькими фрагментами его генома.

Вирус подвергается мутациям, все эти формы исследуют и пока отсутствуют сообщения о существенных изменениях его генома, которые имели бы существенное клиническое или диагностическое значение. Украина, как партнер мировой сети эпиднадзора, предоставляет на секвенирование и образцы коронавируса наших пациентов", - рассказал Кузин.

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Ученые надеются,что существующая вакцина окажется сильнее, чем мутации коронавируса и сможет ему противостоять. А может случиться и другое – вирус продолжит мутировать и изменится настолько, что вакцина станет абсолютно неэффективной, а темпы заражения станут неконтролируемыми. В то же время пока никто не знает, является ли этот подвид вируса более смертоносным.

А может, новый штамм вируса в какой-то момент отступит по причинам, которые пока мы не можем объяснить. И тогда мы окажемся в такой же ситуации, что и с традиционным гриппом, когда вакцину нужно постоянно видоизменять и обновлять.